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For smarter education, LG integrated solutions

For smarter education, LG integrated solutions

Für eine intelligentere Bildung: Integrierte Lösungen von LG

Interaktives und immersives Lernen

Verwandeln Sie Klassenzimmer mit unseren interaktiven Displays und Digital Signage in ansprechende, schülerzentrierte Räume.

 

  • LG CreateBoard
  • Großformatige Displays für klare Sichtbarkeit
  • Technologien für virtuelles und interaktives Lernen

Unterstützung des digitalen Campus

Erweitern Sie die digitale Transformation auf dem gesamten Campus mit umfassenden IT- und Kollaborationslösungen.

 

  • Cloud-basierte Softwarelösungen
  • Zuverlässige Computerhardware
  • Tools für die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Studierenden

Verbesserung der Einrichtungen für Studierende und der betrieblichen Effizienz

Verbessern Sie den Komfort und die Abläufe in studentischen Räumen, von Wohnheimen bis hin zu Gemeinschaftsräumen.

 

  • Gewerbliche Wäschereilösungen
  • Intelligentes Betriebsmanagement
  • Technologien zur Optimierung von Temperatur und Luftqualität

Bildungslösungen nach Bedarf

Klassenzimmer

Inspirieren Sie Lernen mit digitalen Displays und interaktiven Tafeln, die Unterricht lebendig machen und Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität in jeder Klasse fördern.

Classroom
Ein großes rechteckiges Außenklimagerät mit einem weiß-grauen Gehäuse und Lüftungsgittern an der Seite.

VRF-System-Außengeräte

LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.

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Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

VRF-System-Innengeräte

Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre geschäftlichen Anforderungen und bieten mit Sicherheit eine Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

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Vorderansicht eines LG gram 14-Zoll-Laptops mit elegantem schwarzen Design und grünem Bildschirmhintergrund.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.

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Vorderansicht eines LG-Projektors mit weißer Oberseite und schwarzer Frontblende, mit einer markanten Linse auf der rechten Seite.

Projektor

Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.

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Bibliothek

Schaffen Sie ruhige, intelligente Lernräume mit klarer Beschilderung, intuitiven Kiosken und sauberen Luftsystemen, die Konzentration, Komfort und Entdeckergeist fördern.

Modernes Bibliotheksinterieur mit Bücherregalen, Schreibtischen mit Monitoren, einem Loungebereich und mit Grünpflanzen bewachsenen Säulen.
Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

VRF-System-Innengeräte

Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

Mehr erfahren
Ein Computermonitor, auf dem ein Videoanruf mit einer Person und verschiedene blaue Schnittstellengrafiken, darunter Diagramme und Datenfelder, angezeigt werden.

Thin Clients

LG Thin Clients steigert die Produktivität und Effizienz mit verschiedenen Formfaktoren und bietet einen Mehrwert für Ihre Arbeitsumgebung.

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Technische Daten des 17-Zoll-Laptopbildschirms LG gram: WQXGA-Auflösung, 16 GB RAM und 512 GB Speicherplatz.

LG gram

Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.

Mehr erfahren
Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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