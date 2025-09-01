Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Monthly LG September

Die Londoner Küche

mit einer

koreanischen Seele

Entdecke K-Food, eine Küche, deren Reiz keine Grenzen kennt – auf dieser globalen Gourmetreise der kulturellen Fusion mit herausragenden LG Haushaltsgeräte.

 

 

 

 

 

Die koreanische Küche findet weltweit immer mehr Beachtung – und London bildet da keine Ausnahme. Lokale Köche verleihen koreanischem Essen ihre eigene Interpretation und schaffen so einzigartige Geschmackserlebnisse. Dies ist die Geschichte eines solchen Kochs, der im Herzen Londons ein koreanisch-britisches Fine-Dining-Restaurant führt und den Einheimischen den einzigartigen Geschmack und Stil Koreas näherbringen möchte.

KOREAN-BRITISH FINE DINING AT SOLLIP

Chef Park Woongchul, der erste Koreaner, der in London einen Michelin-Stern erhielt, betreibt seit fünf Jahren zusammen mit der Pâtissière Ki Bomee Sollip – ein modernes europäisches Fine-Dining-Restaurant mit koreanischer Sensibilität.

Heute erkunden wir das Zuhause, in dem sein Alltag auf die Inspiration und Werte trifft, die ihn sowohl beim Kochen als auch darüber hinaus leiten.

 

 

 

 

F. Was hat Sie motiviert, als Koreaner in London ein Fine-Dining-Restaurant zu eröffnen?

Ich lernte in verschiedenen Restaurants in ganz London kochen und mit der Zeit entwickelte ich ein natürliches Gespür für die multikulturelle Lebensmittelkultur der Stadt. Die Erfahrung inspirierte mich dazu, ein eigenes koreanisches Restaurant zu eröffnen, das mein Erbe zeigen wird.

Der Restaurantname Sollip kommt vom koreanischen Wort sol-ip, was Piniennadeln bedeutet. Genau wie das Gefühl von Piniennadeln, die während der vier Jahreszeiten unverändert bleiben und einen subtilen Duft tragen, wollten wir dauerhafte Gefühle und raffinierte Schönheit vermitteln, sowohl in unserer Küche als auch im Raum selbst.

 

 

 

 

F. Gibt es ein Rezept, das die Sollip Erfahrung zu Hause bieten kann?

Heutzutage ist eine unserer liebsten einfachen koreanischen Rezepte Pilz Sot-Bap. Wir verwenden die Pilze, die wir im Kühlschrank haben und kochen sie in einem Topf mit Reis. Die Zutaten sind einfach, aber jeder Pilz hat verschiedene Aromen und Texturen, so dass die Aromakombinationen überraschend komplex und reich sind. Unser Kühlschrank macht eine tolle Arbeit, um ihre Frische zu erhalten, so kann ich sofort spüren, wie sie sich beim Waschen oder Schneiden verhalten und sicherstellen, dass ich nur das Beste verwende. Der LG Kühlschrank, den wir derzeit verwenden, erlaubt es uns, Zutaten separat zu lagern, ohne sich um Gerüche zu sorgen und hält eine stabile Temperatur, um so sensible Zutaten wie Pilze viel länger frisch zu halten.

Wir kochen gerne einfach und schnell, wo immer wir sind. Selbst Reis zubereiten mit hochwertigen Zutaten zu Hause gibt uns die harmonische Sollip Erfahrung.

 

Ein Mann holt einen Pilz aus dem Kühlschrank, während er die Auswahl sorgfältig prüft.

Pilz Sot-Bap

Zutaten

Nass Reis 320g, Wasser 280g, getrocknete Kelpe (Dashima) 5g, Sortierte Pilze (Oyster Pilze 10g, Shiitake Pilze 15g, Maitake Pilze 100g), Gewürz (Mirin 80g, Sojaboße, Butter 40g, Salz, Schwarzer Pfeffer und Gemüsefrüchte), Traubenöl

Rezept

① In einem Reiskocher oder Topf, den gemahlenen Reis, Wasser und eine Prise Salz kombinieren. Aufkochen lassen, dann die Hitze auf niedrig reduzieren und 13 Minuten kochen.

