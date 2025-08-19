We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Amplify Ambience mit
cloudbasierter Content-Management-Lösung
LG SuperSign Cloud ist eine umfassende cloudbasierte Lösung für die integrierte Verwaltung von Digital Signage*. Diese Cloud-Lösung basiert auf dem Internet und ermöglicht es Nutzern, mehrere Displays aus der Ferne und gleichzeitig jederzeit und überall zu steuern, ohne durch Zeit- und Standort-Unterschiede** eingeschränkt zu werden.
* Gilt für Modelle mit webOS 4.0 oder höher und Geräte, die mit dem virtuellen Bildschirm ausgestattet sind oder bei denen der SuperSign Cloud Player installiert ist. „SuperSign Cloud Player“ wird zusammen mit der Installationsdatei beim Kauf der LG SuperSign Cloud-Lizenz bereitgestellt. (Die Anwendbarkeit der Lösung kann je nach Produkt variieren. Bitte hole dir bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.) ** Da LG SuperSign Cloud eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden.
Remote-Steuerung
Mit einer Netzwerkverbindung kann der Benutzer den Betrieb der Geräte überall und jederzeit über eine Cloud-Lösung ausführen. Daher können weit verbreitete Arten von Digital-Signage-Displays von einem Ort aus gesteuert werden, was den Anzeigeverwaltungsprozess effizient und bequem gestaltet.
Skalierbarkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten*
Cloud-Lösungen, die auf dem Internet basieren, helfen, die Anfangskosten zu senken, da keine separaten physischen Server erforderlich sind, und sie bieten Flexibilität, Abonnementlizenzen je nach Geschäftswachstum zu erweitern.
*TCO: Gesamtbetriebskosten
Hauptmerkmale der LG SuperSign Cloud
Content Management
Durch die Verwendung von LG SuperSign Cloud können Unternehmen die Zeit reduzieren, die für die Aggregation separater Quellen zur Erstellung von Inhalten aufgewendet wird. Die LG SuperSign Cloud bietet verschiedene Content-Management-Funktionen mit flexiblen Bearbeitungsfunktionen für eine mühelose Content-Erstellung und -Verteilung.
Content Creation
Nutzer können Inhalte mit verschiedenen Arten von Vorlagen erstellen, die auf den jeweiligen Bereich zugeschnitten sind, und Widgets wie Datum, Uhrzeit, Wetter und mehr hinzufügen. Die LG SuperSign Cloud bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche, die Nutzern die Flexibilität bietet, Inhalte einfacher als je zuvor zu erstellen.
KI-Bilderstellung, generative KI
Erstelle automatisch KI-Bilder mit einem Prompt.
Diese KI-Funktion bietet auch Bildbearbeitungsfunktionen, um Bilder zu bearbeiten und deren Größe zu ändern.
Content Distribution
Die Funktionen der LG SuperSign Cloud zur Content Distribution können einfach genutzt werden. Durch die Verwendung verschiedener benutzerfreundlicher Funktionen kann der Benutzer bequem Zeitpläne für die Verteilung von Inhalten zum gewünschten Zeitpunkt erstellen und verwalten.
Mit IF-Tags-Übereinstimmung veröffentlichen
Verfügbar für die selektive Bereitstellung von Inhalten, die auf jedem Gerät basierend auf Tag-Einstellungen angepasst werden
Videowall
Die LG SuperSign Cloud-Videowall-Funktion vereinfacht die Verwaltung mit verschiedenen Synchronisierungsmodi und ermöglicht die Verwendung als ein großes Display oder als vier unabhängige. Benutzer können die Videowall also fernüberwachen und -steuern, um Leistungseinstellungen und die Wiedergabe von Inhalten zu verwalten.
Professionelle Content-Partner
Professionelle Content-Partner-Funktionen werden mit „Add-On-Diensten“ bereitgestellt.
* Diese Funktionen können mit einem zusätzlichen Abonnement verwendet werden.
Inhalt entwerfen
(DsMenu/PosterMyWall)
Die Gestaltung eines Menüboards oder eines Werbeposters für jeden Store kann eine Herausforderung darstellen. Mit den Vorlagen und Bearbeitungsfunktionen von DsMenu und PosterMyWall können Nutzer Inhalte schnell und einfach erstellen.
