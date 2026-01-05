Innovation im Einklang mit dem Menschen: LG Electronics präsentiert weiterentwickelte „Affectionate Intelligence“ auf der CES 2026

LG Electronics (LG) hat heute auf der LG World Premiere-Pressekonferenz im Rahmen der CES 2026 in Las Vegas seine Strategie für „AI in Action“ vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen drei zentrale Säulen: eine weiterentwickelte Affectionate Intelligence, die sich zu handlungsorientierter KI entwickelt hat, branchenführende Produkte basierend auf technologischer Exzellenz sowie ein nahtlos orchestriertes Ökosystem, das über das Zuhause hinaus auf Fahrzeuge und gewerbliche Räume erweitert wird. Auf der CES erlebbar gemacht werden diese zentralen Säulen unter dem Motto „Innovation in tune with you“.

„In Tune“ Monument: Spektakulärer OLED-Auftritt am Messeeingang

Direkt am Eingang des LG-Messestands begrüßt das großformatige „In Tune“ Monument die Besucherinnen und Besucher. Die Installation besteht aus 38 LG OLED evo W6 Wallpaper TVs, die mit ihrer nur rund 9 Millimeter dünnen Bauweise nahezu schwebend wirken. Die einzelnen Bildschirme sind so arrangiert, dass sie sich zu einer durchgängigen, dynamischen Bildfläche verbinden und so eindrucksvoll die Messebotschaft „Innovation in tune with you“ visualisieren.

Living in Tune: Der Weg zum „Zero Labor Home“

Im Bereich „Living in Tune“ zeigt LG seine Vision des „Zero Labor Home“ – eines intelligent vernetzten Zuhauses, in dem smarte Hausgeräte und KI-Services nahtlos zusammenspielen, um Alltagsaufgaben zu minimieren und Bedürfnisse vorausschauend zu erfüllen. Im Zentrum steht LG CLOiD, ein speziell für den Einsatz im häuslichen Umfeld entwickelter KI-Roboter mit besonderem Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. In drei Live-Szenarien zeigt LG, wie der Roboter den Alltag unterstützt:

Küche – Personalisierte Essensplanung für einen Vier-Personen-Haushalt

– Personalisierte Essensplanung für einen Vier-Personen-Haushalt Wohnzimmer – Wohlbefindens-Monitoring und Assistenzfunktionen für aktive Seniorinnen und Senioren

– Wohlbefindens-Monitoring und Assistenzfunktionen für aktive Seniorinnen und Senioren Waschraum – Automatisiertes Kleider- und Wäschemanagement

LG CLOiD überzeugt durch ausgeprägte Fähigkeiten, darunter feinmotorische Bewegungen bis hin zur Fingerfertigkeit und vollwertige Armbewegungen. Gleichzeitig ist er eng mit der LG AI Home Platform und LG ThinQ™ vernetzt.

„Als weltweit führender Anbieter im Bereich Hausgeräte verfügen wir über ein tiefes Verständnis für die Lebenssituationen unserer Kundinnen und Kunden – ein entscheidender Vorteil“, erklärt LG-CEO Lyu Jae-cheol und formuliert seinen Anspruch, „einen neuen Standard für das Zuhause der Zukunft zu setzen – unter anderem durch robotikbasierte Lösungen.“

Ergänzend präsentiert LG mit LG Actuator AXIUM™ eine neue Marke für robotische Aktuatoren. Die kompakten Module integrieren Motor, Antrieb und Getriebe zu einer funktionsfertigen Roboter-Gelenkeinheit. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Antriebslösungen für Haushaltsgeräte positioniert LG AXIUM als kosten- und leistungsoptimierte Plattform. Der Fokus liegt auf leichtem, kompaktem Design, hoher Effizienz und hohem Drehmoment.

Ride in Tune: KI-gesteuerte Mobilität und intelligente Fahrzeuginnenräume

Im Bereich „Ride in Tune“ präsentiert LG seine Vision für softwaredefinierte Fahrzeuge und intelligente In-Cabin-Erlebnisse. Die In-Vehicle Solutions von LG, die bei der CES 2026 mit dem Best of Innovation Award in der Kategorie „In-Vehicle Entertainment“ ausgezeichnet wurden, basieren auf drei Kernsystemen:

Mobility Display Solution – Verwandelt die Windschutzscheibe bei automatisiertem Fahren in eine Displayfläche für Echtzeit-Fahrdaten.

– Verwandelt die Windschutzscheibe bei automatisiertem Fahren in eine Displayfläche für Echtzeit-Fahrdaten. Automotive Vision Solution – Nutzt Eye-Tracking, Fahrerzustands- und Innenraumüberwachung, um Auffälligkeiten bei Aufmerksamkeit oder Müdigkeit zu erkennen. So werden adaptive Sicherheitsfunktionen und personalisierte Interaktionen ermöglicht.

– Nutzt Eye-Tracking, Fahrerzustands- und Innenraumüberwachung, um Auffälligkeiten bei Aufmerksamkeit oder Müdigkeit zu erkennen. So werden adaptive Sicherheitsfunktionen und personalisierte Interaktionen ermöglicht. In-Vehicle Entertainment Solution – Erlaubt nahtloses Content-Streaming zwischen Zuhause und Fahrzeug und unterstützt die Kommunikation über seitliche Fahrzeugscheiben.

