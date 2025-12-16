About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Kaufanfrage

Kaufanfrage

Diesen Inhalt teilen. Du kannst

die Artikel, die dir gefallen, mit

deinen Freunden teilen.

LG MULTI V i ZRUM220LTE6 Außengerät, 22HP. 1x1 quadratische Kanäle auf der rechten Seite der Vorderseite sowie auf jeder Seite des Geräts.
LG MULTI V i ZRUM220LTE6 Außengerät, 22HP. 1x1 quadratische Kanäle auf der rechten Seite der Vorderseite sowie auf jeder Seite des Geräts.

Hauptmerkmale

    Hohe Leistungsfähigkeit

    Das LG MULTI V i bietet selbst bei extremen Wetterbedingungen eine starke und zuverlässige Leistung und sorgt das ganze Jahr über für frische und angenehme Raumluft mit voller Kühlleistung bis zu 43 °C Außentemperatur und voller Heizleistung bis zu -10 °C Außentemperatur.

    AI Smart Care

    Die KI-Engine im LG MULTI V i ermöglicht AI Smart Care und trägt so zur Steigerung der Effizienz und zur Senkung des Energieverbrauchs bei. Dabei werden die Daten der einzelnen Innengeräte genutzt, um je nach Innenraumklima einen optimierten Betrieb zu gewährleisten.

    AI Smart Metering

    Mit AI Smart Metering wird der Energieverbrauch und die Energieeinsparung von MULTI V i anhand von Betriebsdaten überwacht, die von der KI-Engine über die Smart-Plug-Logik erfasst werden. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm der Steuerung angezeigt, um den Energieverbrauch zu überwachen.

    Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.