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LG 27 Zoll 4K Mini-LED-Monitor für die Chirurgie
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LG 27 Zoll 4K Mini-LED-Monitor für die Chirurgie

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LG 27 Zoll 4K Mini-LED-Monitor für die Chirurgie

27HS714S-W

Hauptmerkmale

  • 27 Zoll 4K (3840 x 2160) IPS-Display
  • 1,5K Zonen für lokales Dimmen
  • DCI-P3 98% (CIE1976)
  • Schutzglas (optisch neutrale Verklebung, Anti-Reflexion, Anti-Fingerabdruck, Anti-Glare)
  • Bis zu 4 PBP, PIP / Unterstützung von 12G-SDI
  • IP45 (Vorderseite), IP32 (außer Vorderseite), IK06
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Der 27 Zoll 4K Mini-LED OP-Monitor zeigt ein hochauflösendes OP-Bild in einer modernen OP-Umgebung an.

27 Zoll 4K Mini-LED OP-Monitor

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

*Technische Daten können von der konkreten Region abhängig sein. Eigenschaften, Standards und weitere technische Daten des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.

Hervorragende Bildqualität

27 Zoll 4K (3840 x 2160) mit Mini-LED

1,5K Zonen für lokales Dimmen

DCI-P3 98% (CIE1976)

Geeignet für chirurgische Eingriffe

Optisch neutrale Verklebung

IP45 (Vorderseite) und IP32 (außer Vorderseite) und IK06

Unterstützung für 12G-SDI

8,8 kg leicht

Komfortable Nutzung

Bis zu 4 PBP und PIP

Spiegelmodus und Rotationsmodus

Failover-Umschaltung des Eingangs

Hervorragende Bildqualität dank Mini-LED

1,5K Zonen für lokales Dimmen

Immersive Umgebung mit Fokus auf dem chirurgischen Eingriff

Lokales Dimmen, der 4K Mini-LED-Technologie vorbehalten, ermöglicht eine präzise Steuerung der Helligkeit über bestimmte Bereiche der LED-Hintergrundbeleuchtung hinweg. Dadurch kann der Bildkontrast durch Abdunkeln dunkler Bereiche und Aufhellen heller Bereiche verbessert werden. Dieser Monitor mit 1,5K Zonen für lokales Dimmen erhöht das dynamische Kontrastverhältnis erheblich auf bis zu 1.000.000:1 und erreicht eine Helligkeit von bis zu 2.000 cd/m².

Darüber hinaus senkt diese Technologie für lokales Dimmen den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Technologien mit randbeleuchtender-Hintergrundbeleuchtung und

verlängert dadurch die Lebensdauer des Bildschirms.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

DCI-P3 98% (CIE1976)

Der 27HS714S mit seinem großen Farbraum von DCI-P3 98% (CIE1976) zeichnet sich durch ein hohes Maß an Detailtreue aus und optimiert so die Bildklarheit und Farbgenauigkeit.

*Vergleich von DCI-P3 (mit grauen gepunkteten Linien umrandete Dreiecke). Der 27HS714S (in Schwarz umrandete Dreiecke) kann den Farbraum DCI-P3 98% (CIE1976) darstellen.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

Geeignet für Anwendungen in der Chirurgie

Optisch neutrale Verklebung

Scharfe und lebendige Bilder

Die optisch neutrale Verklebung des 27HS714S vereint Hintergrundbeleuchtung, Modul und Glas völlig frei von Luftspalten. Anti-glare-, Anti-Reflex- und Antifingerabdruck-Beschichtungen auf der Glasscheibe an der Vorderseite steigern die Qualität dieses Monitors zusätzlich. Diese Kombination erhöht die Lesbarkeit der dargestellten Bilder erheblich, indem Reflexionen und Glare-Effekte vermieden werden. Das ergibt stets optimale Bildklarheit und Farbgenauigkeit, selbst in Umgebungen mit hellem Licht. Da keine Luftspalten vorhanden sind, gibt es auch keine Streuung und keinen Verlust von Licht. Das wiederum führt zu schärferen und lebendigeren Bildern.

Im Video wird ein Chirurgie-Bildschirm mit optisch neutraler Verklebung mit einem Chirurgie-Bildschirm ohne optisch neutrale Verklebung miteinander verglichen. Der Bildschirm rechts, mit optisch neutraler Verklebung, ist heller und klarer als der Bildschirm links.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit optisch neutraler Verklebung/ohne optisch neutrale Verklebung.

Anti-glare-Beschichtung

Die Anti-glare-Beschichtung auf dem optisch neutral verklebten Glas vermeidet Glare und Reflexionen des Bildschirms und sorgt so selbst in hell beleuchteten OPs für klare Bilder.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-glare-Beschichtung.

Anti-Reflex-Beschichtung

Die Anti-Reflex-Beschichtung aus optisch gebundenem Glas minimiert die Reflexion der Wellenlängen des sichtbaren Lichts, was den Augenkomfort für das medizinische Personal erhöht und eine präzise Anzeige ermöglicht.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-Reflex-Beschichtung.

Anti-Fingerabdruck-Beschichtung

Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung aus optisch neutral verklebtem Glas vermeidet eine Verschmutzung durch Fingerabdrücke und Verwischungen und trägt so zu einer klaren Darstellung des Operationsfeldes bei.

*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.

*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-Fingerabdruck-Beschichtung.

IP45 (parte frontal) & IP32 (resto) & IK06

Con calificaciones IP45 (en la parte frontal) e IP32 (resto), el monitor es adecuado para entornos quirúrgicos donde es probable que salpiquen fluidos. Adicionalmente, este monitor ofrece alta resistena a impactos físicos, demostrado por su calificación IK06.

  • IP45 (parte frontal) & IP32 (resto)

  • IK06

*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.

Soporte 12G-SDI

El monitor admite 12G-SDI, que permite transmisión de señales 4K a larga distancia a través de un único cable coaxial.

8,8kg de peso

Con un diseño ligero de 8,8Kg, este monitor quirúrgico es adecuado para montar en brazos articulados/colgantes.

*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.

Usabilidad avanzada

Hasta 4 PBP & PIP

Monitoriza información variada en una única pantalla.

Con hasta 4 PBP & PIP, los profesionales sanitarios pueden monitorizar diversos flujos de información críticos en una sola pantalla, lo que mejora la eficiencia operacional y la toma de decisiones.

El vídeo muestra el monitor médico mostrando hasta cuatro tipos de información simuláneamente, mejorando la eficiencia operacional y la toma de decisiones.

*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.

Modo Espejo y Modo Rotación

El Modo Espejo y el Modo Rotación permite a los usuarios ajustar la pantalla para una visualización óptima, ya sea girando la imagen horizontalmente o rotándola 180 grados para  que coincida con la orientación de la cámara quirúrgica.

*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.

Failover Input Switch

Esta característica proporciona información ininterrumpida cambiando automáticamente a una fuente de vídeo alternativa si la fuente principal falla, compatible con varias interfaces incluyendo HDMI, SDI, DVI y DP. En particular para 12G-SDI, el sistema puede cambiar automáticamente desde la fuente primaria a la siguiente disponible si se detecta pérdida de señal.

*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.

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