In Kombination demonstrieren diese Module, wie die On-Device Multimodal Generative AI Plattform von LG hochgradig individuelle und immersive Erlebniswelten – stets unter Berücksichtigung aller Sicherheitsstandards – entlang der gesamten Reise schafft.

Viewing in Tune: KI-optimierte TV-Erlebnisse

Im Bereich „Viewing in Tune“ stehen die neuesten TV- und Display-Technologien von LG im Fokus. Der LG OLED evo Wallpaper TV W6 vereint das gesteigerte Bildniveau der neuen Hyper Radiant Color Technology mit einem extrem schlanken Wallpaper-Design, das dank True Wireless-Konnektivität ohne sichtbare Kabel auskommt. Ergänzt wird dies durch LG Gallery+, einen auf webOS basierenden Service, der kuratierte Kunstwerke und Bildwelten passend zu den Nutzerpräferenzen präsentiert.

Darüber hinaus stellt LG seine neuen Flaggschiff-Modelle wie den LG OLED evo G6 und Micro RGB evo TVs mit dem α (Alpha) 11 AI Processor Gen3 vor. Dieser unterstützt Dual Super Upscaling, bei dem zwei unterschiedliche Bildsignale gleichzeitig hochskaliert werden. Das Ergebnis sind besonders scharfe, natürliche und ausgewogene Bilder mit höchster Detailtreue und Immersion. Ein weiteres Highlight: der 136-Zoll AM Micro LED TV AI, der als Plattform für großformatige Premium-Inhalte dient.

Entertainment in Tune: Gaming und Audio-Erlebnisse

Gemeinsam mit Reddit hat LG im Bereich „Entertainment in Tune“ zwei Gaming-Setups realisiert:

Konsolen-Gaming mit LG OLED evo W6 und LG Aero Speaker

PC-Gaming mit dem UltraGear™ OLED GX9, der Dual Mode (5K2K bei 165 Hz und WFHD bei 330 Hz) inklusive KI-Upscaling unterstützt

Im xboom Studio präsentiert LG zudem die neuesten LG xboom Audioprodukte, die erneut in Zusammenarbeit mit will.i.am entwickelt wurden:

LG xboom Stage 501 – für Bühnen- und Live-Performance-Umgebungen

– für Bühnen- und Live-Performance-Umgebungen LG xboom Blast – leistungsstarker, tragbarer Lautsprecher

– leistungsstarker, tragbarer Lautsprecher LG xboom Mini und LG xboom Rock – kompakte Lautsprecher für den Alltag

Im Studio befindet sich außerdem „The Lab featuring FYI.RAIDIO“, ein interaktives, KI-basiertes Radioerlebnis von will.i.am. Besucherinnen und Besucher können mit KI-Hosts interagieren, an thematischen Stationen teilnehmen und sich über Musik, Kultur und Technologie in Echtzeit austauschen.

Mastery in Tune: 10 Jahre LG SIGNATURE

Im Bereich „Mastery in Tune“ präsentiert LG sein LG SIGNATURE Line-up in Zusammenarbeit mit der italienischen Premium-Wohnmarke Poliform. Jedes Produkt ist in eine hochwertig gestaltete Wohnumgebung integriert, um Design, Material und Funktion im Alltag erlebbar zu machen.

Der LG SIGNATURE Kühlschrank setzt auf LLM-basierte, konversationelle KI, die natürliche Sprache versteht und personalisierte Empfehlungen geben kann.¹ Der LG SIGNATURE Smart InstaView® Kühlschrank erleichtert das Lebensmittelmanagement mit ThinQ® Food: Eine integrierte Kamera erkennt gelagerte Lebensmittel, schlägt passende Rezepte vor und empfiehlt Alternativen auf Basis der vorhandenen Zutaten.²

Der LG SIGNATURE Oven Range bietet Funktionen wie Gourmet AI: Eine KI-Kamera im Garraum erkennt über 80 verschiedene Gerichte und wählt automatisch die optimalen Garprogramme. Die Funktion AI Browning überwacht zudem Brot während des Backvorgangs und sendet über die LG ThinQ App eine Benachrichtigung, sobald der zuvor definierte Bräunungsgrad erreicht ist.

Mit einem eigenen Bereich „In Tune for Everyone“ verknüpft LG darüber hinaus seine ESG-Vision „Better Life for All“. Gezeigt wird unter anderem das Comfort Kit, das Menschen aller Altersgruppen und Fähigkeiten die Nutzung von LG Hausgeräten erleichtern soll, sowie „Easy-to-Read Books“, die langsamer Lernenden und Kindern mit Entwicklungsverzögerungen das Verständnis von Gerätefunktionen und -bedienung erleichtern.

Besucher der CES 2026 können die Innovationen und Installationen vom 6. bis 9. Januar am LG Electronics-Stand (#15004, Las Vegas Convention Center) erleben.

1 Die Genauigkeit der Reaktion kann je nach Benutzereingabe und Betriebsbedingungen variieren..

2 Die Erkennungsergebnisse können je nach Art und Platzierung der Lebensmittel variieren.