Verbessere das Gastgewerbeerlebnis
LG Pro:Centric Direct ist eine leistungsstarke Content-Management-Lösung, die speziell auf die Gastgewerbebranche zugeschnitten ist. Das flexible und skalierbare Design ermöglicht es Unternehmen, ihre TV-Netzwerke von einem zentralen Ort aus einfach zu verwalten und zu überwachen und bietet Gästen und Kunden ein personalisiertes, interaktives und immersives Seherlebnis.
Mit LG Pro:Centric Direct können Hotels, Resorts und andere Unternehmen ihre Fernseher mit ihren eigenen Logos, Grafiken und Nachrichten personalisieren und branden sowie Gästen Zugang zu einer Vielzahl interaktiver Services wie Zimmerservice, Wetter-Updates und Informationen über das Hotel bieten.
SI-Unternehmen können den Betriebsstatus der Ausrüstung aus der Ferne überwachen, um den Bedarf an direkten Gästezimmerbesuchen zu minimieren. Das Gerätemanagement, wie Firmware-Updates, kann ebenfalls problemlos durchgeführt werden.
Hotels können wertvolle Daten im Zusammenhang mit der Kundennutzung erhalten und so Einblicke für einen effizienten Betrieb bieten. Darüber hinaus können eine einfache Erstellung von Inhalten und maßgeschneiderte Werbung zu einem erhöhten Umsatz führen.
Content Management
LG Pro:Centric Direct bietet eine umfassende Content-Management-Lösung für das Gastgewerbe, mit der Unternehmen verschiedene Inhalte, die über das Hotelfernsehen abgespielt werden, effizient betreiben können. Mit LG Pro:Centric Direct können Unternehmen ganz einfach personalisierte Inhalte wie Veranstaltungsinformationen, Stockwerkeinrichtungen und Hotelführer über die Willkommensseite und andere informative Kanäle erstellen und verteilen.
Editor
Mit dem Redakteur von LG Pro:Centric Direct können Unternehmen über ihr kommerzielles TV-Gerät leicht informative Inhalte für Kunden erstellen. Dazu gehören Willkommensseiten, Veranstaltungsinformationen und Facility Guides. Der Editor ermöglicht die Anpassung von Schriftart, Bildern, Text und Links, und Unternehmen können Vorlagen entwerfen, die ihre Identität und Einzigartigkeit ausdrücken.
Kostenlose Designvorlage
Stelle Unternehmen drei verschiedene kostenlose Designvorlagen zur Verfügung, die sie ändern können, um ihre eigenen Inhalte zu erstellen. Dies kann Unternehmen den Stress und die Zeit sparen, neue Inhalte von Grund auf neu zu erstellen.
Werbe-Tools
Ermöglicht es Unternehmen, Werbetools wie AD-Banner, Ticker und QR-Codes an den gewünschten Orten auf dem Fernseher hinzuzufügen. Diese Werbebotschaften können als Bilder oder Text erstellt werden, und Unternehmen können sie so planen, dass sie zu den effektivsten Zeiten angezeigt werden.
TV-Kanal-Management
Ermöglicht es Unternehmen wie Hotels, Standard-TV-Kanäle basierend auf der Klasse der Unterkunft oder der festgelegten Gruppe festzulegen. Das System ermöglicht das Speichern und Sichern von Kanalinformationen auf dem Server, die bei Bedarf später geladen und eingestellt werden können.
Effizientes Gruppen- und Remote-Management
Verwalte deine Hotelzimmer effizient und biete maßgeschneiderte Services, um die Zufriedenheit der Gäste mit unseren Gruppen- und Remote-Management-Funktionen zu steigern. LG Pro:Centric Direct erleichtert es Hotelmanagern, Zimmer zu gruppieren und basierend auf der Bewertung des Gastes oder dem Zweck des Besuchs zu verwalten. Über das IP-Netzwerk können Hotelmanager individuelle Nachrichten und Mitteilungen an ausgewählte Gruppen senden, Firmware-Updates bereitstellen, das Splash-Image einstellen und den Fernseher in allen Zimmern ein-/ausschalten. Dies erhöht die Effizienz des Managements und die Zufriedenheit der Gäste, indem es den Gästen nützliche Informationen bereitstellt und Zeit für die Hotelmitarbeiter spart.
