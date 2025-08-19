About Cookies on This Site

Zu sehen ist ein Bild eines Einzelhandelsbekleidungsgeschäfts mit fünf Browserfenstern von LG SuperSign Cloud, die unten angezeigt werden. Das zentrale Fenster zeigt den Inhaltserstellungsprozess und wie der erstellte Inhalt auf In-Store-Displays angewendet wird.

* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Amplify Ambience mit
cloudbasierter Content-Management-Lösung

LG SuperSign Cloud ist eine umfassende cloudbasierte Lösung für die integrierte Verwaltung von Digital Signage*. Diese Cloud-Lösung basiert auf dem Internet und ermöglicht es Nutzern, mehrere Displays aus der Ferne und gleichzeitig jederzeit und überall zu steuern, ohne durch Zeit- und Standort-Unterschiede** eingeschränkt zu werden.

* Gilt für Modelle mit webOS 4.0 oder höher und Geräte, die mit dem virtuellen Bildschirm ausgestattet sind oder bei denen der SuperSign Cloud Player installiert ist. „SuperSign Cloud Player“ wird zusammen mit der Installationsdatei beim Kauf der LG SuperSign Cloud-Lizenz bereitgestellt. (Die Anwendbarkeit der Lösung kann je nach Produkt variieren. Bitte hole dir bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.) ** Da LG SuperSign Cloud eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden.

Kontakt

Remote-Steuerung

Mit einer Netzwerkverbindung kann der Benutzer den Betrieb der Geräte überall und jederzeit über eine Cloud-Lösung ausführen. Daher können weit verbreitete Arten von Digital-Signage-Displays von einem Ort aus gesteuert werden, was den Anzeigeverwaltungsprozess effizient und bequem gestaltet.

Skalierbarkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten*

Cloud-Lösungen, die auf dem Internet basieren, helfen, die Anfangskosten zu senken, da keine separaten physischen Server erforderlich sind, und sie bieten Flexibilität, Abonnementlizenzen je nach Geschäftswachstum zu erweitern.

*TCO: Gesamtbetriebskosten

Hauptmerkmale der LG SuperSign Cloud

Content Management Home – Schnellzugriff auf Content Creation Analytics – Wiedergabeverlaufsinhalt – Inhaltseditor – Vorlage/Widgets-Zeitplan – Drag & Drop-Zeitplanung Zusätzliche Funktionen* Art Lounge – Erweiterungsservices für Digital Art Collection – Designvorlage – Kunstinhalte – Hintergrundmusik – Infotainment – Zielgruppenmessung * Zusätzliche Funktionen erfordern ggfs. ein separates kostenpflichtiges Abonnement Geräteverwaltungs-Startseite – Gerätestatusanalyse – Geräteberichte-Regeln – Automatische Aktivierung der Videowall auf der Basis von Trigger Device Control – Synchronisierung einzelner/mehrerer Geräte

Content Management

Durch die Verwendung von LG SuperSign Cloud können Unternehmen die Zeit reduzieren, die für die Aggregation separater Quellen zur Erstellung von Inhalten aufgewendet wird. Die LG SuperSign Cloud bietet verschiedene Content-Management-Funktionen mit flexiblen Bearbeitungsfunktionen für eine mühelose Content-Erstellung und -Verteilung.

Dieses Bild zeigt eine Lösungsseite, die auf einem Laptop angezeigt wird und die Erstellung von Inhalten und deren Anwendung auf Einzelhandelsdisplays demonstriert.

Content Creation

Nutzer können Inhalte mit verschiedenen Arten von Vorlagen erstellen, die auf den jeweiligen Bereich zugeschnitten sind, und Widgets wie Datum, Uhrzeit, Wetter und mehr hinzufügen. Die LG SuperSign Cloud bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche, die Nutzern die Flexibilität bietet, Inhalte einfacher als je zuvor zu erstellen.

Drag & Drop Editing Intuitive Bearbeitung durch Hinzufügen verschiedener Elemente zum Canvas mithilfe von Drag & Drop Verschiedene Ressourcen Mit verschiedenen Ressourcen wie Gen AI, Element und Widgets Designervorlagen Benutzerfreundliche Vorlagen für eine schnelle und einfache Erstellung

KI-Bilderstellung, generative KI

Erstelle automatisch KI-Bilder mit einem Prompt.
Diese KI-Funktion bietet auch Bildbearbeitungsfunktionen, um Bilder zu bearbeiten und deren Größe zu ändern.

