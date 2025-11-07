About Cookies on This Site

UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS Black Monitor mit Thunderbolt™ 5 und USB Type-C
40WT95UF EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
Kaufanfrage

UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS Black Monitor mit Thunderbolt™ 5 und USB Type-C

40WT95UF EU.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

UltraFine™ WUHD 5K2K Nano IPS Black Monitor mit Thunderbolt™ 5 und USB Type-C

40WT95UF-W
Vorderseite
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
Rückansicht von der Seite
Rückansicht mit nach oben geneigtem Bildschirm
Seitenansicht
Ansicht von oben
Rückansicht
Rückansicht von der Seite
Rückansicht mit zerlegtem Ständer
ports
Front
life style
lifestyle
Life style image
Hauptmerkmale

  • DCI-P3 99% mit Nano IPS Black
  • 5K2K 5.120 x 2.160
  • DisplayHDR 600
  • Thunderbolt™ 5
  • Lesemodus und Flicker Safe
  • Daisy Chain
Mehr
Logo „LG UltraFine-Monitor“.



Weltweit erstes Thunderbolt™5 5K2K Display*
Entwickelt für Präzision

LG UltraFine Monitor auf einem Schreibtisch, der farbenfrohe Datenvisualisierungen und Codierungsschnittstellen in einer modernen Büroumgebung anzeigt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

Display

40 Zoll 5K2K (5.120 x 2.160) bei 120 Hz

Nano IPS Black (2.500R)

HDR 600 | DCI-P3 99% (Typ.)

Benutzerfreundlichkeit

Thunderbolt 5 (96 W)

2 x HDMI & 1 x DisplayPort

LG Switch-App

Komfort und Vertrauen

Ergonomischer Standfuß

Flicker Safe und Lesemodus

TÜV 5 star Eye Comfort

EPEAT & Energy Star

5 verschiedene Bilder mit Text implizieren die wichtigsten Eigenschaften von UltraFine

Performance| 5K Canvas ansehen. Beherrsche die Details.

5K2K-Display.
Schärfere und breitere Sicht.

Das 5K2K NANO IPS1 Black Display (5.120 x 2.160) bietet 33 % mehr Pixel2 als Standard 4K-UHD (3.840 x 2.160), was ein breiteres Display zur Anzeige von mehr Inhalten bietet und das Wechseln zwischen Programmen reduziert. Seine hohe Auflösung liefert messerscharfe Bilder und präzise Details, wodurch er sich für professionelle Videobearbeitung, Grafikdesign und alle visuellen Arbeiten eignet, bei denen Genauigkeit entscheidend ist. Die lebendige Klarheit ermöglicht es Ihnen, selbst feinste Details zu erkennen, ohne ständiges Zoomen oder Verschieben.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

1) Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

2) Die Gesamtzahl der Pixel wurde durch Multiplizieren der horizontalen Auflösung mit der vertikalen Auflösung berechnet. Das ergibt 11,05 Millionen Pixel bei 5K2K.

Professionelles Display.
Professionelle Leistung.

Für Datenanalysten, Entwickler und IT-Fachkräfte, die mit komplexen Dashboards, Code und Finanzdaten arbeiten, bietet das 40 Zoll 5K2K-Display die Klarheit und den großzügigen Bildschirmbereich, den Sie für konzentriertes und effizientes Arbeiten benötigen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Nano IPS™ Black
Display

Die Nano-Technologie steuert das Licht, um tiefere Schwarztöne für eine kinogleiche Klarheit zu erzeugen,

während die 120 Hz Bildwiederholrate

für ultraflüssige Bewegungen sorgt.

DCI-P3
99%

Präziser und lebendiger Farbraum, ideal für Videobearbeitung und Farbkorrektur.

VESA Display HDR™ 600

Zertifiziert nach VESA DisplayHDR™ 600-Standards mit verbesserter Helligkeit, Farbgenauigkeit & lebensechteren Bildern.

