Mit LG SuperSign Control+ können Nutzer nutzerdefinierte Warnschwellenwerte basierend auf bestimmten Zwecken wie Temperatur oder anderen Metriken festlegen. Diese Schwellenwerte können für verschiedene Gruppen oder Gerätekategorien konfiguriert werden. Wenn ein Wert den eingestellten Schwellenwert überschreitet, sendet das System automatisch eine E-Mail-Benachrichtigung an den benannten Beobachter, um eine sofortige Fehlerberichterstattung bereitzustellen. Dieser proaktive Ansatz stellt sicher, dass Benutzer auf potenzielle Probleme aufmerksam gemacht werden, selbst wenn das Gerät normal zu funktionieren scheint. Durch den Erhalt von Vorabwarnungen können Nutzer präventive Maßnahmen ergreifen, um erwartete Ausfälle zu beheben und Ausfallzeiten zu reduzieren.