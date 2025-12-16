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Exzellente Bilddarstellung
Verleihen Sie Medieninhalten durch brillante Visualisierungen Leben, die die Umgebung aufwerten und Kunden aufmerksam machen.
- Produktpalette, die für vielfältige Außenwerbungsumgebungen geeignet ist
- Hochauflösende Displays, die die visuelle Wirkung maximieren
- Langlebige Leistung bei allen Wetterbedingungen
Betriebliche Effizienz
Steigern Sie die Effizienz und verwalten Sie Displays mühelos mit den intelligenten, energieeffizienten Technologien von LG.
- Automatische Helligkeitsanpassung für Energieeinsparungen
- Stabile Inhaltswiedergabe auf webOS
- Fernwartung mit SuperSign-Software
Lösungen für den Einzelhandel nach Bedarf
Komplexer Außenbereich eines Einkaufszentrums
LG Outdoor-Signage überzeugt mit brillanter Sichtbarkeit, smarter Helligkeit, robustem Design und webOS. Mit SuperSign wird die Anzeigenverwaltung kinderleicht, und ESS speichert Solarenergie platzsparend und effizient.
- Information Display
Outdoor LED
Verschiedene Modelle in einer Reihe von Gehäusedesigns für Außenanwendungen, einschließlich in Stadien, sowie für Außenwerbung und öffentliche Anzeigen.
Komplexes Einkaufszentrum
LG transformiert kommerzielle Räume durch steglos integrierte Displaylösungen, intuitive Kiosksysteme und innovative Frischlufttechnologien – und vereint Design, Komfort und Benutzerfreundlichkeit für inspirierende Umgebungen.
- HLK
- Information Display
VRF-Anwendungslösungen
Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bietet Energieeffizienz und klimatisierte Luft.
Indoor LED
Umfassende LED-Modellreihe: von extrem feinem Pixelabstand bis zu Standardlösungen für den Innenbereich – passend für jede Anwendung.
OLED Signage
LG OLED Signage liefert eine realistische Farbwiedergabe in einem erstklassigen Design.Verändern Sie die Art, wie Sie mit Ihren Kunden interagieren. LG wird Ihre Geschäftswelt revolutionieren.
Flagship-Store für Mobilgeräte
LG bietet innovative Lösungen, die Ihren Raum mit lebendigen Bildern, interaktiven Funktionen und nahtlosem Design aufwerten. Unsere Technologien bieten ein beeindruckendes Erlebnis, fügen sich mühelos in jede Einrichtung ein und gewährleisten dank ihrer langlebigen Konstruktion höchste Zuverlässigkeit.
- Information Display
- IT-Produkte
LG MAGNIT
Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
OLED Signage
LG OLED Signage bringt brillante Farben und elegantes Design zusammen. Entdecken Sie neue Wege der Kundeninteraktion – LG setzt neue Maßstäbe für Ihr Business.
UltraWide™ Monitors
Genießen Sie eine hohe Arbeitseffizienz, indem Sie mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen.