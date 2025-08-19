LG Pro:Centric Direct bietet ein intuitives Dashboard, mit dem Hoteliers auf nützliche Informationen zugreifen können, um ihre Abläufe effizienter zu gestalten und bessere Entscheidungen basierend auf den Vorlieben der Gäste zu treffen. Über das Dashboard kann das Hotel mehr über das Kundenverhalten erfahren, wie z. B. wie lange Gäste bleiben oder welche Kanäle sie bevorzugen. Diese Daten können bis zu 3 Jahre lang gesammelt werden. Das Hotel kann die gesammelten Daten selbst analysieren, um das Verhalten und die Präferenzen der Kunden zu verstehen, sodass Hoteliers geeignete Vorschläge machen oder Kanäle neu anordnen können, um den Vorlieben der Gäste zu entsprechen.