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Zwei Frauen mit Einkaufstaschen betrachten eine digitale Anzeige, auf der eine Kosmetikwerbung zu sehen ist.

Zwei Frauen mit Einkaufstaschen betrachten eine digitale Anzeige, auf der eine Kosmetikwerbung zu sehen ist.

Für einen intelligenteren Einzelhandel: Integrierte Lösungen von LG

Exzellente Bilddarstellung

Verleihen Sie Medieninhalten durch brillante Visualisierungen Leben, die die Umgebung aufwerten und Kunden aufmerksam machen.

 

  • Produktpalette, die für vielfältige Außenwerbungsumgebungen geeignet ist
  • Hochauflösende Displays, die die visuelle Wirkung maximieren
  • Langlebige Leistung bei allen Wetterbedingungen

Betriebliche Effizienz

Steigern Sie die Effizienz und verwalten Sie Displays mühelos mit den intelligenten, energieeffizienten Technologien von LG.

 

  • Automatische Helligkeitsanpassung für Energieeinsparungen
  • Stabile Inhaltswiedergabe auf webOS
  • Fernwartung mit SuperSign-Software

Lösungen für den Einzelhandel nach Bedarf

Komplexer Außenbereich eines Einkaufszentrums

LG Outdoor-Signage überzeugt mit brillanter Sichtbarkeit, smarter Helligkeit, robustem Design und webOS. Mit SuperSign wird die Anzeigenverwaltung kinderleicht, und ESS speichert Solarenergie platzsparend und effizient.

Die Fassade eines modernen Einkaufszentrums mit großen Glasfenstern, auf denen ein „BIG SALE”-Schild mit Rabatten von bis zu 50 % zu sehen ist.
LED für den Außenbereich

Outdoor LED

Verschiedene Modelle in einer Reihe von Gehäusedesigns für Außenanwendungen, einschließlich in Stadien, sowie für Außenwerbung und öffentliche Anzeigen.

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Komplexes Einkaufszentrum

LG transformiert kommerzielle Räume durch steglos integrierte Displaylösungen, intuitive Kiosksysteme und innovative Frischlufttechnologien – und vereint Design, Komfort und Benutzerfreundlichkeit für inspirierende Umgebungen.

Der Eingang eines modernen Sportgeschäfts namens „The Multi Sports“ mit digitalen Displays, auf denen Turnschuhe und Bilder zum Thema Basketball zu sehen sind.
Eine industrielle LG-Lüftungsanlage mit mehreren Metallpaneelen, kleinen Fenstern und beschrifteten Steuermodulen auf weißem Hintergrund.

VRF-Anwendungslösungen

Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bietet Energieeffizienz und klimatisierte Luft.

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Eine Parfümwerbung zum Valentinstag mit rosa Hintergrund, violettem Schmetterling, Blumen und einem Kristallflakon mit der Aufschrift „PERFUME“.

Indoor LED

Umfassende LED-Modellreihe: von extrem feinem Pixelabstand bis zu Standardlösungen für den Innenbereich – passend für jede Anwendung.

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Eine digitale Anzeige, die eine Werbung für Innenmöbel zeigt, mit einem Holzstuhl mit gewebten Rattandetails auf einem minimalistischen weißen Hintergrund.

OLED Signage

LG OLED Signage liefert eine realistische Farbwiedergabe in einem erstklassigen Design.Verändern Sie die Art, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren. LG wird Ihre Geschäftswelt revolutionieren.

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Flagship-Store für Mobilgeräte

LG bietet innovative Lösungen, die Ihren Raum mit lebendigen Bildern, interaktiven Funktionen und nahtlosem Design aufwerten. Unsere Technologien bieten ein beeindruckendes Erlebnis, fügen sich mühelos in jede Einrichtung ein und gewährleisten dank ihrer langlebigen Konstruktion höchste Zuverlässigkeit.

Ein modernes Elektronikgeschäft mit digitalen Displays, Smartphones auf den Theken und einem großen, farbenfrohen LED-Bildschirm an der Rückwand.
Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

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Ein digitales Display präsentiert eine stilvolle Möbelwerbung mit einem eleganten Holz-Rattan-Stuhl vor einem reinen weißen Hintergrund.

OLED Signage

LG OLED Signage bringt brillante Farben und elegantes Design zusammen. Entdecken Sie neue Wege der Kundeninteraktion – LG setzt neue Maßstäbe für Ihr Business.

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An LG UltraWide Display monitor with an ultra-wide screen showing colorful abstract waves on a white background.

UltraWide™ Monitors

Genießen Sie eine hohe Arbeitseffizienz, indem Sie mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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