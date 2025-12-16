We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Immersive Erlebnisse, die inspirieren und verbinden
Verwandeln Sie öffentliche Räume mit lebendigen Displays, dynamischer Beleuchtung und optimaler Klimatisierung in Orte der Inspiration.
- Immersives visuelles und interaktives Erlebnis
- Angenehme Atmosphäre mit präziser Klimatisierung
- Verbesserte Barrierefreiheit und Besucherzufriedenheit
Zuverlässige Systeme für nahtlosen Betrieb und Effizienz
Optimieren Sie das Gebäudemanagement mit energieeffizienten HVAC-Anlagen und langlebigen LED-Anzeigen für konsistente Leistung und effiziente Steuerung in großen Umgebungen.
- Energiesparende Klimaanlagen mit zentraler Steuerung
- Langlebige LED-Beschilderung für den 24/7-Betrieb
- Skalierbare, wartungsfreundliche Infrastruktur für öffentliche Einrichtungen
Öffentliche Einrichtungen – Lösungen nach Bedarf
Stadion
Schaffen Sie unvergessliche Stadionmomente: leistungsstarke Klimasysteme für Komfort und hochauflösende Außen-LEDs für maximale Sichtbarkeit und Spannung.
- HLK
- Information Display
Chiller
Der Chiller von LG wurde entwickelt, um große Gebäude und Anlagen effizient zu kühlen.
Outdoor LED
Eine Vielzahl von LED-Modellen für den Außenbereich mit hoher Lebensdauer sind für Außenanwendungen wie Stadien und Außenwerbung konzipiert.
Museum
Schaffen Sie immersive Umgebungen, in denen Geschichte und Kreativität neu erlebbar werden – mit präzisen Klimasystemen zum Schutz empfindlicher Exponate sowie brillanten Projektoren und OLED-Displays für fesselndes Storytelling.
- HLK
- Information Display
- IT-Produkte
VRF-System-Außengeräte
LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.
Single-Split
Eine Single-Split-Klimaanlage ist die ideale Wahl für verschiedene Einzelhandelsgeschäfte.
OLED Signage
LGs OLED-Signage bietet eine naturgetreue Farbdarstellung und verändert die Art und Weise, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren.
LG MAGNIT
Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
LG ProBeam
Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.