Gruppenmanagement
LG Pro:Centric Direct erleichtert es Hotelmanagern, Zimmer zu gruppieren und basierend auf der Bewertung des Gastes oder dem Zweck des Besuchs zu verwalten. Dies ermöglicht es ihnen, Dienstleistungen wie Werbung, TV-Kanäle und Nachrichten bereitzustellen, die für jede Gruppe optimiert sind, wodurch Kunden mit differenzierten Inhalten mehr Wert geboten wird.
Gezielte Nachricht und Benachrichtigung
Mit der Gruppenverwaltung können Hotels ganz einfach personalisierte Nachrichten an ausgewählte Gäste senden und über Untertitel oder Banner werben. Darüber hinaus können Ticker in bestimmten Intervallen auf allen oder ausgewählten Gästezimmern angezeigt werden.
Überwachung
Unser Dashboard bietet einen umfassenden Überblick über das Hotelfernsehersystem und zeigt wichtige Informationen wie Zimmernummern, TV-Seriennummern, IP-Adressen und Firmware-Versionen an. Mit diesen Informationen können Hotelmanager die Zimmerbelegung und Kanalnutzung einfach überwachen, um das bestmögliche Gästeerlebnis zu gewährleisten.
Fernverwaltung
Firmware-Updates, Spritzbild- und TV-Einstellungen können aus der Ferne eingestellt werden, ohne den Raum zu besuchen, was die Effizienz verbessert und Zeit spart.
Automatische Zimmerzuordnung
Es registriert automatisch die Setup-Umgebung, die der Fernseher benötigt, um mit dem Server zu kommunizieren und den interaktiven Dienst während der ersten Installation zu nutzen, was dir Zeit und Aufwand bei der manuellen Eingabe von Raumseriennummern spart.
Verbesserte Benutzererfahrung
Zahlreiche Hotels ergreifen proaktive Maßnahmen, um den Komfort ihrer Gäste während ihres Aufenthalts zu verbessern. Diese Überlegungen erstrecken sich auf die Gästezimmer, und verschiedene Faktoren werden bei der Zählung berücksichtigt, um das Kundenerlebnis zu verbessern. In diesem Zusammenhang ermöglicht LG PRO:Centric Direct den Gästen, über den Fernseher auf dem Zimmer ein besseres Benutzererlebnis zu genießen. Sehen wir uns an, wie LG PRO:Centric Direct die Kundenzufriedenheit steigert und eine verbesserte Unterhaltung im Zimmer bietet.
OTT* Service
Mit LG PRO:Centric Direct können Hotels Gästen den bevorzugten OTT-Service bieten, wie z. B. „Netflix“ oder „YouTube“. Gäste müssen sich mit ihrem eigenen Konto anmelden und werden beim Check-out automatisch abgemeldet.
* OTT Services : Over-the-Top-Mediendienst
** Um einen nahtlosen Zugriff auf den OTT-Dienst zu gewährleisten, muss nach kompatiblen TV-Modellen und PMS-Verfügbarkeit (Property Management System) gesucht werden. Bitte beachte außerdem, dass es Länder geben kann, in denen der OTT-Dienst nicht bereitgestellt wird. Wende dich daher für weitere Informationen bitte an das lokale Vertriebsbüro.
QR-Code
QR-Codes können verwendet werden, um verschiedene Nutzungsszenarien zu erstellen. Geschäftsinhaber können Nutzer zu einer bestimmten Webseite führen oder sich mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbinden. QR-Codes ermöglichen es den Gästen auch, auf detailliertere Informationen auf ihren Smartphones zuzugreifen, was den Kundenkomfort verbessert.
Integration zusätzlicher Dienstleistungen
Gäste können bequem über den Fernseher auf eine Vielzahl von Informationen zugreifen. Über den Reiseservice können Gäste registrierte Reiseprodukte erkunden und kaufen. Darüber hinaus kann der Fernseher mit externen Diensten verknüpft werden, um Wetterinformationen und Fluginformationen bereitzustellen.
