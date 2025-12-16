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Menschen sitzen im Wohnzimmer und schauen sich ein Eishockeyspiel auf einem großen, an der Wand montierten Fernseher an.

Menschen sitzen im Wohnzimmer und schauen sich ein Eishockeyspiel auf einem großen, an der Wand montierten Fernseher an.

Für intelligentere Wohnräume: Integrierte Lösungen von LG

Gesundes und komfortables Wohnen

Schaffen Sie mit unseren fortschrittlichen Lösungen für den Wohnbereich eine Umgebung, die sowohl Entspannung als auch Produktivität fördert.

 

  • Luftreinigungstechnologien für sauberere Raumluft 
  • Sichere, energieeffiziente Heizlösungen

Intelligente Bürolösung

Erstellen Sie mit LG-Laptops und -Displays einen maßgeschneiderten Arbeitsbereich für Produktivität und Flexibilität.

 

  • Hochleistungs-Laptops für mobiles Arbeiten 
  • Große Displays für einfacheres Multitasking

Angenehmes Privatleben

Vereinfachen Sie Ihren Alltag und bereichern Sie Ihre Freizeit mit unseren integrierten Unterhaltungslösungen.

 

  • Kinoerlebnis mit LG-Projektoren 
  • Beeindruckende Fernseherlebnisse mit LG-LED-Displays

Wohnlösungen nach Bedarf

Startseite

Erleben Sie ein in ein gesundes und nachhaltiges Wohngefühl - ermöglicht durch intellgente HLK-Technologie, die täglich für Komfort, perfektes Klima und reine Luftqualität sorgt.

Ein modernes Haus mit einer Dachterrasse, auf der sich ein Swimmingpool, ein Esstisch und Außenklimaanlagen befinden.
Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

VRF-System-Innengeräte

Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

Mehr erfahren
Ein rechteckiges weißes Lüftungsgerät mit zwei runden Luftkanälen an der Vorderseite.

Lösungen für den Wohnbereich

Eine intelligentere Methode, um Ihr Zuhause energieeffizient zu gestalten

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Eine weiße Außenklimaanlage mit zwei großen Ventilatoren und dem LG-Logo auf der Vorderseite.

Luft-Wasser-Wärmepumpe

Ersetzen Sie Ihr altes Heizsystem durch eine LG THERMA V und reduzieren Sie so die Umweltbelastung. Diese innovative Heizlösung ist auch eine effiziente Wahl für Ihr neues Zuhause.

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Home office

Arbeiten Sie zu Hause smarter – mit immersiven Displays, nahtloser Videokommunikation und zentralisiertem Management, das Ihre Produktivität optimiert und Ihren Arbeitsplatz stets vernetzt und effizient hält.

Ein modernes Büro mit großen Fenstern, mehreren Monitoren auf den Schreibtischen und einem großen Wanddisplay, auf dem Bilder und Videoanrufe angezeigt werden.
Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
Mehr erfahren
Ein Laptop mit einem violetten Bildschirm, auf dem der Text „LG gram Pro“ angezeigt wird.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.
Learn more
Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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