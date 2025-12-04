About Cookies on This Site

16 Zoll gram Pro Notebook mit Windows 11 Pro Premium | Intel Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD | 16ZB90TS-G.AZ89G
16 Zoll gram Pro Notebook mit Windows 11 Pro Premium | Intel Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD | 16ZB90TS-G.AZ89G

16 Zoll gram Pro Notebook mit Windows 11 Pro Premium | Intel Core™ Ultra 7 Prozessor | 16GB LPDDR5x RAM | 1TB Dual SSD | 16ZB90TS-G.AZ89G

16ZB90TS-G.AZ89G
Hauptmerkmale

  • 16 Zoll, 16:10, WQXGA (2.560 x 1.600), IPS-Display
  • Windows 11 Pro Premium / Copilot+ PC
  • AI-optimierter Intel® Lunar Lake-Prozessor | 47 TOPS NPU
  • gram AI / LG gram Link
  • 1.239 g leichter / 77 Wh intelligenter Akku
  • 31–144Hz Variable Bildwiederholrate
Mehr

Pro. Alles, überall.

Erlebe gram Pro – mit AI in der Cloud und auf dem Gerät kannst du jederzeit und überall professionelle Ergebnisse erzielen.

This image shows two laptops side by side, highlighting gram AI's On-Device AI and Cloud AI features.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

  • Eine Person, die bequem in einem modernen Stuhl sitzt und lächelnd an einem LG gram-Laptop arbeitet. Das „gram AI“-Logo ist auf dem Bild deutlich zu sehen.
    gram AI
  • Ein Laptop mit dem Windows 11 Bloom-Hintergrundbild, das eine Nahaufnahme der dedizierten Copilot-Taste auf der Tastatur zeigt. Das „Copilot+PC“-Logo wird in der oberen linken Ecke gut sichtbar angezeigt.
    Copilot+PC
  • Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine actionreiche Fußballszene mit dem hervorgehobenen Text „31–144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Spielen und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.
    Variable Bildwiederholrate
  • Ein schlankes, teilweise offenes Laptop mit minimalistischem Design, das vor einem Hintergrund mit sanftem Farbverlauf präsentiert wird. Das MIL-STD-Zertifikat für Haltbarkeit wird gut sichtbar in der oberen rechten Ecke angezeigt und unterstreicht die schlanke, leichte und dennoch robuste Bauweise.
    Schlank und leicht
  • Ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone werden zusammen präsentiert, wobei alle synchronisierte Inhalte auf ihren Bildschirmen anzeigen. Die Funktion „gram Link“ wird hervorgehoben, wobei die Apple- und Android-Logos in der unteren rechten Ecke die geräteübergreifende Konnektivität betonen.
    gram Link
  • Ein KI-Prozessor ist auf einer Platine gut sichtbar angebracht und symbolisiert fortschrittliche Technologie und Leistung. Das Intel Core Ultra-Logo wird in der unteren rechten Ecke angezeigt und unterstreicht die hochmodernen KI-Verarbeitungsfunktionen.
    Intels AI-Prozessor

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

* Die oben genannten Tablet- und Mobilgeräte sind nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich)

gram AI

Leistungsfähigkeit der AI. Leistungsfähigkeit für dich.

gram AI, integriert in LG gram, definiert AI neu, indem es die Benutzer wirklich versteht. Es kombiniert On-Device-AI für sichere, personalisierte Lösungen mit Cloud-AI für umfassende, datenreiche Einblicke. Die Programm-AI bietet verbesserten Datenschutz und Präzision und AI sorgt jederzeit und überall für Produktivität und Effizienz.

Ein Bild mit geteiltem Bildschirm, das „gram AI“ mit zwei verschiedenen Modi zeigt: „On-Device“ auf der linken Seite, dargestellt durch ein pinkfarbenes Symbol, und „Cloud“ auf der rechten Seite, dargestellt durch ein blaues Symbol. Auf dem Bildschirm wird eine KI-Schnittstelle angezeigt, die eine nahtlose KI-Funktionalität in beiden Modi symbolisiert.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Bitte beachte, dass der gram chat On-Device für spezifische Anfragen konzipiert ist und keine fortlaufenden Konversationen unterstützt. Für beste Ergebnisse verwende es nur für einfache, einmalige Anfragen.

gram chat On-Device: Personalisierte Antworten nur für dich.

