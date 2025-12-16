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Eine Reihe von Roboterarmen, die entlang beider Seiten eines Förderbandes in einer großen Industriefabrik positioniert sind und nach innen zur Produktionslinie gerichtet sind.

Eine Reihe von Roboterarmen, die entlang beider Seiten eines Förderbandes in einer großen Industriefabrik positioniert sind und nach innen zur Produktionslinie gerichtet sind.

Für intelligentere Fertigungsanlagen, integrierte Lösungen von LG

Unterstützung von Konzentration, Sicherheit und Produktivität

Schaffen Sie Arbeitsbereiche, die Sicherheit und Komfort vereinen – durch präzise kontrollierte Bedingungen für mehr Fokus und Gesundheit.

 

  • Kontrollierte Temperatur und Luftqualität für Sicherheit und Konzentration
  • Klare visuelle Kommunikation für koordinierte Abläufe

Aufrechterhaltung von Stabilität und Klarheit in allen Betriebsabläufen

Sorgen Sie für ein effizientes Gebäudemanagement mit stabiler Umgebungskontrolle und klarer Sichtbarkeit, um Ausfallzeiten zu reduzieren und Prozesse zu optimieren.

 

  • Stabile Bedingungen für gleichbleibende Leistung
  • Klare Sichtbarkeit für Entscheidungsfindung und Überwachung

Fabriklösungen nach Bedarf

Intelligente Fertigungsanlage

Erreichen Sie intelligente Fertigungsprozesse mit innovativen Luftsystemen, leistungsstarker LED-Signage und Monitoren, die Produktivität und Visualisierung in industriellen Umgebungen verbessern.

Ein geräumiger Industriearbeitsraum mit hohen Decken, heller Beleuchtung, an der Wand montierten Displays, Arbeitsplätzen mit Monitoren und hohen Regalen voller Kartons.
Außenkühlgerät mit schrägen Lüftungspaneelen und kastenförmigem Rahmen, dargestellt vor neutralem Hintergrund.

Chiller

Entdecken Sie die leistungsstarken Luftkühlungslösungen, die ideal für Ihre Geschäftsräume sind.

Mehr erfahren
LED-Anzeigetafel für den Innenbereich, die eine Frau zeigt, die auf einem von üppigem Grün umgebenen Gartenweg geht, vor einem schlichten hellen Hintergrund.

Indoor LED

Vollständige Produktlinie – von Super-Fine-Pitch bis Standard-Pitch, speziell für vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Innenbereich konzipiert.

Mehr erfahren
Breiter Desktop-Monitor mit schlankem, weißem Standfuß, auf dem lebhafte abstrakte Formen in Rot-, Lila- und Goldtönen vor einem schlichten, hellen Hintergrund zu sehen sind.

LG UltraFine™

UltraFine™ liefert gestochen scharfe Bilder und präzise Details.

Mehr erfahren
Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

Abstrakter roter Hintergrund mit großen, sich überlappenden rosa Farbverlaufsformen, die ein modernes und minimalistisches Design ergeben.

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