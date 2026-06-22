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65 Zoll LG Gallery TV mit Rahmen

65LX7B6LA_ERP.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
65LX7B6LA_ERP.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt

65 Zoll LG Gallery TV mit Rahmen

65LX7B6LA
Vorderseite von 65 Zoll LG Gallery TV mit Rahmen 65LX7B6LA
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV in Vorder- und Seitenansicht hebt ein 65-Zoll-Display hervor mit einer Bildschirmbreite von 1.096 mm, einer Bildschirmhöhe von 850 mm, einer Gesamthöhe von 882/912 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 40,5 mm und einer Standfläche von 1.096 × 315 mm.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV ist wandmontiert mit einem Snow White Rahmen und zeigt ein farbenfrohes Gemälde von Häusern und einer sonnendurchfluteten Straße – eingebettet in ein modernes Wohnzimmer mit mehreren gerahmten Kunstwerken.
Das Gallery Design mit Attachable Frame des LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV zeigt, wie sich durch die Wandmontage die gesamte Raumstimmung verändern lässt. Rahmen in Warm Walnut und Snow White werden präsentiert.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit LG Gallery+ präsentiert eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „A Wheatfield, with Cypresses“, ergänzt durch Partner-Museen und ein sichtbares 1-Monat-kostenlos-Angebot.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount liegt bündig an gelben und weißen Wänden in unterschiedlichen Interieurs an und zeigt klassische Gemälde in einem cleanen Frame-Art-Look, der sich nahtlos in den Raum einfügt.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Gallery-like Screen ohne Reflexionen ist an einer weißen Wand montiert und zeigt ein Stillleben mit Vasen und Früchten – umgeben von verschiedenen gerahmten Kunstwerken in einem galerieähnlichen Ambiente.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes. Intensive Rot-, Gelb- und Grüntöne unterstreichen 100 % Color Volume und lassen Kunst lebendig werden.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV Mini LED zeigt anhand einer geteilten Küstenlandschaft, wie Mini LED schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails liefert als herkömmliche LED – mit tieferem Schwarz und präziserem Kontrast für mehr Klarheit und Tiefe.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV Mini LED mit dem alpha 7 AI Processor 4K Gen9 wird im Zentrum einer gelben Leiterplatte dargestellt und steht für noch intelligentere, leistungsstärkere AI-Verarbeitung – für verbesserte 4K-Bildklarheit, Kontrast und Tiefe.
Das 2026 CES Innovation Awards Honoree Badge in der Kategorie Artificial Intelligence würdigt Multi-AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV bietet den AI Hub für Personalisierung mit einem AI-Icon über der Fernbedienung, umgeben von Funktionen wie Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf den LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV, wird mit einem zentralen LG Shield Logo, Sicherheits-Icons darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree Badge darüber dargestellt und steht für den Schutz von Daten und System.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV ist im Wohnzimmer mit einem Warm Walnut Attachable Frame an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm ist ein Stillleben zu sehen, das den Raum wie eine Galerie wirken lässt.
Vorderseite von 65 Zoll LG Gallery TV mit Rahmen 65LX7B6LA
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV in Vorder- und Seitenansicht hebt ein 65-Zoll-Display hervor mit einer Bildschirmbreite von 1.096 mm, einer Bildschirmhöhe von 850 mm, einer Gesamthöhe von 882/912 mm mit Standfuß, einer Profiltiefe von 40,5 mm und einer Standfläche von 1.096 × 315 mm.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV ist wandmontiert mit einem Snow White Rahmen und zeigt ein farbenfrohes Gemälde von Häusern und einer sonnendurchfluteten Straße – eingebettet in ein modernes Wohnzimmer mit mehreren gerahmten Kunstwerken.
Das Gallery Design mit Attachable Frame des LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV zeigt, wie sich durch die Wandmontage die gesamte Raumstimmung verändern lässt. Rahmen in Warm Walnut und Snow White werden präsentiert.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit LG Gallery+ präsentiert eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „A Wheatfield, with Cypresses“, ergänzt durch Partner-Museen und ein sichtbares 1-Monat-kostenlos-Angebot.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount liegt bündig an gelben und weißen Wänden in unterschiedlichen Interieurs an und zeigt klassische Gemälde in einem cleanen Frame-Art-Look, der sich nahtlos in den Raum einfügt.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Gallery-like Screen ohne Reflexionen ist an einer weißen Wand montiert und zeigt ein Stillleben mit Vasen und Früchten – umgeben von verschiedenen gerahmten Kunstwerken in einem galerieähnlichen Ambiente.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes. Intensive Rot-, Gelb- und Grüntöne unterstreichen 100 % Color Volume und lassen Kunst lebendig werden.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV Mini LED zeigt anhand einer geteilten Küstenlandschaft, wie Mini LED schärfere Felsstrukturen und klarere Meeresdetails liefert als herkömmliche LED – mit tieferem Schwarz und präziserem Kontrast für mehr Klarheit und Tiefe.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV Mini LED mit dem alpha 7 AI Processor 4K Gen9 wird im Zentrum einer gelben Leiterplatte dargestellt und steht für noch intelligentere, leistungsstärkere AI-Verarbeitung – für verbesserte 4K-Bildklarheit, Kontrast und Tiefe.
Das 2026 CES Innovation Awards Honoree Badge in der Kategorie Artificial Intelligence würdigt Multi-AI Search mit Google Gemini und Microsoft Copilot.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV bietet den AI Hub für Personalisierung mit einem AI-Icon über der Fernbedienung, umgeben von Funktionen wie Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.
LG Shield, angewendet auf den LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV, wird mit einem zentralen LG Shield Logo, Sicherheits-Icons darunter und einem 2026 CES Innovation Awards Honoree Badge darüber dargestellt und steht für den Schutz von Daten und System.
Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV ist im Wohnzimmer mit einem Warm Walnut Attachable Frame an der Wand montiert. Auf dem Bildschirm ist ein Stillleben zu sehen, das den Raum wie eine Galerie wirken lässt.