Eine Zeitachsengrafik, die Aufgaben und Dokumente mit bestimmten Zeitstempeln zwischen 15:00 und 16:00 Uhr am 22.04.2024 anzeigt. Die visuelle Darstellung hebt Schlüsselmomente mit Symbolen und Vorschaubildern von Dokumenten entlang der Zeitachse hervor.

Zeitreise**

Schritte zurückverfolgen und aufrufen

Suche mit Anhaltspunkten oder vorherigen Bildschirmen, einschließlich Dokumente und Websites.

Seitenansicht eines Laptops mit einer Person, die tippt, und einer Suchleiste mit einem von KI inspirierten Symbol und weiteren Funktionssymbolen. Auf dem Laptop-Bildschirm werden Datendiagramme angezeigt, die die Produktivität und KI-gesteuerte Tools hervorheben.

Suchen

Erhalte sofort die richtige Antwort

Liefert personalisierte Antworten auf der Grundlage lokaler Daten aus Dokumenten und Bildern.

Ein Laptop-Bildschirm, auf dem eine Präsentation mit Finanz-Dashboards angezeigt wird, neben einem Pop-up-Fenster mit KI-generiertem Text, der die Präsentation zusammenfasst. Ein Pfeil verbindet die beiden und unterstreicht die Fähigkeit der KI, prägnante Zusammenfassungen zu erstellen.

Zusammenfassen

Weg mit Unwichtigem. Komm auf den Punkt!

Fasse Text- oder Dokumentdateien direkt in einer geräteinternen Umgebung zusammen.

Ein Laptop-Bildschirm mit zwei Benutzeroberflächen: eine mit einem KI-Chat-Fenster auf hellem Hintergrund und die andere im Übergang zu einer dunklen Version. Ein Pfeil markiert den Schalter und betont die nahtlose Anpassung des Modus.

Einstellung

Direkt einsatzbereit!

Stelle verschiedene*** Systemoptionen im gram chat On-Device mit einfachen Befehlen ein.

Ein Laptop-Bildschirm, der eine Kundensupport-Oberfläche mit einer Fortschrittsanzeige für die Systemdiagnose anzeigt, die die Offline-Funktionalität darstellt. Ein Kein-Wi-Fi-Symbol oben zeigt an, dass der Betrieb ohne Internetverbindung erfolgt.

Fehlerbehebung

Support rund um die Uhr, jederzeit und überall!

Bietet rund um die Uhr sofortigen Support bei Produktanfragen, auch ohne Wi-Fi.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die On-Device-Funktion ermöglicht es dir, mit Dokumenten zu interagieren, die auf deinem PC gespeichert sind, und sie behandelt keine einfachen täglichen Informationen oder Fragen, die eine Internetsuche erfordern. „Nach Konversation suchen“ befindet sich derzeit in der Beta-Phase und wird in Zukunft aktualisiert.

*Einige Funktionen funktionieren bei der ersten Verwendung möglicherweise nicht richtig, da die On-Device-AI eine Vorlaufzeit benötigt, um sich an den Benutzer anzupassen. ① gram chat On-Device erfordert eine Indexierung, um Wörter mit Daten aus deinen PC-Inhalten zu kombinieren, was einige Zeit dauern kann, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden. ② Für die Verwendung der Benachrichtigung zur Erkennung des Akkustands sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

*Die AI-Suchergebnisse können je nach Daten zum Zeitpunkt der Suche variieren und die Richtigkeit des Inhalts wird nicht garantiert, sodass eine Überprüfung durch den Benutzer erforderlich ist.

**Der PC-Bildschirm wird etwa alle 2 Sekunden erfasst, mit einer Speichergrenze von etwa 13 GB. Aufgenommene Bilder werden nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht. Benutzer können Einstellungen wie die Verwendung der Funktion, die Speicherdauer auf dem Bildschirm und die Kapazität über das Zahnradsymbol oben im gram-Chat anpassen.

**Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss aktiviert werden, wenn du sie nutzen möchtest.

**Für diese Funktion gilt Folgendes: ① Sie kann Schwierigkeiten bei der Suche nach handgeschriebenem Text, unscharfen Bildern oder dekorativen Schriftarten haben. ② Die Suche basiert auf exakten Textübereinstimmungen, einschließlich Leerzeichen. ③ Die Verwendung von Audio kann die Computerleistung beeinträchtigen.

*** Unterstützte Systemeinstellungen: • Dunkelmodus / • Fn-Sperre / • Verlängerung der Akkulaufzeit / • Erkennung des Akkuverbrauchs durch AI / • Lese-Modus / • Touchpad / • Energiesparmodus / • Offline-Aufladen über USB-C / • Helligkeitsregelung / • Soundsteuerung

gram chat Cloud: Antworten basierend auf AI GPT 4o.

Eine Chat-Oberfläche, die einen Benutzer zeigt, der nach Empfehlungen für Aktivitäten am Bleder See fragt, und eine KI-Antwort, die drei Vorschläge auflistet: 1. Besuch der Insel Bled und der Kirche, 2. Entdeckung die Bleder Burg, 3. Spaziergang um den Bleder See.

Q&A-Chatbot

Dein Experte für sofortige Antworten

Von der Lösung von Hausaufgaben bis hin zur Befriedigung reiner Neugier liefert der AI-Assistent die benötigten Informationen in Sekundenschnelle.

Eine Infografik, die drei KI-gestützte Funktionen zeigt: Zusammenfassung, dargestellt durch ein Dokumentensymbol, das sich in eine vereinfachte Datei verwandelt; Textextraktion, symbolisiert durch ein Bild, das sich in ein Dokument verwandelt; und Übersetzung, dargestellt durch ein Dokument, das in ein anderes Sprachformat wechselt.

Dokument-AI

Intelligente Erkenntnisse aus Dateien

Lass AI wichtige Details aus Dokumenten analysieren und extrahieren, um Zeit und Aufwand zu sparen.

Eine Illustration mit verschiedenen Produktivitäts-App-Symbolen, wie Google Drive, Gmail, Google Sheets und Google Calendar, die ein zentrales gram AI Cloud-Logo umgeben. Das Bild zeigt die nahtlose Integration der gram AI Cloud in beliebte Produktivitätstools.

Funktionsaufruf**

Einsatzbereite Agenten

Ermögliche es der AI, Aufgaben für dich zu erledigen, wie z. B. Planung von Veranstaltungen in Google Kalender oder Erstellen von Word-Dokumenten für dein Team.

*Die Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken, die Sequenzen sind gekürzt und können von der tatsächlichen Benutzererfahrung abweichen.

*Dieser Dienst bietet kostenpflichtige Funktionen von Chat-GPT4o, unterstützt jedoch nicht die Integration der Chat-GPT-Suche oder die Funktionalität des Code-Editors. gram chat Cloud ist im ersten Jahr nach der Benutzerregistrierung kostenlos, danach wird es zu einem kostenpflichtigen Dienst. Benutzer werden während dieses Zeitraums separat benachrichtigt und können sich auf Wunsch abmelden.

**Verknüpfter Google Workspace, Microsoft 365.

AI-Assistent Copilot in Windows 11

Entdecke die Leistung von AI mit Copilot in Windows

Erhalte echte Antworten auf der Grundlage des Internets und erstelle mit Copilot in Windows ganz einfach Bilder. Dieses leistungsstarke AI-Tool nutzt Online-Ressourcen, um dir genaue, aktuelle und auf deine Fragen zugeschnittene Informationen zu liefern. Mit nur wenigen Klicks erhältst du die Antworten, die du benötigst, und kannst benutzerdefinierte Bilder erstellen, um deine Projekte zu verbessern.

