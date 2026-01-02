LG Electronics präsentiert LG gram Lineup 2026 mit innovativem Aerominum

LG Electronics (LG) stellt auf der CES 2026 das neue LG gram Produkt-Lineup vor. Damit setzt die Marke ihre langjährige Führungsrolle im Bereich ultraportabler Laptops fort. Die neuen Modelle nutzen erstmals das extrem leichte Material Aerominum für ein noch robusteres und hochwertigeres Design. Fortschrittliche duale KI-Funktionen kombinieren gerätebasierte Intelligenz mit cloudbasierter KI und ermöglichen so flexibles Arbeiten und kreatives Schaffen von unterwegs.

Aerominum ist eine von LG entwickelte Materialzusammensetzung. Das innovative Material reduziert das Gewicht und erhöht gleichzeitig die strukturelle Festigkeit. Das Gehäuse ist dadurch besser gegen Kratzer geschützt und hält den Belastungen des Alltags langfristig stand. Die Aeroplate-Struktur und die verfeinerte Atelier-Bürstung verleihen dem Laptop zudem ein elegantes metallisches Finish bei minimalem Gewicht.

Ausgewählte Modelle der neuen LG gram-Reihe arbeiten mit fortschrittlicher dualer KI. Nutzer können dadurch schneller und sicherer in verschiedenen Umgebungen arbeiten. Die Laptops unterstützen Microsoft Copilot+ PC sowie die gram chat On-Device AI von LG. Angetrieben wird die gerätebasierte KI vom verbesserten EXAONE 3.5 sLLM. Das bedeutet: schnelle und private KI Unterstützung auch ohne Internetverbindung. Die neuesten Prozessoren und die optimierte Leistung bewältigen anspruchsvolles Multitasking ebenso wie komplexe KI-Workflows – ob bei der Content-Erstellung oder im täglichen Einsatz.

Auch bei Mobilität, Konnektivität und Sicherheit setzen die neuen LG gram-Modelle neue Maßstäbe. Der erweiterte gram Link ermöglicht nahtloses Teilen von Dateien, Bildschirmspiegelung und Inhaltsübertragung. Das funktioniert nicht nur mit Android- und iOS-Geräten, sondern auch mit webOS-basierten LG-Geräten wie Fernsehern, Monitoren und Projektoren. gram Link ist damit ein universeller Hub für drei große Ökosysteme. Nutzer können so alle ihre Geräte nahtlos miteinander verbinden – Kompatibilitätsbarrieren zwischen Betriebssystemen gehören der Vergangenheit an. Für zusätzliche Sicherheit sorgt LG ThinQ: Bei Verlust lässt sich der PC aus der Ferne sperren oder löschen. Gespeicherte Daten bleiben so geschützt.

17Z90UR: Der weltweit leichteste 17-Zoll-RTX-Laptop

Das LG gram Pro 17 bietet die Leistung eines 17-Zoll-RTX-Laptops im kompakten Format eines typischen 16-Zoll-Modells. Das großzügige 17-Zoll-WQXGA-Display (2.560 x 1.600 Pixel) eignet sich hervorragend für produktives Arbeiten über längere Zeiträume und bietet gleichzeitig ein immersives Seherlebnis. Anders als bei den meisten Hochleistungs-Laptops bleibt das Gerät dabei schlank und leicht.

Angetrieben wird diese Leistung von der neuesten NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop-GPU mit 8 GB GDDR7-Speicher, die für grafikintensive Aufgaben, Content-Erstellung und Gaming ausgelegt ist. Das Gerät wird zunächst nur in Nordamerika verfügbar sein.

16Z90U: Ultraportabler Dual-KI-Laptop für maximale Produktivität

Das LG gram Pro 16 ist der leichteste 16-Zoll-Laptop seiner Klasse mit gerätebasierter und cloudbasierter KI. Das 16-Zoll-WQXGA+-OLED-Display (2.880 x 1.800 Pixel) liefert scharfe Bilder und satte Kontraste. Das visuelle Erlebnis ist sowohl für professionelle Arbeit als auch für kreative Aufgaben ideal. Die neuesten Intel Core Ultra- Prozessoren sorgen für reaktionsschnelles Multitasking und flüssige Performance auch bei anspruchsvolleren Workloads im Arbeitsalltag.

„Das LG gram 2026 markiert einen neuen Meilenstein in unserem jahrzehntelangen Streben nach ultimativer Portabilität", sagt Lee Choong-hwoan, Leiter des Display-Geschäftsbereichs bei der LG Media Entertainment Solution Unit. „Mit Aerominum haben wir das Paradoxon von Gewicht und Haltbarkeit gelöst. Das Ergebnis ist eine hochwertige Metalloptik, die unglaublich leicht und gleichzeitig außergewöhnlich robust ist. In Kombination mit unseren fortschrittlichen dualen KI- und Sicherheitslösungen können Nutzer mit den neuen Laptops überall nahtlos arbeiten, kreativ sein und vernetzt bleiben."