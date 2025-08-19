We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Anzeigen in Schulen verwalten
Effizienter, jederzeit und überall
LG ConnectedCare ist eine umfassende Cloud-Lösung, die die Fernsteuerung und Überwachung von LG Signage-Geräten erleichtert. Die aktive Überwachungsfunktion erkennt anormale Betriebsbedingungen in Beschilderungen, ermöglicht einen ununterbrochenen Betrieb und reduziert die Ausfallzeiten des Geräts.
* Broadcast Scheduling, File Box, Alert Message und CAP Settings sind nur verfügbar, wenn sie mit DMS-Lizenz erworben wurden. ** Die Verfügbarkeit von LG ConnectedCare kann je nach Gerät variieren. Bitte wende dich für weitere Informationen an das lokale Vertriebsbüro.
Aufbau von LG ConnectedCare
Mit der Möglichkeit, Geräteeinstellungen per Fernzugriff zu ändern und mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten, spart dir LG ConnectedCare Zeit und Geld bei kostspieligen Vor-Ort-Besuchen, was eine effektive Lösung für Beschilderungsbetreiber sein kann.
Warum ist eine Cloud-Lösung unerlässlich?
Grenzenlos, kostengünstig und einfach zugänglich
LG ConnectedCare ist eine Cloud-Softwarelösung, die über das Internet betrieben wird, anstatt auf physischen Computern oder Servern installiert zu werden. Die Lösung bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen, einschließlich der Zugänglichkeit von jedem Ort mit einer Internetverbindung, reduzierten Vorabkosten sowie vereinfachter Wartung und Updates. Die Verwendung von Cloud-Lösungen ermöglicht es Unternehmen, Kosten im Zusammenhang mit physischen Servern wie Hardware, Wartung und Upgrades zu vermeiden. Die Entscheidung für ein Cloud-Abonnementmodell reduziert die Einrichtungs- und Betriebskosten im Vergleich zu On-Premise-Lösungen und macht es zu einer kostengünstigen Option für Unternehmen jeder Größe.
Einfacher Zugang über das Internet
Nutzer können digitale Beschilderungen einfacher als je zuvor per Fernzugriff jederzeit und überall über das Internet überwachen oder aktualisieren, ohne Standorte physisch besuchen zu müssen.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten*
Da es sich um eine Cloud-Lösung handelt, bietet sie niedrigere Gesamtbetriebskosten und kann eine Alternative zu lokalen physischen Setups sein, die Servereinrichtung und Vorabinvestitionskosten erfordern.
* Gesamtbetriebskosten: Gesamtbetriebskosten
* Die Gesamtbetriebskosten können je nach tatsächlichen Nutzungsmustern oder Umgebung des Benutzers variieren.
Überwachung des Geräts
Für Geschäftsinhaber ist es entscheidend, Beschilderungen ohne Ausfallzeiten laufen zu lassen, um Umsatzverluste zu vermeiden. LG ConnectedCare überwacht Beschilderungsanzeigen auf ordnungsgemäßen Betrieb, erkennt Fehler und sendet E-Mail-Benachrichtigungen an designierte IT-Manager. Die Lösung bietet auch intuitive Dashboards für eine klare Sichtbarkeit von Problemen und gewährleistet ein effizientes Beschilderungsmanagement.
Geräteeinstellung & -steuerung
Remote-Steuerung
Die Fernsteuerung des Geräts reduziert die Notwendigkeit von Vor-Ort-Besuchen.
* Die Anzahl der Geräte, die per Fernzugriff verwaltet oder angeschlossen werden können, kann begrenzt sein. Bitte hole dir für weitere Details bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.
Steuerung über mehrere Geräte
Mehrere Geräte können mühelos gleichzeitig gesteuert werden, indem man Gerätemodelle oder -gruppen auswählt und die Quick Controller-Schaltfläche aktiviert.
Automatisches Klonen von Daten
Die Gruppierung von Geräten mit denselben Einstellungen ermöglicht eine bequeme Steuerung. Jedes neue Gerät, das der Gruppe hinzugefügt wird, wird automatisch mit automatischem Datenklonen aktualisiert.
