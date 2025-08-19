We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.
Verspricht dir große Seelenruhe
Natürlich gibt es viele Servicepläne von verschiedenen Marken, aus denen du wählen kannst, aber wir sind zuversichtlich, dass LG ExtendedCare derjenige ist, der deine Bedürfnisse wirklich versteht und dir das Leben erleichtert.
Der tatsächliche Wert von LG beginnt nach dem Kauf
Längere Garantie
Bringt dir Erleichterung
Da digitale Displays immer fortschrittlicher werden, steigen auch die Preise. Die erweiterte Garantie von LG hilft dir dabei, dein wichtiges Gut in bestem Zustand zu halten.
Gelöste Probleme
so schnell wie möglich
Unser LG-Serviceteam wird dich innerhalb des nächsten Geschäftstags* erreichen, abhängig von der von dir ausgewählten Abdeckung, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Dinge schnell wieder in Betrieb genommen werden.
* Nächster Geschäftstag (NBD) kann von Land zu Land variieren. * Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. * Bitte frage den lokalen LG-Vertrieb nach LG ExtendedCare.
LG ExtendedCare
Exklusive Services für dein Unternehmen
* Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. Bitte frage den lokalen LG-Vertrieb nach LG ExtendedCare.
Pläne, die deinen Bedürfnissen entsprechen
* Die obigen Informationen basieren auf allgemeinen Standards. Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. * NBD: Nächster Werktag * Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. Bitte wenden Sie sich an LG Sales vor Ort, um eine detaillierte Servicepalette zu erhalten.