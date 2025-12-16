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Großes Stadionäußeres in der Abenddämmerung mit einem beleuchteten zentralen Bildschirm, auf dem farbenfrohe Grafiken angezeigt werden, umgeben von Menschenmengen, die über den offenen Platz gehen.

Großes Stadionäußeres in der Abenddämmerung mit einem beleuchteten zentralen Bildschirm, auf dem farbenfrohe Grafiken angezeigt werden, umgeben von Menschenmengen, die über den offenen Platz gehen.

Für intelligentere öffentliche Räume, integrierte Lösungen von LG

Immersive Erlebnisse, die inspirieren und verbinden

Verwandeln Sie öffentliche Räume mit lebendigen Displays, dynamischer Beleuchtung und optimaler Klimatisierung in Orte der Inspiration.

 

  • Immersives visuelles und interaktives Erlebnis
  • Angenehme Atmosphäre mit präziser Klimatisierung
  • Verbesserte Barrierefreiheit und Besucherzufriedenheit

Zuverlässige Systeme für nahtlosen Betrieb und Effizienz

Optimieren Sie das Gebäudemanagement mit energieeffizienten HVAC-Anlagen und langlebigen LED-Anzeigen für konsistente Leistung und effiziente Steuerung in großen Umgebungen.

 

  • Energiesparende Klimaanlagen mit zentraler Steuerung
  • Langlebige LED-Beschilderung für den 24/7-Betrieb
  • Skalierbare, wartungsfreundliche Infrastruktur für öffentliche Einrichtungen

Öffentliche Einrichtungen – Lösungen nach Bedarf

Stadion

Schaffen Sie unvergessliche Stadionmomente: leistungsstarke Klimasysteme für Komfort und hochauflösende Außen-LEDs für maximale Sichtbarkeit und Spannung.

Großes Fußballstadion mit vollbesetztem Publikum und einer gebogenen Anzeigetafel, die eine Spielszene in der Nähe des Tores zeigt, vom Spielfeld aus betrachtet, mit dem leeren Torpfosten im Vordergrund.
Großer Industriekühler mit zylindrischen Tanks, mehreren Rohrleitungen und einer oben montierten Steuereinheit, dargestellt vor einem einfarbigen hellen Hintergrund.

Chiller

Der Chiller von LG wurde entwickelt, um große Gebäude und Anlagen effizient zu kühlen.

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Nahaufnahme eines Fußballspielerfußes neben einem Ball auf einem hell erleuchteten Stadionfeld, aufgenommen auf einer LED-Außenwand.

Outdoor LED

Eine Vielzahl von LED-Modellen für den Außenbereich mit hoher Lebensdauer sind für Außenanwendungen wie Stadien und Außenwerbung konzipiert.

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Museum

Schaffen Sie immersive Umgebungen, in denen Geschichte und Kreativität neu erlebbar werden – mit präzisen Klimasystemen zum Schutz empfindlicher Exponate sowie brillanten Projektoren und OLED-Displays für fesselndes Storytelling.

Eine immersive Museumsgalerie mit großen digitalen Displays an Wänden und Decke, die farbenfrohe abstrakte Bilder zeigen, interaktiven Kiosken und geschwungenen Bänken, die im Raum verteilt sind.
Hohe Außeneinheit für Klimaanlagen mit belüfteten Seitenwänden und einem strukturierten Rahmen, vor einem schlichten, hellen Hintergrund.

VRF-System-Außengeräte

LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.

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Schlankes, rechteckiges Klimagerät mit breitem, schwarzem Luftauslass und Metallgehäuse, vor einem einfarbig hellen Hintergrund.

Single-Split

Eine Single-Split-Klimaanlage ist die ideale Wahl für verschiedene Einzelhandelsgeschäfte.

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Schmaler Bildschirm mit Abbildungen von Inneneinrichtungen vor einem sauberen weißen Hintergrund.

OLED Signage

LGs OLED-Signage bietet eine naturgetreue Farbdarstellung und verändert die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren.

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Mikro-LED-Display mit einem kontrastreichen Bild von Limettenscheiben, die ins Wasser spritzen, vor einem einfarbigen hellen Hintergrund.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

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Kompakter schwarzer Projektor mit zentrierter Linse und horizontaler Belüftung auf der Vorderseite, dargestellt vor hellem Hintergrund.

LG ProBeam

Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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