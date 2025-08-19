We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Verwalte deine Displays jederzeit und überall effizienter
LG ConnectedCare ist eine effiziente Remote-Management-Softwarelösung zur Steuerung und Überwachung von LG Digital Signage Displays*. Basierend auf einer Cloud-Lösung können Nutzer Geräte zentral über das Internet** verwalten und so die Vorabkosten im Vergleich zu herkömmlichen On-Premise-Lösungen senken, die physische Server erfordern.
*Die Verfügbarkeit von LG ConnectedCare kann je nach Modell variieren. Bitte wende dich für weitere Informationen an das lokale Vertriebsbüro. ** Da LG ConnectedCare eine cloudbasierte Lösung ist, kann sie von den Netzwerkbedingungen beeinflusst werden.
Aufbau von LG ConnectedCare
Mit der Möglichkeit, Geräteeinstellungen per Fernzugriff zu ändern und mehrere Geräte gleichzeitig zu verwalten, hilft LG ConnectedCare, Zeit und Geld bei kostspieligen Vor-Ort-Besuchen zu sparen, was es zur wesentlichen Lösung für Beschilderungsbetreiber macht.
Gerätesteuerung
LG ConnectedCare bietet verschiedene Funktionen wie automatisches Klonen von Daten und Vergleichseinstellungen, um den Betrieb der Gerätefernsteuerung zu vereinfachen. Darüber hinaus kann der Benutzer mehrere Geräte verschiedener Modelle innerhalb derselben Gruppe steuern, indem er zwei Arten von Quick-/Uni-Steuerungsfunktionen verwendet.
Automatisches Klonen von Daten
Die Gruppierung von Geräten mit denselben Einstellungen ermöglicht eine einfache Steuerung, und jedes neue Gerät wird automatisch durch Datenklonen synchronisiert.
Schnell-/Uni-Steuerung
Uni-Controller
Mehrere Geräte können durch Auswahl von Gerätemodellen und -gruppen gesteuert und bedient werden.
Quick Controller
Zur Steuerung können mehrere Geräte ausgewählt und die Quick Controller-Schaltfläche gedrückt werden.
Überwachung des Geräts
Mit dem intuitiven Dashboard von LG ConnectedCare können Benutzer den Gerätestatus auf einen Blick überwachen. Das Dashboard zeigt den Gesamtverbindungsstatus der im Arbeitsbereich der Geschäftsstandorte registrierten Geräte an.
Always on Monitoring
Mit dieser Funktion können Benutzer die Displaytemperatur, den verfügbaren Speicher, das Gebläse und die Dauer der Nutzung auf einen Blick anzeigen.
Selektive Überwachung
Der Benutzer kann die festgelegten Problemtypen der Anzeige unter „Überwachungseinstellungen“ festlegen, um auftretende Fehler schnell zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen.
Sicherheitsüberwachung
Der Benutzer kann sein Gerät schützen, indem er Sicherheitsfunktionen einrichtet. Dies schränkt im Voraus die Ausführung nicht autorisierter Apps ein und blockiert die bösartigen IPs auf dem Gerät.
Schwellenwert- und E-Mail-Benachrichtigungseinstellungen
Benutzer können über die von LG ConnectedCare bereitgestellten „Überwachungseinstellungen“ verschiedene Schwellenwerte für ihre Geräte einrichten. Wenn einer der vorgegebenen Schwellenwerte während des Gerätebetriebs überschritten wird, wird eine Fehlerbenachrichtigungs-E-Mail an den benannten Administrator gesendet, um ihn über das Problem zu informieren.
Überwachung des LED-Status
(Temperatur, Schrankanschluss, LED-Pixelfehlererkennung)
Temperatur
Anwender können den Temperaturstatus ihres Geräteschranks oder des LDM (LED Display Module) während des Betriebs einfach überwachen. Die Temperaturmesswerte werden in einem grafischen Format angezeigt, wobei Rot eine abnormale Temperatur anzeigt und Gelb einen Warnstatus signalisiert. Mit dieser Funktion können Nutzer das Temperaturproblem proaktiv überwachen und im Voraus reagieren*.
* Beim Auswählen von „LED-Controller“ werden die LDM-Konfiguration und Details angezeigt. * Die unterstützten Geräte können eingeschränkt sein. ** Temperaturüberwachung ist sowohl für LG-Geräte als auch für ODM-Produkte verfügbar, aber das LDM wird nur auf LG-Geräten unterstützt. Weitere Informationen zu unterstützten Geräten erhältst du von deinem lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Anschluss des Schranks
LG ConnectedCare erkennt den Verbindungsstatus des Schranks in Echtzeit für Geräte*. Sie ermöglicht es Benutzern, die Richtung der Schrankverbindung zu kennen und den Signalstatus mit detaillierten Informationen zu erhalten.
