Medienbesitzer sind daran interessiert, ihre Bildschirme für eine höhere Rentabilität zu nutzen, wobei oft Werbung als primärer Ansatz verwendet wird. Daher steht ein effektives Anzeigenmanagement als zentrale Aufgabe. LG DOOH Ads ist eine Plattform, die Medienbesitzer mit Werbetreibenden verbindet, die Interaktionen für sie vereinfacht und die Effektivität und Wirkung der Anzeigen verbessert. Die Lösung dient als einzelner Zugangspunkt, sodass Nutzer sowohl Direktwerbung als auch Programmatische Werbung verwalten sowie die Zielgruppendaten* nahtlos überwachen können.



* Die Verbindung mit externen Lösungen ist für die Werbeoptimierung notwendig und kann zu zusätzlichen Kosten führen.