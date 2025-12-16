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Entwickelt für Konzentration und Komfort
Schaffen Sie eine morderne Arbeitsumgebung, in der Komfort und innovative Technologie Hand in Hand gehen. Verbesserte Luftqualität und hochwertige Displays fördern Produktivität und Wohlbefinden den ganzen Tag.
- Einheitlicher Komfort und ein harmonisches Ambiente in allen Bereichen
- Inspirierende und erholsame Erlebnisse, die jeden Aufenthalt bereichern
- Perfekte Verbindung von ntelligenter Technologie und modernem Design
Intelligente, effiziente Systeme, die die Verwaltung vereinfachen
Vereinfachen Sie die Abläufe am Arbeitsplatz durch zentralisierte Steuerung, Energieoptimierung und zuverlässige Leistung. Sorgen Sie für Komfort und verbessern Sie die Effizienz mit intelligenten, zentralisierten Systemen.
- Zentrale Überwachung und Steuerung für einfacheres Management
- Energieeffizienter Betrieb
- Flexible, skalierbare Systeme für jede Bürostruktur
Unternehmens- und Bürolösungen nach Bedarf
Büroräume
Gestalten Sie eine kollaborative Arbeitsumgebung mit intelligenter Klimasteuerung, modernen Displays und vielseitigen Geräten, die sich mühelos verbinden – für mehr Fokus, Kreativität und Teamarbeit.
- HLK
- IT-Produkte
VRF-System-Innengeräte
Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre gewerblichen Anforderungen und bieten mit Sicherheit eine Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.
Lüftungslösung
Die Lüftungslösung ERV von LG ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft.
LG gram
Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.
UltraFine™
UltraFine™ liefert gestochen scharfe Bilder und präzise Details.
LG Smart Monitor Swing
Erleben Sie leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit atemberaubendem 4K-Touchscreen für Arbeit und Unterhaltung.
Besprechungsraum
Verwandeln Sie Besprechungsräume mit lebendigen Displays, interaktiven Boards und moderner Projektionstechnik und ermöglichen Sie so klare Kommunikation und effektive Zusammenarbeit.
- Information Display
- IT-Produkte
Standard-Beschilderung
Steigern Sie Ihren Geschäftserfolg mit den Standard-UHD-Beschilderungslösungen von LG. Erleben Sie atemberaubende Bilder und innovative Technologie.
All-in-One LED
Entdecken Sie die Benutzerfreundlichkeit des LG LED All-in-One Displays. Sein durchdachtes Design macht die Einrichtung kinderleicht.
LG gram
Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.
LG ProBeam
Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.