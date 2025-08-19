About Cookies on This Site

Die Bilder zeigen einen Administrator, der die Funktion von LG ConnectedCare (DMS License) demonstriert, die es LG CreateBoards (interaktive digitale Boards) und Digital Signage-Bildschirmen in der Bibliothek, im Flur und in Klassenzimmern in der Schule ermöglicht, denselben Inhalt gleichzeitig anzuzeigen.

* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Anzeigen in Schulen verwalten
Effizienter, jederzeit und überall

LG ConnectedCare ist eine umfassende Cloud-Lösung, die die Fernsteuerung und Überwachung von LG Signage-Geräten erleichtert. Die aktive Überwachungsfunktion erkennt anormale Betriebsbedingungen in Beschilderungen, ermöglicht einen ununterbrochenen Betrieb und reduziert die Ausfallzeiten des Geräts.

Kontakt
Überwachung: Dashboard, Always On Monitoring, Geräteproblemerkennung Gerätesteuerung: Fernsteuerung, Steuerung mehrerer Geräte, automatisches Klonen Datenübertragung: Broadcast-Planung, Dateifeld, Warnmeldung, CAP-Einstellungen

* Broadcast Scheduling, File Box, Alert Message und CAP Settings sind nur verfügbar, wenn sie mit DMS-Lizenz erworben wurden. ** Die Verfügbarkeit von LG ConnectedCare kann je nach Gerät variieren. Bitte wende dich für weitere Informationen an das lokale Vertriebsbüro.

Aufbau von LG ConnectedCare

Mit der Möglichkeit, Geräteeinstellungen per Fernzugriff zu ändern und mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten, spart dir LG ConnectedCare Zeit und Geld bei kostspieligen Vor-Ort-Besuchen, was eine effektive Lösung für Beschilderungsbetreiber sein kann.

Dies ist eine schematische Darstellung der Struktur von LG ConnectedCare (DMS-Lizenz). Als Cloud-Lösung macht es einen separaten physischen Server überflüssig und bietet den Vorteil, mehrere Beschilderungsdisplays aus der Ferne zu verwalten.

Warum ist eine Cloud-Lösung unerlässlich?
Grenzenlos, kostengünstig und einfach zugänglich

Dies zeigt, dass LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) die Anzeige identischer Inhalte auf einem LG CreateBoard und einem digitalen Beschilderungsbildschirm in verschiedenen Bereichen der Schule ermöglicht.

LG ConnectedCare ist eine Cloud-Softwarelösung, die über das Internet betrieben wird, anstatt auf physischen Computern oder Servern installiert zu werden. Die Lösung bietet Unternehmen eine Reihe von Vorteilen, einschließlich der Zugänglichkeit von jedem Ort mit einer Internetverbindung, reduzierten Vorabkosten sowie vereinfachter Wartung und Updates. Die Verwendung von Cloud-Lösungen ermöglicht es Unternehmen, Kosten im Zusammenhang mit physischen Servern wie Hardware, Wartung und Upgrades zu vermeiden. Die Entscheidung für ein Cloud-Abonnementmodell reduziert die Einrichtungs- und Betriebskosten im Vergleich zu On-Premise-Lösungen und macht es zu einer kostengünstigen Option für Unternehmen jeder Größe.

Einfacher Zugang über das Internet

Nutzer können digitale Beschilderungen einfacher als je zuvor per Fernzugriff jederzeit und überall über das Internet überwachen oder aktualisieren, ohne Standorte physisch besuchen zu müssen.

Niedrigere Gesamtbetriebskosten*

Da es sich um eine Cloud-Lösung handelt, bietet sie niedrigere Gesamtbetriebskosten und kann eine Alternative zu lokalen physischen Setups sein, die Servereinrichtung und Vorabinvestitionskosten erfordern.

* Gesamtbetriebskosten: Gesamtbetriebskosten
* Die Gesamtbetriebskosten können je nach tatsächlichen Nutzungsmustern oder Umgebung des Benutzers variieren.

