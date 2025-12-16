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Life’s Good with solutions made for your world. LG Electronics is a Smart Life Solution Company. We work closely with our partners to deliver Life’s Good to more people, everywhere.  From the air we breathe at home to air in our commercial facilities. From mobility experiences to viewing experiences. And the components that make it all possible. Our business solutions are designed for both our partners and end users, thoughtfully crafted and seamlessly integrated through AI and digital innovation. With 70 years of expertise in making life better, LG creates value for our partners and a positive impact on our planet. Our differentiated business solutions are creating real change. That’s what makes LG’s solutions different. Deep insight, trusted expertise, and advanced technology. Integrated solutions that grow your business. The difference is, you and your customers experience the true value of Life’s Good.

Life’s Good with solutions made for your world. LG Electronics is a Smart Life Solution Company. We work closely with our partners to deliver Life’s Good to more people, everywhere.  From the air we breathe at home to air in our commercial facilities. From mobility experiences to viewing experiences. And the components that make it all possible. Our business solutions are designed for both our partners and end users, thoughtfully crafted and seamlessly integrated through AI and digital innovation. With 70 years of expertise in making life better, LG creates value for our partners and a positive impact on our planet. Our differentiated business solutions are creating real change. That’s what makes LG’s solutions different. Deep insight, trusted expertise, and advanced technology. Integrated solutions that grow your business. The difference is, you and your customers experience the true value of Life’s Good.

*LG Eco Solution ist eine Geschäftsdivision von LG Electronics, die innovative Lösungen für Klimaanlagen, Lüftungs- und Heizsysteme (HLK) sowie andere B2B-bezogene Technologieprodukte entwickelt und vertreibt. Wir sind Vorreiter bei HLK-Lösungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir sorgen für Räume, die den Menschen ein gesünderes Ambiente bieten und schonen gleichzeitig die Umwelt. Von Wohnungen und Büros bis hin zu Fabriken und Großanlagen - unsere Lösungen sind sorgfältig auf jede Umgebung abgestimmt. HLK-Lösungen von LG über reines Heizen und Kühlen hinaus. Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung, um das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Wir schaffen höchsten Komfort und ermöglichen so eine höhere Effizienz in den betrieblichen Abläufen. Das macht die HLK-Lösungen von LG so einzigartig. Wegweisend in der Branche mit einem tiefen Verständnis unserer Nutzer. Ehrliche Rücksichtnahme gegenüber unseren Partnern. All dies vereint sich in unsereen führenden, innovativen HLK-Lösungen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life's Good erleben.

*LG Eco Solution ist eine Geschäftsdivision von LG Electronics, die innovative Lösungen für Klimaanlagen, Lüftungs- und Heizsysteme (HLK) sowie andere B2B-bezogene Technologieprodukte entwickelt und vertreibt. Wir sind Vorreiter bei HLK-Lösungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir sorgen für Räume, die den Menschen ein gesünderes Ambiente bieten und schonen gleichzeitig die Umwelt. Von Wohnungen und Büros bis hin zu Fabriken und Großanlagen - unsere Lösungen sind sorgfältig auf jede Umgebung abgestimmt. HLK-Lösungen von LG über reines Heizen und Kühlen hinaus. Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung, um das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Wir schaffen höchsten Komfort und ermöglichen so eine höhere Effizienz in den betrieblichen Abläufen. Das macht die HLK-Lösungen von LG so einzigartig. Wegweisend in der Branche mit einem tiefen Verständnis unserer Nutzer. Ehrliche Rücksichtnahme gegenüber unseren Partnern. All dies vereint sich in unsereen führenden, innovativen HLK-Lösungen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life's Good erleben.

LG-Außenklimaanlage an einer Innenwand installiert, mit einer Pflanze im Vordergrund.

Privathaushalte

Ein Zuhause in idealem Klima

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Frau beim Einkaufen in einem Bekleidungsgeschäft, die ein grünes besticktes Kleid in der Hand hält und eine Einkaufstasche trägt.

Gewerbe

Klimatisierung, die Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bringt

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Moderner Rechenzentrumskorridor mit Reihen von Server-Racks und heller Deckenbeleuchtung

Industrie

Gebaut, um zu kühlen. Entwickelt, um zu halten.

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*Einige Bilder wurden mit KI erzeugt und dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.

