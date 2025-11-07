UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS Black Monitor mit Thunderbolt™ 5 und USB Type-C

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
Display
40 Zoll 5K2K (5.120 x 2.160) bei 120 Hz
Nano IPS Black (2.500R)
HDR 600 | DCI-P3 99% (Typ.)
Benutzerfreundlichkeit
Thunderbolt 5 (96 W)
2 x HDMI & 1 x DisplayPort
LG Switch-App
Komfort und Vertrauen
Ergonomischer Standfuß
Flicker Safe und Lesemodus
TÜV 5 star Eye Comfort
EPEAT & Energy Star
Performance| 5K Canvas ansehen. Beherrsche die Details.
5K2K-Display.
Schärfere und breitere Sicht.
Das 5K2K NANO IPS1 Black Display (5.120 x 2.160) bietet 33 % mehr Pixel2 als Standard 4K-UHD (3.840 x 2.160), was ein breiteres Display zur Anzeige von mehr Inhalten bietet und das Wechseln zwischen Programmen reduziert. Seine hohe Auflösung liefert messerscharfe Bilder und präzise Details, wodurch er sich für professionelle Videobearbeitung, Grafikdesign und alle visuellen Arbeiten eignet, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Die lebendige Klarheit ermöglicht es Ihnen, selbst feinste Details zu erkennen, ohne ständiges Zoomen oder Verschieben.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
1) Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
2) Die Gesamtzahl der Pixel wurde durch Multiplizieren der horizontalen Auflösung mit der vertikalen Auflösung berechnet. Das ergibt 11,05 Millionen Pixel bei 5K2K.
Professionelles Display.
Professionelle Leistung.
Für Datenanalysten, Entwickler und IT-Fachkräfte, die mit komplexen Dashboards, Code und Finanzdaten arbeiten, bietet das 40 Zoll 5K2K-Display die Klarheit und den großzügigen Bildschirmbereich, den Sie für konzentriertes und effizientes Arbeiten benötigen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
120 Hz Bildwiederholrate
Flüssige Bilder. Für präzise Workflows
Erleben Sie flüssigere Bildschirmbewegungen mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Ideal für professionelle Aufgaben wie das Scrollen durch Daten, die Dokumentenprüfung und die Content-Erstellung. Die verbesserte Bewegungsdarstellung unterstützt präzises Arbeiten und hilft Ihnen, auch bei intensiven Workflows konzentriert zu bleiben.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
VESA Certified Display HDR™ 600
Jedes Detail, vollständig realisiert
VESA Display HDR™ 600 bietet leuchtende Highlights, tiefe Schatten und eine präzise Farbdarstellung, die jedes Detail erfasst. Damit eignet es sich für Profis, die bei ihrer kreativen Arbeit auf zuverlässige HDR-Leistung angewiesen sind. Es verstärkt Texturen, Elemente sowie das natürliche Zusammenspiel von Licht und Schatten für ein natürliches visuelles Erlebnis.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.
Erfassen Sie jede Nuance, von lebendig bis dezent
99% DCI-P3 bietet einen um 25% größeren Farbraum als sRGB und deckt nahezu alle Farben ab, die in Print-, Digital- und Broadcast-Inhalten verwendet werden. Von lebendigen bis hin zu dezenten Farbtönen sorgt die präzise Farbwiedergabe dafür, dass kein separates Display erforderlich ist.
Ein Bild in voller Größe mit einem Designprogramm, das lebendige Farben zeigt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Helligkeit: 450 nit (Typ.), Farbumfang: DCI-P3 99% (Typ.)
*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
Kontrast 2.000:1
Kontrast 1.000:1
2.000:1 tieferes Schwarz
und satte Schatten
Da das Kontrastverhältnis die genaue Farbdarstellung beeinflusst, verbessert Nano IPS Black das Kontrastverhältnis vom Standard-IPS 1.000:1 zu 2.000:1 und liefert lebendige Farben und schärfere Details in Objekten, Schatten und Hintergründen. Erleben Sie tiefere Schwarztöne und sattere Schatten, die über den gesamten Bildschirm hinweg eine konsistente Farbwiedergabe ermöglichen, sowie ein gesteigertes Maß an Realismus, das Ihre visuellen Inhalte auf natürliche Weise vermittelt.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.
*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.
Sehkomfort
Live Color Low Blue Light
Schütze Sie Ihre Augen, bewahren Sie jedes Detail
Schützen Sie Ihre Augen, ohne auf Farben zu verzichten. LG Live Color Low Blue Light, zertifiziert von TÜV Rheinland, reduziert die Blaulichtbelastung für Berufstätige mit langen Arbeitszeiten und erhält gleichzeitig durch fortschrittliches RGB-Hardware- und Software-Tuning die lebendigen Farben.
