LG SuperSign Cloud ist eine umfassende cloudbasierte Lösung für die integrierte Verwaltung von Digital Signage*. Diese Cloud-Lösung basiert auf dem Internet und ermöglicht es Nutzern, mehrere Displays aus der Ferne und gleichzeitig jederzeit und überall zu steuern, ohne durch Zeit- und Standort-Unterschiede** eingeschränkt zu werden.



* Gilt für Modelle mit webOS 4.0 oder höher und Geräte, die mit dem virtuellen Bildschirm ausgestattet sind oder bei denen der SuperSign Cloud Player installiert ist. „SuperSign Cloud Player“ wird zusammen mit der Installationsdatei beim Kauf der LG SuperSign Cloud-Lizenz bereitgestellt. (Die Anwendbarkeit der Lösung kann je nach Produkt variieren. Bitte hole dir bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.) ** Da LG SuperSign Cloud eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden.