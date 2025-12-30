Vom TV zum Designobjekt: LG präsentiert neuen Gallery TV auf CES 2026

LG Electronics (LG) stellt auf der CES 2026 mit dem LG Gallery TV die neueste Ergänzung seines Lifestyle-TV-Portfolios vor. Das als digitale Leinwand konzipierte Gerät lässt Technik und Interior-Design verschmelzen und bietet über den LG Gallery+ Service Zugriff auf mehr als 4.500 Inhalte zur individuellen Raumgestaltung.

Der Gallery TV richtet sich an designbewusste Verbraucher und verbindet Technologie mit Inneneinrichtung. In Zusammenarbeit mit Museumskuratoren wurde ein „Gallery Mode“ entwickelt, der Farbe und Helligkeit optimiert, um die visuelle Textur von Kunstwerken zu reproduzieren. Herzstück ist ein spezialisierter Bildschirm, der Blendeffekte reduziert und Reflexionen minimiert. Die Bildqualität passt sich zudem automatisch an wechselnde Lichtverhältnisse an.

Der in 55 und 65 Zoll erhältliche Gallery TV verfügt über ein schlankes, wandbündiges Design mit anpassbaren Magnetrahmen.¹ Der TV arbeitet mit LGs MiniLED-Technologie und dem α (Alpha) 7 AI Prozessor für 4K-Bilder und immersiven AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 ch) Audio.

Das TV-Erlebnis wird durch den LG Gallery+ Service vervollständigt. Die Interior-Plattform verwandelt den Bildschirm im Handumdrehen in ein vielseitiges Einrichtungselement und bietet Zugriff auf eine Bibliothek mit bis zu 4.500 monatlich aktualisierten Werken.² Das Spektrum reicht von bildender Kunst über Filmszenen bis zu Game-Visuals und Animationen. Nutzer können zudem mit generativer AI eigene Bilder erstellen oder Fotos aus persönlichen Bibliotheken anzeigen. Auch Hintergrundmusik lässt sich über integrierte Tracks oder via Bluetooth-Streaming hinzufügen. LG Gallery+ ist für die gesamte LG TV-Produktpalette verfügbar.

LG zeigt sein TV-Lineup, einschließlich des neuen Gallery TV, auf der CES 2026 am LG-Messestand (Stand-Nr. 15004, Las Vegas Convention Center). Weitere Informationen zu den Ankündigungen von LG finden Sie im LG Newsroom.

¹ Die Verfügbarkeit der anbringbaren Gallery TV-Rahmen kann je nach Region variieren. Sie sind entweder im Lieferumfang enthalten oder separat erhältlich.

² LG Gallery+ bietet eine kostenlose Light-Version auf LG TVs, während die Vollversion ein monatliches Abonnement über webOS Pay erfordert. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region.