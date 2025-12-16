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A smiling child during a medical checkup as a female doctor holds a stethoscope.

A smiling child during a medical checkup as a female doctor holds a stethoscope.

Für ein intelligenteres Gesundheitswesen, integrierte Lösungen von LG

Einladende und komfortable Umgebungen

Schaffen Sie wohnliche, komfortable Räume für Patienten und Bewohner mit unseren fortschrittlichen Luftlösungen und professionellen Displays.

 

  • Skalierbare Klimasysteme für große Gesundheitseinrichtungen
  • Interaktive Displays für Informationen und Orientierung

Professionelle Displays für medizinische Genauigkeit

Unsere medizinischen Displays liefern präzise, stabile Bilder und unterstützen so eine genaue Diagnose und Behandlung

 

  • Außergewöhnliche Bildqualität für detaillierte chirurgische Eingriffe
  • Diagnosemonitore, die selbst kleinste Details klar und deutlich darstellen

Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Fachgebiet

Von Diagnoseraum bis Operationssaal – die Lösungen von LG sind für jede medizinische Umgebung konzipiert.

 

  • Telemedizin-fähige Displays für Fernkonsultationen
  • Erweiterte Steuerungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck

Lösungen für Krankenhäuser und das Gesundheitswesen nach Bedarf

Lobby

LG verbessert Krankenhauslobbys mit LED-Beschilderung für klare Informationen, Kiosksysteme für eine schnelle Registrierung, sichere Cloud-Systeme und Luftlösungen – und steigert so Effizienz, Sicherheit und Komfort.

Ein Krankenhausempfangsbereich mit digitalen Anzeigen, die medizinische Informationen und Wartemarkennummern anzeigen, sowie Stühlen, die im Wartebereich aufgestellt sind.
Eine industrielle LG-Lüftungseinheit mit einem rechteckigen Metallgehäuse, Zugangsklappen und Steuermodulen an der Seite.

VRF-Anwendungslösungen

Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bietet Energieeffizienz und klimatisierte Luft.

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Zwei hochauflösende LED-Anzeigetafeln zeigen lebendige Landschafts- und Stadtbilder mit leuchtenden Farben und Details.

Indoor LED

Komplettes Modellportfolio von Super-Fine-Pitch bis Standard-Indoor-Pitch für vielfältige Innenanwendungen.

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Operationssaal

Die medizinischen Display-Lösungen von LG für chirurgische Umgebungen bieten die Klarheit und Zuverlässigkeit, die Chirurgen für kritische Eingriffe benötigen, und sorgen so für Vertrauen in jeder Phase der Patientenversorgung.

Ein moderner Operationssaal mit Operationsleuchten, medizinischen Monitoren, die endoskopische Bilder anzeigen, und verschiedenen Geräten rund um den Tisch.
Ein medizinischer Monitor zeigt eine Nahaufnahme eines chirurgischen Eingriffs, auf der innere Gewebestrukturen und Instrumente zu sehen sind.

Operationsmonitore

Finden Sie Ihren Weg zu den besten Ergebnissen mit außergewöhnlicher Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Glaubwürdigkeit.

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Seniorenresidenz

Die Smart Displays und Luftreinigungslösungen von LG schaffen einen seniorenfreundlichen Raum mit einfacher Unterhaltung, beeindruckendem Seherlebnis und optimaler Luftqualität für eine gesunde, komfortable Umgebung.

Senioren-Lounge mit Sofas, großen digitalen Displays für Wetterinformationen und Trainingsvideos sowie Decken-HVAC-Systemen.
Ein rechteckiges Belüftungsgerät mit zwei runden Luftkanälen auf einer Seite, das für die Luftzirkulation in Innenräumen konzipiert ist.

Lüftungslösung

LG Lüftungslösung ERV ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft. Eine Vielzahl energiesparender Technologien und Luftreinigungsfilter sorgen dafür, dass Sie gesündere Luft atmen können.

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Eine vertikale Außenklimaanlage mit einem weißen Metallgehäuse und Lüftungsgittern auf einer Seite.

VRF-System-Außengeräte

LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.

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Ein Set aus vier Klimageräten für den Innenbereich in verschiedenen Formen, darunter Decken-, Wand- und Rundgeräte.

VRF-System-Innengeräte

Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.

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A digital display showing a vivid image of green lime halves splashing into water against a black background.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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