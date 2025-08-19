LG Pro:Centric Cloud bietet einen umfassenden Data Viewer, der es Hoteliers ermöglicht, über verschiedene Dashboards auf wertvolle Informationen zuzugreifen. Dies ermöglicht es ihnen, ihre Abläufe effizienter zu führen und fundierte Entscheidungen basierend auf den Vorlieben der Gäste zu treffen. Zum Beispiel können Hotels die TV-Sehgewohnheiten einzelner Gäste analysieren, um Einblicke in ihre Verhaltensweisen und Präferenzen zu erhalten, wie z. B. die Dauer des Aufenthalts im Zimmer und die bevorzugten Kanäle. Diese Informationen können verwendet werden, um personalisierte Vorschläge zu unterbreiten oder Kanalangebote neu zu ordnen, was letztendlich das Gästeerlebnis insgesamt verbessert. Darüber hinaus können Hoteliers den Warnstatus überwachen und Geräteprobleme umgehend beheben, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Mit dem Data Viewer werden aussagekräftige Daten gesammelt und Hotels können die Daten selbst analysieren, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die das Gästeerlebnis verbessern können.