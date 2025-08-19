* LG ConnectedCare unterstützt die automatische und Echtzeiterkennung von Displaypixelfehlern. Im Falle einer Fehlererkennung wird eine Warnmeldung auf dem Geräteverwaltungsbildschirm des Benutzers angezeigt oder eine E-Mail mit einer Problembenachrichtigung an den zuständigen Administrator gesendet. * LG ConnectedCare bietet Funktionen zur Erkennung von Pixelfehlern und zur Benachrichtigung von Benutzern, aber die Lösung von Pixelproblemen erfordert Maßnahmen des Benutzers oder des Systemintegrators. ** Kompatible Modelle findest du auf dem Notice Board auf der LG Business Cloud-Website.