Kunst-Inhalte
(ArtPlayer)
ArtPlayer ist ein Service, der dazu beiträgt, die Atmosphäre bestimmter Räume zu verbessern, indem er eine vielfältige und anspruchsvolle Palette an künstlerischen Inhalten bereitstellt, die für verschiedene Umgebungen wie Büros, Hotellobbys und Restaurants geeignet sind. Dies ermöglicht es Benutzern, das Ambiente des gewünschten Raums schöner, einfacher und bequemer zu gestalten.
Hintergrundmusik
(Wantreez Musik)
„Wantreez Music“ bietet verschiedene Arten von Musik-Playlists basierend auf Industrie, Genre und Künstlern. Mit der von „Wantreez Music“ bereitgestellten Musik können Benutzer gewünschte Playlisten auf dem Display wiedergeben, ohne rechtliche Risiken bezüglich des Musik-Copyrights eingehen zu müssen.
Infotainment
(Screenfeed)
Bietet Nachrichten, Wetter, Sport, Finanzinformationen und mehr, um die Bildschirme für die Betrachter stets aktuell und nützlicher zu gestalten.
Zielgruppenmessung
(SpaceVision / FastSensor)
Die KI-Technologie von „SpaceVision“ bietet eine detaillierte Ansicht des Kundenverhaltens, einschließlich demografischer Informationen wie Alter und Geschlecht. Dies ermöglicht das Abspielen von Inhalten, die für Zielgruppeninformationen relevant sind, basierend auf Computervision-KI. „FastSensor“ ist eine KI-gestützte Verhaltensanalyseplattform. Die Lösung erfasst detaillierte Einblicke in Kundeninteraktionen, von der Kundenfrequenz bis hin zu Reisemustern, und ermöglicht es den Marken, Kundenbindung, Merchandising, Marketing, Vertrieb und Betrieb zu optimieren.
Art Lounge
Erschaffe eine Atmosphäre, die jeden Raum mit verschiedenen Kunstsammlungen aufwerten kann. Mit der Art Lounge-Funktion, die auf mehrere Themen von Kunstsammlungen spezialisiert ist, können Benutzer ganz einfach die gewünschten Kunstwerke auswählen und auf den Digital-Signage-Displays über die LG SuperSign Cloud verteilen.
Geräteverwaltung
Mit dem in der LG SuperSign Cloud angezeigten Menü „Home“ und „Analytics“ können Nutzer einfach detaillierte Informationen über die Nutzung des Inhaltsspeichers und den Gerätestatus überprüfen.
Startseite
Greife mühelos auf wertvolle Daten zu und nutze den schnellen Zugriff für zusätzlichen Komfort.
Analytik
Es werden verschiedene Berichte über den Gerätestatus und die Daten zur Inhaltsnutzung geliefert. Basierend auf diesen Informationen können Benutzer Einblicke in einen besseren Kundenservice und effizientes Business Management erhalten.
Steuerung über mehrere Geräte
Alle Geräte, die mit der LG SuperSign Cloud verknüpft sind, werden auf der [device] Registerkarte aufgeführt. Sie bietet Benutzern eine schnelle Anzeige detaillierter Informationen, z. B. Anzeige-Miniaturansichten, Modellnamen und IP-Adressen. Darüber hinaus kann der Benutzer die Geräte mit erweiterten Steuerungsoptionen oder einem „Quick Controller“ steuern, um die häufig verwendeten Einstellungen einfach zu ändern.
Kompatible Geräte
Die LG SuperSign Cloud ist kompatibel mit LG Signage, das von webOS 4.0 und höher unterstützt wird, sowie mit mehreren Betriebssystemen (Android, Windows OS),
und bietet Virtual Screen (Web Player), mit dem der Inhalt für jedes Gerät veröffentlicht werden kann, auf dem der Webbrowser ausgeführt wird.
1) Um „Multi OS“ zu verwenden, muss SuperSign Cloud Player vor der Verwendung installiert werden. 2) Die Anwendbarkeit der Lösung kann je nach Produkt variieren. Bitte hole dir bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein. 3) Der Benutzer kann Inhalte über einen virtuellen Bildschirm auf den Geräten veröffentlichen, die mit einem Webbrowser angeboten werden, der auf einem Web-Player basiert.