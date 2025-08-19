About Cookies on This Site

Ein Reisender steht in einer Flughafenlounge und überprüft sein Telefon, während er auf ein digitales Abflugbrett schaut, das Flugpläne anzeigt. Die Szene unterstreicht die moderne, effiziente Nutzung von Beschilderungen für Echtzeit-Updates.

*Alle Bilder dienen nur zur Veranschaulichung.

Verspricht dir große Seelenruhe

Natürlich gibt es viele Servicepläne von verschiedenen Marken, aus denen du wählen kannst, aber wir sind zuversichtlich, dass LG ExtendedCare derjenige ist, der deine Bedürfnisse wirklich versteht und dir das Leben erleichtert.

Kontakt

Der tatsächliche Wert von LG beginnt nach dem Kauf

Längere Garantie
Bringt dir Erleichterung

Da digitale Displays immer fortschrittlicher werden, steigen auch die Preise. Die erweiterte Garantie von LG hilft dir dabei, dein wichtiges Gut in bestem Zustand zu halten.

Gelöste Probleme
so schnell wie möglich

Unser LG-Serviceteam wird dich innerhalb des nächsten Geschäftstags* erreichen, abhängig von der von dir ausgewählten Abdeckung, wodurch Ausfallzeiten minimiert und die Dinge schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Überlasse es
Unseren Experten

Autorisierte und erfahrene LG-Servicetechniker kümmern sich um alle Details von der Reparatur bis zur Neuinstallation.

* Nächster Geschäftstag (NBD) kann von Land zu Land variieren. * Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. * Bitte frage den lokalen LG-Vertrieb nach LG ExtendedCare.

LG ExtendedCare
Exklusive Services für dein Unternehmen

Infografik mit LG ExtendedCare-Funktionen: zertifizierte Teile, autorisierte Techniker, unkomplizierter Versand, wettbewerbsfähige Preise, Swap am nächsten Werktag und mehrjährige Pläne. Begleitet von einem Bild eines Kontrollraums mit erweiterten Datenvisualisierungsbildschirmen.

* Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. Bitte frage den lokalen LG-Vertrieb nach LG ExtendedCare.

Pläne, die deinen Bedürfnissen entsprechen

Vergleichstabelle der LG-Servicepläne: „White Glove Service with Quick Swap“, „Quick Swap Service“ und „Extended Warranty Service“. Zu den Highlights gehören LG-autorisierte Techniker, NBD Quick Swap zur Reduzierung von Ausfallzeiten und erweiterter Schutz für Teile und Arbeit um bis zu 5 Jahre. Eine Zeitleiste zeigt die Optionen für Garantieverlängerungen, die über die Standard 3 Jahre hinausgehen.

* Die obigen Informationen basieren auf allgemeinen Standards. Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. * NBD: Nächster Werktag * Bitte beachte, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Land zu Land variieren können. Bitte wenden Sie sich an LG Sales vor Ort, um eine detaillierte Servicepalette zu erhalten.