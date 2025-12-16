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Gesundes und komfortables Wohnen
Schaffen Sie mit unseren fortschrittlichen Lösungen für den Wohnbereich eine Umgebung, die sowohl Entspannung als auch Produktivität fördert.
- Luftreinigungstechnologien für sauberere Raumluft
- Sichere, energieeffiziente Heizlösungen
Intelligente Bürolösung
Erstellen Sie mit LG-Laptops und -Displays einen maßgeschneiderten Arbeitsbereich für Produktivität und Flexibilität.
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Angenehmes Privatleben
Vereinfachen Sie Ihren Alltag und bereichern Sie Ihre Freizeit mit unseren integrierten Unterhaltungslösungen.
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Wohnlösungen nach Bedarf
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Erleben Sie ein in ein gesundes und nachhaltiges Wohngefühl - ermöglicht durch intellgente HLK-Technologie, die täglich für Komfort, perfektes Klima und reine Luftqualität sorgt.
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VRF-System-Innengeräte
Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.
Lösungen für den Wohnbereich
Eine intelligentere Methode, um Ihr Zuhause energieeffizient zu gestalten
Luft-Wasser-Wärmepumpe
Ersetzen Sie Ihr altes Heizsystem durch eine LG THERMA V und reduzieren Sie so die Umweltbelastung. Diese innovative Heizlösung ist auch eine effiziente Wahl für Ihr neues Zuhause.
Home office
Arbeiten Sie zu Hause smarter – mit immersiven Displays, nahtloser Videokommunikation und zentralisiertem Management, das Ihre Produktivität optimiert und Ihren Arbeitsplatz stets vernetzt und effizient hält.
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LG MAGNIT
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|Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.