"Vehicle Solution. Intelligenz für jede Fahrt. Wir schaffen ein nahtlos vernetztes und erweiterbares Mobilitätserlebnis. Unsere Premium-Partnerschaften mit den weltweit führenden Automobilherstellern machen diese Vision möglich. Unsere Lösungen reichen von Infotainment und Displays bis hin zu Konnektivität und Software. Wir entwickeln intelligente Technologien, die jeden Moment im Fahrzeug bereichern. Wir sorgen dafür, dass sich Fahrer sicherer fühlen und Passagiere mehr Komfort genießen. Und wir machen Fahrten durch unsere innovativen Mobilitätslösungen noch angenehmer – damit jeder ein noch besseres Fahrerlebnis genießen kann. LG Vehicle Solution gibt einen Ausblick auf die Mobilität der Zukunft. Das haben wir durch jahrelange Erfahrung im Bereich Kundenerfahrung bewiesen. Wir haben unser Geschäft auf globalem Vertrauen aufgebaut, das wir durch innovative Technologie gewonnen haben. Das macht LG Vehicle Solution besonders: tiefes Verständnis für Fahrer und Partner, führende und innovative Technologien, die Mobilität voranbringen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life’s Good erleben."

"Vehicle Solution. Intelligenz für jede Fahrt. Wir schaffen ein nahtlos vernetztes und erweiterbares Mobilitätserlebnis. Unsere Premium-Partnerschaften mit den weltweit führenden Automobilherstellern machen diese Vision möglich. Unsere Lösungen reichen von Infotainment und Displays bis hin zu Konnektivität und Software. Wir entwickeln intelligente Technologien, die jeden Moment im Fahrzeug bereichern. Wir sorgen dafür, dass sich Fahrer sicherer fühlen und Passagiere mehr Komfort genießen. Und wir machen Fahrten durch unsere innovativen Mobilitätslösungen noch angenehmer – damit jeder ein noch besseres Fahrerlebnis genießen kann. LG Vehicle Solution gibt einen Ausblick auf die Mobilität der Zukunft. Das haben wir durch jahrelange Erfahrung im Bereich Kundenerfahrung bewiesen. Wir haben unser Geschäft auf globalem Vertrauen aufgebaut, das wir durch innovative Technologie gewonnen haben. Das macht LG Vehicle Solution besonders: tiefes Verständnis für Fahrer und Partner, führende und innovative Technologien, die Mobilität voranbringen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life’s Good erleben."

Nahaufnahme einer digitalen Auto-Headunit mit großem interaktiven Bildschirm, die die Intelligenz hinter dem Lenkrad repräsentiert.

Zentraleinheit

Intelligenz am Steuer

Display für Kraftfahrzeuge, konzipiert für verschiedene Fahrbedingungen, mit Fokus auf Klarheit und Anpassungsfähigkeit.

Display

Displays für jede Fahrsituation

Illustration vernetzter Fahrzeuge auf einer Straße, die nahtlose Fahrerlebnisse durch digitale Vernetzung hervorhebt.

Konnektivität

Alle Fahrerlebnisse nahtlos verbinden

Transparente Fahrzeugvisualisierung mit fortschrittlichen Fahrerassistenzsensoren, die Sicherheit und Komfort in den Vordergrund stellen.

ADAS-Vision-System

Mit Blick auf Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Modernes weißes Auto mit digitaler Schnittstellenüberlagerung, das intelligente Softwarelösungen für Mobilität darstellt.

Softwarelösungen

Gebaut zum Denken. Gemacht für Bewegung.

*Einige Bilder wurden mit KI erzeugt und dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.

"Media Entertainment Solution. Lösungen über Displays hinaus. Unsere Lösungen fördern Kreativität, Produktivität und Vernetzung – unterstützt durch Technologie, die sich diskret in den Hintergrund integriert. Sie nutzen das volle Potenzial von webOS und anderen zukunftsfähigen Plattformen. LG Media Entertainment Solution umfasst mehr als Displays. Wir schaffen eine Basis für zukünftige immersive Erlebnisse und entwickeln Lösungen, die leistungsfähig, intelligent und intuitiv sind. Das richtige Display inspiriert und verbindet Inhalte sowie Geschäftssysteme. Wir bieten visuell hochwertige Darstellungen und zuverlässige Unternehmenslösungen. Wir unterstützen Menschen dabei, effizienter zu arbeiten, intensiver zu kommunizieren und sicher voranzuschreiten – auf Grundlage von LGs Innovationskraft und Kundenorientierung. Das unterscheidet LG Media Entertainment Solution: zuverlässige Hardware, adaptive Lösungen und fortlaufender Support. Intelligente Lösungen für immersive Erlebnisse. Der Unterschied: Sie und Ihre Kunden erfahren den echten Wert von Life’s Good."

