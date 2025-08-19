Das Menü „QUICK START“ enthält alle anfänglichen Einrichtungswerte auf einer Seite, sodass du aus einer Hand Zugriff auf die einzelnen Elemente wie Sprache, Rotation und Eingabequelle hast. Du kannst auch ganz einfach zu anderen Detaileinstellungen wechseln, indem du auf die untere Schaltfläche klickst. Mit allen signagebezogenen Funktionen, die in „EZ SETTING“ indiziert sind, kannst du häufig verwendete Menüs suchen und einstellen. Auch wenn du ein Anfänger bist, jedes Menü wird mit detaillierten Beschreibungen geliefert, um die Bedienung zu erleichtern. Das Einrichten und Abrufen zugehöriger Apps ist einfach.