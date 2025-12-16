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Hotelzimmer mit Bett und Sofa, das zu einer Terrasse mit Tisch und Stühlen mit Blick auf den Strand führt. Durch die offenen Glastüren sind das Meer und die Bäume sichtbar.

Hotelzimmer mit Bett und Sofa, das zu einer Terrasse mit Tisch und Stühlen mit Blick auf den Strand führt. Durch die offenen Glastüren sind das Meer und die Bäume sichtbar.

Für intelligentere Hotels, integrierte Lösungen von LG

Komfortable und entspannende Umgebung

Schaffen Sie Räume, die Komfort und Entspannung bieten: von der Lobby über die Gästezimmer bis zu den öffentlichen Bereichen. Unsere integrierten Lösungen für Klima, Beleuchtung und Displays sorgen für ein erstklassiges Gästeerlebnis.

 

  • Konstante Klimakontrolle und optimale Luftqualität in allen Bereichen
  • Flexible Installation für unterschiedliche Anforderungen
  • Höchste Zuverlässigkeit – auch bei großen und komplexen Gebäudestrukturen

Effizientes Management mit zuverlässiger Leistung

Ermöglichen Sie reibungslose Hotelabläufe mit stabilen Systemen, flexiblen Steuerungen und vereinfachter Wartung. Sorgen Sie für ein Gästeerlebnis, das dank zuverlässiger und unauffälliger Technologie mühelos funktioniert.

 

  • Zuverlässige Systeme für einen reibungslosen täglichen Betrieb
  • Flexible Steuerung für unterschiedliche Betriebsanforderungen
  • Vereinfachte Wartung für langfristige Stabilität

Hotel­lösungen nach Bedarf

Lobby

Schaffen Sie ein einladendes Ambiente mit hochwertigem Design, optimaler Klimakontrolle und benutzerfreundlichen Displays, die Gäste vom ersten Augenblick an willkommen heißen.

Großzügige Hotellobby mit goldfarbenen Marmorwänden, Kristalllüster und modernem Empfangstresen. Große Bildschirme schmücken die Wände.
VRF Application Solutions

VRF-Anwendungslösungen

Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bieten Energieeffizienz und klimatisierte Luft.

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Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

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Desktop-Monitor mit schlankem Standfuß, der eine abstrakte Szene mit sanft roten und weißen Formen und Kugeln vor einem schlichten hellen Hintergrund zeigt.

LG Business Monitor

Der LG-Monitor sorgt für Klarheit und Anpassungsfähigkeit in jeder professionellen Umgebung und kombiniert elegantes Design mit nahtloser Funktionalität für ein optimiertes Arbeitserlebnis.

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Gästezimmer

Sorgen Sie für individuellen Komfort durch angenehme Klimakontrolle, beeindruckende Entertainment-Lösungen und benutzerfreundliche Technologie. So können Ihre Gäste abschalten, Energie tanken und sich rundum wohlfühlen.

Modernes Hotelzimmer mit zwei Betten, sanfter Ambientebeleuchtung und einem Schreibtisch mit digitalen Bildschirmen. Das Zimmer verfügt über einen Fernseher auf der rechten Seite und einen offenen Schrankbereich, der zum Badezimmer führt.
Hohe rechteckige Warmwasser­einheit mit schlichter weißer Außenverkleidung und seitlich angebrachten Rohranschlüssen, vor hellem Hintergrund stehend.

VRF-Anwendungslösungen

Die Warmwasserlösung, die AHU-Lösung und die Lüftungslösung von LG sind mit der MULTI V-Serie kompatibel.

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Schlanke rechteckige Deckenkana­le­inheit mit breitem schwarzen Luftauslass und metallischem Gehäuse, vor schlichtem hellem Hintergrund dargestellt.

Single-Split

Eine Single-Split-Klimaanlage ist die ideale Wahl für verschiedene Einzelhandelsgeschäfte.

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Kompakte Lüftungseinheit mit zwei runden Luftöffnungen auf einer Seite und einem zweifarbigen Metallgehäuse, vor schlichtem hellem Hintergrund positioniert.

Lüftungslösung

Die Lüftungslösung ERV von LG ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft.

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Ein wandmontierter Fernseher zeigt eine Nachtszene mit zwei Personen, die neben einem Polizeiauto mit blinkenden Lichtern sprechen.

Commercial TV

Mit der LG Pro: Centric Hotel TV und Signage-Lösung können Manager benutzerdefinierte Inhalte zur Gästebetreuung einfacher und leichter erstellen.

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Schlanker schwarzer Laptop mit einem auffälligen, abstrakten violetten Muster auf dem Bildschirm, das sich von einem schlichten hellen Hintergrund abhebt.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.

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Ein eleganter Monitor auf einem hohen weißen Standfuß, nach oben geneigt und mit farbenfrohen App-Symbolen auf dem Bildschirm.

LG Smart Monitor Swing

Erleben Sie leistungsstarke Flexibilität mit dem LG Smart Monitor mit atemberaubendem 4K-Touchscreen für Arbeit und Unterhaltung.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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