Ausgabe eines neu erstellten Bildes basierend auf der Eingabeaufforderung

Outpainting zur Erweiterung des Bildinhalts anhand des Originalbildes

Content Distribution

Die Funktionen der LG SuperSign Cloud zur Content Distribution können einfach genutzt werden. Durch die Verwendung verschiedener benutzerfreundlicher Funktionen kann der Benutzer bequem Zeitpläne für die Verteilung von Inhalten zum gewünschten Zeitpunkt erstellen und verwalten.

Zeitpläne per Drag & Drop

Inhalte können bequem per Drag & Drop zum Kalender hinzugefügt werden

Auf Gerät einstellen/Inhalt einstellen

Schnelle und einfache Bereitstellung, da nur das Gerät und der Inhalt ohne zusätzliche Einstellungen angegeben werden müssen

Mit IF-Tags-Übereinstimmung veröffentlichen

Verfügbar für die selektive Bereitstellung von Inhalten, die auf jedem Gerät basierend auf Tag-Einstellungen angepasst werden

Regeln einstellen

Verfügbar zur Automatisierung der Content-Bereitstellung und Gerätesteuerung durch Einstellen der Trigger-Bedingungen

Videowall

Die LG SuperSign Cloud-Videowall-Funktion vereinfacht die Verwaltung mit verschiedenen Synchronisierungsmodi und ermöglicht die Verwendung als ein großes Display oder als vier unabhängige. Benutzer können die Videowall also fernüberwachen und -steuern, um Leistungseinstellungen und die Wiedergabe von Inhalten zu verwalten.

Dieses Bild zeigt die Videowallfunktionalität, bei der mehrere Anzeigen kombiniert werden, um einen einzelnen, einheitlichen Bildschirm für die Wiedergabe von Inhalten zu erstellen. Dieses Bild hebt die synchronisierte Inhaltswiedergabe über einzelne Displays von einer einheitlichen Videowall-Einrichtung hervor. Dieses Bild zeigt, dass Videowall-konfigurierte Displays ferngesteuert werden können.

Professionelle Content-Partner

Professionelle Content-Partner-Funktionen werden mit „Add-On-Diensten“ bereitgestellt.

* Diese Funktionen können mit einem zusätzlichen Abonnement verwendet werden.

Inhalt entwerfen
(DsMenu/PosterMyWall)

Die Gestaltung eines Menüboards oder eines Werbeposters für jeden Store kann eine Herausforderung darstellen. Mit den Vorlagen und Bearbeitungsfunktionen von DsMenu und PosterMyWall können Nutzer Inhalte schnell und einfach erstellen.

Kunst-Inhalte
(ArtPlayer)

ArtPlayer ist ein Service, der dazu beiträgt, die Atmosphäre bestimmter Räume zu verbessern, indem er eine vielfältige und anspruchsvolle Palette an künstlerischen Inhalten bereitstellt, die für verschiedene Umgebungen wie Büros, Hotellobbys und Restaurants geeignet sind. Dies ermöglicht es Benutzern, das Ambiente des gewünschten Raums schöner, einfacher und bequemer zu gestalten.

Hintergrundmusik
(Wantreez Musik)

„Wantreez Music“ bietet verschiedene Arten von Musik-Playlists basierend auf Industrie, Genre und Künstlern. Mit der von „Wantreez Music“ bereitgestellten Musik können Benutzer gewünschte Playlisten auf dem Display wiedergeben, ohne rechtliche Risiken bezüglich des Musik-Copyrights eingehen zu müssen.

Infotainment
(Screenfeed)

Bietet Nachrichten, Wetter, Sport, Finanzinformationen und mehr, um die Bildschirme für die Betrachter stets aktuell und nützlicher zu gestalten.

Zielgruppenmessung
(SpaceVision / FastSensor)

Die KI-Technologie von „SpaceVision“ bietet eine detaillierte Ansicht des Kundenverhaltens, einschließlich demografischer Informationen wie Alter und Geschlecht. Dies ermöglicht das Abspielen von Inhalten, die für Zielgruppeninformationen relevant sind, basierend auf Computervision-KI. „FastSensor“ ist eine KI-gestützte Verhaltensanalyseplattform. Die Lösung erfasst detaillierte Einblicke in Kundeninteraktionen, von der Kundenfrequenz bis hin zu Reisemustern, und ermöglicht es den Marken, Kundenbindung, Merchandising, Marketing, Vertrieb und Betrieb zu optimieren.