Ein Laptop mit dem Windows 11 Bloom-Hintergrundbild auf dem Bildschirm, mit einer Nahaufnahme einer dedizierten Copilot-Taste auf der Tastatur. Das „Copilot+PC“-Logo wird gut sichtbar in der oberen linken Ecke angezeigt und unterstreicht die KI-integrierte Funktionalität.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

*Für einige Copilot+PC-Erfahrungen sind kostenlose Updates erforderlich, die bis Anfang 2025 eingeführt werden. Die Zeitplanung variiert je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

Sofortiger Abruf

Suche nicht mühsam nach dem Ordner, indem du eine Datei gespeichert hast. Beschreibe einfach etwas, an das du dich erinnerst, und gram wird sofort finden, was du brauchst.

Werde mit Cocreator zum Profi-Künstler

Nicht jeder muss die Fähigkeiten eines Künstlers haben. Skizziere einfach deine Gedanken und erhalte sofort ein Bild, das aussieht, als wäre es von einem professionellen Designer erstellt worden.

Live-Untertitel in Echtzeit

Erlebe nahtlose Kommunikation mit der Live-Untertitel-Funktion. Erhalte eine Transkription in Echtzeit von jeder Audioquelle in deiner gewünschten Sprache auf dem Bildschirm, sodass jedes Gespräch einfach und mühelos wird.

Bessere Videoanrufe mit Windows Studio

Mach dir keine Sorgen über unerwartete Videoanrufe. Mit kreativen Filtern wie Beleuchtungsverbesserung und Unschärfe kannst du jedes Mal eine makellose Präsentation sicherstellen.

*Bildschirme simuliert. Die Funktionen und die Verfügbarkeit der App können je nach Region variieren. Erfordert ein Microsoft-Konto und eine Internetverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.

*Copilot in Windows 11 wird schrittweise in der Vorschauversion des neuesten Updates für Windows 11 in ausgewählten globalen Märkten eingeführt. Nicht alle Benutzer werden gleichzeitig Zugriff auf Copilot haben, da der Zeitpunkt der Verfügbarkeit je nach Gerät und Markt variiert.

*Die AI-Funktionen von Copilot in Windows 11 können je nach Benutzeranforderungen und Nutzungsumgebungen variieren und bieten möglicherweise nicht in allen Anwendungsfällen die gleiche Leistung.

*Für einige Copilot+PC-Erfahrungen sind kostenlose Updates erforderlich, die bis Anfang 2025 eingeführt werden. Die Zeitplanung variiert je nach Gerät und Region. Siehe aka.ms/copilotpluspcs

Professionelle Leistung trifft auf AI-Brillanz

Wie geschaffen für AI, perfekt gepaart mit Intel® Lunar Lake

Intel® Lunar Lake mit 47 NPU Tera-Operationen pro Sekunde (TOPS) ist ein bahnbrechender Prozessor für PCs, der im Vergleich zu früheren Generationen eine mehr als dreimal so hohe AI-Leistung bietet und die für ein verbessertes Copilot+-Erlebnis erforderlichen Funktionen ermöglicht. Mit innovativer Leistungseffizienz und der besonderen Leistung eines AI-Prozessors werden AI- und maschinelle Lernaufgaben effizient bewältigt.

47 TOPS
NPU

Bis zu

64 TOPS
GPU

Bis zu

Ein Laptop mit einer KI-Chip-Grafik auf dem Bildschirm, umgeben von einem futuristischen Platinendesign, das die fortschrittlichen Verarbeitungsfähigkeiten unterstreicht. Das Intel Core Ultra-Logo wird in der unteren linken Ecke deutlich angezeigt und unterstreicht die herausragende Leistung.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Intel®, das Intel-Logo und Intel Core sind Handelsmarken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

*Die Leistung der NPU und GPU variiert je nach Prozessor.

**Die angegebene Leistung basiert auf internen Benchmarks von Intel, die mit der vorherigen Intel Core Ultra Processor Series 1 verglichen wurden.

Entfessle die Leistung der AI, überwinde Grenzen

Intels neuester AI-optimierter Prozessor, Speicheroptionen von bis zu 1 TB NVMe SSD sowie erweiterbarem Speicher über einen zusätzlichen NVMe-Steckplatz, konfigurierbar bis zu 16 GB LPDDR5x RAM, bietet eine außergewöhnliche Rechenleistung. Von der Videobearbeitung über 3D-Arbeiten bis hin zu AI-gesteuerten Aufgaben – erziele professionelle Ergebnisse, die alle Erwartungen übertreffen.

LPDDR5x

NVMe (Gen4)

Ein eleganter Laptop wird mit einer lebendigen Videobearbeitungsoberfläche auf dem Bildschirm präsentiert, umgeben von zusätzlichen Bildschirmen, die verschiedene kreative Arbeitsabläufe zeigen. Ein Leistungsdiagramm in der unteren rechten Ecke hebt die LPDDR5x-Speichergeschwindigkeit von 8.533 MHz mit einer Verbesserung von 14 % im Vergleich zu 7.467 MHz LPDDR5x-Speicher hervor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannten Speicher- und SSD-Optionen müssen separat erworben werden und die Preise können je nach Land und Modell variieren.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

*Die angegebene Verbesserung der Speicherbandbreite um 14 % basiert auf internen Tests von Intel. Die tatsächliche Leistung kann je nach Systemkonfiguration und Nutzungsbedingungen variieren. 

*Die Zahlen zur Speichererweiterung (RAM) lauten wie folgt:

2024: LPDDR5x / 7,467 MHz

2025: LPDDR5x / 8,533 MHz

Intelligente Leistung, Stecker ziehen und spielen

Mit einer Leistung von 77 Wh bietet der Akku eine Betriebszeit von bis zu 25,5 Stunden. Der AI Smart Assistant von gram analysiert das Nutzungsverhalten, um die Akkueffizienz zu optimieren. Steigere deine Produktivität und genieße ununterbrochenes Spielen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben genannte Akkulaufzeit stellt die maximale Kapazität basierend auf der Videowiedergabezeit unter den folgenden Bedingungen dar: Helligkeit auf 150 nits eingestellt, WiFi aus und Audio-Wiedergabe über Kopfhörer (Standardlautstärke). 

*Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Modell, Konfiguration, verwendeten Anwendungen, genutzten Funktionen und Leistungeinstellungen von den Angaben abweichen.

*Um die Benachrichtigungsfunktion des AI Smart Assistant zur Erkennung des Batterieverbrauchs nutzen zu können, sind mindestens 80 Stunden Mustererkennung erforderlich.

Bleib cool. Bleib kreativ.

Arbeite und spiele mit Leidenschaft, aber bleib cool. Unser leistungsstarkes Kühlsystem sorgt dafür, dass deine Projekte reibungslos ablaufen, selbst bei ressourcenintensiven, AI-basierten Schwergewichtsaufgaben.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

gram Link

Sei stets verbunden

LG gram verbindet problemlos bis zu 10 Geräte gleichzeitig, egal ob es sich um ein iOS- oder Android-Gerät handelt. Teile, arbeite zusammen und erschaffe, indem du deinen Arbeitsbereich in ein Konzert der Technologie verwandelst.

 

Ein Laptop, ein Tablet und ein Smartphone werden zusammen präsentiert, wobei alle synchronisierte Inhalte auf ihren Bildschirmen anzeigen. Die Funktion „gram Link“ wird hervorgehoben, wobei die Apple- und Android-Logos in der unteren rechten Ecke die geräteübergreifende Konnektivität betonen.
Datenübertragung

Einfache Datenübertragung zwischen gram und Mobilgerät (Android & iOS).

Ein Laptop und ein Tablet werden nebeneinander aufgestellt, beide zeigen auf ihren Bildschirmen dasselbe farbenfrohe und künstlerische Design. Der Hintergrund zeigt geometrische Formen, die die kreative Arbeit und die nahtlose Gerätesynchronisierung betonen.
Anzeigeerweiterung und Duplizierung

Verwende dein Tablet oder Smartphone als zweiten Bildschirm.

Ein Laptop auf einem grünen Tisch, auf dessen Bildschirm eine Galerieanwendung mit Bildern von roten Früchten angezeigt wird, was auf Navigations- oder Fotoverwaltungsaktivitäten hindeutet.
AI-Klassifizierung

AI übernimmt automatisch die Bildklassifizierung und -kennzeichnung.

