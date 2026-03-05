Premiere des neuen OLED TV-Line-ups auf der LG Convention 2026: Wallpaper TV und Hyper Radiant Color Tech setzen neue Maßstäbe

LG Electronics (LG) präsentiert auf der LG Convention in Frankfurt sein OLED TV Line-up für das Jahr 2026. Im Mittelpunkt steht die neueste Generation der OLED-Technologie, die durch die revolutionäre Hyper Radiant Color Tech und den neuen α (Alpha) 11 AI-Prozessor der dritten Generation eine nie dagewesene Bildqualität liefert. Absolutes Highlight der Messe ist der neue LG OLED W6, der das legendäre Wallpaper-Design als „True Wireless“-Lösung1 neu interpretiert. Flankiert wird das Spitzenmodell von der leistungsstarken OLED evo G6-Serie, dem beliebten OLED evo C6 mit der größten Auswahl an Bildschirmdiagonalen sowie der OLED B6-Serie, die den Einstieg in die Premium-Welt von LG markiert.

Das Comeback einer Ikone: Der LG OLED evo W6 Wallpaper TV

Mit dem LG OLED W6 kehrt ein ikonisches Design zurück – innovativer als je zuvor. Dank der Zero Connect Box, die Bild- und Tonsignale kabellos und verlustfrei in bis zu 4K bei 165 Hz überträgt, kommt der Screen komplett ohne störende Kabel aus – nur ein Stromkabel wird benötigt. Durch eine Neugestaltung der internen Architektur und die Miniaturisierung der Bauteile ist der ultraflache Screen lediglich 9,9 mm tief und lässt sich dank einer speziellen Halterung vollflächig und lückenlos an der Wand montieren. Er ist damit der weltweit dünnste True Wireless OLED TV und fügt sich wie ein Kunstwerk in den Wohnraum ein.

Hyper Radiant Color Tech: Die nächste Evolutionsstufe

Sowohl in den Flaggschiffen W6 und G6 (außer 97 Zoll) als auch in der neuen C6-Serie (nur 83 und 77 Zoll) kommt die bislang fortschrittlichste Bildtechnologie des Unternehmens zum Einsatz: die Hyper Radiant Color Techn. In Kombination mit Brightness Booster Ultra erreichen die Panels eine bis zu 3,9-fache höhere Leuchtdichte im Vergleich zu herkömmlichen OLED-Modellen.2 Schwarzwerte, Farbbrillanz und Helligkeit werden auf ein neues Niveau gehoben, während Reflexionen durch die von Intertek zertifizierten Reflection Free Premium Panels minimiert werden.3

Intelligenz trifft Leistung: Der α11 AI-Prozessor Gen3

Angetrieben werden die Top-Modelle W6, G6 und auch der C6 vom neuen α11 AI-Prozessor der dritten Generation. Seine Neural Processing Unit (NPU) ist 5,6-mal leistungsstärker als beim Vorgänger4 und ermöglicht die neue Dual AI Engine. Diese analysiert Inhalte in Echtzeit, reduziert Bildrauschen und schärft Details parallel, statt nacheinander – für ein natürliches, dreidimensionales Bild ohne künstliche Überschärfung.

Vielfalt und Einstieg: Die C6- und B6-Serien

Neben den technologischen Speerspitzen umfasst das Line-up 2026 erneut die OLED evo C6-Serie. Sie bietet auch in diesem Jahr wieder die größte Flexibilität für unterschiedliche Wohnsituationen und ist in insgesamt sechs Bildschirmgrößen von 42 bis 83 Zoll erhältlich. Die OLED B6-Serie rundet das Portfolio ab und liefert die bewährte LG OLED-Qualität als perfekten Einstieg in das Premium-Segment.

Gaming-Performance und Smart Features

Für Gamer setzen die neuen OLED-Modelle weiterhin den Maßstab: Mit einer variablen Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz, einer Reaktionszeit von 0,1 ms sowie Unterstützung für NVIDIA G-SYNC® und AMD FreeSync Premium ist flüssiges Gameplay garantiert.5

Auch die Bedienung wird 2026 noch intuitiver. Das neue webOS setzt auf Multi-AI: Durch die Integration von Google Gemini und Microsoft Copilot liefert der TV maßgeschneiderte Antworten auf komplexe Fragen. Die verbesserte Voice ID erkennt unterschiedliche Nutzer an der Stimme und passt den Startbildschirm automatisch an persönliche Vorlieben an. Für Sicherheit sorgt dabei LG Shield, das Systemdaten durch fortschrittliche Verschlüsselung schützt.

Wie gewohnt garantiert LG im Rahmen des webOS Re:New-Programms Software-Updates für die nächsten vier Jahre, sodass Nutzer auch langfristig von neuen Funktionen profitieren.

Eine genaue Aufstellung des neuen LG OLED TV Line-ups inklusive UVPs und Markteinführungsterminen finden Sie hier zum Download. Bildmaterial finden Sie zudem hier.

1 Wireless OLED TV bezeichnet die kabellose Verbindung zwischen Zero Connect Box und Bildschirm. Visuell verlustfrei gemäß internen Tests nach ISO/IEC 29170-2. Messergebnisse können je nach Verbindungsstatus abweichen.

2 Die Helligkeit kann je nach Modell, Bildschirmgröße und Marktregion variieren. Die Spitzenhelligkeit ist laut internen Messungen bei 3 Prozent Fenster 3,9-fach höher als bei herkömmlichen OLEDs.

3 Das LG OLED-Display ist von Intertek als reflexionsfrei zertifiziert, gemessen nach IDMS 11.2.2 Sampling-Sphere-Implementierung. Gilt für W6- und G6-Serie (außer 97- und 48-Zoll-Modelle).

4 Im Vergleich zu OLED evo-Modellen des Vorjahres mit α9 AI Processor Gen8.

5 Mit Ausnahme der G6 97-Zoll-Modelle.