* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
LG Business Cloud ist eine Lösungsplattform, die die B2B-Lösungen von LG an einem Ort vereint. Sie umfasst Lösungen wie CMS, RMS und Werbung, die eine vielfältige und effiziente Nutzung von Digital-Signage-Lösungen ermöglichen. Es handelt sich um eine Cloud-Plattform, auf der ständig neue Lösungen veröffentlicht werden. Wir haben verschiedene Erklärungen zu den Lösungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. So können Lösungen von einer einzigen Website aus gekauft, integriert und verwaltet werden.
LG SuperSign Cloud
Eine Lösung, die mühelos die Erstellung und Verteilung von Inhalten mit flexiblen Bearbeitungstools ermöglicht.
LG ConnectedCare
Eine Cloud-Lösung zur zentralen Überwachung und Verwaltung des Betriebs von LG-Beschilderungsanzeigen.
LG Pro:Centric Cloud
Eine cloudbasierte Hotelmanagementlösung, die eine ganzheitliche Verwaltung ermöglicht.
Starten Sie mit der LG Business Cloud
Benutzerfreundliche Materialien
In LG Business Cloud kannst du nicht nur auf detaillierte Seiten der enthaltenen Lösungen zugreifen, sondern auch Broschüren herunterladen, um die Lösungen detailliert zu verstehen und Lernvideos anzusehen.
Testlizenz
Außerdem steht die Möglichkeit zur Anwendung einer kostenlosen Testlizenz* zur Verfügung, um die Lösung aus erster Hand kennenzulernen.
* Die Anzahl und der Zeitraum kostenloser Testlizenzen kann je nach Land variieren.
Lösung kaufen und abonnieren
Select and purchase or subscribe to the necessary solutions based on quantity, type, grade, and duration of licenses according to the usage environment, similar to buying products online. Solutions purchased or subscribed to can be easily integrated with LG devices* on the same website.
* Depending on the device, available solutions may vary.
** Online purchases and subscriptions are now available in the U.S., with plans to expand to other countries in the future.