* Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Die optimale Hotelmanagementlösung
LG Pro:Centric ist eine leistungsstarke und dennoch praktische cloudbasierte Hotelmanagementlösung, die eine ganzheitliche Verwaltung ermöglicht. Diese umfassende Managementlösung ermöglicht es Hotels, Inhalte für die Anzeige im Zimmer einfach zu erstellen und ihren Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen zu bieten. Durch die Nutzung von LG Pro:Centric Cloud können Hotels den Status von Zimmern und Kundenanfragen überwachen und aussagekräftige Daten sammeln, die während des Betriebs eines Hotels generiert werden.
* LG Pro:Centic Cloud ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar und erfordert eine separate Registrierung
Cloud-Dienst
LG Pro:Centric Cloud ist eine Cloud-Server-basierte Lösung, die in einer netzwerkverbundenen Umgebung betrieben wird und einen Remote-Zugriff unabhängig vom Standort ermöglicht und unnötige Besuche vor Ort minimiert. Darüber hinaus bietet LG Pro:Centric Cloud eine hervorragende Skalierbarkeit, wodurch neue Geräte einfach in die Lösung integriert und nahtlos in andere Systeme integriert werden können. Im Vergleich zu herkömmlichen On-Premise-Lösungen ermöglicht LG Pro:Centric Cloud Kosteneinsparungen bei der anfänglichen Investition.
** Da LG Pro:Centric Cloud eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden
Verbesserung des Gestgewerbeerlebnisses
SI-Unternehmen können die Lösung dank des optimierten Lizenzierungs- und Installationsprozesses bequem bedienen. Darüber hinaus können sie es mithilfe der Open API nahtlos in ihr System integrieren.
Hotels können wertvolle Daten im Zusammenhang mit der Kundennutzung erhalten, die den Hotelbetrieb unterstützen können. Darüber hinaus können eine einfache Erstellung von Inhalten und maßgeschneiderte Werbung zu einem erhöhten Umsatz führen.
Accessibility
Einer der wichtigsten Vorteile von Cloud-Lösungen ist die Zugänglichkeit. Remote-Management und Systemzugriff sind überall mit einer Netzwerkverbindung möglich. LG Pro:Centric Cloud kann von jedem Standort aus verwaltet und aktualisiert werden, was die Verwaltung von Hotelfernsehern vereinfacht und die Notwendigkeit physischer Besuche an Standorten reduziert.
Skalierbarkeit
Die Skalierbarkeit von LG Pro:Centric Cloud optimiert die Lizenzvergabe und -installation und nutzt seine Cloud-Server-basierte Architektur für eine nahtlose Erweiterung über Regionen hinweg, ohne dass separate Server erforderlich sind. Darüber hinaus bieten wir mit dem Abonnement einer Lösungslizenz eine Open API, die die Anpassung und Nutzung von Funktionen ermöglicht, die für die Verknüpfung mit anderen Systemen erforderlich sind.
Reduzierte Anschaffungskosten
Das Hosten eines eigenen Servers und die Installation einer Lösung kann kostspielig sein, da der Kauf von Lösungslizenzen und die Einrichtung eines ersten Systems teuer sind. Cloud-Server-basierte Lösungen haben jedoch niedrigere Anfangsinvestitionskosten als On-Premise-Lösungen, da sie keine physischen Server oder Betriebskosten erfordern.
Inhalts- und Gruppenmanagement
Beim Betrieb eines Hotels ist eine effektive Kommunikation mit Kunden unerlässlich, sei es über Displays in der Lobby oder in den Gästezimmern. Um diese Kommunikationsanforderungen zu erfüllen, müssen verschiedene Inhalte auf den Displays abgespielt werden. Mit LG PRO:Centric Cloud können Hotels mühelos Inhalte erstellen, die die Identität des Hotels darstellen oder Kunden wichtige Informationen liefern. Darüber hinaus ermöglicht LG Pro:Centric Cloud Hotels, maßgeschneiderte Dienstleistungen bereitzustellen, indem die Inhalte an die individuellen Kundenpräferenzen angepasst werden.
Simples und einfaches Content Management
Mit dem intuitiven Bearbeitungstool von LG Pro:Centric Cloud können Nutzer einfach faszinierende Bildschirmbilder mit verschiedenen Vorlagenoptionen und Widgets zusammenstellen. Das ideale Design wird einfacher als je zuvor, da alles, von der Auswahl von Schriftarten und Größenänderungen über das Einfügen von Bildern und Video-Clips bis hin zum Anwenden verschiedener Animationseffekte, mit der einfachen Drag-and-Drop-Funktion erledigt werden kann.
Flexibles Gruppenmanagement
Hotelmanager können TV-Kanäle auf dem Zimmer so koordinieren, dass sie jedem Gast entsprechen. Je nach Präferenzen, Besuchszweck, Zimmerkategorie usw. können jeder Gruppe verschiedene Kanäle und Nachrichten zur Verfügung gestellt werden.* Darüber hinaus können Sonderaktionen und Benachrichtigungen an ausgewählte Gruppen mit maßgeschneiderten Dienstleistungen und effektiverem Marketing gesendet werden.
