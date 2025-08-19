Das LG CreateBoard Lab ist ein kollaborativer Schreibdienst, der auf LG CreateBoard basiert. Die Lösung unterstützt Webanwendungen und bietet Multi-OS-Support, sodass Nutzer von verschiedenen Geräten aus sowie von LG CreateBoards jederzeit und überall darauf zugreifen können. Dies bietet Nutzern eine konsistente Erfahrung und ermöglicht die Echtzeit-Zusammenarbeit mit mehreren Personen über räumliche Einschränkungen hinaus.



* Bestimmte Funktionen werden je nach Betriebssystem möglicherweise nicht unterstützt. ** Die Eigenschaften und das Design des LG CreateBoard Lab Service unterliegen kontinuierlichen Aktualisierungen.