1-Klick-Service
Der 1-Klick-Service verbessert den Komfort und die Managementeffizienz der Gäste. Mit einem einfachen Klick auf die Service-Schaltfläche des Bildschirms über eine Fernbedienung können Gäste bequem eine Vielzahl von Services anfordern, wie Zimmerservice, Zimmerreinigung und Wäschereiservice.
Hub für persönliche Unterhaltung
Mit unseren speziellen Unterhaltungsangeboten können Gäste jetzt einen entspannteren und angenehmeren Aufenthalt genießen. Mit LG PRO:Centric Direct können Gäste ihre persönliche Unterhaltung nahtlos auf Fernsehern im Zimmer streamen und so eine einfache und makellose Unterhaltung bieten. Darüber hinaus ist die Sicherheit personenbezogener Daten gewährleistet, da die Gäste beim Check-out automatisch abgemeldet werden und so während ihres Aufenthalts beruhigt sind.
AirPlay
LG PRO:Centric Direct bietet AirPlay*-Kompatibilität, sodass iPhone- und iPad-Benutzer mühelos auf einfache und sichere Weise auf Inhalte in ihren Räumen zugreifen können. Diese neue Funktion bietet nahtlose Konnektivität und personalisierte Unterhaltungsoptionen für jeden Gast.
* Support ist für iOS-Versionen ab 17.3 verfügbar.
Lokales Immobilienverwaltungssystem
Das Löschen von Anmeldeinformationen ist eine praktische Funktion, mit der Gäste beim Bezahlvorgang automatisch von OTT-Diensten abgemeldet werden können. Um diesen Service anzubieten, ist die Integration in ein PMS, das Gastgewerbelösungen und Aufenthaltszeitraum verwaltet, unerlässlich. Hotels können jedoch mühelos den gleichen Service mit der eigenständigen lokalen PMS-Funktion von LG PRO:Centric Direct anbieten.
Daten-Viewer
LG Pro:Centric Direct bietet ein intuitives Dashboard, mit dem Hoteliers auf nützliche Informationen zugreifen können, um ihre Abläufe effizienter zu gestalten und bessere Entscheidungen basierend auf den Vorlieben der Gäste zu treffen. Über das Dashboard kann das Hotel mehr über das Kundenverhalten erfahren, wie z. B. wie lange Gäste bleiben oder welche Kanäle sie bevorzugen. Diese Daten können bis zu 3 Jahre lang gesammelt werden. Das Hotel kann die gesammelten Daten selbst analysieren, um das Verhalten und die Präferenzen der Kunden zu verstehen, sodass Hoteliers geeignete Vorschläge machen oder Kanäle neu anordnen können, um den Vorlieben der Gäste zu entsprechen.
Nutzungsszenario
Hotelzimmer
Der am häufigsten verwendete Ort ist das Hotel. Durch die Verwendung von Lösungen lokaler oder globaler Hotelketten können Sie Inhalte erstellen und verwalten, die die Identität des Hotels effektiv widerspiegeln.
Resort-Zimmer
Wenn es mehrere Gebäude innerhalb eines Resorts gibt, können Sie für jedes Gebäude unterschiedliche Inhalte erstellen, um den Kunden die notwendigen Informationen bereitzustellen und zahlreiche Fernseher in den Zimmern effizient zu verwalten.
Kabine des Kreuzfahrtschiffs
Bei Kreuzfahrten finden jeden Tag verschiedene Veranstaltungen statt, so dass man sie effektiv für die Menschen an Bord bewerben muss. Man kann die Teilnahme von Passagieren durch eine individuelle Aktion für jede Kabine fördern.
Krankenhauszimmer
Von allgemeinen Krankenhauszimmern bis zu VIP-Räumen kannst du den Fernseher im Krankenhauszimmer verwalten, indem du ihn über die Lösung gruppierst, und du kannst Ankündigungen einfach über den Fernseher verbreiten.