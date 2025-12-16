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Eine Frau und ein Kind, die sich an den Händen halten, stehen mit ihrem Gepäck an einem Flughafentor und schauen auf die Flugzeuge draußen.

Eine Frau und ein Kind, die sich an den Händen halten, stehen mit ihrem Gepäck an einem Flughafentor und schauen auf die Flugzeuge draußen.

Für intelligentere Transportlösungen: Integrierte Lösungen von LG

Verbesserung des Passagiererlebnisses

Schaffen Sie eine angenehme Atmosphäre in Wartebereichen durch modernste HLK-Systeme und vermitteln Sie wichtige Informationen über innovative Displays.

 

  • Luftqualitätskontrolle für ein wohltuendes und ausgewogenes Raumklima
  • Intelligente digitale Informationssysteme für die Bereitstellung von Informationen in Echtzeit

Steigerung der betrieblichen Effizienz und Rentabilität

Steigern Sie den Mehrwert durch eindrucksvolle visuelle Inszenierungen, exklusive Werbemöglichkeiten und ein effizientes Content-Management.

 

  • Großformatige Videowände und Curve Displays für beeindruckende visuelle Erlebnisse
  • Cloudbasierte Konzepte für eine zentrale Steuerung und Verwaltung von Inhalten

Transportlösungen nach Bedarf

Flughafen

Sorgen Sie für reibungslose Reiseerlebnisse mit zuverlässigen Fluginformationsanzeigen, großen Blickwinkeln und einfacher Fernverwaltung – ergänzt durch modernste HVAC- und Belüftungssysteme, die Passagieren in jedem Terminal optimalen Komfort bieten.

Ein Flughafen-Boarding-Bereich mit der Kennzeichnung D110, mit digitalen Abfluganzeigen und Flugzeugen, die durch große Fenster zu sehen sind.
Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
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Bahnhof

Vernetzen Sie Menschen und Orte mit integrierten Lösungen, die LED-Beschilderung, Outdoor-Displays, Self-Order-Kioske und Luftpflegesysteme kombinieren – für effiziente Abläufe und ein komfortables Reiseerlebnis.

Ein modernes Bahnhofsinterieur mit digitalen Informationstafeln, Fahrkartenautomaten, Rolltreppen und großen Fenstern mit Blick auf die Bahnsteige.
Ein großes rechteckiges Außenklimagerät mit einem weiß-grauen Gehäuse und Lüftungsgittern an der Seite.

VRF-System-Außengeräte

LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.
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Eine rechteckige Lüftungseinheit mit zwei runden Luftkanälen auf einer Seite und einem Metallgehäuse mit einer dunklen Frontblende.

Lüftungslösung

LG Lüftungslösung ERV ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft. Eine Vielzahl energiesparender Technologien und Luftreinigungsfilter sorgen dafür, dass Sie gesündere Luft atmen können.
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Ein Computermonitor, auf dem ein Videoanruf mit einer Person und verschiedene blaue Schnittstellengrafiken, darunter Diagramme und Datenfelder, angezeigt werden.

Thin Clients

LG Thin Clients steigert die Produktivität und Effizienz mit verschiedenen Formfaktoren und bietet einen Mehrwert für Ihre Arbeitsumgebung.
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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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