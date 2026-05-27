Wenn der Fernseher zum Kunstobjekt wird: LG präsentiert neues Art-TV-Line-up

LG Electronics (LG) bringt sein neues Art-TV-Line-up auf den Markt. Die Kollektion, bestehend aus dem LG OLED evo W6 Wallpaper TV, dem LG OLED evo G6 und dem LG Gallery TV (Dynamic QNED Color), richtet sich an designaffine Nutzer, die ihren Fernseher nahtlos in ein ästhetisches Wohnumfeld integrieren möchten. Basierend auf der führenden Bildtechnologien von LG, präsentieren die neuen Modelle digitale Kunstwerke und Inhalte genau so, wie sie wirken sollen – ohne störende visuelle Ablenkungen.

Design, das sich dem Raum anpasst

Mit dem neuen Line-up verabschiedet sich LG weiter vom Konzept des klassischen, dominanten Bildschirms im Raum. Stattdessen haben Kunden die Freiheit, das TV-Design passend zu ihrem Interieur zu wählen:

LG OLED evo W6 Wallpaper TV: Mit seinem extrem flachen Profil und der kabellosen Signalübertragung (True Wireless) 1 verschmilzt dieser TV nahezu unsichtbar mit der Wand – ähnlich wie eine Tapete. Für dieses besondere Design wurde das Modell bereits mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.

Mit seinem extrem flachen Profil und der kabellosen Signalübertragung (True Wireless) verschmilzt dieser TV nahezu unsichtbar mit der Wand – ähnlich wie eine Tapete. Für dieses besondere Design wurde das Modell bereits mit dem iF Design Award und dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. LG OLED evo G6: Das bündige Gallery-Design sorgt dafür, dass der Fernseher nahezu lückenlos an der Wand anliegt 2 und sich durch seine minimalistische Präsenz natürlich in den Raum einfügt.

und sich durch seine minimalistische Präsenz natürlich in den Raum einfügt. LG Gallery TV: Durch aufsteckbare Rahmen 3 wird der Fernseher selbst zum dekorativen Objekt und wirkt wie ein echtes, gerahmtes Kunstwerk an der Wand.

Um sicherzustellen, dass Kunstwerke zu Hause genauso beeindruckend wirken wie in einer echten Galerie, kombiniert LG das besondere Design mit fortschrittlicher Display-Technologie. Die selbstleuchtenden OLED-Pixel der W6- und G6-Serien sorgen für perfekte Schwarzwerte4 und eine brillante Farbwiedergabe5. Der leistungsstarke α11 AI-Prozessor der dritten Generation passt die Helligkeit intelligent an die Umgebung an, während spezielle Antireflexionsbeschichtungen störende Spiegelungen selbst bei hellem Tageslicht auf ein Minimum reduzieren6. So bleiben die visuellen Texturen der dargestellten Bilder stets erhalten.

LG Gallery+: Die private Kunstausstellung für zu Hause

Mit der App LG Gallery+7 verwandeln Nutzer ihren Fernseher in eine personalisierte Kunstausstellung. Zum globalen Marktstart des 2026er Art-TV-Line-ups erhalten Käufer in ausgewählten Märkten, darunter auch Deutschland, ein kostenloses dreimonatiges Probeabo.8 Dieses bietet Zugriff auf über 5.000 kuratierte Kunstwerke aus renommierten kulturellen Institutionen sowie auf hochwertige Fotografien. Alternativ lassen sich auch eigene Fotos darstellen oder mithilfe von KI völlig neue, individuelle visuelle Welten generieren.

Die Modelle des neuen Art-TV-Line-ups kommen in Deutschland in den kommenden Wochen sukzessive in den Handel:

LG OLED evo G6: voraussichtlich ab Anfang Juni 2026

voraussichtlich ab Anfang Juni 2026 LG Gallery TV: voraussichtlich ab Mitte Juni 2026

voraussichtlich ab Mitte Juni 2026 LG OLED evo W6 Wallpaper TV: voraussichtlich ab Anfang Juli 2026

1 Visuell verlustfrei, basierend auf den Testbedingungen der TÜV Rheinland-Zertifizierung. Die Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus variieren.

2 Die tatsächliche Passform kann je nach Installationsbedingungen variieren. Ein schmaler Spalt zwischen Fernseher und Wand ist möglich. Die Installationsanforderungen können abweichen.

3 Die Verfügbarkeit der aufsteckbaren Rahmen für den Gallery TV kann je nach Land variieren. Ein Rahmentyp ist im Lieferumfang enthalten, ein weiterer ist separat erhältlich.

4 Das LG OLED-Display wurde von UL für „Perfect Black“ (perfektes Schwarz) nach den Standards der IDMS 11.5 Ring-Light-Reflection verifiziert. Gilt für die Serien W6 und G6.

5 Das LG OLED-Display wurde von UL für „Perfect Color“ (perfekte Farben) nach den Standards der IDMS 11.5 Ring-Light-Reflection verifiziert. Gilt für die Serien W6 und G6.

6 Das LG OLED-Display wurde von Intertek als „Reflection free“ (reflexionsfrei) nach der IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Methode zertifiziert.

7 Der abonnementbasierte Service ist auf LG Smart TVs mit webOS 25 und neuer verfügbar, einschließlich älterer TV-Modelle mit webOS 25-Upgrade.

8 Das Aktionsangebot für den abonnementbasierten Service LG Gallery+ ist vom 1. Mai bis zum 31. Dezember gültig und nur in Märkten verfügbar, in denen dieser Service derzeit angeboten wird: Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien, Norwegen, Schweden, Dänemark, Island, Korea, USA, Großbritannien und Australien.