*TÜV Rheinland Zertifizierungs-ID (Eye Comfort): 1111298743
*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern
Angepasste Helligkeit
Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand des Umgebungslichts an. Der integrierte Sensor trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu reduzieren und den Augenkomfort zu verbessern. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, eine komfortablere, fokussiertere Arbeitsumgebung für den ganzen Tag zu schaffen.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Kompatibilität | Eine Verbindung für einen effizienten Workflow.
Der weltweit erste Thunderbolt™ 5
5K2K-Display**
Thunderbolt™ 5 ermöglicht die Erstellung professioneller Inhalte wie Finanz-Dashboards, Kontrollraum-Visualisierungen und Unternehmensanwendungen auf einem herausragenden 5K2K-Display. Darüber hinaus bietet es im Vergleich zu Thunderbolt™ 4 doppelt so schnelle Datenübertragungen zu angeschlossenen Geräten und erlaubt das Aufladen Ihres Laptops (bis zu 96W) über ein einziges Kabel, um Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Ein UltraFine-Monitor ist mit einem Programmbildschirm neben einem kleineren Monitor, einem PC und einem Speicher platziert, der mit Kabeln verbunden ist, die seine Mehrfachverbindung zeigen.
**https://www.thunderbolttechnology.net/products *Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können sich von der tatsächlichen Nutzungserfahrung unterscheiden. *Um ordnungsgemäß zu funktionieren, ist das in diesem Paket enthaltene Thunderbolt 5-Kabel erforderlich, um den Thunderbolt 5-Anschluss an den Monitor anzuschließen. *Für den Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich 96W-Laden und 5120×2160 bei 120 Hz Ausgang, wird empfohlen, dass dein Gerät Thunderbolt 5 oder DisplayPort 2.1 unterstützt.*DP-, HDMI-, USB-C- und Thunderbolt-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
※ Hinweis ※
1. Windows: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, abhängig vom Intel-Prozessor und der Windows-Betriebssystemversion.
*Mindestanforderungen: Intel 12th Gen oder höher, Windows 11 oder höher.
2. macOS: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Geräten, die nicht von Apple Silicon stammen, je nach macOS-Version.
*Mindestanforderungen: macOS Sequoia (Version 15) oder höher.
Unbegrenzte Einrichtung
mit mehreren Ports
Schließen Sie Ihr Laptop, Ihre Kamera, Ihr Tablet oder externe Speichergeräte über vielseitige Anschlüsse wie Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 sowie USB-C und USB-A an. Genießen Sie eine reibungslose und stabile Performance ohne zusätzliche Adapter oder Splitter.
Detailansicht der Rückseite und Unterseite eines Monitors mit mehreren Anschlüssen wie USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 und USB-A.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Daisy Chain
Optimieren Sie Ihren Workflow und steigern Ihre Produktivität
Thunderbolt™ 5-Anschlüsse unterstützen Daisy-Chaining für ein schlankes Setup. Geben Sie Videos aus, übertragen Sie Daten und verbinden Sie mehrere Geräte – alles über einen einzigen Anschluss. Verabschieden Sie sich von Kabelsalat und halten Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich und einsatzbereit.
LG UltraFine Monitore, die über Thunderbolt 5-Ports mit einem Laptop verbunden sind und Bestandsanalyse, 3D-Grafiken und Softwareentwicklungstools für Multitasking-Workflows anzeigen.
*Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können sich von der tatsächlichen Nutzungserfahrung unterscheiden.*DisplayPortx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
Aufgeräumter Arbeitsplatz
Die integrierte Dockingstation ermöglicht es Ihnen, Strom, Daten, Video und Peripheriegeräte direkt über einen zentralen Hub mit dem Monitor zu verbinden. Der eingebaute KVM-Switch erlaubt die Steuerung von zwei PCs mit nur einer Tastatur und Maus – ideal für IT-Fachkräfte und Business-Anwender, die Unordnung vermeiden und ihre Produktivität steigern möchten.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Benutzerfreundlichkeit | Erweiteren Sie Ihren kreativen Umfang.
2 x 10 W Rich Bass + FreeSync Premium
Rüsten Sie Ihren professionellen Arbeitsplatz auf
Tauchen Sie in Ihre Inhalte ein und lassen Sie sich von der Action umgeben. Zwei integrierte 10 Watt Lautsprecher mit Rich Bass liefern klaren, mitreißenden Sound – ideal für Calls, Meetings und Videoinhalte, ganz ohne externe Lautsprecher.
Ein UltraFine-Monitor wird in einem virtuellen Raum platziert, in dem Schallwellen vom unteren Teil des Monitors kommen. Auf dem Bildschirm zeigt eine Frau in einem roten Raumanzug nach vorne.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
AMD FreeSync™ Premium
Die FreeSync Premium-Technologie sorgt für nahtlose, fließende Bewegungen beim Mischen von Klang bei schnelllebigen Spielen oder hochauflösenden Filmen, indem sie Bildschirmrisse und Stottern reduziert.
