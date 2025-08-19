About Cookies on This Site

Ein Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäfts in einer Weste und einem Schutzhelm zeigt auf ein digitales Display, das eine Frau mit dem Text „Mitarbeiter des Jahres“ zeigt. Eine andere Person, die einen Ordner hält, beobachtet den Bildschirm in einem modernen Einzelhandelsbereich mit Regalen für Kleidung und Taschen.

*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

LG SignageCare-Lösung



Der Informationsaustausch über digitale Displays wächst weiter. Daher ist es für dein Unternehmen wichtiger denn je, mit Experten zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, schnelle, professionelle und zuverlässige Antworten auf verschiedene Probleme zu bieten, um Unannehmlichkeiten zu minimieren und die langfristige Verwaltung deiner digitalen Displays zu verbessern.

*Die Informationen über „LG Signage Care Solution“ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Geschäftsbedingungen können je nach Land variieren. Bitte wende dich an den lokalen LG-Vertrieb, um weitere Informationen zu erhalten.

LG ExtendedCare

Erweiterter Garantieservice für längere Garantie- und Hardwarewartungsleistungen.

Mehr erfahrenKontakt

TCS

TCS bietet dir bei Bedarf Routinewartung, Vorsorge und Service.

Mehr erfahrenKontakt