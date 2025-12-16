Mit AI Smart Metering wird der Energieverbrauch und die Energieeinsparung von MULTI V i anhand von Betriebsdaten überwacht, die von der KI-Engine über die Smart-Plug-Logik erfasst werden. Die Ergebnisse werden auf dem Bildschirm der Steuerung angezeigt, um den Energieverbrauch zu überwachen.