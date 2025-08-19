We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
LG Pro:Centric Software
Professionelle Lösungen definieren das Gästeerlebnis im Gastgewerbe neu, unterstützt durch die Pro:Centric-Technologie von LG.
LG SuperSign Software
LG SuperSign ist eine umfassende und unverzichtbare Lösung für die integrierte Verwaltung von Digital Signage. LG SuperSign vereinfacht die Erstellung und Verteilung von Inhalten sowie die zentralisierte Überwachung und Kontrolle, sodass dein Unternehmen Zeit spart und effektiver an mehreren Standorten arbeitet.