② Den Reis für 15 Minuten dampfen lassen, dann unter die Mirin- und Sojasauce mischen.

③ Traubenöl in einer Pfanne erhitzen. Die drei Pilzsorten anbraten bis sie schön gefärbt sind. Butter, Salz und Pfeffer dazugeben und weiter kochen, bis die Butter schön braun wird.

④ Die gerösteten Pilze und braune Butter über den zubereiteten Reis geben. Mit einer Prise schwarzem Pfeffer und gehacktem Schnittlauch abschmecken.

Tipp! Dieses Gericht schmeckt noch besser, wenn es mit einem gerösteten Ei oder gebratenen Gemüse serviert wird.

Pilze auf hellbraunem Hintergrund für das Rezept.

F. Gibt es etwas, worauf Sie besonders achten, ob im Restaurant oder Zuhause?

Da ich von Natur aus sehr ordentlich bin, versuche ich immer, meine Umgebung und meine Sachen gut organisiert zu halten. Ich glaube, diese Neigung spiegelt sich natürlich auch in den Gerichten wider, die ich zubereite, und sogar in meiner Arbeitsweise, sowohl im Restaurant als auch Zuhause. Besonders gerne kümmere ich mich sofort um die Wäsche. Ich neige dazu, Kleidungsstücke nach Art und Verwendungszweck getrennt zu waschen, und Küchenuniformen und Schürzen sind aufgrund von Ölflecken und Spritzern besonders schwer sauber zu halten. Außerdem gibt es mit Kindern viel zu waschen und viele verschiedene Stoffarten zu sortieren. Dank der 6 Motion DD, die sechs verschiedene, auf die Stoffart abgestimmte Waschbewegungen verwendet, sorgt die Waschmaschine für kraftvolle Reinigung und schonende Pflege – so habe ich eine Sorge weniger.

 

 

 

In der Vergangenheit musste ich oft damit fertig werden, dass Kleidung beschädigt wurde, selbst wenn ich sie in eine Reinigung brachte, aber jetzt kann ich sie ganz einfach wie neu aussehen lassen. Es ist besonders gut beim Umgang mit Flecken, Ölmarkierungen und hartnäckigen Gerüchen, sodass ich mich und die Küche sauber halten kann.

Als er nach dem Interview leise um sein Haus blickte, wurde klar, dass er diesen Ort nicht als seinen Wohnraum, sondern als eine weitere Küche, wo seine Philosophien und Leidenschaften zusammen mit seinem täglichen Leben verschmilzen sah.

Mann lädt Kleidung in eine Waschmaschine, während die Einstellungen eingestellt.

Ich möchte Koreanisches Essen als Küche vorstellen, die aus Authentizität stammt.

Ein Mann und eine Frau schauen einander an, während sie in der Küche kochen.

Wenn ich nach Hause komme, kann ich mich entspannen und wieder Vater, Ehemann und Individuum werden. Es ist ein Raum, wo ich Zeit mit den Kindern verbringen kann und ruhig organisieren oder denken kann. In diesen Momenten kann ich klar sehen, welche Art von Leben ich will und welche Art von Kochen ich innerhalb dieses Lebens machen will.

Warum er LG Home Storys liebt



Bild mit LG Kühlschrank

Wie hält der LG Kühlschrank Lebensmittel frisch?

· Linear Cooling® :
Reduziert Temperaturschwankungen, hält Lebensmittel frisch

· InstaView® :
Klopfen Sie zweimal, um ins Innere zu sehen

· Smart Inverter Compressor® :
Ruhige Energieeinsparung durch intelligente Kühlung

Bild mit LG Waschmaschine

Wie gut entfernen LG Waschmaschinen Flecken?

· 6 Motion DD:
Der Inverter Direct Drive®-Motor erzeugt sechs Waschbewegungen, die auf jedes Gewebe zugeschnitten sind – für optimale Pflege und Sauberkeit.

· Steam:
Dampf zur Keimentfernung und Allergieversorgung

Bleibe frisch mit LG