Ein Laptop, auf dessen Bildschirm eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern zu sehen ist, und daneben ein Smartphone, auf dem ein einzelner Teilnehmer derselben Konferenz zu sehen ist. Diese Konfiguration legt den Schwerpunkt auf nahtlose Konnektivität und Multitasking für virtuelle Meetings.
Telefon als Webcam

Verwende die Hochleistungskamera deines Smartphones für Videoanrufe.

Ein Laptop und ein Smartphone werden auf einen Schreibtisch gestellt, auf beiden wird dieselbe Musikwiedergabeschnittstelle angezeigt, was auf eine synchronisierte Funktionalität hinweist. Die Einrichtung unterstreicht die nahtlose Integration zwischen Geräten für Multimedia-Aktivitäten.
Audiofreigabe auf Telefon

Gib die Audioausgabe deines Smartphones direkt über die Lautsprecher des LG gram wieder.

Ein Laptop mit einer Kommunikationsschnittstelle und einer schwebenden Wähltastatur, die die Möglichkeit unterstreicht, direkt vom Gerät aus zu telefonieren. Diese Konfiguration hebt verbesserte Funktionen für Konnektivität und Produktivität hervor.
Anrufe tätigen und entgegennehmen

Tätige und empfange Anrufe direkt von deinem LG gram.

Das Bild zeigt eine Person, die ein Smartphone vor einen grauen Laptop hält, auf denen beide dasselbe Video einer Frau zu sehen ist, die eine Yoga-Pose ausführt. Die Szene zeigt die nahtlose Bildschirmspiegelung oder die Inhaltsfreigabe zwischen Geräten.
Bildschirmspiegelung

Projiziere den Bildschirm deines Tablets oder Smartphones auf den gram.

Ein grauer Laptop und ein Tablet nebeneinander, beide zeigen ein „Diagramm zur Rentabilitätsschwelle“ mit einem Liniendiagramm in leuchtenden Farben vor einem dunklen Hintergrund. Eine kabellose Maus wird neben dem Laptop platziert.
Freigabe von Tastatur und Maus

Steuere dein Tablet oder Smartphone mit der Tastatur und Maus deines gram.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Damit die App ordnungsgemäß funktioniert, installiere die LG gram Link-App auf deinen Mobilgeräten. iOS-Version 15.2 oder höher und Android-Version 9 oder höher sind erforderlich.

* Um die LG gram Link-App zu installieren, kannst du das [LG Update-Programm] verwenden, um automatisch die LG Update-App zu finden und zu installieren, die zu deinem System passt. (Gilt für Modelle, die 2024 und später auf den Markt kommen).

Schlank, leicht und einsatzbereit!

Das LG gram Pro entwickelt sich mit AI weiter, bleibt aber in seiner schlanken, leichten Form treu. Die Langlebigkeit wurde durch Tests nach Militärstandard bestätigt und bietet die Freude an Leichtigkeit und grenzenlosem Wert. Dank der verbesserten Tragbarkeit kannst du deine Welt überall hin mitnehmen.

1.239 g

Leichtgewicht

12,4 mm

Superschlank 

Eine Animation, die einen leichten Laptop zeigt, mit „1.239 g“ im ersten Bild und „12,4 mm“ Dicke im zweiten Bild. Beide Rahmen sind mit dem Langlebigkeitsabzeichen MIL-STD versehen, das die Tragbarkeit und Langlebigkeit unterstreicht.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Die oben angegebene Dicke misst den dünnsten Teil des Produkts und das Gewicht bezieht sich nur auf den Laptop. Eine detaillierte Produktbeschreibung findest du in der Spezifikation.

*LG gram: Prüfung und Zertifizierung nach der Norm MIL-STD-810H durch KOLAS Labs. Hat 7 verschiedene MIL-STD 810H-Tests zur Haltbarkeit bestanden, durchgeführt von einem unabhängigen Labor gemäß US-Militärstandards. Entspricht den folgenden Methoden für MIL-STD-810H: Methode 500.6 Niederdruck (Höhe) (Verfahren I – Lagerung und Methode und Verfahren II – Betrieb); Methode 501.7 Hohe Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 502.7 Niedrige Temperatur (Verfahren I – Lagerung und Verfahren II – Betrieb); Methode 509.7 – Salznebeltest; Methode 510.7 – Staub; Methode 514.8 – Vibration; Methode 516.8 – Stoß (Verfahren I – Funktion und Verfahren Ⅳ – Transportfall). Das Gerät funktioniert möglicherweise nicht unter allen Bedingungen wie im Test. Der Test wurde in einer kontrollierten Umgebung durchgeführt. Nicht nachahmen.