2.000:1
Kontrast

Ein hohes Kontrastverhältnis vertieft Schatten und verfeinert Highlights, selbst bei variierenden Lichtverhältnissen.

120 Hz Bildwiederholrate

Flüssige Bilder. Für präzise Workflows

Erleben Sie flüssigere Bildschirmbewegungen mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Ideal für professionelle Aufgaben wie das Scrollen durch Daten, die Dokumentenprüfung und die Content-Erstellung. Die verbesserte Bewegungsdarstellung unterstützt präzises Arbeiten und hilft Ihnen, auch bei intensiven Workflows konzentriert zu bleiben.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

VESA Certified Display HDR™ 600

Jedes Detail, vollständig realisiert

VESA Display HDR™ 600 bietet leuchtende Highlights, tiefe Schatten und eine präzise Farbdarstellung, die jedes Detail erfasst. Damit eignet es sich für Profis, die bei ihrer kreativen Arbeit auf zuverlässige HDR-Leistung angewiesen sind. Es verstärkt Texturen, Elemente sowie das natürliche Zusammenspiel von Licht und Schatten für ein natürliches visuelles Erlebnis. 

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.

Erfassen Sie jede Nuance, von lebendig bis dezent

99% DCI-P3 bietet einen um 25% größeren Farbraum als sRGB und deckt nahezu alle Farben ab, die in Print-, Digital- und Broadcast-Inhalten verwendet werden. Von lebendigen bis hin zu dezenten Farbtönen sorgt die präzise Farbwiedergabe dafür, dass kein separates Display erforderlich ist. 

Ein Bild in voller Größe mit einem Designprogramm, das lebendige Farben zeigt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Helligkeit: 450 nit (Typ.), Farbumfang: DCI-P3 99% (Typ.)

*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

Ein Bild des Kopfes eines Zebras von einer Seite zeigt, wie das Kontrastverhältnis von 2000:1 tiefere schwarze Farben als das Verhältnis von 1000:1 ausdrücken kann.

Kontrast 2.000:1

Ein Bild des Kopfes eines Zebras von einer Seite zeigt, wie das Kontrastverhältnis von 2000:1 tiefere schwarze Farben als das Verhältnis von 1000:1 ausdrücken kann.

Kontrast 1.000:1

2.000:1 tieferes Schwarz
und satte Schatten

Da das Kontrastverhältnis die genaue Farbdarstellung beeinflusst, verbessert Nano IPS Black das Kontrastverhältnis vom Standard-IPS 1.000:1 zu 2.000:1 und liefert lebendige Farben und schärfere Details in Objekten, Schatten und Hintergründen. Erleben Sie tiefere Schwarztöne und sattere Schatten, die über den gesamten Bildschirm hinweg eine konsistente Farbwiedergabe ermöglichen, sowie ein gesteigertes Maß an Realismus, das Ihre visuellen Inhalte auf natürliche Weise vermittelt.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Die tatsächlichen Bilder sind möglicherweise von der konkreten Nutzung abhängig.

*Nano IPS ist eine fortschrittliche IPS-Technologie, die nanometergroße Partikel auf der Bildschirm-LED verwendet.

Sehkomfort

Live Color Low Blue Light

Schütze Sie Ihre Augen, bewahren Sie jedes Detail

Schützen Sie Ihre Augen, ohne auf Farben zu verzichten. LG Live Color Low Blue Light, zertifiziert von TÜV Rheinland, reduziert die Blaulichtbelastung für Berufstätige mit langen Arbeitszeiten und erhält gleichzeitig durch fortschrittliches RGB-Hardware- und Software-Tuning die lebendigen Farben.

*TÜV Rheinland Zertifizierungs-ID (Eye Comfort): 1111298743

*Die Bilder werden simuliert, um das Verständnis der Eigenschaften zu verbessern

Lesemodus

Der Lesemodus passt Farbtemperatur und Luminanz des Monitors so an, dass beim Betrachten von Text Ermüdungserscheinungen der Augen vermieden und der Sehkomfort erhöht wird.

Flicker Safe

Flicker Safe reduziert das unsichtbare Flackern des Bildschirms und entlastet damit die Augen.

Angepasste Helligkeit

Passt die Bildschirmhelligkeit automatisch anhand des Umgebungslichts an. Der integrierte Sensor trägt dazu bei, die Belastung der Augen zu reduzieren und den Augenkomfort zu verbessern. Diese Eigenschaft trägt dazu bei, eine komfortablere, fokussiertere Arbeitsumgebung für den ganzen Tag zu schaffen.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Kompatibilität | Eine Verbindung für einen effizienten Workflow.

Der weltweit erste Thunderbolt™ 5
5K2K-Display**

Thunderbolt™ 5 ermöglicht die Erstellung professioneller Inhalte wie Finanz-Dashboards, Kontrollraum-Visualisierungen und Unternehmensanwendungen auf einem herausragenden 5K2K-Display. Darüber hinaus bietet es im Vergleich zu Thunderbolt™ 4 doppelt so schnelle Datenübertragungen zu angeschlossenen Geräten und erlaubt das Aufladen Ihres Laptops (bis zu 96W) über ein einziges Kabel, um Stabilität, Skalierbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

transfer

2 x schnellere Übertragung

Bis zu 80 Gbit/s

power

Ladeleistung

Bis zu 96 W

5k2k

5K2K-Display

Bis zu 5K2K

Ein UltraFine-Monitor ist mit einem Programmbildschirm neben einem kleineren Monitor, einem PC und einem Speicher platziert, der mit Kabeln verbunden ist, die seine Mehrfachverbindung zeigen.

**https://www.thunderbolttechnology.net/products *Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können sich von der tatsächlichen Nutzungserfahrung unterscheiden. *Um ordnungsgemäß zu funktionieren, ist das in diesem Paket enthaltene Thunderbolt 5-Kabel erforderlich, um den Thunderbolt 5-Anschluss an den Monitor anzuschließen. *Für den Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich 96W-Laden und 5120×2160 bei 120 Hz Ausgang, wird empfohlen, dass dein Gerät Thunderbolt 5 oder DisplayPort 2.1 unterstützt.*DP-, HDMI-, USB-C- und Thunderbolt-Kabel sind im Lieferumfang enthalten. 

※ Hinweis ※

1. Windows: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, abhängig vom Intel-Prozessor und der Windows-Betriebssystemversion. 

*Mindestanforderungen: Intel 12th Gen oder höher, Windows 11 oder höher.

2. macOS: Das Display funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß auf Geräten, die nicht von Apple Silicon stammen, je nach macOS-Version. 

*Mindestanforderungen: macOS Sequoia (Version 15) oder höher.

Unbegrenzte Einrichtung
mit mehreren Ports

Schließen Sie Ihr Laptop, Ihre Kamera, Ihr Tablet oder externe Speichergeräte über vielseitige Anschlüsse wie Thunderbolt™ 5, HDMI 2.1 sowie USB-C und USB-A an. Genießen Sie eine reibungslose und stabile Performance ohne zusätzliche Adapter oder Splitter.

Detailansicht der Rückseite und Unterseite eines Monitors mit mehreren Anschlüssen wie USB-C, Thunderbolt 5, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 und USB-A.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Daisy Chain

Optimieren Sie Ihren Workflow und steigern Ihre Produktivität

Thunderbolt™ 5-Anschlüsse unterstützen Daisy-Chaining für ein schlankes Setup. Geben Sie Videos aus, übertragen Sie Daten und verbinden Sie mehrere Geräte – alles über einen einzigen Anschluss. Verabschieden Sie sich von Kabelsalat und halten Sie Ihren Arbeitsplatz ordentlich und einsatzbereit.

