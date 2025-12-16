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Komfortable und vernetzte Räume für den öffentlichen Dienst
Verbessern Sie staatliche Einrichtungen mit Umgebungen, die Komfort, Übersichtlichkeit und Barrierefreiheit in den Vordergrund stellen und so die Produktivität von Mitarbeitern und Bürgern gleichermaßen fördern.
- Angenehmes Raumklima für produktives Arbeiten
- Übersichtliche visuelle Orientierungs- und Kommunikationdisplays
- Benutzerfreundliches Design für Barrierefreiheit und Inklusion
Intelligente Systeme für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb
Optimieren Sie das Gebäudemanagement mit integrierten HVAC- und Steuerungssystemen, die Stabilität, Effizienz und Echtzeitüberwachung für langfristige Zuverlässigkeit bieten.
- Zentrale Luftüberwachung und Steuerung
- Energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme
- Skalierbare Lösungen für Gebäude jeder Größe
Behördenlösungen nach Bedarf
Lobby
Schaffen Sie einladende Empfangsbereiche in Behörden mit Frischluftsystemen, klarer visueller Kommunikation und raffiniertem Design, um Vertrauen und Komfort zu schaffen.
- HLK
- Information Display
VRF-Anwendungslösungen
Die AHU-Lösung von LG ist mit der MULTI V-Serie kompatibel. Sie bieten Energieeffizienz und klimatisierte Luft.
Chiller
Entdecken Sie die leistungsstarken Luftkühlungslösungen, die ideal für Ihre Geschäftsräume sind.
LED Signage
Eine große Auswahl an LED Signage für den Innen- und Außenbereich, um mit branchenführender Technologie und Leistung eindrucksvolle Erlebnisse zu schaffen.
Überwachung
Sorgen Sie für eine sichere Überwachung mit intelligenten Steuerungssystemen und hochpräzisen Anzeigen, die Zuverlässigkeit und Situationsbewusstsein für kritische Vorgänge gewährleisten.
- HLK
- Information Display
- IT-Produkte
Zentrale Steuerung
Der LG Central Controller ermöglicht eine bequeme Verwaltung mehrerer HVAC-Produkte in einem Gebäude.
LG MAGNIT
Mit der innovativen LED-Technologie im Mikrometerbereich liefert LG MAGNIT ein außergewöhnliches visuelles Erlebnis.
LG UltraFine™
UltraFine™ liefert gestochen scharfe Bilder und präzise Details.
LG UltraWide™
Genießen Sie eine hohe Arbeitseffizienz, indem Sie mehrere Dokumente gleichzeitig anzeigen.