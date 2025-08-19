We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Mache den nächsten Schritt in die Werbebranche, indem du deine Bildschirme nutzt
Entdecke LG DOOH Ads, eine umfassende digitale Out-Of-Home (DOOH)-Werbeplattform, die normale Bildschirme in dynamische Werbeflächen verwandelt. Diese leistungsstarke Lösung erleichtert die Monetarisierung bestehender Bildschirme und ermöglicht es Bildschirmbesitzern, mühelos Anzeigen ohne direkten Kontakt mit Werbetreibenden zu empfangen und anzuzeigen, was den Weg für neue Geschäftsmöglichkeiten ebnet.
Werbemanagement
Medienbesitzer sind daran interessiert, ihre Bildschirme für eine höhere Rentabilität zu nutzen, wobei oft Werbung als primärer Ansatz verwendet wird. Daher steht ein effektives Anzeigenmanagement als zentrale Aufgabe. LG DOOH Ads ist eine Plattform, die Medienbesitzer mit Werbetreibenden verbindet, die Interaktionen für sie vereinfacht und die Effektivität und Wirkung der Anzeigen verbessert. Die Lösung dient als einzelner Zugangspunkt, sodass Nutzer sowohl Direktwerbung als auch Programmatische Werbung verwalten sowie die Zielgruppendaten* nahtlos überwachen können.
* Die Verbindung mit externen Lösungen ist für die Werbeoptimierung notwendig und kann zu zusätzlichen Kosten führen.
Zwei Möglichkeiten, Werbung zu betreiben
Direkte Werbung
Medienbesitzer, die Displays besitzen und betreiben, interagieren direkt mit Werbetreibenden, um Werbeinhalte zu sichern und auf ihren Bildschirmen zu präsentieren. Oft müssen sie Kreative anpassen, um Werbematerialien an ihre spezifischen Umgebungen anzupassen. Mit LG DOOH Ads können sie bequem Werbung auf mehreren Displays anzeigen.
Programmatische Anzeigen
Medienbesitzer verbinden sich über eine spezialisierte Plattform wie LG DOOH Ads mit Werbetreibenden. In Zusammenarbeit mit Werbetechnologieunternehmen verwaltet LG DOOH Ads eine Sammlung von Inhalten von Werbetreibenden und stellt sie Publishern zur Verfügung. Display-Besitzer können jetzt die Suche nach Werbeinhalten umgehen und nahtlos mehrere Anzeigen auf ihren Displays ausführen.
Maximaler Komfort
Die DOOH Ads-Lösung von LG verfügt über ein robustes programmatisches Ads-Modul. Die Lösung bietet eine Vielzahl anpassbarer Einstellungen, um die bequemste Benutzererfahrung und das präzise Targeting von Werbeinhalten zu bieten.
Einstellung für programmatische Anzeigen
AD-Screening
Filtere bestimmte Arten von Werbeinhalten auf deinem Display heraus. Zum Beispiel können Inhalte einer Kaffeemarke von der Ausstrahlung in Cafés ausgeschlossen werden, was eine optimale Platzierung von Anzeigen ermöglicht.
Spracheinstellung
Medienbesitzer können die Sprache der Anzeigen angeben, um sicherzustellen, dass die Inhalte regional korrekt sind und bei der lokalen Zielgruppe ankommen.
* Die Sprachoptionen können begrenzt sein oder je nach Land variieren.
Unterer Preis
Die Preisfestsetzung erleichtert die klare Kommunikation zwischen Werbetreibenden und Publishern und hilft Werbetreibenden, Medienkosten zu schätzen und Publishern, ihre Einnahmen effizient zu verwalten.
Genehmigung von Inhalten
Publisher haben die Möglichkeit, entweder automatisch alle Inhalte zu genehmigen oder Materialien auszuschließen, die mit ihrem Geschäftsethos oder ihren Werten in Konflikt stehen.
Optimierung der Werbung
Die bloße Anzeige von Anzeigen erzielt möglicherweise nicht die gewünschten Ergebnisse. LG DOOH Ads verbessert die Werbeeffektivität durch Optimierung basierend auf Aufmerksamkeitsdaten. Mithilfe von Computer Vision misst das System das Publikumsengagement, um die Werbefrequenz anzupassen und so die Wirkung der angezeigten Medien zu verstärken.
Überwachung des Zielgruppenengagements mit Kameras
Mehrere Kreative werden gemeinsam analysiert, wobei Aufmerksamkeitsdaten über Kameras gesammelt werden, um die ansprechendsten Inhalte zu identifizieren.
Umsatzgenerierung
LG DOOH Ads verbindet Verlage mit Werbetreibenden, ermöglicht es Werbetreibenden, ihre Nachrichten auf mehr Bildschirmen anzuzeigen und unterstützt Medienbesitzer bei der Beschaffung hochwertiger Werbung für ihre Displays. Die Lösung kann durch intelligente Werbetechniken zur Umsatzsteigerung beitragen und schafft Synergien zwischen allen vorhandenen Bildschirmen, was nahtlose Fortschritte ohne zusätzliche Geräte ermöglicht.
Dashboard und Berichte
Die Verfolgung des aktuellen Status und die Überwachung historischer Daten über mehrere Geräte hinweg ist jetzt einfacher als je zuvor. Das intuitive Dashboard und die detaillierten Berichte von LG DOOH Ads bieten einen schnellen Überblick über umfassende Werbevorgänge und vereinfachen das Management.
Dashboard
Mit dem LG DOOH Ads Dashboard können Nutzer den Status von Geräten, Veranstaltungsorten und programmatischen Anzeigeneinnahmen einfach überwachen.