LG UltraFine Monitore, die über Thunderbolt 5-Ports mit einem Laptop verbunden sind und Bestandsanalyse, 3D-Grafiken und Softwareentwicklungstools für Multitasking-Workflows anzeigen.

*Bilder wurden simuliert, um das Verständnis der Funktionen zu verbessern, und können sich von der tatsächlichen Nutzungserfahrung unterscheiden.*DisplayPortx1-, HDMIx1, USB-Cx1-, Netzkabelx1- und Thunderboltx1-Kabel sind im Lieferumfang enthalten.

Aufgeräumter Arbeitsplatz

Die integrierte Dockingstation ermöglicht es Ihnen, Strom, Daten, Video und Peripheriegeräte direkt über einen zentralen Hub mit dem Monitor zu verbinden. Der eingebaute KVM-Switch erlaubt die Steuerung von zwei PCs mit nur einer Tastatur und Maus – ideal für IT-Fachkräfte und Business-Anwender, die Unordnung vermeiden und ihre Produktivität steigern möchten.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

Benutzerfreundlichkeit | Erweiteren Sie Ihren kreativen Umfang.

2 x 10 W Rich Bass + FreeSync Premium

Rüsten Sie Ihren professionellen Arbeitsplatz auf

Tauchen Sie in Ihre Inhalte ein und lassen Sie sich von der Action umgeben. Zwei integrierte 10 Watt Lautsprecher mit Rich Bass liefern klaren, mitreißenden Sound – ideal für Calls, Meetings und Videoinhalte, ganz ohne externe Lautsprecher.

Ein UltraFine-Monitor wird in einem virtuellen Raum platziert, in dem Schallwellen vom unteren Teil des Monitors kommen. Auf dem Bildschirm zeigt eine Frau in einem roten Raumanzug nach vorne.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

AMD FreeSync™ Premium

Die FreeSync Premium-Technologie sorgt für nahtlose, fließende Bewegungen beim Mischen von Klang bei schnelllebigen Spielen oder hochauflösenden Filmen, indem sie Bildschirmrisse und Stottern reduziert.

Optimieren Sie Ihren Workflow. Maximieren Sie Ihre Effizienz.

Die LG Switch App unterstützt Sie dabei, Ihren Monitor für ein effizientes Arbeitsumfeld zu optimieren. Sie können den Bildschirm in bis zu sechs Bereiche aufteilen, Zeitpläne verwalten und per belegter Hotkey-Taste ganz einfach eine Videokonferenzplattform starten.

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen.

*Die neueste Version der LG Switch-App kannst du unter LG.com herunterladen

Schnörkelloses, schlankes Design

Ein dreiseitig nahezu randloser Bildschirm mit einem schlanken Standfuß, der sich nahtlos an Ihre Bedürfnisse anpasst – neigbar, höhenverstellbar und drehbar für individuellen Komfort. Durch die Anpassung an Ihren Workflow unterstützt er Sie dabei, auch bei langen, intensiven Projekten konzentriert und bequem zu bleiben.

Borderless Design

Nahezu randloses Design

Swivel

Drehen

(-20° ~ 20°)

Tilt

Neigen

(-5° ~ 20°)

Height

Höhenverstellbar

(130 mm)

*Zur besseren Verdeutlichung der Eigenschaften wurden die Bilder simuliert. Das tatsächliche Erlebnis des Betrachters kann von diesen Bildern abweichen. 

Logo „Finger-Herz“.

Ein besseres Leben für alle

Der 40WT95UF erfüllt die Anforderungen mehrerer Gütesiegel wie Energy Star und EPEAT.

  • ENERGY STAR-Logo

    ENERGY STAR certified

  • EPEAT®-Logo

    EPEAT® registered

*Ausführliche Informationen zu diesen Zertifizierungen sind auf der Website von ENERGY STAR bzw. EPEAT zu finden.