*Wenn Verbraucher dieses Experiment durchführen und das gram beschädigen, ist dies nicht durch die Garantie abgedeckt.

Das Bestehen dieses Tests bedeutet nicht, dass es für den militärischen Einsatz geeignet ist.

Sehen wie ein Profi

16 Zoll 16:10
WQXGA

Klare und deutliche Bilder

IPS
Panel

Großer Betrachtungswinkel

DCI-P3
99 %

Großes Farbspektrum

Bis zu
144 Hz

Variable Bildwiederholrate

Ein Laptop, der auf seinem Bildschirm eine lebendige und farbenfrohe Landschaft mit leuchtenden Bergen zeigt, wobei die hohe Auflösung und die satte Farbwiedergabe besonders hervorstechen. Im Hintergrund ist eine unscharfe Version derselben Landschaft zu sehen, um die Aufmerksamkeit auf die Bildschirmqualität zu lenken.

WQXGA-Display

Scharfe Sicht, lebendige Realität

Entfessle das Potenzial deiner Kreativität und bereichere deine Alltagserfahrungen mit einem Laptop, der deine Ideen in atemberaubender Detailtreue zum Leben erweckt!

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

VRR (Variable Bildwiederholrate)

Flüssige und professionelle Darstellung

Erlebe flüssige Grafiken, die auf deine Arbeit und deine Bedürfnisse optimiert sind. Das gram Pro synchronisiert die Bildwiederholrate (Bereich von 31 Hz bis 144 Hz) intuitiv mit deinen Aktivitäten und liefert lebendige Details, wenn du in Fahrt bist, und spart Leistung, wenn du stillstehst.

Eine Animation zeigt einen Laptop, auf dessen Bildschirm eine actionreiche Fußballszene mit dem hervorgehobenen Text „31Hz bis 144Hz“ zu sehen ist, umgeben von weiteren Bildschirmen mit verschiedenen visuellen Darstellungen. Diese Konfiguration betont die Vielseitigkeit von Spielen und Multimedia mit einer variablen Bildwiederholfrequenz.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Das oben genannte Programm ist nicht im Lieferumfang enthalten (separat erhältlich).

Mehr Freiraum

Mit dem LG gram Pro mit einem Bildseitenverhältnis von 16:10 kannst du mehr Inhalte sehen, ohne viel scrollen zu müssen.

Siehe das gesamte Spektrum

Dank des breiten Farbraums von DCI-P3 99% kannst du lebendige Details und satte Farben genießen, während eine Helligkeit von 400 Nits (typ.) feine Texturdetails hervorhebt.

Ungetrübte Klarheit

Mit dem entspiegelten Panel und dem 178-Grad-Betrachtungswinkel des LG gram Pro kannst du überall bequem arbeiten und aus verschiedenen Perspektiven klare und lebendige Bilder genießen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*DCI-P3 Typisch 99 %, Minimum 95 %. (DCI-P3: Der von der Digital Cinema Initiatives (DCI) definierte Farbstandard).

*Die Helligkeit beträgt 400 Nits (typ.).

Eine Person sitzt auf einer Couch und genießt beeindruckendes Audio, während sie einen LG gram-Laptop benutzt. Der Text hebt die Dolby Atmos-Technologie hervor und betont ein reichhaltiges, umfassendes 360-Grad-Hörerlebnis. Umgebende Klangwellen im Hintergrund stellen die immersive Klanglandschaft visuell dar.