Hauptmerkmale

  • Art Gallery Design mit weißem wechselbaren, magnetisch befestigten Bilderrahmen um das TV-Display herum
  • 4K QNED AI TV mit Dynamic QNED Color-Display und MiniLED-Backlight für reinste Farben
  • α7 Gen9 4K AI-Prozessor mit vielen AI-Funktionen für bestmögliche Bild- und Tonqualität
  • Filmmaker Ambient Mode für kinogleiches Entertainment
  • Gaming mit bis zu 4K @ 60 Hz und HGiG
  • webOS 26 mit 4 Jahren Upgrade-Garantie und AI Magic Remote-Fernbedienung für komfortable Bedienung
Mehr
2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Cybersecurity category for LG Shield

CES Innovation Awards – Honoree (LG Shield)

Cybersecurity

2026 CES Innovation Awards Honoree badge in the Artificial Intelligence category for Multi-AI

CES Innovation Awards - Honoree (Multi-AI)

Artificial Intelligence

AVForums Editor’s Choice badge as Best Smart TV System for 8 consecutive years, including 2025/26

AVForums Editor's Choice - Best Smart TV System 2025/26

"8 Years as The Best Smart TV System"

*Die CES Innovation Awards basieren auf beschreibenden Unterlagen, die den Juroren eingereicht wurden. Die CTA hat weder die Richtigkeit der eingereichten Informationen noch der gemachten Angaben überprüft und das ausgezeichnete Produkt nicht getestet.

Warum LG Gallery TV?

LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Gallery Design für deine Home Gallery ist in einem modernen Wohnzimmer an der Wand montiert und zeigt ein lebendiges Stillleben, das sich nahtlos in zeitgemäße Möbel integriert.

Galerie-Feeling

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Attachable Gallery Frame wird in einer Split-Ansicht mit den Rahmenoptionen Warm Walnut und Snow White gezeigt – montiert an zwei unterschiedlich farbigen Wänden über modernen Wohnzimmermöbeln.

Dekorativer Rahmen

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit LG Gallery+ präsentiert eine kuratierte Auswahl an Kunstwerken, darunter Vincent van Goghs „A Wheatfield, with Cypresses“, ergänzt durch Partner-Museen und ein sichtbares 1-Monat-kostenlos-Angebot.

Unbegrenzte Kunst-Contents

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color zeigt eine Nahaufnahme eines detailreichen Gemäldes, bei dem intensivierte Rot-, Gelb- und Grüntöne das 100 % Color Volume hervorheben und Kunst zum Leben erwecken.

Lebendige Farben

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit ausgezeichnetem Multi AI webOS wird vor dunklem Hintergrund mit den Logos von Microsoft Copilot und Google Gemini präsentiert und zeigt die Unterstützung von AI-Services, die du direkt über die TV-Oberfläche nutzen kannst.

Ausgezeichnetes Multi AI webOS

Das LG Shield Emblem wird vor dunklem Hintergrund mit Sicherheits-Icons dargestellt und hebt den Schutz durch webOS für Privatsphäre, Datensicherheit und Systemintegrität hervor.

Geschützt durch LG Shield

Wie verwandelt der LG Gallery TV deinen Fernseher in Kunst?

