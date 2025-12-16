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Einladende und komfortable Umgebungen
Schaffen Sie wohnliche, komfortable Räume für Patienten und Bewohner mit unseren fortschrittlichen Luftlösungen und professionellen Displays.
- Skalierbare Klimasysteme für große Gesundheitseinrichtungen
- Interaktive Displays für Informationen und Orientierung
Professionelle Displays für medizinische Genauigkeit
Unsere medizinischen Displays liefern präzise, stabile Bilder und unterstützen so eine genaue Diagnose und Behandlung
- Außergewöhnliche Bildqualität für detaillierte chirurgische Eingriffe
- Diagnosemonitore, die selbst kleinste Details klar und deutlich darstellen
Maßgeschneiderte Lösungen für jedes Fachgebiet
Von Diagnoseraum bis Operationssaal – die Lösungen von LG sind für jede medizinische Umgebung konzipiert.
- Telemedizin-fähige Displays für Fernkonsultationen
- Erweiterte Steuerungen für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck
Lösungen für Krankenhäuser und das Gesundheitswesen nach Bedarf
Lobby
LG verbessert Krankenhauslobbys mit LED-Beschilderung für klare Informationen, Kiosksysteme für eine schnelle Registrierung, sichere Cloud-Systeme und Luftlösungen – und steigert so Effizienz, Sicherheit und Komfort.
- HLK
- Information Display
VRF-Anwendungslösungen
Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bietet Energieeffizienz und klimatisierte Luft.
Indoor LED
Komplettes Modellportfolio von Super-Fine-Pitch bis Standard-Indoor-Pitch für vielfältige Innenanwendungen.
Operationssaal
Die medizinischen Display-Lösungen von LG für chirurgische Umgebungen bieten die Klarheit und Zuverlässigkeit, die Chirurgen für kritische Eingriffe benötigen, und sorgen so für Vertrauen in jeder Phase der Patientenversorgung.
- IT-Produkte
Operationsmonitore
Finden Sie Ihren Weg zu den besten Ergebnissen mit außergewöhnlicher Bildqualität, Benutzerfreundlichkeit und Glaubwürdigkeit.
Seniorenresidenz
Die Smart Displays und Luftreinigungslösungen von LG schaffen einen seniorenfreundlichen Raum mit einfacher Unterhaltung, beeindruckendem Seherlebnis und optimaler Luftqualität für eine gesunde, komfortable Umgebung.
- HLK
- Information Display
Lüftungslösung
LG Lüftungslösung ERV ist eine effiziente Lösung für frische Raumluft. Eine Vielzahl energiesparender Technologien und Luftreinigungsfilter sorgen dafür, dass Sie gesündere Luft atmen können.
VRF-System-Außengeräte
LG-Außengeräte werden mit Innengeräten verbunden, um eine effiziente Heizung und Kühlung für Gewerbeflächen zu gewährleisten.
VRF-System-Innengeräte
Die Innengeräte von LG erfüllen alle Ihre Anforderungen und bieten eine sichere Lüftungslösung, die sich perfekt in Ihre Umgebung einfügt.
LG MAGNIT
Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.