Dolby Atmos

Vertiefe deine Sinne

Klanglandschaften werden lebendig. Die Dolby Atmos-Technologie versetzt dich in ein üppiges, weitläufiges, 360-Grad-Hörerlebnis.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dolby, Dolby Atmos und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Handelsmarken von der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Einfacher Anschluss

Einfache, sofortige Konnektivität

Verbinde dich mit gram +view, Hochgeschwindigkeitsspeicher, größeren Monitoren oder hochmodernen Geräten. Die vielen Anschlüsse bieten ein Paradies für Plug-and-Play-Geräte, das für mehr Produktivität und endlose Unterhaltung sorgt.

Eine Seitenansicht eines Laptops mit seinen Anschlüssen, einschließlich USB 3.2, Kopfhörer-/Mikrofon-Kombibuchse (HP/MIC), HDMI und USB 4 Type-C (Thunderbolt™ 4). Das klare Layout hebt die vielseitigen Optionen für die Konnektivität hervor.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*USB Type-C™ (USB 4 Gen 3x2, Thunderbolt™), USB Type A (USB 3.2 Gen 1x1).

*USB Type-C™ und USB-C™ sind Handelsmarken des USB Implementers Forum.

Key Feature

  • 16 Zoll, 16:10, WQXGA (2.560 x 1.600), IPS-Display
  • Windows 11 Pro Premium / Copilot+ PC
  • AI-optimierter Intel® Lunar Lake-Prozessor | 47 TOPS NPU
  • gram AI / LG gram Link
  • 1.239 g leichter / 77 Wh intelligenter Akku
  • 31–144Hz Variable Bildwiederholrate
Alle Spezifikationen

INFO

  • Produktkategorie

    gram Pro Business

  • Jahr

    2025

SYSTEM

  • Betriebssystem

    Windows 11 Pro Premium

  • Grafik

    Intel® Arc™ Graphics 140V

  • Arbeitsspeicher

    16 GB LPDDR5x (8.533 MHz)

  • Prozessor

    Intel® Core™ Ultra 7 258V (12 MB Intel® Smart Cache, bis zu 4,8 GHz)

DISPLAY

  • Helligkeit

    400 cd/m2

  • Panel-Typ

    IPS LCD (Anti-Glare)

  • Ratio

    16:10

  • Auflösung

    2.560 x 1.600

  • Größe (Zoll)

    16 Zoll

  • Größe (cm)

    40,6 cm

SPEICHER

  • SSD

    1 TB Dual SSD (M.2) NVMe PCIe Gen 4

KONNEKTIVITÄT

  • BT

    BT 5.4

  • Webcam

    FHD IR Webcam mit Dual Mic

  • Wireless

    Intel WiFi-7

  • LAN

    Kein LAN-Anschluss

SOUND

  • Audio

    HD Audio mit Dolby Atmos

  • Lautsprecher

    2 x 3 Watt

AKKU

  • Akku

    77 Wh Li-Ion

ABMESSUNGEN/GEWICHT

  • Abmessungen (mm)

    357,7 x 251,6 x 12,4 ~ 12,8

  • Maße mit Verpackung (mm)

    475 x 290 x 60

  • Gewicht mit Verpackung (kg)

    2,35

  • Gewicht (kg)

    1,239

DESIGN

  • Farbe

    Meta Grey

VORINSTALLIERTE SOFTWARE

  • Dolby Atmos

    Ja

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    Ja

  • LG Display Extension

    Ja

  • LG Easy Guide / Troubleshooting Guide

    Ja

  • LG Glance by Mirametrix®

    Ja

  • LG On Screen Display 3

    Ja

  • LG Update & Recovery

    Ja

  • McAfee Live Safe (30 Days Trial)

    Ja

  • Microsoft 365 (30 Days Trial)

    Ja

  • LG Quick Guide

    Ja

  • LG Lively Theme

    Ja

EINGABEGERÄT

  • Tastatur

    Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung

EINGANGS-/AUSGANGSANSCHLUSS

  • Kopfhörerausgang

    1 x 3,5 mm Klinkenanschluss

  • USB Type A

    2 x USB-A (3.2 Gen2x1)

  • USB Type C

    2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4)

  • HDMI

    1 x HDMI

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

Besuchen Sie das LG B2B-Partnerportal, um Zugang zu weiteren technischen Dokumentationen und Ressourcen zu erhalten.