Der LG Gallery TV wurde dafür entwickelt, jeden Raum in eine persönliche Galerie zu verwandeln. Wechsle zwischen Attachable Gallery Frames und passe den Look deinem Stil an. Stelle dir genau die Kunst zusammen, die du zeigen möchtest – mit Zugriff auf nahezu unbegrenzte Werke über LG Gallery+. Dank eines Gallery-like Screens, der deinen TV wie ein echtes Kunstwerk wirken lässt, und Dynamic QNED Color erlebst du visuelle Meisterwerke in beeindruckend lebendigen Farben.

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Gallery Design und Attachable Frame ist in drei unterschiedlichen Räumen zu sehen – jeweils wandmontiert und mit individuellen Kunstwerken in verschiedenen Einrichtungsstilen, alle eingerahmt in Snow White. So zeigt er, wie mühelos er sich in jeden Wohnstil integrieren lässt.

LG OLED AI B6 shows a split-screen planet-and-stars scene, comparing an anti-glare matte display with its Perfect Black & Perfect Color display for clearer picture quality in any light, supported by UL certification and Intertek certifications for color volume and color fidelity.

Gallery Design mit passendem Rahmen

Wechsle den Rahmen passend zur Stimmung deines Raums

Zeige Kunst, als wäre sie in einer Galerie gerahmt. Der Snow White Attachable Frame verwandelt die Atmosphäre in deinem Zuhause im Handumdrehen in eine persönliche Kunstgalerie.

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit Gallery Design und Attachable Frame zeigt Kunst an einer roten Wand, während sich der Snow White Rahmen nahtlos um den Bildschirm legt und so eine galerieähnliche Atmosphäre in einem modernen Wohnzimmer schafft.

LG OLED AI B6’s alpha 8 AI Processor 4K Gen3 glows in blue light on a circuit board, highlighting AI processing performance with NPU up to x5.0 faster, GPU 10% faster processing, and 20% larger memory capacity.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Attachable Frame wird in zwei Nahaufnahmen gezeigt, die die Rahmenoberflächen von Schneewittchen und Warm Walnut TV rund um den Bildschirm hervorheben.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Attachable Frame wird in zwei Nahaufnahmen gezeigt, die die Rahmenoberflächen von Schneewittchen und Warm Walnut TV rund um den Bildschirm hervorheben.

*Der Rahmen kann je nach Land oder Region variieren.

*Ein weißer Rahmen ist beim TV-Kauf enthalten. Der Warm Walnut Rahmen wird separat verkauft.

Kuratiere deine persönliche Galerie zu Hause

LG Gallery+

Gestalte deinen Raum mit über 5.000+ kuratierten Kunstinhalten

Mit LG Gallery+ hast du Zugriff auf unzählige Kunstwerke und Inhalte unserer Partner wie The National Gallery, MMCA, Magnum und viele mehr. Hebe deinen Raum auf ein neues Level und personalisiere ihn mit Kunst, die deinen Stil widerspiegelt. 1)

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV wirkt zunächst ausgeschaltet an der Wand. Anschließend wird der Gallery Mode aktiviert, zeigt Informationen an und wechselt zwischen verschiedenen Kunstwerken.

LG OLED AI B6 shows a Google Photos grid of family snapshots, while a phone displays an album list with the Family Trip album toggle switched on.

Galerie Modus

Einfach von TV zu Kunst wechseln

Mit aktiviertem Gallery Mode kann dein TV weiterhin Energie sparen, selbst während deine ausgewählten Kunstwerke angezeigt werden – und verleiht deinem Raum gleichzeitig Stil und Eleganz.

Gallery Curation

Entdecke automatisch kuratierte Inhalte basierend auf deinen Vorlieben

Durch das Beantworten einiger kurzer Fragen erfährt dein TV, welche Art von Kunst dir gefällt. LG Gallery+ kann dir anschließend Inhalte empfehlen, die genau auf deinen Geschmack zugeschnitten sind. 3)

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV mit LG Gallery+ Generative AI zeigt einen Sprach-Prompt zum Zeichnen einer Katze in einem bunt gestalteten Heißluftballonkorb, anschließend das generierte Kunstwerk sowie weitere Prompt-Beispiele mit den entsprechenden Bildern.

LG OLED AI B6E displays the LG Gaming Portal on the webOS screen, showing a gaming hub with a one-step interface that provides access to multiple game apps via cloud gaming services such as NVIDIA GeForce NOW and webOS apps.

