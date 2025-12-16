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LG 27 Zoll 4K Mini-LED-Monitor für die Chirurgie
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
*Technische Daten können von der konkreten Region abhängig sein. Eigenschaften, Standards und weitere technische Daten des Produkts können ohne Vorankündigung geändert werden.
Hervorragende Bildqualität
27 Zoll 4K (3840 x 2160) mit Mini-LED
1,5K Zonen für lokales Dimmen
DCI-P3 98% (CIE1976)
Geeignet für chirurgische Eingriffe
Optisch neutrale Verklebung
IP45 (Vorderseite) und IP32 (außer Vorderseite) und IK06
Unterstützung für 12G-SDI
8,8 kg leicht
Komfortable Nutzung
Bis zu 4 PBP und PIP
Spiegelmodus und Rotationsmodus
Failover-Umschaltung des Eingangs
Hervorragende Bildqualität dank Mini-LED
1,5K Zonen für lokales Dimmen
Immersive Umgebung mit Fokus auf dem chirurgischen Eingriff
Lokales Dimmen, der 4K Mini-LED-Technologie vorbehalten, ermöglicht eine präzise Steuerung der Helligkeit über bestimmte Bereiche der LED-Hintergrundbeleuchtung hinweg. Dadurch kann der Bildkontrast durch Abdunkeln dunkler Bereiche und Aufhellen heller Bereiche verbessert werden. Dieser Monitor mit 1,5K Zonen für lokales Dimmen erhöht das dynamische Kontrastverhältnis erheblich auf bis zu 1.000.000:1 und erreicht eine Helligkeit von bis zu 2.000 cd/m².
Darüber hinaus senkt diese Technologie für lokales Dimmen den Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Technologien mit randbeleuchtender-Hintergrundbeleuchtung und
verlängert dadurch die Lebensdauer des Bildschirms.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
DCI-P3 98% (CIE1976)
Der 27HS714S mit seinem großen Farbraum von DCI-P3 98% (CIE1976) zeichnet sich durch ein hohes Maß an Detailtreue aus und optimiert so die Bildklarheit und Farbgenauigkeit.
*Vergleich von DCI-P3 (mit grauen gepunkteten Linien umrandete Dreiecke). Der 27HS714S (in Schwarz umrandete Dreiecke) kann den Farbraum DCI-P3 98% (CIE1976) darstellen.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
Geeignet für Anwendungen in der Chirurgie
Optisch neutrale Verklebung
Scharfe und lebendige Bilder
Die optisch neutrale Verklebung des 27HS714S vereint Hintergrundbeleuchtung, Modul und Glas völlig frei von Luftspalten. Anti-glare-, Anti-Reflex- und Antifingerabdruck-Beschichtungen auf der Glasscheibe an der Vorderseite steigern die Qualität dieses Monitors zusätzlich. Diese Kombination erhöht die Lesbarkeit der dargestellten Bilder erheblich, indem Reflexionen und Glare-Effekte vermieden werden. Das ergibt stets optimale Bildklarheit und Farbgenauigkeit, selbst in Umgebungen mit hellem Licht. Da keine Luftspalten vorhanden sind, gibt es auch keine Streuung und keinen Verlust von Licht. Das wiederum führt zu schärferen und lebendigeren Bildern.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit optisch neutraler Verklebung/ohne optisch neutrale Verklebung.
Anti-glare-Beschichtung
Die Anti-glare-Beschichtung auf dem optisch neutral verklebten Glas vermeidet Glare und Reflexionen des Bildschirms und sorgt so selbst in hell beleuchteten OPs für klare Bilder.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-glare-Beschichtung.
Anti-Reflex-Beschichtung
Die Anti-Reflex-Beschichtung aus optisch gebundenem Glas minimiert die Reflexion der Wellenlängen des sichtbaren Lichts, was den Augenkomfort für das medizinische Personal erhöht und eine präzise Anzeige ermöglicht.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-Reflex-Beschichtung.
Anti-Fingerabdruck-Beschichtung
Die Anti-Fingerabdruck-Beschichtung aus optisch neutral verklebtem Glas vermeidet eine Verschmutzung durch Fingerabdrücke und Verwischungen und trägt so zu einer klaren Darstellung des Operationsfeldes bei.
*Alle Bilder, einschließlich Bilder chirurgischer Vorgänge auf den Bildschirmen, dienen nur zur Veranschaulichung und können von tatsächlichen Produkten, Verwendungen bzw. Bildschirmbildern abweichen.
*Die Vergleichsaufnahmen sind simuliert und nur für Illustrationszwecke. Es handelt sich nicht um tatsächliche Bilder von Glas mit/ohne Anti-Fingerabdruck-Beschichtung.
IP45 (parte frontal) & IP32 (resto) & IK06
Con calificaciones IP45 (en la parte frontal) e IP32 (resto), el monitor es adecuado para entornos quirúrgicos donde es probable que salpiquen fluidos. Adicionalmente, este monitor ofrece alta resistena a impactos físicos, demostrado por su calificación IK06.
IP45 (parte frontal) & IP32 (resto)
IK06
*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.
*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.
Usabilidad avanzada
Hasta 4 PBP & PIP
Monitoriza información variada en una única pantalla.
Con hasta 4 PBP & PIP, los profesionales sanitarios pueden monitorizar diversos flujos de información críticos en una sola pantalla, lo que mejora la eficiencia operacional y la toma de decisiones.
*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.
Modo Espejo y Modo Rotación
El Modo Espejo y el Modo Rotación permite a los usuarios ajustar la pantalla para una visualización óptima, ya sea girando la imagen horizontalmente o rotándola 180 grados para que coincida con la orientación de la cámara quirúrgica.
*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.
Failover Input Switch
Esta característica proporciona información ininterrumpida cambiando automáticamente a una fuente de vídeo alternativa si la fuente principal falla, compatible con varias interfaces incluyendo HDMI, SDI, DVI y DP. En particular para 12G-SDI, el sistema puede cambiar automáticamente desde la fuente primaria a la siguiente disponible si se detecta pérdida de señal.
*Todas las imágenes, incluyendo las imágenes quirúrgicas del monitor, se muestran para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir del producto real, el uso o el contenido de la pantalla.
Alle Spezifikationen
Compliance-Informationen
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