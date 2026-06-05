16 kg Kapazität | 1000 U./Min. | Essence White | Bullaugenring: Chrom

*Ergebnisse weichen möglicherweise in Abhängigkeit vom Tester ab

– Vibrationssensor nur bei Modell mit Tiefe 615/565 (ausgenommen Typ „Slim“)

– Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.