Generative AI Artwork

Verwandle deine Ideen mit Generative AI in Kunst

Erwecke deine Ideen zum Leben – mit der integrierten generativen AI deines TVs. Formuliere einfach einen Prompt, um einzigartige Kunstwerke zu erstellen, und sende sie über LG Link direkt an dein Smartphone, damit du sie überall genießen kannst. 4)

BGM mit Music Lounge

Setze die richtige Stimmung mit Musik

Schaffe die passende Atmosphäre mit Musik, die zu deinen Visuals passt. Nutze empfohlene Tracks basierend auf deinen Vorlieben oder verbinde dein Gerät per Bluetooth, um deine eigene Musik abzuspielen.

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV zeigt ein Google Photos Raster mit Familienaufnahmen, während auf einem Smartphone eine Albumliste mit aktiviertem „Family Trip“-Album zu sehen ist.

Der LG Gallery TV AI mit Frame LX7 ART TV zeigt ein Google Photos Raster mit Familienaufnahmen, während auf einem Smartphone eine Albumliste mit aktiviertem „Family Trip“-Album zu sehen ist.

My Photos

Greife ganz einfach auf Google Photos zu und präsentiere deine Erinnerungen

Verbinde dein Google Photos Konto ganz bequem über dein Smartphone mit deinem TV. Personalisiere deinen Raum mühelos mit Inhalten aus deiner eigenen Fotobibliothek. 5)

Auto Brightness Control

Optimale Helligkeit bei jedem Licht

Die Brightness Control passt die Bildschirmhelligkeit automatisch an das Umgebungslicht an und sorgt so in jeder Umgebung für ein klaren und angenehmen Bildeindruck.6)

Motion Sensor

Reagiert auf deine Anwesenheit

Die Bewegungserkennung lässt deinen TV intelligent reagieren und je nach deiner Anwesenheit automatisch zwischen Modi wechseln.7)

Information Board

Bleib mit deinem persönlichen Dashboard immer up to date

Behalte wichtige Informationen jederzeit im Blick: Erhalte Wetter-Updates, Sportmeldungen, sieh dir deinen Google Kalender an und richte Benachrichtigungen für Home Hub, geplante Inhalte und mehr ein.

Wertet deine Umgebung auf

Slim & Seamless Wall Mount

Fügt sich nathlos an die Wand an – wie ein Kunstwerk

Die schlanke Wandhalterung lässt den TV bündig an der Wand anliegen und sorgt so für einen cleanen, eleganten Look – ganz wie ein gerahmtes Kunstwerk statt eines Bildschirms.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount steht bündig an gelben und weißen Wänden in zwei verschiedenen Innenräumen und zeigt klassische Gemälde mit einem klaren, gerahmten Artwork-Look, der sich nahtlos in den Raum einfügt.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Slim & Seamless Wall Mount steht bündig an gelben und weißen Wänden in zwei verschiedenen Innenräumen und zeigt klassische Gemälde mit einem klaren, gerahmten Artwork-Look, der sich nahtlos in den Raum einfügt.

Höhenverstellbarer Standfuß

Flexible Höhe für jeden Raum

Passe die Höhe deines TVs ganz nach deinem Raum an. Der höhenverstellbare Standfuß ermöglicht dir eine einfache Anpassung, sodass sich der TV optimal in dein Wohnkonzept einfügt.

Bild und Sound für ein tolles Galerie-Feeling

Gallery-like Screen ohne Reflektionen

Erlebe Kunst – wie in einer Galerie

nspiriert von echter Leinwand wirken Kunstwerke natürlich und edel – ganz ohne störende Reflektionen. So fühlt sich dein LG Gallery TV mehr wie ein gerahmtes Kunstwerk an als wie ein Bildschirm.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit einem galerieähnlichen Bildschirm ist an der Wand montiert und zeigt ein Stillleben. Es steht in der Nähe eines Fensters mit anderen gerahmten Kunstwerken, und trotz des Sonnenlichts hat der Bildschirm keine sichtbaren Reflektionen, sodass er wie echte Kunst aussieht.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit einem galerieähnlichen Bildschirm ist an der Wand montiert und zeigt ein Stillleben. Es steht in der Nähe eines Fensters mit anderen gerahmten Kunstwerken, und trotz des Sonnenlichts hat der Bildschirm keine sichtbaren Reflektionen, sodass er wie echte Kunst aussieht.

Dynamic QNED Color

LGs Nanopartikel basierte Farbtechnologie bringt 100% Farbraumabdeckung auf Deinen TV.

Dank der auf Nanopartikel basierenden breiteren Farbraumabdeckung kannst du dynamische und lebendige Farben in Bewegung genießen. Diese Technologie löst Quantum Dot ab. Dadurch wird der Grad der Farbwiedergabe deines Fernsehgeräts weiter gesteigert und dein Fernsehgerät kann mittels Dynamic QNED Color Pro eine noch breitere Palette von Stimmungen zum Ausdruck bringen.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV mit Dynamic QNED Color zeigt eine Nahaufnahme reich strukturierter Gemälde, in denen verstärkte Rot-, Gelb- und Grüntöne lebendige Farbausdrucke und lebensechte Details auf dem Bildschirm zeigen.