* Schrankanschluss-Haltebereich. Wählen Sie mit der Tabulatortaste den Schrank aus, um den Verbindungsstatus und die Details anzuzeigen. * Die unterstützten Geräte können eingeschränkt sein. Bitte hole dir für weitere Details bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.
Erkennung von LED-Pixelfehlern
LG ConnectedCare ermöglicht es Benutzern, Defekte in Zelle und Linie des Displays proaktiv zu identifizieren und zu beheben, indem LED-Pixelfehler erkannt werden. Diese Funktion ermöglicht es Benutzern, die Anzahl und den Ort der LDM-Fehler für jeden Schaltschrank einfach zu überprüfen, was präventive Maßnahmen für einen optimalen Displaybetrieb erleichtert. Benutzer können auch einen vordefinierten Diagnoseplan für die Selbstdiagnose festlegen.
* LG ConnectedCare unterstützt die automatische und Echtzeiterkennung von Displaypixelfehlern. Im Falle einer Fehlererkennung wird eine Warnmeldung auf dem Geräteverwaltungsbildschirm des Benutzers angezeigt oder eine E-Mail mit einer Problembenachrichtigung an den zuständigen Administrator gesendet. * LG ConnectedCare bietet Funktionen zur Erkennung von Pixelfehlern und zur Benachrichtigung von Benutzern, aber die Lösung von Pixelproblemen erfordert Maßnahmen des Benutzers oder des Systemintegrators. ** Kompatible Modelle findest du auf dem Notice Board auf der LG Business Cloud-Website.
Energie-Dashboard
Das Energie-Dashboard hilft Nutzern, den Energieverbrauch ihrer Displays effizienter zu überwachen und zu verwalten. Basierend auf den Energieverbrauchsanalysedaten von LG ConnectedCare bietet es detaillierte Einblicke in den Energieverbrauch jedes Geräts, und sein intuitives Dashboard ermöglicht es Nutzern, Energieverbrauchsdaten täglich, wöchentlich oder monatlich zu vergleichen und zu bewerten.
* Die unterstützten Geräte können eingeschränkt sein. Bitte hole dir für weitere Details bei deinen lokalen Vertriebshändlern die Bestätigung ein.
Nutzer können den Energieverbrauch des Geräts im letzten Monat mit anderen Nutzern vergleichen und analysieren, die denselben Server verwenden. Darüber hinaus ermöglicht der Energiesparmodus die direkte Verwaltung des Stromverbrauchs durch Anpassung der Displayhelligkeit oder Einstellung der Helligkeitspläne. Diese Helligkeitsanpassungen ermöglichen es den Benutzern, Änderungen des Energieverbrauchs vorherzusagen, was ein effektiveres Energiemanagement ermöglicht.
Analysebericht
Mit LG ConnectedCare können die Benutzer die Empfänger und die Häufigkeit (alle 2 Wochen oder jeden Monat) der Lieferung basierend auf den Präferenzen des Benutzers anpassen.
Lizenzstatus-Bericht
Der Bericht bietet einen Überblick über Geräteprobleme, den Status der Lizenzverwaltung, Empfehlungen für andere Einstellungen und einen Verlauf der Geräteoperationen.
* Das Bild dient nur zur Veranschaulichung.
Problemstatusbericht
Mit dem Problemstatusbericht kann der Benutzer verschiedene Informationen über die Probleme erhalten, die bei den registrierten Geräten für den ausgewählten spezifischen Zeitraum aufgetreten sind.
• Zusammenfassung der Probleme
• Die 3 häufigsten Probleme
• Detaillierte Informationen zu 6 Hauptproblemen in der Selbstprüfungsanleitung (Temperatur, niedriges Signal, Lüfter, Uptime Tracker, Round Trip Time, Infect Detection)
Energiemanagement
Die Funktionen werden dem Benutzer in einem Berichtsformat präsentiert, das den jährlichen und stündlichen Energieverbrauch detailliert beschreibt, die wichtigsten Energieverbrauchsgruppen identifiziert und Geräte auflistet, ohne dass der Energiesparmodus aktiviert ist. Diese umfassende Übersicht soll das Energiemanagement und die Effizienz im Arbeitsbereich verbessern.
Sicherheitsbericht & Beratung
Er enthält Informationen über Sicherheitsprobleme, die im Arbeitsbereich aufgetreten sind. Darüber hinaus bietet er Anleitungen, wie häufig auftretende Sicherheitsprobleme angegangen werden können.