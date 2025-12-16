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Verbesserung des Passagiererlebnisses
Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre in Wartebereichen durch modernste HLK-Systeme und vermitteln Sie wichtige Informationen über innovative Displays.
- Luftqualitätskontrolle für ein wohltuendes und ausgewogenes Raumklima
- Intelligente digitale Informationssysteme für die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit
Steigerung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität
Steigern Sie den Mehrwert durch eindrucksvolle visuelle Inszenierungen, exklusive Werbemöglichkeiten und ein effizientes Content-Management.
- Großformatige Videowände und Curve Displays für beeindruckende visuelle Erlebnisse
- Cloudbasierte Konzepte für eine zentrale Steuerung und Verwaltung von Inhalten
Transportlösungen nach Bedarf
Flughafen
Sorgen Sie für reibungslose Reiseerlebnisse mit zuverlässigen Fluginformationsanzeigen, großen Blickwinkeln und einfacher Fernverwaltung – ergänzt durch modernste HVAC- und Belüftungssysteme, die Passagieren in jedem Terminal optimalen Komfort bieten.
- Information Display
LG MAGNIT
|Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
Bahnhof
Vernetzen Sie Menschen und Orte mit integrierten Lösungen, die LED-Beschilderung, Outdoor-Displays, Self-Order-Kioske und Luftpflegesysteme kombinieren – für effiziente Abläufe und ein komfortables Reiseerlebnis.
- HLK
- IT-Produkte
VRF-System-Außengeräte
|LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.
Lüftungslösung
|LG Lüftungslösung ERV ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft. Eine Vielzahl energiesparender Technologien und Luftreinigungsfilter sorgen dafür, dass Sie gesündere Luft atmen können.
Thin Clients
|LG Thin Clients steigert die Produktivität und Effizienz mit verschiedenen Formfaktoren und bietet einen Mehrwert für Ihre Arbeitsumgebung.