Zertifiziert 100% Farbvolumen8)

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED hebt hervor, wie die Mini LED schärfere Gesteinstexturen und klarere Ozeandetails als herkömmliche LEDs in einer gespaltenen Küstenklippenszene zeigt, was tiefere Schwarztöne und verfeinerte Kontraste für mehr Klarheit und Tiefe liefert.

LG Gallery TV AI mit Rahmen LX7 ART TV Mini LED hebt hervor, wie die Mini LED schärfere Gesteinstexturen und klarere Ozeandetails als herkömmliche LEDs in einer gespaltenen Küstenklippenszene zeigt, was tiefere Schwarztöne und verfeinerte Kontraste für mehr Klarheit und Tiefe liefert.

Mini LED

Brillanz in jeder Szene

QNED TVs von LG mit Dynamic QNED Color, zertifiziert für 100% Farbraumabdeckung, erzeugt lebensechte Farben und Details. Vom Kino bis zum Sport – genieße Inhalte, die mit lebendigen Farben und hoher Klarheit wiedergegeben werden.

alpha 7 Gen 9 4K AI Prozessor

Weiterentwicklung für noch intelligentere, noch leistungsstärkere Verarbeitung

Dank weiter gesteigerter Leistung von GPU und CPU optimiert der alpha 7 AI Prozessor die Bilder im Nanobereich und erzielt so 4K-Klarheit mit noch besserem Kontrast und dreidimensionaler Tiefe.

AI Hub personalisiert dein Entertainment

Entdecke die drei wichtigsten Features

Erweiterte Multi AI Suche mit Google Gemini und Microsoft Copilot

Sage einfach, wonach du suchst, und wähle dann das KI-Modell, das am besten zu dir passt. Das System stellt eine Verbindung zu mehreren KI-Modellen her und kann dadurch breitere, relevantere Ergebnisse liefern.11)

Erhalte personalisierte Inhaltsempfehlungen und Informationen

AI Concierge schlägt Inhalte und Updates vor, die auf deine Interessen zugeschnitten sind. Die Funktion "In This Scene" gibt dir relevante Empfehlungen und Informationen zu deinem zurzeit angeschauten Programm. Parallel dazu ermöglicht Generative AI das Suchen und Erstellen von Bildern.12)

LG AI TV erkennt deine Stimme und führt dich zu "My Page", einer speziell auf dich zugeschnittenen Menüseite.

Unter „My Page“ siehst du alles auf einen Blick – von Wetter, Kalender und Widgets bis hin zu den Spielergebnissen deiner Lieblingsmannschaft.13)

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Vor einem dunklen Hintergrund wird das Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026 gezeigt. „Multi-AI Architecture“ wurde in der Kategorie „Künstliche Intelligenz“ ausgezeichnet.

Preisgekröntes Multi AI webOS

AI Magic Remote

AI Experience über eine einzige AI-Schaltfläche freischalten

Sämtliche AI-Funktionen lassen sich über eine AI-Schaltfläche steuern. Mit einem Scrollrad und direkten Sprachbefehlen wird jede Bedienung zum Kinderspiel.15)

LG gallery TV zeigt AI Hub für die Personalisierung, mit einem AI-Symbol über einer Fernbedienung, umgeben von Labels für Multi AI Search, AI Concierge, AI Voice ID mit My Page, AI Chatbot, AI Picture Wizard und AI Sound Wizard.

Preisgekröntes Multi AI webOS gechützt von LG Shield

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.stes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

Das Emblem „AVForums Editor’s Choice“ wird auf dunklem Hintergrund von LG webOS 25 gezeigt, das als bestes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.stes Smart-TV-System 2025/2026 ausgezeichnet wurde.

8 Jahre als bestes Smart-TV-System ausgezeichnet

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

Auf einem dunklen Hintergrund mit Sicherheitssymbolen, die den webOS-Schutz für Datenschutz, Datensicherheit und Systemintegrität hervorheben, ist das Emblem von LG Shield zu sehen. Ebenfalls gezeigt wird ein Emblem „Honoree“ der CES Innovation Awards 2026.

