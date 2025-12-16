We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Interaktives und immersives Lernen
Verwandeln Sie Klassenzimmer mit unseren interaktiven Displays und Digital Signage in ansprechende, schülerzentrierte Räume.
- LG CreateBoard
- Großformatige Displays für klare Sichtbarkeit
- Technologien für virtuelles und interaktives Lernen
Unterstützung des digitalen Campus
Erweitern Sie die digitale Transformation auf dem gesamten Campus mit umfassenden IT- und Kollaborationslösungen.
- Cloud-basierte Softwarelösungen
- Zuverlässige Computerhardware
- Tools für die Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften und Studierenden
Verbesserung der Einrichtungen für Studierende und der betrieblichen Effizienz
Verbessern Sie den Komfort und die Abläufe in studentischen Räumen, von Wohnheimen bis hin zu Gemeinschaftsräumen.
- Gewerbliche Wäschereilösungen
- Intelligentes Betriebsmanagement
- Technologien zur Optimierung von Temperatur und Luftqualität
Bildungslösungen nach Bedarf
Klassenzimmer
Inspirieren Sie Lernen mit digitalen Displays und interaktiven Tafeln, die Unterricht lebendig machen und Kommunikation, Zusammenarbeit und Kreativität in jeder Klasse fördern.
- HLK
- IT-Produkte
VRF-System-Außengeräte
LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.
VRF-System-Innengeräte
Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre geschäftlichen Anforderungen und bieten mit Sicherheit eine Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.
LG gram
Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.
Projektor
Bringen Sie Ihre Präsentationen mit dem LG-Projektor auf ein neues Niveau – setzen Sie Ihre Ideen mit brillanten Bildern in Szene.
Bibliothek
Schaffen Sie ruhige, intelligente Lernräume mit klarer Beschilderung, intuitiven Kiosken und sauberen Luftsystemen, die Konzentration, Komfort und Entdeckergeist fördern.
- HLK
- IT-Produkte
VRF-System-Innengeräte
Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.
Thin Clients
LG Thin Clients steigert die Produktivität und Effizienz mit verschiedenen Formfaktoren und bietet einen Mehrwert für Ihre Arbeitsumgebung.
LG gram
Entdecken Sie das ultraleichte Design und die Vielseitigkeit der LG gram-Produktreihe für Unternehmen.