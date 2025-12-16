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Komfortable und entspannende Umgebung
Schaffen Sie Räume, die Komfort und Entspannung bieten: von der Lobby über die Gästezimmer bis zu den öffentlichen Bereichen. Unsere integrierten Lösungen für Klima, Beleuchtung und Displays sorgen für ein erstklassiges Gästeerlebnis.
- Konstante Klimakontrolle und optimale Luftqualität in allen Bereichen
- Flexible Installation für unterschiedliche Anforderungen
- Höchste Zuverlässigkeit – auch bei großen und komplexen Gebäudestrukturen
Effizientes Management mit zuverlässiger Leistung
Ermöglichen Sie reibungslose Hotelabläufe mit stabilen Systemen, flexiblen Steuerungen und vereinfachter Wartung. Sorgen Sie für ein Gästeerlebnis, das dank zuverlässiger und unauffälliger Technologie mühelos funktioniert.
- Zuverlässige Systeme für einen reibungslosen täglichen Betrieb
- Flexible Steuerung für unterschiedliche Betriebsanforderungen
- Vereinfachte Wartung für langfristige Stabilität
Hotellösungen nach Bedarf
Lobby
Schaffen Sie ein einladendes Ambiente mit hochwertigem Design, optimaler Klimakontrolle und benutzerfreundlichen Displays, die Gäste vom ersten Augenblick an willkommen heißen.
- HLK
- Information Display
- IT-Produkte
VRF-Anwendungslösungen
Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bieten Energieeffizienz und klimatisierte Luft.
LG MAGNIT
Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
LG Business Monitor
Der LG-Monitor sorgt für Klarheit und Anpassungsfähigkeit in jeder professionellen Umgebung und kombiniert elegantes Design mit nahtloser Funktionalität für ein optimiertes Arbeitserlebnis.
Gästezimmer
Sorgen Sie für individuellen Komfort durch angenehme Klimakontrolle, beeindruckende Entertainment-Lösungen und benutzerfreundliche Technologie. So können Ihre Gäste abschalten, Energie tanken und sich rundum wohlfühlen.
- HLK
- Information Display
- IT-Produkte
VRF-Anwendungslösungen
Die Warmwasserlösung, die AHU-Lösung und die Lüftungslösung von LG sind mit der MULTI V-Serie kompatibel.
Single-Split
Eine Single-Split-Klimaanlage ist die ideale Wahl für verschiedene Einzelhandelsgeschäfte.
Lüftungslösung
Die Lüftungslösung ERV von LG ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft.
Commercial TV
Mit der LG Pro: Centric Hotel TV und Signage-Lösung können Manager benutzerdefinierte Inhalte zur Gästebetreuung einfacher und leichter erstellen.
LG gram
Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.
LG Smart Monitor Swing
Erleben Sie leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit atemberaubendem 4K-Touchscreen für Arbeit und Unterhaltung.