LG Shield

Sicherheit, der du vertrauen kannst

Die 7 Kerntechnologien von LG Shield gewährleisten die Sicherheit deiner Daten mit sicherer Datenspeicherung und -verwaltung, sicheren kryptographischen Algorithmen, sichergestellter Softwareintegrität, Benutzerauthentifizierung und Zugriffskontrolle, sicherer Datenübertragung, Erkennung und Reaktion auf Sicherheitsereignisse und sicherem Update-Management.

Sicherheit, der du vertrauen kannst Entdecke mehr über LG Shield

LG Channels

Unendliche Unterhaltung kostenlos

LG Channels vereint verschiedene Inhalte von Live- und On-Demand-Plattformen zu einem einzigen Hub und vereinfacht dir so die Suche nach den von dir geschätzten Inhalten.16)

gallery TV mit Smart Connectivity zeigt auf dem Bildschirm die Benutzeroberfläche von Home Hub mit Verbindungen zu Google Home und LG ThinQ mit Bedienfeldern für TV, Geräte und Apps in einem einzigen Steuerungslayout an.

LG Gallery TV AI with frame LX7 ART TV with Smart Connectivity displays the Home Hub interface on screen, showing connections to Google Home and LG ThinQ, with panels for TV, devices, and apps in a single control layout.

Intelligente Konnektivität

Home Hub, die All-in-One-Plattform für dein Smart Home

Home Hub bringt all deine intelligenten Geräte zusammen. Verbinde, steuere und interagiere nahtlos mit deinen IoT-Geräten zu Hause über Google Home und mehr.17)

webOS Re:New Program

TV bis zu 5 Jahre kostenlos upgraden18)

Eine Familie mit Kindern und Großeltern sitzt gemeinsam auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer, hält eine Fernbedienung in der Hand und schaut TV.

Eine Familie mit Kindern und Großeltern sitzt gemeinsam auf einem Sofa in einem hellen Wohnzimmer, hält eine Fernbedienung in der Hand und schaut TV.

Accessibility

Assistive Features für ein inklusiveres Seherlebnis

LG TVs sind mit Blick auf Barrierefreiheit entwickelt und bieten Funktionen wie einen Color Adjustment Filter, einen Sign Language Guide sowie die direkte Verbindung zu unterstützenden Audio-Hilfsgeräten.

Disclaimer

*Die oben auf dieser Produktdetailseite gezeigten Bilder dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Für eine genauere Darstellung siehe bitte die Bilder in der Galerie.
*Spezifikationen und Funktionen können je nach Region, Modell und Größe variieren.
*Die Verfügbarkeit von Services kann je nach Region und Land unterschiedlich sein. 

 
Personalisierte Services können je nach Richtlinien der Drittanbieter-Apps variieren.  


*Für den Zugriff auf netzwerkbasierte Smart-Services und Funktionen (einschließlich Streaming-Apps) sind ein LG Account sowie die Zustimmung zu den entsprechenden Nutzungsbedingungen erforderlich. Ohne LG Account stehen nur externe Verbindungen (z. B. über HDMI) sowie terrestrischer/Over-the-Air-TV-Empfang (nur bei TVs mit Tuner) zur Verfügung. Die Erstellung eines LG Accounts ist kostenlos.
*Die auf dieser Seite gezeigten Inhalte können von den tatsächlich im Gallery+ Service verfügbaren Inhalten abweichen.

1) *Verfügbare Inhalte können je nach Region variieren und jederzeit geändert werden.
*Der Service ist über ein kostenpflichtiges Abonnement verfügbar. Ein einmonatiger kostenloser Testzugang ist mit Login und Registrierung einer Zahlungsmethode möglich. Das Abonnement verlängert sich automatisch in ein kostenpflichtiges Modell, sofern es nicht vor Ablauf der Testphase gekündigt wird. Eine Kündigung ist jederzeit während des Testzeitraums möglich.

 

3)*Es stehen 16 verschiedene Profile zur Verfügung, für die Inhalte durch Abgleich mit den jeweiligen Profildaten empfohlen werden.

 

4) *Die Generative AI Funktion ist nur in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.
*Ein Abonnement umfasst 20 Credits pro Monat. Ein Kredit ermöglicht die Generierung eines Bildes.
*Die Übertragungsgeschwindigkeit von LG Link kann je nach Geräteleistung, Dateigröße und Netzwerkgeschwindigkeit variieren.
*Je nach Gerätespezifikationen werden einige Dateiformate möglicherweise von LG Link nicht unterstützt.
*LG Link kann ein externes Speichergerät nutzen, sofern es gemäß den Gerätespeicher-Spezifikationen verwendet wird.

 

5) *Die Funktion funktioniert, wenn du dich in deinem Google-Fotos-Konto angemeldet hast und du mindestens 10 Fotos in der App hast.

 

6) *Helligkeitssensoren können je nach Modell variieren.

