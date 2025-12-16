*LG Eco Solution ist eine Geschäftsdivision von LG Electronics, die innovative Lösungen für Klimaanlagen, Lüftungs- und Heizsysteme (HLK) sowie andere B2B-bezogene Technologieprodukte entwickelt und vertreibt. Wir sind Vorreiter bei HLK-Lösungen in Zusammenarbeit mit Unternehmen auf der ganzen Welt. Wir sorgen für Räume, die den Menschen ein gesünderes Ambiente bieten und schonen gleichzeitig die Umwelt. Von Wohnungen und Büros bis hin zu Fabriken und Großanlagen - unsere Lösungen sind sorgfältig auf jede Umgebung abgestimmt. HLK-Lösungen von LG über reines Heizen und Kühlen hinaus. Wir nutzen unsere langjährige Erfahrung, um das Leben unserer Kunden zu erleichtern. Wir schaffen höchsten Komfort und ermöglichen so eine höhere Effizienz in den betrieblichen Abläufen. Das macht die HLK-Lösungen von LG so einzigartig. Wegweisend in der Branche mit einem tiefen Verständnis unserer Nutzer. Ehrliche Rücksichtnahme gegenüber unseren Partnern. All dies vereint sich in unsereen führenden, innovativen HLK-Lösungen. Der Unterschied besteht darin, dass Sie und Ihre Kunden den wahren Wert von Life's Good erleben.