LG Business Cloud ist eine Lösungsplattform, die die B2B-Lösungen von LG an einem Ort vereint. Sie umfasst Lösungen wie CMS, RMS und Werbung, die eine vielfältige und effiziente Nutzung von Digital-Signage-Lösungen ermöglichen. Es handelt sich um eine Cloud-Plattform, auf der ständig neue Lösungen veröffentlicht werden. Wir haben verschiedene Erklärungen zu den Lösungen bereitgestellt, um die Zugänglichkeit zu verbessern. So können Lösungen von einer einzigen Website aus gekauft, integriert und verwaltet werden.