LG Sound | Stereo Suite 5

M5.M5001
Front view
Hauptmerkmale

  • Flexibel platzierbar
  • Upfiring Lautsprecher
  • Peerless Treiber
  • AI Sound Pro
  • AI Room Calibration Pro
Mehr
2 Bundle(s) mit diesem Produkt verfügbar
Frontansicht

M5

LG Sound Suite M5 | Dolby Atmos FlexConnect | AI Sound Pro
Vor einer beigefarbenen Wand steht die Sound Suite W7 aufrecht. An der Wand sind ein Fernseher und eine Sound Suite H7 angebracht.

Vor einer beigefarbenen Wand steht die Sound Suite W7 aufrecht. An der Wand sind ein Fernseher und eine Sound Suite H7 angebracht.

Volle Immersion im kompakten Kleinformat

Zwei M5-Lautsprecher mit nach oben gerichteten Treibern und Peerless-Breitbandlautsprechern sorgen selbst in kleinen Räumen für einen beeindruckenden Stereoklang. Dank der Optimierung durch AI Sound & Calibration bieten sie unabhängig vom Aufstellungsort eine gleichbleibend hohe Leistung – ideal für alle, die sich einen satten Stereoklang in verschiedene Umgebungen wünschen.

Ein Paar M5-Lautsprecher LG AI Stereo Suite 5
Ein Video zeigt, dass Sound Suite frei für ihre verschiedenen Kombinationen platziert werden kann

Stelle dir dein ideales Setup zusammen

Wähle zwischen H7, M7, M5 und W7, um ein Setup zu designen, das deinem Stil und deinen Vorlieben entspricht. Unabhängig davon, wie deine Anordnung aussieht, deine Sound Suite optimiert den Klang automatisch für dich!

*Die Bilder dienen nur zu illustrativen Zwecken. Stromkabel werden möglicherweise nicht gezeigt. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts kann variieren.

*Der Launch des W7 ist für März 2026 geplant.

So individuell wie du: Stelle deine persönliche Sound Suite zusammen!

Setze deinen DAFC-unterstützten LG-Fernseher oder die H7 Soundbar als Ausgangsgerät ein und schließe ganz nach Belieben die kabellosen Lautsprecher und/oder Woofer an.

FeaturesImmersive Quad Suite 7Immersive Suite 7 ProImmersive Suite 5 ProImmersive Suite 7Immersive Suite 5Cinema Suite 7Stereo Suite 7 ProStereo Suite 7Stereo Suite 5
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
sound suite
AI ProzessorAlpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3Alpha 11 AI Prozessor Gen 3NeinNeinNein
Sound ExperienceFull 3D mit 4 LautsprechernTiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Tiefe 2 Speaker-Immersion Basic Immersion SetupEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround SoundEchter Stereo Surround Sound
Kanäle und Lautsprechereinheiten13.1.7 Kanal mit 29 Lautsprechereinheiten9.1.5 Kanal mit 21 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 19 Lautsprechereinheiten9.1.5 Kanal mit 20 Lautsprechereinheiten7.1.5 Kanal mit 18 Lautsprechereinheiten5.1.3 Kanal mit 13 LautsprechereinheitenBis zu 8.1.2 Kanal mit 15 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV-Modell)Bis zu 8.1.2 Kanal mit 14 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV Modell)Bis zu 6.1.2 Kanal mit 12 Lautsprechereinheiten (abhängig vom TV Modell)
ProdukteH7 + M7 4ea + W7H7 + M7 2ea + W7H7 + M5 2ea + W7H7 + M7eaH7 + M5 2eaH7 + W7M7 2ea + W7M7 2eaM5 2ea
TV GrößeGrößer 65 Zoll / Größer 80 ZollGrößer 65 Zoll / Größer 80 ZollGrößer 65 Zoll Größer 65 Zoll / Größer 80 ZollGrößer 65 Zoll Größer 65 Zoll Größer 65 ZollGrößer 65 ZollGrößer 55 Zoll
Dolby Atmos FlexConnectJaVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbarVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbundenVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbundenVerfügbar, wenn  mit DAFC-fähigen TV verbunden
Sound FollowJaJaJaJaJaJaNeinNeinNein
Room Calibration ProJaJaJaJaJaJaJaJaJa
　　Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren Mehr erfahren  Mehr erfahren Mehr erfahren

Entdecke mehr aus dem LG Sound Suite Lineup!

Entdecke die verschiedenen Sound Suite-Modelle und kreiere das Setup, das am besten zu dir passt!

H7

Das Herzstück der Sound Suite, die H7, ist ein All-in-One-Soundsystem mit Alpha-11-KI-Prozessor. Ausgestattet mit 4 Subwoofern und 8 passiven Radiatoren.
Mehr erfahren

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

W7

Ein von DAFC unterstütztes Bassmodul mit einem 8-Zoll-Peerless-Subwoofer, der ultratiefen Bass bis zu 25 Hz liefert.

 

Mehr erfahren
Drucken

Alle Spezifikationen

ALLGEMEINES

  • Anzahl der Kanäle

    1.1.1

  • Ausgangsleistung

    50 W

  • Anzahl der Lautsprecher

    3 EA

SOUND EFFECT

  • AI Sound Pro

    Ja

  • Bass Boost

    Ja

  • Clear Voice Pro

    Ja

  • Custom EQ

    Ja

  • Standard

    Ja

  • Nach oben abstrahlend

    Ja

AUDIO FORMAT

  • Dolby Atmos

    Ja

  • AAC

    Ja

  • ALAC

    Ja

  • FLAC

    Ja

  • LPCM

    Ja

  • SBC

    Ja

KONNEKTIVITÄT

  • Bluetooth Version

    5.4

  • Bluetooth Codec - SBC/AAC

    Ja

  • AirPlay 2

    Ja

  • Google Cast

    Ja

  • Spotify Connect

    Ja

  • Tidal Connect

    Ja

  • WLAN

    Ja

  • Kompatibel mit Google Home

    Ja

BEDIENUNG

  • Remote App - iOS/Android OS

    Ja

  • Dolby Atmos FlexConnect (DAFC)

    Ja

  • Beleuchtung

    Ja

  • Room Calibration Pro (App)

    Ja

  • Stereo Mode

    Ja

  • Upgrade Manager (FOTA)

    Ja

ABMESSUNGEN (B X H X T)

  • hauptsächlich

    152 x 199 x 152 mm

GEWICHT

  • hauptsächlich

    1,7 kg

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung

    2,4 kg

LEISTUNG

  • Energieverbrauch (Soundbar)

    25 W

  • Power Consumption (Stand-by)

    0.3 W ↓

ZUBEHÖR

  • Garantiekarte

    Ja

  • Open Source

    Ja

  • Stromkabel　

    Ja

  • Schnellstarthandbuch

    Ja

BAR CODE

  • Bar Code

    8806096641989

HIGH RESOLUTION AUDIO

  • Sampling

    24bit/96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit/96kHz

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

