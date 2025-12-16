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R32 Monoblock S, 1Ø, 7 kW
Hauptmerkmale
- All-in-One-Außengerät einschließlich aller Hydronikteile
- Keine Arbeiten an den Kältemittelleitungen
- ErP-Energielabel-Klasse LWT A+++/A++ (35 °C/55 °C)
- Hohe Wasseraustrittstemperatur von bis zu 65 °C und großer Betriebsbereich bis zu einer Umgebungstemperatur von -25 °C
- Niedriger Geräuschpegel ermöglicht hohe Flexibilität beim Installationsort
- Konnektivität mit Wi-Fi-Steuerung (ThinQ), Smart Grid und PV/ESS
Platzsparendes Komplettgerät
Das All-in-One-Außengerät umfasst alle Hydronikkomponenten in einem Paket und sorgt so für Platzeffizienz und vereinfachte Installation.
Bemerkenswerte Leistungen bei niedrigen Temperaturen
Der große Betriebsbereich gewährleistet eine bemerkenswerte Heizleistung selbst bei extrem kaltem Wetter.
Alle Spezifikationen
AUSSENBEREICH
Farbe
Warm gray
RAL-Code
RAL 7044
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+2/W+35)
COP
3.55
Heizleistung (kW)
5.60
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+35)
COP
4.70
Heizleistung (kW)
7.00
NENNKAPAZITÄT UND COP (A+7/W+55)
COP
2.70
Heizleistung (kW)
5.50
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+18)
Kühlleistung (kW)
7.00
EER
4.70
NENNKAPAZITÄT UND EER (A+35/W+7)
Kühlleistung (kW)
7.00
EER
3.20
BETRIEBSBEREICH (AUSTRITTSWASSERTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 27
Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 80
Heizung (Min. ~ Max.) (℃)
15 ~ 65
BETRIEBSBEREICH (AUSSENLUFTTEMPERATUR)
Kühlung (Min. ~ Max.) (℃)
5 ~ 48
Heizung und Warmwasser (Min. ~ Max.) (℃)
-25 ~ 35
ROHRLEITUNGSANSCHLÜSSE (WASSER)
Einlassdurchmesser (Zoll)
Male PT 1"
Auslassdurchmesser (Zoll)
Male PT 1"
ENERGIEVERSORGUNG
Spannung, Phase, Frequenz (V, Ø, Hz)
220-240, 1, 50
KÄLTEMITTEL
GWP
675
Vorgeladene Menge (g)
1,400
Typ
R32
SAISONBEDINGTE EFFIZIENZDATEN
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (ηS) (35℃ / 55℃)
176 / 125
SCOP (35℃ / 55℃)
4.48 / 3.20
Saisonbedingte Raumheizungseffizienzklasse (35℃ / 55℃)
A+++/A++
KLANGLEISTUNGSPEGEL
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
57 / 55
SOUNDDRUCKPEGEL IN 1 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
49 / 47
SOUNDDRUCKPEGEL IN 5 M ENTFERNUNG (UMRECHNEN MIT SWL)
Nenn-/lärmarmer Modus (dB(A))
35 / 33
Compliance-Informationen
- Erweiterung
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