Dashboard
Das Dashboard ermöglicht es Administratoren, den Status mehrerer Geräte gleichzeitig zu überwachen, was ihnen hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.
Geräteproblem-Management
Der aktuelle Status aller angesprochenen Probleme kann mithilfe der Filterfunktion kategorisiert werden, was eine effektivere Verwaltung und schnellere Reaktionszeiten ermöglicht.
Problem-/Statuserkennung
Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine effiziente Geräteverwaltung können Nutzer den Geräteverbindungsstatus überwachen und gleichzeitig Änderungen der Gerätetemperatur, Lüftergeschwindigkeit und mehr verfolgen.
Always on Monitoring
Die wichtigen Kennzahlen der Displays werden in Echtzeit überwacht und alarmieren den Benutzer. Nutzer können auch bestimmte Anzeigeprobleme nach Bedarf überprüfen.
Gerätestatus
Anwender erhalten bequem auf einen Blick einen umfassenden Überblick über den Gerätekonnektivitätsstatus.
Eine Kernlösung
für Bildungseinrichtungen
LG ConnectedCare mit DMS-Lizenz* bietet nicht nur eine zentralisierte Steuerung, sondern auch spezifische Funktionen für „Broadcast-Planung“ und „Warnmeldungen“, um wichtige Nachrichten zu den gewünschten Zeiten in der Schule zu senden.
* Die DMS-Option ist nur bei Erwerb einer DMS-Lizenz aktiviert.
Zeitplan-/Warnmeldungen
Mit der LG ConnectedCare DMS-Lizenz können Nutzer konsistente Nachrichten auf LG CreateBoards und Digital Signage senden und klassenspezifische Ankündigungen und Erinnerungen planen.
Broadcast-Planung
Der Administrator kann Zeitpläne für bestimmte Tage und Zeiten festlegen, um Inhalte wie Videos, Bilder, Audios, Nachrichten oder Live-Streaming zu übertragen. Darüber hinaus stehen Planungsbefehle für Funktionen wie Displayhelligkeit und Lautstärkeregelung, Ein-/Ausschalten des Bildschirms und Bildschirm-/Touchlock zur Verfügung.
Datei-Box
Jedes „File Box“-Konto verfügt über 1GB Speicherplatz zum Speichern und Verwenden von Dateien, die für das Senden und Installieren von Anwendungen erforderlich sind.
* Die Kapazität der Dateibox ist auf 1GB begrenzt und eine zusätzliche Erweiterung ist derzeit nicht verfügbar.
Warnmeldungen
In kritischen Situationen wie Feuerübungen oder Schulsperren können Nutzer sofort Warnungen an angeschlossene Geräte senden. Diese Nachrichten können systemübergreifend verteilt werden und Lehrer und Schüler bei der Implementierung der erforderlichen Sicherheitsprotokolle unterstützen.
* Der Administrator muss die Warnmeldung manuell erstellen, um die Warnmeldungsfunktion zu verwenden.
CAP-Einstellungen (Verwaltung)*
Mit den CAP-Einstellungen in der Administration werden Notfall- und Warnalarme automatisch an Geräte gesendet, wenn bestimmte Katastrophen eintreten. Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn sie mit der „Singlewire-Lösung*“ verwendet wird.
* CAP (Common Alerting Protocol) : Der international anerkannte Standard für Notfallwarnungen und öffentliche Warnungen.
Kategorien von Warnmeldungen
Die folgenden Notfallwarnalarme werden auf Bildschirmen angezeigt, je nach Dringlichkeit und Schweregrad der Situation.
* Benutzer müssen die von ConnectedCare DMS generierte URL bei der Singlewire-Lösung registrieren. * Singlewire (InformaCast) ist eine Drittanbieterlösung, die deine Notfall- und Katastrophensituation in Echtzeit an verbundene Geräte melden kann (unter Verwendung des U.S Federal Standard Protocol).