Art Lounge

Erschaffe eine Atmosphäre, die jeden Raum mit verschiedenen Kunstsammlungen aufwerten kann. Mit der Art Lounge-Funktion, die auf mehrere Themen von Kunstsammlungen spezialisiert ist, können Benutzer ganz einfach die gewünschten Kunstwerke auswählen und auf den Digital-Signage-Displays über die LG SuperSign Cloud verteilen.

Dieses Bild zeigt Displays in verschiedenen Räumen, auf denen verschiedene Kunstwerke ausgestrahlt werden, wobei die Art Lounge-Funktion verwendet wird, um eine unterhaltende Atmosphäre zu schaffen.

Geräteverwaltung

Mit dem in der LG SuperSign Cloud angezeigten Menü „Home“ und „Analytics“ können Nutzer einfach detaillierte Informationen über die Nutzung des Inhaltsspeichers und den Gerätestatus überprüfen.

Dieses Bild zeigt die Fernanzeigesteuerung durch einen Administrator.

Startseite

Greife mühelos auf wertvolle Daten zu und nutze den schnellen Zugriff für zusätzlichen Komfort.

Inhalt – Verbleibende Nutzung des gesamten Inhaltsspeichers – Liste der installierten „Add-On-Services“ Schnellschaltfläche (häufige Funktionen) – Inhalt hochladen – Playlist erstellen – Inhalt erstellen – Zeitplan erstellen Gerätestatus– Geräteverbindungsstatus Letzte Aktivität – Protokoll der letzten Inhaltsaktivitäten

Analytik

Es werden verschiedene Berichte über den Gerätestatus und die Daten zur Inhaltsnutzung geliefert. Basierend auf diesen Informationen können Benutzer Einblicke in einen besseren Kundenservice und effizientes Business Management erhalten.

Gerätebericht – Bericht über den Wiedergabeverlauf nach Gerät Statusbericht – Bericht über die Gerätestatusstatistik Inhaltsbericht – Bericht über den Wiedergabeverlauf nach Inhalt Inhaltseffekt – Analyse der Auswirkungen des spezifischen Inhalts auf den Vertrieb

Steuerung über mehrere Geräte

Alle Geräte, die mit der LG SuperSign Cloud verknüpft sind, werden auf der [device] Registerkarte aufgeführt. Sie bietet Benutzern eine schnelle Anzeige detaillierter Informationen, z. B. Anzeige-Miniaturansichten, Modellnamen und IP-Adressen. Darüber hinaus kann der Benutzer die Geräte mit erweiterten Steuerungsoptionen oder einem „Quick Controller“ steuern, um die häufig verwendeten Einstellungen einfach zu ändern.

Dieser Screenshot zeigt die tatsächliche Geräteverwaltungsseite der Lösung und zeigt die intuitive Benutzeroberfläche.

Kompatible Geräte

Die LG SuperSign Cloud ist kompatibel mit LG Signage, das von webOS 4.0 und höher unterstützt wird, sowie mit mehreren Betriebssystemen (Android, Windows OS),
und bietet Virtual Screen (Web Player), mit dem der Inhalt für jedes Gerät veröffentlicht werden kann, auf dem der Webbrowser ausgeführt wird.

Dieses Bild repräsentiert die Kompatibilität der LG SuperSign Cloud mit Produkten von LG Electronics sowie anderen Marken. SuperSign Cloud Player1) für Multi OS (Android, Windows) LG Signage2) (webOS 4.0 und höher) Virtueller Bildschirm (Web Player) für jedes Gerät mit Ausführung auf dem Webbrowser3)

1) Um „Multi OS“ zu verwenden, muss SuperSign Cloud Player vor der Verwendung installiert werden. 2) Die Anwendbarkeit der Lösung kann je nach Produkt variieren. Bitte hole dir bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein. 3) Der Benutzer kann Inhalte über einen virtuellen Bildschirm auf den Geräten veröffentlichen, die mit einem Webbrowser angeboten werden, der auf einem Web-Player basiert.