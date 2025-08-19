Mit den CAP-Einstellungen in der Administration werden Notfall- und Warnalarme automatisch an Geräte gesendet, wenn bestimmte Katastrophen eintreten. Diese Funktion kann aktiviert werden, wenn sie mit der „Singlewire-Lösung*“ verwendet wird.

* CAP (Common Alerting Protocol) : Der international anerkannte Standard für Notfallwarnungen und öffentliche Warnungen.