"Media Entertainment Solution. Lösungen über Displays hinaus. Unsere Lösungen fördern Kreativität, Produktivität und Vernetzung – unterstützt durch Technologie, die sich diskret in den Hintergrund integriert. Sie nutzen das volle Potenzial von webOS und anderen zukunftsfähigen Plattformen. LG Media Entertainment Solution umfasst mehr als Displays. Wir schaffen eine Basis für zukünftige immersive Erlebnisse und entwickeln Lösungen, die leistungsfähig, intelligent und intuitiv sind. Das richtige Display inspiriert und verbindet Inhalte sowie Geschäftssysteme. Wir bieten visuell hochwertige Darstellungen und zuverlässige Unternehmenslösungen. Wir unterstützen Menschen dabei, effizienter zu arbeiten, intensiver zu kommunizieren und sicher voranzuschreiten – auf Grundlage von LGs Innovationskraft und Kundenorientierung. Das unterscheidet LG Media Entertainment Solution: zuverlässige Hardware, adaptive Lösungen und fortlaufender Support. Intelligente Lösungen für immersive Erlebnisse. Der Unterschied: Sie und Ihre Kunden erfahren den echten Wert von Life’s Good."

LG Professionelles Display im Querformat mit ultraklarer Darstellung – entwickelt für professionelle Visualisierungslösungen und höchste Bildschärfe.

Information Display

Die Lösung für Ihre Vision

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LG-Monitore und -PCs mit präziser Schaltkreistechnik, die durch Innovation für verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit überzeugen.

IT-Produkte

Mehr sehen, mehr teilen, mehr erreichen

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*Einige Bilder wurden mit KI erzeugt und dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.

"Home Appliance Solution (Lösung für Haushaltsgeräte). Führende Lösungen, die von innen heraus entwickelt wurden. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um in Schlüsseltechnologien führend zu sein. Wir schaffen langlebige Erlebnisse in verschiedenen Bereichen. Von fortschrittlichen Materialien bis zu zentralen Komponenten. Optimierte Lösungen für gewerbliche Wäschereien. Wohnräume, gestaltet von professionellen Bauunternehmen. All das sorgt für mehr Lebensqualität für eine Vielzahl von Kunden. Unsere langjährige Expertise basiert auf tiefem Kundenverständnis. Sie hat uns Anerkennung und Vertrauen als führende globale Marke eingebracht. Wir sind entschlossen, End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität für alle erhöhen. Das macht LG Home Appliance Solution besonders: ein tiefes Verständnis unserer Kunden und wegweisende Technologien, die die Geschichte der Innovation geprägt haben. Der Unterschied ist, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life’s Good erleben."

"Home Appliance Solution (Lösung für Haushaltsgeräte). Führende Lösungen, die von innen heraus entwickelt wurden. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern zusammen, um in Schlüsseltechnologien führend zu sein. Wir schaffen langlebige Erlebnisse in verschiedenen Bereichen. Von fortschrittlichen Materialien bis zu zentralen Komponenten. Optimierte Lösungen für gewerbliche Wäschereien. Wohnräume, gestaltet von professionellen Bauunternehmen. All das sorgt für mehr Lebensqualität für eine Vielzahl von Kunden. Unsere langjährige Expertise basiert auf tiefem Kundenverständnis. Sie hat uns Anerkennung und Vertrauen als führende globale Marke eingebracht. Wir sind entschlossen, End-to-End-Lösungen zu entwickeln, die die Lebensqualität für alle erhöhen. Das macht LG Home Appliance Solution besonders: ein tiefes Verständnis unserer Kunden und wegweisende Technologien, die die Geschichte der Innovation geprägt haben. Der Unterschied ist, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life’s Good erleben."

LG-Komponententechnologie mit fortschrittlichem Kompressordesign, die zuverlässige Leistung und Effizienz für jede Anwendung bietet.

Komponente

Die Kraft hinter jeder Leistung

LG-Lösungen für gewerbliche Wäschereien mit leistungsstarken Waschmaschinen- und Trocknersystemen, die für hervorragende Ergebnisse bei der professionellen Reinigung entwickelt wurden.

Pro Builder

Das schöne Leben gestalten

Fortschrittliche Materialien von LG für nachhaltiges Leben, entwickelt zur Verbesserung der Haltbarkeit, Sicherheit und Leistung in alltäglichen Anwendungen.

Fortschrittliche Materialien

Die zukünftigen Materialien für ein besseres Leben

LG Pro Builder Wäschereilinie mit mehreren Frontlader-Waschmaschinen für effiziente Wäschereibetriebe mit hohem Waschaufkommen

Gewerbliche Wäscherei

Wäscherei auf höchstem Niveau

*Einige Bilder wurden mit KI erzeugt und dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.

Unsere Branchenlösungen

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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