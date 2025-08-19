About Cookies on This Site

Dieses Bild zeigt den LG Business Cloud-Hauptbildschirm auf einem Monitor, hinter dem verschiedene Webseitenansichten angezeigt werden.

Entfessle das Kreative
Potenzial deiner Beschilderung

Entfessle das Kreative
Potenzial deiner Beschilderung

* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

LG Business Cloud ist eine Lösungsplattform, die die B2B-Lösungen von LG an einem Ort vereint. Sie umfasst Lösungen wie CMS, RMS und Werbung, die eine vielfältige und effiziente Nutzung von Digital-Signage-Lösungen ermöglichen. Es handelt sich um eine Cloud-Plattform, auf der ständig neue Lösungen veröffentlicht werden. Wir haben verschiedene Erklärungen zu den Lösungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. So können Lösungen von einer einzigen Website aus gekauft, integriert und verwaltet werden.

LG SuperSign Cloud

Eine Lösung, die mühelos die Erstellung und Verteilung von Inhalten mit flexiblen Bearbeitungstools ermöglicht.

Mehr erfahren

LG ConnectedCare

Eine Cloud-Lösung zur zentralen Überwachung und Verwaltung des Betriebs von LG-Beschilderungsanzeigen.

Mehr erfahren

LG ConnectedCare (DMS)

Eine Cloud-Lösung für die Fernsteuerung und -verwaltung des Status von LG CreateBoard und Beschilderungsanzeigen.

Mehr erfahren

LG DOOH Ads

Eine DOOH(Digital Out-Of-Home)-Plattform zur Optimierung des Medienmanagements.

Mehr erfahren

LG Pro:Centric Cloud

Eine cloudbasierte Hotelmanagementlösung, die eine ganzheitliche Verwaltung ermöglicht.

Mehr erfahren

LG CreateBoard Lab

Eine Das LG CreateBoard Lab ist ein kollaborativer Schreibdienst, der auf LG CreateBoard basiert.

Mehr erfahren

Starten Sie mit der LG Business Cloud

Dieses Bild erfasst eine Szene eines Administrators, der eine Lösung auf einem Laptop verwaltet, wobei oben verschiedene Seiten der Lösungsseite angezeigt werden.

Benutzerfreundliche Materialien

In LG Business Cloud kannst du nicht nur auf detaillierte Seiten der enthaltenen Lösungen zugreifen, sondern auch Broschüren herunterladen, um die Lösungen detailliert zu verstehen und Lernvideos anzusehen.

Testlizenz

Außerdem steht die Möglichkeit zur Anwendung einer kostenlosen Testlizenz* zur Verfügung, um die Lösung aus erster Hand kennenzulernen.

* Die Anzahl und der Zeitraum kostenloser Testlizenzen kann je nach Land variieren.

Anwendungsfälle

Erkunde die Nutzung von Lösungen durch verschiedene Szenarien und deren Integration in den Geschäftsbetrieb.

Lösung kaufen und abonnieren

Dieses Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm, auf dem eine Lösung abonniert oder gekauft wird, was die Einfachheit des Kaufs über die Website demonstriert.

Lösung kaufen und abonnieren

Select and purchase or subscribe to the necessary solutions based on quantity, type, grade, and duration of licenses according to the usage environment, similar to buying products online. Solutions purchased or subscribed to can be easily integrated with LG devices* on the same website.

* Depending on the device, available solutions may vary.
** Online purchases and subscriptions are now available in the U.S., with plans to expand to other countries in the future.

Dieses Bild zeigt einen Laptop-Bildschirm, auf dem eine Lösung abonniert oder gekauft wird, was die Einfachheit des Kaufs über die Website demonstriert.

Geräteverwaltung

Dieses Bild zeigt einen Laptop, auf dem Geräte an verschiedenen Standorten verwaltet werden und die Fernsteuerungsfunktionen demonstriert werden.