Überwachung des Geräts

Für Geschäftsinhaber ist es entscheidend, Beschilderungen ohne Ausfallzeiten laufen zu lassen, um Umsatzverluste zu vermeiden. LG ConnectedCare überwacht Beschilderungsanzeigen auf ordnungsgemäßen Betrieb, erkennt Fehler und sendet E-Mail-Benachrichtigungen an designierte IT-Manager. Die Lösung bietet auch intuitive Dashboards für eine klare Sichtbarkeit von Problemen und gewährleistet ein effizientes Beschilderungsmanagement.

Diese Abbildung zeigt einen Administrator, der LG CreateBoards verwaltet, interaktive digitale Boards, die in verschiedenen Klassenzimmern mithilfe von LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) installiert sind.

Geräteeinstellung & -steuerung

Remote-Steuerung

Die Fernsteuerung des Geräts reduziert die Notwendigkeit von Vor-Ort-Besuchen.

* Die Anzahl der Geräte, die per Fernzugriff verwaltet oder angeschlossen werden können, kann begrenzt sein. Bitte hole dir für weitere Details bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.

Steuerung über mehrere Geräte

Mehrere Geräte können mühelos gleichzeitig gesteuert werden, indem man Gerätemodelle oder -gruppen auswählt und die Quick Controller-Schaltfläche aktiviert.

Automatisches Klonen von Daten

Die Gruppierung von Geräten mit denselben Einstellungen ermöglicht eine bequeme Steuerung. Jedes neue Gerät, das der Gruppe hinzugefügt wird, wird automatisch mit automatischem Datenklonen aktualisiert.

Dashboard

Das Dashboard ermöglicht es Administratoren, den Status mehrerer Geräte gleichzeitig zu überwachen, was ihnen hilft, Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten.

„Dies ist eine Abbildung eines Laptops, auf dem das Dashboard von LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) angezeigt wird. Jede Funktion auf dem Dashboard von LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) wird durch ein Symbol dargestellt. Dazu gehören Optionen zur Überwachung des Verbindungsstatus und der Geräteprobleme, zur Überprüfung der letzten Problemtypen, zur Filterung des Nicht-Antwort-Status nach Datum (webOS, Android), zur Anzeige häufig verwendeter Apps auf LG CreateBoard und zur Überprüfung des Planungsverlaufs der letzten sieben Tage.“

Geräteproblem-Management

Der aktuelle Status aller angesprochenen Probleme kann mithilfe der Filterfunktion kategorisiert werden, was eine effektivere Verwaltung und schnellere Reaktionszeiten ermöglicht.

Auf dem Schreibtisch zeigt ein Laptop das Dashboard LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) auf seinem Bildschirm an.

Problem-/Statuserkennung

Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für eine effiziente Geräteverwaltung können Nutzer den Geräteverbindungsstatus überwachen und gleichzeitig Änderungen der Gerätetemperatur, Lüftergeschwindigkeit und mehr verfolgen.

Always on Monitoring
Die wichtigen Kennzahlen der Displays werden in Echtzeit überwacht und alarmieren den Benutzer. Nutzer können auch bestimmte Anzeigeprobleme nach Bedarf überprüfen.

Gerätestatus
Anwender erhalten bequem auf einen Blick einen umfassenden Überblick über den Gerätekonnektivitätsstatus.

Eine Kernlösung
für Bildungseinrichtungen

LG ConnectedCare mit DMS-Lizenz* bietet nicht nur eine zentralisierte Steuerung, sondern auch spezifische Funktionen für „Broadcast-Planung“ und „Warnmeldungen“, um wichtige Nachrichten zu den gewünschten Zeiten in der Schule zu senden.

Dieses Bild zeigt einen Schüler, der Inhalte auf einem digitalen Beschilderungsbildschirm im Schulgang betrachtet. Die angezeigte Benachrichtigung lautet „MATH FOR YOUTH“ (Sondersitzung für Mathematik), in der die Schüler angewiesen werden, sich im Hörsaal zu versammeln.

