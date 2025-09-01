Die koreanische Küche findet weltweit immer mehr Beachtung – und London bildet da keine Ausnahme. Lokale Köche verleihen koreanischem Essen ihre eigene Interpretation und schaffen so einzigartige Geschmackserlebnisse. Dies ist die Geschichte eines solchen Kochs, der im Herzen Londons ein koreanisch-britisches Fine-Dining-Restaurant führt und den Einheimischen den einzigartigen Geschmack und Stil Koreas näherbringen möchte.

KOREAN-BRITISH FINE DINING AT SOLLIP

Chef Park Woongchul, der erste Koreaner, der in London einen Michelin-Stern erhielt, betreibt seit fünf Jahren zusammen mit der Pâtissière Ki Bomee Sollip – ein modernes europäisches Fine-Dining-Restaurant mit koreanischer Sensibilität.

Heute erkunden wir das Zuhause, in dem sein Alltag auf die Inspiration und Werte trifft, die ihn sowohl beim Kochen als auch darüber hinaus leiten.