Verbesserte Benutzererfahrung
Mit LG Pro:Centric Cloud können Hotels das Gästeerlebnis auf ein neues Niveau der Personalisierung und Interaktivität bringen. Über Fernseher auf dem Zimmer können spezielle Dienstleistungen für Gäste bereitgestellt werden, um maßgeschneiderte Erlebnisse zu schaffen. Beginnend mit einer herzlichen Begrüßungsnachricht beim Betreten des Zimmers können Hotels über den Fernseher individuelle Werbung und Ankündigungen für bestimmte Gästegruppen bereitstellen. Darüber hinaus können Gäste bequem Services anfordern oder auf Informationen zugreifen.
* Einkäufe können über das Telefon eines Gastes getätigt werden, indem der QR-Code auf dem Fernseher gescannt wird, um auf die Kauflinks zuzugreifen. ** Bitte beachte, dass für die Nutzung des Fluginformationsdienstes eine separate Gebühr erforderlich ist.
Webanwendungs-Editor
LG Pro:Centric Cloud zielte darauf ab, die Kundenerfahrung durch Nutzung der Allgegenwärtigkeit von Mobiltelefonen zu verbessern, anstatt sich für die Kommunikation auf Festnetztelefone oder Fernseher zu verlassen. Mit dieser Lösung können Hotels mühelos ihre eigene Webanwendung entwickeln. Kunden können auf diese Anwendung zugreifen, indem sie einen QR-Code scannen, der es ihnen ermöglicht, den Fernseher zu steuern, Zimmerservice anzufordern und über ihre Mobiltelefone auf nützliche Informationen zuzugreifen. Hoteliers können umgehend auf Gästeanfragen reagieren und Dienstleistungen über das mobile Gerät bereitstellen.
OTT* Service
Mit LG Pro:Centric Cloud können Hotels Gästen den bevorzugten OTT-Service bieten, wie z. B. „Netflix“ oder „YouTube“. Gäste können sich mit ihrem eigenen Konto anmelden und werden beim Check-out automatisch abgemeldet.
* OTT Services : Over-the-Top-Mediendienst.
** Um einen nahtlosen Zugriff auf den OTT-Dienst zu gewährleisten, muss nach kompatiblen TV-Modellen und PMS-Verfügbarkeit (Property Management System) gesucht werden. Bitte beachte außerdem, dass es Länder geben kann, in denen der OTT-Dienst nicht bereitgestellt wird. Wende dich daher für weitere Informationen bitte an das lokale Vertriebsbüro.
Integration externer Dienste
LG Pro:Centric Cloud lässt sich nahtlos in Drittanbieter integrieren, um eine Reihe von Lösungen direkt in die Gästezimmer zu bringen, einschließlich des „GYG (Get Your Guide) Trip Service“. Dieser Service ermöglicht es den Gästen, über Fernseher auf dem Zimmer auf eine Vielzahl von lokalen Tourpaketen und Ausflugsprogrammen zuzugreifen, sodass sie Informationen entdecken und Einkäufe* bequem von ihrem Zimmer aus tätigen können. Darüber hinaus kann die Lösung mit externen Diensten wie Wetterinformationen und Flugdetails** verknüpft werden, sodass Gäste bequem auf diese Informationen auf ihrem Fernseher zugreifen können.
Überwachung
Während des Betriebs eines Hotels ist es wichtig, den Zimmerstatus und die Serviceanfragen von Kunden in Echtzeit zu überwachen. Mit LG Pro:Centric Cloud können Hotels die wesentlichen Aspekte des Hotels über den Room Manager und die Dashboard-Funktionen einfach überwachen.
* Da LG Pro:Centric Cloud eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden.
Remote-Steuerung
Mit einer Netzwerkverbindung kann der Benutzer den Betrieb der Geräte überall und jederzeit über eine Cloud-Lösung ausführen. Daher können weit verbreitete Arten von Digital-Signage-Displays von einem Ort aus gesteuert werden, was den Anzeigeverwaltungsprozess effizient und bequem gestaltet.
Dashboard
LG Pro:Centric Cloud bietet ein umfassendes Dashboard, das wertvolle Informationen für ein effizientes Hotelmanagement bietet. Dazu gehören Details zu lizenzierten Geräten, Netzwerkkonnektivität und raumbezogenen Daten wie aktuelle Belegungsraten und tägliche Raumnutzung. Die intuitive Benutzeroberfläche des Dashboards erleichtert den Zugriff auf und die Interpretation der wesentlichen Daten, die für einen erfolgreichen Hotelbetrieb erforderlich sind.
Daten-Viewer
LG Pro:Centric Cloud bietet einen umfassenden Data Viewer, der es Hoteliers ermöglicht, über verschiedene Dashboards auf wertvolle Informationen zuzugreifen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Abläufe effizienter zu führen und fundierte Entscheidungen basierend auf den Vorlieben der Gäste zu treffen. Zum Beispiel können Hotels die TV-Sehgewohnheiten einzelner Gäste analysieren, um Einblicke in ihre Verhaltensweisen und Präferenzen zu erhalten, wie z. B. die Dauer des Aufenthalts im Zimmer und die bevorzugten Kanäle. Diese Informationen können verwendet werden, um personalisierte Vorschläge zu unterbreiten oder Kanalangebote neu zu ordnen, was letztendlich das Gästeerlebnis insgesamt verbessert. Darüber hinaus können Hoteliers den Warnstatus überwachen und Geräteprobleme umgehend beheben, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Mit dem Data Viewer werden aussagekräftige Daten gesammelt und Hotels können die Daten selbst analysieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die das Gästeerlebnis verbessern können.