  • DCI-P3 99% mit Nano IPS Black
  • 5K2K 5.120 x 2.160
  • DisplayHDR 600
  • Thunderbolt™ 5
  • Lesemodus und Flicker Safe
  • Daisy Chain
Drucken

Alle Spezifikationen

ABMESSUNGEN/GEWICHTE

  • Abmessungen mit Standfuß (B x H x T) [mm]

    947,7 x 614,3 x 260 mm

  • Abmessungen ohne Standfuß (B x H x T) [mm]

    947,7 x 419,8 x 106,3 mm

  • Abmessungen des Pakets (B x H x T) [mm]

    1.206 x 534 x 201 mm

  • Gewicht mit Standfuß [kg]

    14,1 kg

  • Gewicht ohne Standfuß [kg]

    9,2 kg

  • Gewicht mit Verpackung [kg]

    17,8 kg

FEATURES

  • HDR 10

    Ja

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    Ja

  • Farbkalibrierung im Werk

    Ja

  • HW-Kalibrierung

    Ja

  • Automatische Helligkeit

    Ja

  • Flicker Safe

    Ja

  • Lese-Modus

    Ja

  • Super Resolution+

    Ja

  • NVIDIA G-Sync™

    Nein

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabiliser

    Ja

  • Dynamic Action Sync

    Ja

  • Automatischer Eingang

    Ja

  • RGB-LED-Beleuchtung

    Nein

  • PBP

    Ja

  • PIP

    Ja

  • Smart Energy Saving

    Ja

  • Kamera

    Nein

POWER

  • Typ

    Internes Netzteil

  • AC-Eingang

    100 - 240 V

  • Leistungsaufnahme (Typ.)

    40 kWh / 1.000 h

  • Stromverbrauch (Ruhemodus)

    1,2 W

  • Leistungsaufnahme (DC aus)

    0,3 W

INFO

  • Produktname

    40WT95UF-W

  • Jahr

    2025

DISPLAY

  • Größe [Zoll]

    40 Zoll

  • Größe [cm]

    100,86 cm

  • Auflösung

    5.120 x 2.160 Pixel

  • Panel-Typ

    Nano IPS Black

  • Bildformat

    21:9

  • Pixelabstand [mm]

    0,1815 x 0,1815 mm

  • Helligkeit (Typ.) [cd/m²]

    450 cd/m²

  • Colour Gamut (Typ.)

    99% DCI-P3

  • Farbtiefe (Anzahl der Farben)

    1,06 Mrd.

  • Kontrastverhältnis (Typ.)

    2.000:1

  • Oberflächenbehandlung

    Anti-Glare

  • Reaktionszeit

    5 ms (GtG)

  • Bildwiederholfrequenz (Max.) [Hz]

    120 Hz

  • Betrachtungswinkel (CR≥10)

    178° / 178°

  • Krümmung

    Ja (2.500R)

SW-ANWENDUNG

  • LG Calibration Studio (True Colour Pro)

    Ja

  • Dual Controller

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • HDMI

    2 x HDMI 2.1

  • DisplayPort

    1 x DisplayPort 2.1

  • Thunderbolt

    2 x Thunderbolt 5.0 (1 x in, 1 x out)

  • Thunderbolt (Stromversorgung)

    96 Watt

  • USB-C

    5 x USB-C (1 x up, 4 x down)

  • Daisy Chain

    Ja

  • USB Upstream-Anschluss

    1 x Thunderbolt, 1 x USB-C

  • USB Downstream-Anschluss

    4 x USB-C (3.2), 2 x USB-A (3.2)

  • LAN (RJ-45)

    Ja

  • Kopfhörerausgang

    3,5 mm (4-polig)

SOUND

  • Lautsprecher

    Ja, 2 x 10 W

  • DTS HP:X

    Nein

  • Maxx Audio

    Nein

  • Rich Bass

    Ja

  • Bluetooth-Konnektivität

    Nein

MECHANISCH

  • Einstellungen der Anzeigeposition

    Ja (Höhe/Neigung/Drehen)

  • Wandmontage möglich [mm]

    100 x 100 mm

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.