* Die DMS-Option ist nur bei Erwerb einer DMS-Lizenz aktiviert.

Zeitplan-/Warnmeldungen

Mit der LG ConnectedCare DMS-Lizenz können Nutzer konsistente Nachrichten auf LG CreateBoards und Digital Signage senden und klassenspezifische Ankündigungen und Erinnerungen planen.

LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) ermöglicht die Planung der Inhaltsverteilung, einschließlich der Planungsbefehle für die Anpassung von Gerätebildschirmen. Nutzer können Zeitpläne für Videos, Bilder, Nachrichten und Live-Streaming verwalten sowie die Ein-/Ausschaltzeiten des Bildschirms nach Bedarf steuern. Zu den weiteren Funktionen gehören Eingangssteuerung, Bildschirmsperren, USB-Port- und Touchscreensperren, Infrarotsperren und Gerätelautstärkeeinstellungen.

Broadcast-Planung

Der Administrator kann Zeitpläne für bestimmte Tage und Zeiten festlegen, um Inhalte wie Videos, Bilder, Audios, Nachrichten oder Live-Streaming zu übertragen. Darüber hinaus stehen Planungsbefehle für Funktionen wie Displayhelligkeit und Lautstärkeregelung, Ein-/Ausschalten des Bildschirms und Bildschirm-/Touchlock zur Verfügung.

Datei-Box

Jedes „File Box“-Konto verfügt über 1GB Speicherplatz zum Speichern und Verwenden von Dateien, die für das Senden und Installieren von Anwendungen erforderlich sind.

* Die Kapazität der Dateibox ist auf 1GB begrenzt und eine zusätzliche Erweiterung ist derzeit nicht verfügbar.

Warnmeldungen

In kritischen Situationen wie Feuerübungen oder Schulsperren können Nutzer sofort Warnungen an angeschlossene Geräte senden. Diese Nachrichten können systemübergreifend verteilt werden und Lehrer und Schüler bei der Implementierung der erforderlichen Sicherheitsprotokolle unterstützen.

Ein großer Vorteil von LG ConnectedCare (DMS-Lizenz) ist die Möglichkeit für Administratoren, Echtzeit-Notfallwarnungen an mehrere LG CreateBoards oder digitale Beschilderungsbildschirme in Schulen zu senden. Dieses Bild zeigt diese Fähigkeit.

* Der Administrator muss die Warnmeldung manuell erstellen, um die Warnmeldungsfunktion zu verwenden.

CAP-Einstellungen (Verwaltung)*

Mit den CAP-Einstellungen in der Administration werden Notfall- und Warnalarme automatisch an Geräte gesendet, wenn bestimmte Katastrophen eintreten. Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn sie mit der „Singlewire-Lösung*“ verwendet wird.

 

* CAP (Common Alerting Protocol) : Der international anerkannte Standard für Notfallwarnungen und öffentliche Warnungen.

Mithilfe der CAP-Einstellungen werden Notfallalarme oder -warnungen automatisch während Katastrophen an Geräte gesendet. Je nach Dringlichkeit und Schweregrad werden die Meldungen im Vollbild, zentriert oder am unteren Bildschirmrand angezeigt. Dieses Bild veranschaulicht ein solches Szenario.

Kategorien von Warnmeldungen

Die folgenden Notfallwarnalarme werden auf Bildschirmen angezeigt, je nach Dringlichkeit und Schweregrad der Situation.

 

* Benutzer müssen die von ConnectedCare DMS generierte URL bei der Singlewire-Lösung registrieren. * Singlewire (InformaCast) ist eine Drittanbieterlösung, die deine Notfall- und Katastrophensituation in Echtzeit an verbundene Geräte melden kann (unter Verwendung des U.S Federal Standard Protocol). 