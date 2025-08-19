About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Vor-Ort-Lösungsbanner

* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

LG Pro:Centric Software



Professionelle Lösungen definieren das Gästeerlebnis im Gastgewerbe neu, unterstützt durch die Pro:Centric-Technologie von LG.

LG Pro:Centric Direct

Ein Hotel-Content-Management-System, das einfache Bearbeitungstools unterstützt und verschiedene Lösungen bietet.

 

Mehr erfahrenKontakt

LG SuperSign Software


LG SuperSign ist eine umfassende und unverzichtbare Lösung für die integrierte Verwaltung von Digital Signage. LG SuperSign vereinfacht die Erstellung und Verteilung von Inhalten sowie die zentralisierte Überwachung und Kontrolle, sodass dein Unternehmen Zeit spart und effektiver an mehreren Standorten arbeitet.

LG SuperSign CMS

Eine branchenweit definitive Softwarelösung, die vielseitige Content-Management-Kapazitäten und verbesserte Benutzerfreundlichkeit bietet.

Mehr erfahrenKontakt

LG SuperSign Control+

Eine Lösung, die Fernsteuerungs- und Überwachungsfunktionen bietet, die für die webOS-Beschilderung von LG optimiert sind.

Mehr erfahrenKontakt