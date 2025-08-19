We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Standard der Teamarbeit neu definieren mit
LGs kollaborativer Schreibdienst
Das LG CreateBoard Lab ist ein kollaborativer Schreibdienst, der auf LG CreateBoard basiert. Die Lösung unterstützt Webanwendungen und bietet Multi-OS-Support, sodass Nutzer von verschiedenen Geräten aus sowie von LG CreateBoards jederzeit und überall darauf zugreifen können. Dies bietet Nutzern eine konsistente Erfahrung und ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit mit mehreren Personen über räumliche Einschränkungen hinaus.
* Bestimmte Funktionen werden je nach Betriebssystem möglicherweise nicht unterstützt. ** Die Eigenschaften und das Design des LG CreateBoard Lab Service unterliegen kontinuierlichen Aktualisierungen.
Zeichnung & Werkzeug
LG CreateBoard Lab bietet eine umfassende Reihe von Tools, um die Kommunikation auf dem Smart Board zu erleichtern. Du kannst bequem eine Vielzahl von Werkzeugen verwenden, von herkömmlichen Werkzeugen zum Zeichnen von Formen oder zum Schreiben von Text bis hin zu digitalen Werkzeugen wie Webbrowsern und Taschenrechnern.
Folgende Funktionen sind enthalten:
Werkzeugmenü
LG CreateBoard Lab mit seinem intuitiven Tool-Menü macht es neuen Benutzern einfach, auf Funktionen zuzugreifen. Diese Menüsammlung vereint alle Funktionen, die für die Verwendung eines Smartboards erforderlich sind, einschließlich Tools für Schreiben, Zeichnen, Zusammenarbeit, Boardverwaltung und Einstellungen. Nutzer können über das Tool-Menü auf jede Funktion der App zugreifen und sie mit ihren häufig verwendeten Tools anpassen.
Stift
LG CreateBoard Lab bietet eine Reihe von Farben und die bemerkenswerte Magic Pen-Funktion. Wenn du ein Objekt mit diesem Stift zeichnest, durchsucht er seine Datenbank nach einem ähnlichen Objekt (z. B. Text, Bild oder Form) und wandelt deine Zeichnung in dieses Objekt um.
* Die Magic Pen-Funktion ist nur in der Android-App verfügbar.
Form
LG CreateBoard Lab bietet eine Vielzahl von 2D- und 3D-Formen mit einstellbaren Winkeln und Seiten. Diese Formwerkzeuge können effektiv für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. in Mathematikklassen.
Entwurf
Nutzer können ein digitales Lineal, ein dreieckiges Lineal und einen Winkelmesser verwenden, um nahtlos in Echtzeit zu interagieren, ohne physische Tools zu benötigen.
Utility-Tool
Die intuitiven Tools wie Würfel, Spinner, Uhr und Taschenrechner verbessern die Interaktion und das Engagement der Teilnehmer.
Pinnwand
Nutzer können verstellbare Pinnwände in verschiedenen Farben und Größen verwenden, um wichtige Informationen wie Wi-Fi-Details und -Zuweisungen anzuheften.
Vorlage
Nutzer können eine Vielzahl von Vorlagendateien erkunden, die auf verschiedene Themen zugeschnitten sind, einschließlich Mind Maps, Brainstorming-Sitzungen und Flussdiagramme. Mit diesen durchdachten Vorlagen können Pädagogen mühelos wirkungsvolle und effektive Bildungsinhalte vorbereiten.
* Die Vorlage ist eine kostenpflichtige Funktion.
Webbrowser
Wenn zusätzliche Materialien oder audiovisuelle Ressourcen benötigt werden, können Nutzer sofort über das Web darauf zugreifen. Relevante Informationen, die durch das Surfen im Internet gefunden werden (Text, Bilder usw.), können einfach aus dem Internet in das Dokument gezogen und dort abgelegt werden.
* Die Web-Browser-Funktion ist in der Android-App verfügbar.
Zusammenarbeit
Zusammenarbeit ist eine Funktion, die es mehreren Benutzern ermöglicht, ein Board zu teilen und zusammenzuarbeiten.
Lehrer und Schüler können in Echtzeit auf das Brett schreiben oder zeichnen.
Folgende Funktionen sind enthalten:
* Breakout-Modus und Zuweisungsmodus sind bezahlte Dienste. ** Die Anzahl der Teilnehmer variiert je nach Servicetyp.
Kollaborationsmodus
Alle Teilnehmer können sich mit einem Kurs verbinden und in Echtzeit an einem gemeinsamen Board zusammenarbeiten. Die Beiträge aller werden sofort auf dem Brett reflektiert, was es ideal für Aktivitäten wie Mindmapping oder Brainstorming macht.
Breakout-Modus
Der Gastgeber kann den Platz des Bretts in mehrere Bereiche aufteilen und den Teilnehmern zuweisen. Obwohl jeder Teilnehmer dasselbe Board teilt, kann er nur in den ihm zugewiesenen Bereich schreiben oder zeichnen.
Zuweisungsmodus
Lehrer können den Zuweisungsmodus verwenden, um Schülern Probleme zuzuweisen. Schüler können die Probleme mit ihren eigenen Geräten lösen und ihre Antworten sofort einreichen, sodass Lehrer sofort Feedback geben können. Dies verbessert die Effizienz des Lernens.
Benutzerkomfort-Funktionen
Das LG CreateBoard Lab wurde mit dem Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit entwickelt.
Anpassung der Symbolleiste
Die Symbolleiste ist eine Sammlung verschiedener Funktionen zur Verwendung innerhalb der App. Du kannst sie anpassen, indem du häufig verwendete Funktionen organisierst.
Inhalt einfügen
Nutzer können ganz einfach Bilder, Videos, Audio und mehr in das Board importieren, einschließlich Inhalte von externen Geräten wie Mobiltelefonen und Kameras.
Gestenfunktion
LG CreateBoard bietet eine Gestenfunktion zur bequemen Verwendung verschiedener Grundfunktionen des Boards. Wenn man beispielsweise einfach mit 4-5 Fingern auf den Bildschirm LG CreateBoard doppeltippt, erscheint ein Hinweisschild mit einem Ton. Dies macht es einfach, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer in Momenten zu erregen, in denen sie sich konzentrieren müssen.
Einfach zu speichern und zu teilen
In LG CreateBoard Lab erstellte Pinnwände können in einem Cloud-Speicher, Google Drive oder sogar Google Classroom gespeichert werden. Nach Meetings kannst du einfach einen QR-Code scannen, um sie auf dein persönliches Gerät zu übertragen.
Multi-OS-Unterstützung
LG CreateBoard Lab bietet Unterstützung für mehrere Betriebssysteme, sodass Nutzer es nicht nur mit LG CreateBoard, sondern auch mit anderen Geräten verwenden können. So können Nutzer ein nahtloses Erlebnis auf Tablets, Laptops und verschiedenen anderen Geräten auch außerhalb des Klassenzimmers aufrechterhalten.
* Bestimmte Funktionen werden je nach Betriebssystem möglicherweise nicht unterstützt.