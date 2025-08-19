We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Das unverzichtbare Tool für
Mühelose Verwaltung deiner Inhalte und Geräte
LG SuperSign CMS ist eine All-in-one-Lösung für das Content-Management, die den Prozess mit seiner umfassenden Palette an Funktionen vereinfacht. Mit LG SuperSign CMS können Nutzer Inhalte einfach erstellen, bearbeiten und planen und auf einer Vielzahl von LG-Geräten verteilen. Darüber hinaus kann LG SuperSign CMS Geräte überwachen und steuern, auf denen es installiert ist, was eine zentrale Verwaltung und Fehlerbehebung ermöglicht.
Content Creation
LG SuperSign CMS, einschließlich eines nutzerfreundlichen Inhaltseditors, hilft Nutzern, ihre digitalen Signage-Inhalte einfach zu erstellen. Mit dem Editor und anpassbaren Vorlagen, die für verschiedene Branchen entwickelt wurden, können Unternehmen dynamische Signage-Inhalte schnell erstellen und aktualisieren. Die Lösung ermöglicht auch den Import von externen Inhalten aus Streamingdiensten, Webvideos und Webseiten und bietet Unternehmen eine Vielzahl von Optionen zum Erstellen und Anzeigen relevanter Inhalte. Ganz gleich, ob beim Anzeigen von Menütafeln, Werbeaktionen oder Neuigkeiten, LG SuperSign CMS macht es einfach, ansprechende Inhalte für Digital Signage-Displays zu erstellen und zu verwalten.
Benutzerfreundlicher Inhaltseditor
Nutzer können schnell Inhalte für ihre digitale Beschilderung erstellen und aktualisieren. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche und einer Vielzahl von Anpassungsoptionen ermöglicht der Content Editor dir, ansprechende Inhalte für deine Digital Signage Displays einfach zu erstellen, zu bearbeiten und zu verwalten. Ganz gleich, ob du ein erfahrener Designer oder neu in der digitalen Beschilderung bist, Content Editor bietet die Tools, um wirkungsvolle und effektive Displays zu erstellen, die das Publikum fesseln und Ergebnisse liefern.
Anpassbare Vorlagen
Erstelle ganz einfach branchenspezifische Inhalte. Mehrere Vorlagen werden für den Benutzerkomfort angeboten, kategorisiert nach Branche oder Zweck, einschließlich grundlegender Layouts, Bars/Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Hotels, Informationen, Transport und Krankenhäuser.
Integration externer Inhalte
Für extern produzierte und gespeicherte Inhalte und den Import externer Inhalte beinhaltet das System eine Web-Video- und Streaming-Funktion, mit der Echtzeit-Streaming-Inhalte unter Verwendung von Bild-, Audio- und Video-Streaming-Webadressen wiedergegeben werden können.
* LG SuperSign CMS bietet einen Service, der mit externen Inhalten (Streaming, Webseite, Webvideo usw.) funktioniert, externe Inhalte sind nicht in der Lösung enthalten.
Content Distribution
Die Content Distribution-Funktion vereinfacht nicht nur den Prozess der Verteilung von Inhalten, sondern ermöglicht es Nutzern auch, Inhalte, die über den Editor erstellt wurden, in Beschilderungen zu registrieren und sie einfach an mit der Lösung verknüpfte Anzeigen zu verteilen. Mit dieser Funktion können Nutzer Zeitpläne erstellen, die mehrere Inhaltselemente enthalten, und sie an bestimmte Anzeigen verteilen. Detaillierte Anzeigepläne können im Voraus für die wiederkehrende oder einmalige Wiedergabe festgelegt werden, wobei bestimmte Zeiten, Tage oder Wochentage angegeben werden.
Mehrkanal-Verteilung
Die Mehrkanal-Verteilungsfunktion ist ein leistungsstarkes Tool, das den Prozess des Änderns von Inhalten auf einer Anzeige vereinfacht. Mit dieser Funktion können Nutzer verschiedene Inhalte für jeden Kanal einstellen und dann einfach zwischen Kanälen wechseln, um den angezeigten Inhalt anzupassen. Diese Flexibilität ermöglicht es Nutzern, ein wirklich dynamisches und ansprechendes Erlebnis für ihre Zielgruppe zu schaffen, mit der Möglichkeit, eine Vielzahl von Inhalten auf einem einzigen Display anzuzeigen.
Vereinfachte Videowandsynchronisierung
Die einfache Mediensynchronisierung ist eine weitere Funktion, mit der eine große Bildschirmanzeige problemlos in separate Videowände mit verschiedenen Videos unterteilt werden kann, ohne dass eine zeitaufwändige Videoaufteilung erforderlich ist. Dies reduziert effektiv den langen Prozess der Inhaltsbearbeitung und -codierung für Videowände. Nun müssen alle Benutzer das Wiedergabevideo auswählen und den Anzeigebereich für jeden Teil der Beschilderungsanzeige angeben.
Geräteverwaltung
LG SuperSign CMS bietet eine effiziente Geräteverwaltungsfunktion, mit der Administratoren mehrere Digital Signage-Geräte von einem einzigen Ort aus überwachen und steuern können. Diese Funktion ermöglicht die schnelle Identifizierung und Fehlerbehebung von Problemen sowie die Anpassung von Einstellungen wie Lautstärke und Helligkeit, um sicherzustellen, dass alle Displays ordnungsgemäß funktionieren und den gewünschten Inhalt liefern.
Überwachung
Die Überwachungsfunktion ermöglicht die Echtzeitüberwachung von Beschilderungsinhalten, was für die reibungslose Funktion aller angeschlossenen Geräte unerlässlich ist. Mit der Lösung verknüpfte Geräte können entweder im Listen- oder Kartenformat angezeigt werden und bieten einen Überblick über den Status aller verbundenen Geräte.
Kontrolle
Mit der Steuerfunktion können Nutzer die Einstellungen jeder registrierten Beschilderung mit nur wenigen Klicks anpassen. Nutzer können den angezeigten Inhalt und andere Einstellungen einfach ändern, um sicherzustellen, dass die Digital Signage Displays immer aktuell sind und den richtigen Inhalt anzeigen.
Lösung aus einer Hand
LG SuperSign CMS ist eine Digital-Signage-Management-Lösung, die für alle LG-Signage-Displays optimiert ist. Alle Inhalte, die über LG SuperSign CMS erstellt werden, können unabhängig von der Art der Anzeige verwendet werden. Das bedeutet, dass LG SuperSign CMS verschiedene Arten von digitalen Beschilderungen (Große Helligkeit, Videowand, LED usw.) nahtlos über einen einzigen Server verbinden und verwalten kann, was es zu einer vielseitigen Lösung für Systemadministratoren macht.
Externe Datenbankkonnektivität
LG SuperSign CMS kann eine Verbindung zu externen Datenbanken herstellen, sodass Echtzeitdaten in Verbindung mit SuperSign-Inhalten angezeigt werden können. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Informationen wie Wetterbedingungen oder Flugstatusaktualisierungen anzuzeigen, die automatisch aktualisiert und in Echtzeit angezeigt werden können.
* LG SuperSign CMS bietet Dienste an, die mit externen Daten (Excel, XML, Json usw.) verknüpft sind, externe Daten sind nicht in der Lösung enthalten.
Optimierter Stromverbrauch
Die Helligkeit von Digital Signage Displays ist ein wichtiger Faktor bei der Bestimmung ihres Stromverbrauchs. LG SuperSign CMS bietet eine komfortable Steuerung mehrerer Geräte, einschließlich Helligkeitsplanung, die zur Optimierung des Stromverbrauchs beiträgt.