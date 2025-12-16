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LG integrated solutions for government spaces visual showing modern office architecture with glass walls and professionals collaborating, highlighting efficient LG business technologies for public sectors.

LG integrated solutions for government spaces visual showing modern office architecture with glass walls and professionals collaborating, highlighting efficient LG business technologies for public sectors.

Für effiziente Regierungsräume, integrierte Lösungen von LG

Komfortable und vernetzte Räume für den öffentlichen Dienst

Verbessern Sie staatliche Einrichtungen mit Umgebungen, die Komfort, Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit in den Vordergrund stellen und so die Produktivität von Mitarbeitern und Bürgern gleichermaßen fördern.

 

  • Angenehmes Raumklima für produktives Arbeiten
  • Übersichtliche visuelle Orientierungs- und Kommunikationdisplays
  • Benutzerfreundliches Design für Barrierefreiheit und Inklusion

Intelligente Systeme für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb

Optimieren Sie das Gebäudemanagement mit integrierten HVAC- und Steuerungssystemen, die Stabilität, Effizienz und Echtzeitüberwachung für langfristige Zuverlässigkeit bieten.

 

  • Zentrale Luftüberwachung und Steuerung
  • Energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme
  • Skalierbare Lösungen für Gebäude jeder Größe

Behördenlösungen nach Bedarf

Lobby

Schaffen Sie einladende Empfangsbereiche in Behörden mit Frischluftsystemen, klarer visueller Kommunikation und raffiniertem Design, um Vertrauen und Komfort zu schaffen.

Großzügige Lobby mit hohen Glaswänden, einem reflektierenden Boden und großen, an den Wänden angebrachten digitalen Displays, die lebhafte Bilder zeigen.
Großes rechteckiges Lüftungsgerät mit mehreren Zugangsklappen und Lüftungsöffnungen, dargestellt vor einem einfarbigen hellen Hintergrund.

VRF-Anwendungslösungen

Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bieten Energieeffizienz und klimatisierte Luft.

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Außenkühlgerät mit schrägen Lüftungspaneelen und kastenförmigem Rahmen, dargestellt vor neutralem Hintergrund.

Chiller

Entdecken Sie die leistungsstarken Luftkühlungslösungen, die ideal für Ihre Geschäftsräume sind.

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Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LED Signage

Eine große Auswahl an LED Signage für den Innen- und Außenbereich, um mit branchenführender Technologie und Leistung eindrucksvolle Erlebnisse zu schaffen.

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Überwachung

Sorgen Sie für eine sichere Überwachung mit intelligenten Steuerungssystemen und hochpräzisen Anzeigen, die Zuverlässigkeit und Situationsbewusstsein für kritische Vorgänge gewährleisten.

Moderner Überwachungsraum mit großen, an der Wand montierten Bildschirmen und mehreren Kontrollpulten, die Bilder der Straßen- und Sicherheitsüberwachung anzeigen.
Bedienoberfläche im Touchscreen-Stil, die den Status der Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage, Energiedaten und Systemwarnungen auf einem weißen Bedienfeld vor hellem Hintergrund anzeigt.

Zentrale Steuerung

Der LG Central Controller ermöglicht eine bequeme Verwaltung mehrerer HVAC-Produkte in einem Gebäude.

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Eine digitale Anzeige, die ein lebendiges Bild von grünen Limettenhälften zeigt, die vor einem schwarzen Hintergrund ins Wasser platschen.

LG MAGNIT

Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.

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Breiter Desktop-Monitor mit schlankem, weißem Standfuß, auf dem lebhafte abstrakte Formen in Rot-, Lila- und Goldtönen vor einem schlichten, hellen Hintergrund zu sehen sind.

LG UltraFine™

UltraFine™ liefert gestochen scharfe Bilder und präzise Details.

Mehr erfahren
Breiter, gebogener Monitor auf einem weißen Ständer, der Split-Screen-Inhalte mit Grafiken und Code vor hellem Hintergrund anzeigt.

LG UltraWide™

Genießen Sie eine hohe Arbeitseffizienz, indem Sie mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen.

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Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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