 

7) *Bewegungssensoren sind nur bei den Modellen W6 und G6 erhältlich. 

 

8) *Das Color Gamut Volume (CGV) des Displays entspricht oder übertrifft das CGV des Farbraums „DCI-P3“. Das wurde vom unabhängigen Unternehmen Intertek bestätigt.

 

9) *Der Klang ist möglicherweise von der Hörumgebung abhängig.

 

10) *Aktivierung durch Sound Mode Menü

 

11) *AI Search (Copilot) ist verfügbar bei Modellen OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD mit webOS Re:New Program, die ab 2022 auf den Markt gekommen sind.
*Eine Internetverbindung ist erforderlich und KI-Services von Partnern können Änderungen unterliegen oder ein Abonnement erfordern.
*Diese Funktion kann je nach Region und Modell variieren und ist nicht in Ländern verfügbar, in denen LLM-Support nicht bereitgestellt wird.

 

12) *Einige dieser Funktionen werden in bestimmten Regionen oder Modellen möglicherweise nicht unterstützt.

*Die dargestellten Menüs können nach der Veröffentlichung anders aussehen.

*Schlüsselwortvorschläge variieren je nach App und Tageszeit.

*Die „In This Scene“-Karte ist in Ländern erhältlich, die EPG (Electronic Program Guide) unterstützen.

*Die „On Now“-Karte ist nicht auf Netflix und anderen CP(Content Provider)-Apps verfügbar, daher wird die Karte nicht angezeigt.

*Die „Generative AI“-Karte ist in bestimmten Regionen oder Modellen verfügbar.

 

13) *Abhängig von der Region und der Netzwerkkonnektivität werden möglicherweise reduzierte oder eingeschränkte Inhalte angezeigt.
*Voice ID-Unterstützung kann nach Region oder Land variieren und ist verfügbar für OLED-, QNED- und NANO 4K UHD-TVs, die ab 2024 erschienen sind, sowie für MRGB- und FHD-TVs, die ab 2026 erscheinen.
*Funktioniert nur mit Apps, die das Voice ID-Konto unterstützen.
*Die Sperre kann von jemandem mit einer ähnlichen Stimme entsperrt werden und wenn sich die Stimme aus gesundheitlichen Gründen oder anderen Faktoren ändert, funktioniert die Erkennung möglicherweise nicht effektiv.
*Die bereitgestellten Widgets können je nach Land variieren und ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden.
*„My Page“ gilt für 2026 OLED-, MRGB-, QNED-, NANO 4K UHD-TVs.

 

14) *Internetverbindung erforderlich.

*Es ist möglich, den AI Chatbot mit dem Kundenservice zu verknüpfen.

*In Ländern, in denen NLP nicht unterstützt wird, ist möglicherweise kein sprachgestützter App-Zugriff und keine Nutzung verfügbar.

 

15) *Ermöglicht schnellen Zugriff auf die KI-Funktionen des Fernsehgeräts, verfügt jedoch nicht über eine integrierte KI-Verarbeitung.

*Support, Funktionen und Eigenschaften der AI Magic Remote sind abhängig von der Region und der unterstützten Sprache und können selbst bei demselben Modell variieren.

*Für einige Eigenschaften ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

*AI Voice Recognition wird nur in Ländern angeboten, die NLP in ihrer Muttersprache unterstützen.

 

16) *Die Unterstützung bestimmter LG Channels variiert je nach Region.

 

17) *LG unterstützt „Matter“-Wi-Fi-Geräte. Die von „Matter“ unterstützten Services und Funktionen können je nach den angeschlossenen Geräten variieren. Die erstmalige Verbindung von ThinQ und Matter sollte über die mobile App von ThinQ erfolgen.

 

18) *webOS Re:New ist ein Software-Upgrade-Programm und nur für ausgewählte Modelle verfügbar. Die Anzahl der Upgrades und die Dauer des Re:New-Supports können je nach Produkt, Modell oder Region variieren.
*Der Update-Zeitplan sowie Funktionen, Anwendungen und Services können abhängig von Modell und Region variieren.
*Verfügbare Eigenschaften, Inhalte und Services können je nach Produkt, Modell und Region variieren und sich ohne Ankündigung ändern. 

