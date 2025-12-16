About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Personen sitzen um einen Besprechungstisch in einem hellen Konferenzraum mit Glaswänden. Eine Person spricht und gestikuliert, während die anderen zuhören und sich Notizen machen.

Personen sitzen um einen Besprechungstisch in einem hellen Konferenzraum mit Glaswänden. Eine Person spricht und gestikuliert, während die anderen zuhören und sich Notizen machen.

Für einen intelligenteren Arbeitsplatz, integrierte Lösungen von LG

Entwickelt für Konzentration und Komfort

Schaffen Sie eine morderne Arbeitsumgebung, in der Komfort und innovative Technologie Hand in Hand gehen. Verbesserte Luftqualität und hochwertige Displays fördern Produktivität und Wohlbefinden den ganzen Tag.

 

  • Einheitlicher Komfort und ein harmonisches Ambiente in allen Bereichen
  • Inspirierende und erholsame Erlebnisse, die jeden Aufenthalt bereichern
  • Perfekte Verbindung von ntelligenter Technologie und modernem Design

Intelligente, effiziente Systeme, die die Verwaltung vereinfachen

Vereinfachen Sie die Abläufe am Arbeitsplatz durch zentralisierte Steuerung, Energieoptimierung und zuverlässige Leistung. Sorgen Sie für Komfort und verbessern Sie die Effizienz mit intelligenten, zentralisierten Systemen.

 

  • Zentrale Überwachung und Steuerung für einfacheres Management
  • Energieeffizienter Betrieb
  • Flexible, skalierbare Systeme für jede Bürostruktur

Unternehmens- und Bürolösungen nach Bedarf

Büroräume

Gestalten Sie eine kollaborative Arbeitsumgebung mit intelligenter Klimasteuerung, modernen Displays und vielseitigen Geräten, die sich mühelos verbinden – für mehr Fokus, Kreativität und Teamarbeit.

Helle Büroräume mit offener Raumaufteilung, ausgestattet mit mehreren Monitoren, auf denen Architekturzeichnungen, Videokonferenzen und Visualisierungen angezeigt werden. Darüber ist eine an der Decke montierte Klimaanlage zu sehen.
Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

VRF-System-Innengeräte

Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre gewerblichen Anforderungen und bieten mit Sicherheit eine Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

Mehr erfahren
Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

Lüftungslösung

Die Lüftungslösung ERV von LG ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft.

Mehr erfahren
Schlanker schwarzer Laptop mit einem auffälligen, abstrakten violetten Muster auf dem Bildschirm, das sich von einem schlichten hellen Hintergrund abhebt.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.

Mehr erfahren
Breiter Desktop-Monitor mit schlankem, weißem Standfuß, auf dem lebhafte abstrakte Formen in Rot-, Lila- und Goldtönen vor einem schlichten, hellen Hintergrund zu sehen sind.

UltraFine™

UltraFine™ liefert gestochen scharfe Bilder und präzise Details.

Mehr erfahren
Ein eleganter Monitor auf einem hohen weißen Standfuß, nach oben geneigt und mit farbenfrohen App-Symbolen auf dem Bildschirm.

LG Smart Monitor Swing

Erleben Sie leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit atemberaubendem 4K-Touchscreen für Arbeit und Unterhaltung.

Mehr erfahren

Besprechungsraum

Verwandeln Sie Besprechungsräume mit lebendigen Displays, interaktiven Boards und moderner Projektionstechnik und ermöglichen Sie so klare Kommunikation und effektive Zusammenarbeit.

Moderner Konferenzraum mit großen Tischen und Drehstühlen, ausgestattet mit mehreren Bildschirmen zur Darstellung von Diagrammen und Schaubildern sowie Laptops, die für eine Besprechung eingerichtet sind.
'Ein digitaler Bildschirm zeigt eine Frühlingsaktion im Rosa-Stil mit dekorativen Blumen und zwei Frauen in stilvoller Kleidung vor hellem Hintergrund.

Standard-Beschilderung

Steigern Sie Ihren Geschäftserfolg mit den Standard-UHD-Beschilderungslösungen von LG. Erleben Sie atemberaubende Bilder und innovative Technologie.

Mehr erfahren
Großes All-in-One-LED-Display mit farbenfrohen Diagrammen und Grafiken neben einer dekorativen Szene mit grünen Blättern und einer weißen Schale vor hellem Hintergrund

All-in-One LED

Entdecken Sie die Benutzerfreundlichkeit des LG LED All-in-One Displays. Sein durchdachtes Design macht die Einrichtung kinderleicht.

Mehr erfahren
Schlanker schwarzer Laptop mit einem auffälligen, abstrakten violetten Muster auf dem Bildschirm, das sich von einem schlichten hellen Hintergrund abhebt.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.

Mehr erfahren
Ein nach vorne gerichteter weißer Projektor mit einer großen kreisförmigen Linse auf der rechten Seite und horizontalen Lüftungsschlitzen, dargestellt vor einem einfarbigen hellen Hintergrund.

LG ProBeam

Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.

Mehr erfahren
Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

LG Business kontaktieren

Wenn Sie ein Angebot für ein Produkt erhalten möchten, das Sie interessiert, oder weitere Fragen haben, lassen Sie es mich bitte wissen.

Kontakt aufnehmen

Geschäftskunden-Garantie

Geschäftskunden-Garantie

Produkt-support

Produkt-support

Kontakt für Geschäftskunden

Kontakt für Geschäftskunden