LG SuperSign CMS, einschließlich eines nutzerfreundlichen Inhaltseditors, hilft Nutzern, ihre digitalen Signage-Inhalte einfach zu erstellen. Mit dem Editor und anpassbaren Vorlagen, die für verschiedene Branchen entwickelt wurden, können Unternehmen dynamische Signage-Inhalte schnell erstellen und aktualisieren. Die Lösung ermöglicht auch den Import von externen Inhalten aus Streamingdiensten, Webvideos und Webseiten und bietet Unternehmen eine Vielzahl von Optionen zum Erstellen und Anzeigen relevanter Inhalte. Ganz gleich, ob beim Anzeigen von Menütafeln, Werbeaktionen oder Neuigkeiten, LG SuperSign CMS macht es einfach, ansprechende Inhalte für Digital Signage-Displays zu erstellen und zu verwalten.