Optimieren Sie Ihren Workflow. Maximieren Sie Ihre Effizienz.
Die LG Switch App unterstützt Sie dabei, Ihren Monitor für ein effizientes Arbeitsumfeld zu optimieren. Sie können den Bildschirm in bis zu sechs Bereiche aufteilen, Zeitpläne verwalten und per belegter Hotkey-Taste ganz einfach eine Videokonferenzplattform starten.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen
Schnörkelloses, schlankes Design
Ein dreiseitig nahezu randloser Bildschirm mit einem schlanken Standfuß, der sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse anpasst – neigbar, höhenverstellbar und drehbar für individuellen Komfort. Durch die Anpassung an Ihren Workflow unterstützt er Sie dabei, auch bei langen, intensiven Projekten konzentriert und bequem zu bleiben.
*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.
Ein besseres Leben für alle
Der 40WT95UF erfüllt die Anforderungen mehrerer Gütesiegel wie Energy Star und EPEAT.
*Ausführliche Informationen zu diesen Zertifizierungen sind auf der Website von ENERGY STAR bzw. EPEAT zu finden.
Key Feature
- DCI-P3 99% mit Nano IPS Black
- 5K2K 5.120 x 2.160
- DisplayHDR 600
- Thunderbolt™ 5
- Lesemodus und Flicker Safe
- Daisy Chain
Alle Spezifikationen
ABMESSUNGEN/GEWICHTE
Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]
947,7 x 614,3 x 260 mm
Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]
947,7 x 419,8 x 106,3 mm
Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]
1.206 x 534 x 201 mm
Gewicht mit Standfuß [kg]
14,1 kg
Gewicht ohne Standfuß [kg]
9,2 kg
Gewicht mit Verpackung [kg]
17,8 kg
FEATURES
HDR 10
Ja
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
HDR Effect
Ja
Farbkalibrierung im Werk
Ja
HW-Kalibrierung
Ja
Automatische Helligkeit
Ja
Flicker Safe
Ja
Lese-Modus
Ja
Super Resolution+
Ja
NVIDIA G-Sync™
Nein
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabiliser
Ja
Dynamic Action Sync
Ja
Automatischer Eingang
Ja
RGB-LED-Beleuchtung
Nein
PBP
Ja
PIP
Ja
Smart Energy Saving
Ja
Kamera
Nein
POWER
Typ
Internes Netzteil
AC-Eingang
100 - 240 V
Leistungsaufnahme (Typ.)
40 kWh / 1.000 h
Stromverbrauch (Ruhemodus)
1,2 W
Leistungsaufnahme (DC aus)
0,3 W
INFO
Produktname
40WT95UF-W
Jahr
2025
DISPLAY
Größe [Zoll]
40 Zoll
Größe [cm]
100,86 cm
Auflösung
5.120 x 2.160 Pixel
Panel-Typ
Nano IPS Black
Bildformat
21:9
Pixelabstand [mm]
0,1815 x 0,1815 mm
Helligkeit (Typ.) [cd/m²]
450 cd/m²
Colour Gamut (Typ.)
99% DCI-P3
Farbtiefe (Anzahl der Farben)
1,06 Mrd.
Kontrastverhältnis (Typ.)
2.000:1
Oberflächenbehandlung
Anti-Glare
Reaktionszeit
5 ms (GtG)
Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]
120 Hz
Betrachtungswinkel (CR≥10)
178° / 178°
Krümmung
Ja (2.500R)
SW-ANWENDUNG
LG Calibration Studio (True Colour Pro)
Ja
Dual Controller
Ja
KONNEKTIVITÄT
HDMI
2 x HDMI 2.1
DisplayPort
1 x DisplayPort 2.1
Thunderbolt
2 x Thunderbolt 5.0 (1 x in, 1 x out)
Thunderbolt (Stromversorgung)
96 Watt
USB-C
5 x USB-C (1 x up, 4 x down)
Daisy Chain
Ja
USB Upstream-Anschluss
1 x Thunderbolt, 1 x USB-C
USB Downstream-Anschluss
4 x USB-C (3.2), 2 x USB-A (3.2)
LAN (RJ-45)
Ja
Kopfhörerausgang
3,5 mm (4-polig)
SOUND
Lautsprecher
Ja, 2 x 10 W
DTS HP:X
Nein
Maxx Audio
Nein
Rich Bass
Ja
Bluetooth-Konnektivität
Nein
MECHANISCH
Einstellungen der Anzeigeposition
Ja (Höhe/Neigung/Drehen)
Wandmontage möglich [mm]
100 x 100 mm