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Alle Spezifikationen

DISPLAY

  • Display-Typ

    4K QNED MiniLED

  • Farbumfang (Wide Color Gamut)

    Dynamic QNED Color (100% Farbvolumern zertifiziert)

  • Bildwiederholfrequenz

    50/60 Hz (nativ)

  • Bildschirmauflösung

    4K Ultra HD (3.840 x 2.160 Pixel)

  • Hintergrundbeleuchtung (BLU)

    Mini LED

BILDVERARBEITUNG

  • Bildprozessor

    Alpha 6 Gen9 4K AI-Prozessor

  • AI HDR Remastering

    Ja

  • AI Upscaling

    4K Super Upscaling

  • Automatische Helligkeitssteuerung

    Ja

  • Autokalibrierung

    Ja (außer für Zentraleuropa)

  • Dynamic Tone Mapping

    Ja

  • FILMMAKER MODE™

    Ja

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • Voreingestellte Bildmodi

    9 Bildmodi

GAMING

  • Unterstützt HGIG

    Ja

  • Unterstützt VRR (Variable Refresh Rate)

    Yes (Up to 60Hz)

  • Game Optimizer

    Ja (Game Dashboard)

  • Unterstützt ALLM (Auto Low Latency Mode)

    Ja

SMART TV

  • Betriebssystem (OS)

    webOS 26

  • LG Channels

    Ja

  • Unterstützt Apple Home

    Ja

  • Works with Apple Airplay

    Ja

  • Kompatibel zu USB-Webcams

    Ja

  • Smartphone Fernbedienungs-App

    Ja (LG ThinQ)

  • My Page

    Ja

  • LG Shield

    Ja

  • LG Gallery+

    Ja (verfügbare kostenpflichtige Dienste variieren ja nach Land)

  • AI Chatbot

    Ja

  • Intelligente Spracherkennung

    Ja

  • Home Hub

    Ja (Google Home, LG ThinQ)

  • Google Cast

    Ja

  • Internet Browser

    Ja

  • Always Ready-Funktion

    Ja

  • AI Voice ID

    Ja

  • AI Picture/Sound Wizard

    Ja

  • AI Magic Remote-Fernbedienung

    im Lieferumfang enthalten

AUDIO

  • Leistung

    20 Watt

  • Sound Mode Share

    Ja

  • Adaptive akustische Feinabstimmung

    Ja

  • AI Sound

    AI Sound Pro (virtueller 9.1.2 Up-mix)

  • Audio Codec

    AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (weitere Informationen im Handbuch)

  • Clear Voice Pro (Bessere Sprachverständlichkeit)

    Ja

  • LG Sound Sync

    Ja

  • Simultane Audioausgabe

    Ja

  • Abstrahlrichtung der Lautsprecher

    Zur Seite abstrahlend

  • Lautsprechersystem (Kanäle)

    2.0

  • WOW Orchestra

    Ja

ANSCHLÜSSE

  • HDMI-Eingänge

    3 (unterstützt eARC, ALLM)

  • Optisch digitaler Audioanschluss (S/PDIF, Toslink)

    1

  • WLAN

    Ja (Wi-Fi 5 / 802.11ac)

  • USB-Anschlüsse

    2 (USB 2.0)

  • Simplink (HDMI CEC)

    Ja

  • Antennenanschlüsse (Tuner)

    1

  • Bluetooth-Unterstützung

    Ja (v 5.3)

  • LAN (Ethernet)

    1

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    eARC (auf HDMI 2)

BARRIEREFREIHEIT

  • Hoher Kontrast

    Ja

  • Graustufen

    Ja

  • Invertierte Farben

    Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

  • Abmessungen TV ohne Standfuß (BxHxT)

    1.467 x 850 x 40,5

  • Abmessungen der Verpackung (BxHxT, mm)

    1.640 x 1.020 x 178

  • Gesamtgewicht inkl. Verpackung (kg)

    35,8

  • Abmessungen Standfuß (BxT)

    1.096 x 315

  • Unterstützter VESA-Standard (BxH)

    - x -

  • Gewicht TV mit Standfuß

    27,9

  • Gewicht TV ohne Standfuß

    26,9

  • Abmessungen TV mit Standfuß (BxHxT)

    1.467 x 882/912 x 315

STROMVERSORGUNG UND ENERGIEEFFIZIENZ

  • Stromversorgung (Spannung, Frequenz)

    Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz

  • Leistungsaufnahme (Standby)

    Unter 0,5 Watt

ZUBEHÖR IM LIEFERUMFANG

  • Fernbedienung

    AI Magic Remote-Fernbedienung MR26

  • Stromkabel

    Ja (abnehmbar)

  • Abnehmbarer, magnetisch befestigter Wechselrahmen (Gallery Frame)

    Ja

EAN CODE

  • EAN Code

    8806096722534

TV-EMPFANG (TUNER)

  • Analoger TV-Empfang

    Ja

  • Digitaler TV-Empfang

    DVB-T2 (terrestrisch), DVB-C (Kabel), DVB-S2 (Satellit)

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

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