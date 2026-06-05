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Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B

MEZ00910415 F0WNT162B 26.1.19.pdf
Energieklasse : EU
Produktblatt
MEZ00910415 F0WNT162B 26.1.19.pdf
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Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B

F0WNT162B
Vorderseite von Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B F0WNT162B
LG Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B, F0WNT162B
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Vorderseite von Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B F0WNT162B
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LG Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B, F0WNT162B
LG Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B, F0WNT162B

Hauptmerkmale

  • Energieeffizienzklasse A: Effizienter Waschbetrieb mit geringerem Energieverbrauch und überzeugender Leistung
  • Maximale Kapazität: Bis zu 16 kg Wäsche pro Waschgang (auch für große Mengen und große Wäschestücke geeignet)
  • AI Wash mit AI DD: AI Wash passt das Programm automatisch an Stoffart und Beladung an, während AI DD® die Fasern erkennt und die Trommelbewegungen optimiert
  • Allergy Care Programm: Tiefenreinigung mit Dampf zur Reduzierung von Allergenen
  • TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
  • Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*

    *Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
Mehr
Bild des Inneren der Waschmaschine

Schlankes, stilvolles Gerät mit großem Fassungsvermögen

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Entdecke die wesentlichen Eigenschaften deiner neuen Waschmaschine

Ein umfangreicheres Bild des Inneren der Waschmaschine ist zu sehen

Großes Fassungsvermögen

Bewältigt größere Waschladungen bei kompakten Außenmaßen

Ein Bild, das zeigt, dass mit einer schlankeren Ausführung bessere Raumnutzung möglich ist

Schlankeres Gehäuse, geräumigere Trommel

Optimierte Benutzerfreundlichkeit und Raumnutzung

Darstellung, wie sich KI entsprechend Stoffgewicht und Verhalten der jeweiligen Stoffart einstellt

AI Wash mit AI DD

Optimiert die Waschleistung je
nach Stoffgewicht und -art

Ein Bild zum schnellen Waschen mit Sprühstrahl aus mehreren Richtungen

TurboWash 360°

Gründliche Reinigung in 39 Minuten

Großes Fassungsvermögen

16 kg Kapazität. Kompakt gedacht.

Dank innovativer LG Technologie vereint das Gerät eine kompakte Bauweise mit einer vergrößerten Wäschetrommel – für mehr Kapazität bei geringerem Platzbedarf.

*Ergebnisse weichen möglicherweise in Abhängigkeit vom Tester ab

– Vibrationssensor nur bei Modell mit Tiefe 615/565 (ausgenommen Typ „Slim“) 

– Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.  

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

AI Wash mit AI DD

Wählt automatisch den optimalen Waschgang für deine Wäsche

Freu dich über eine Maschine, die mithilfe von KI dein Waschprogramm auswählt und so Textilschäden reduziert, sodass deine Kleidung länger hält.

*Ergebnisse weichen möglicherweise in Abhängigkeit vom Tester ab

– Vibrationssensor nur bei Modell mit Tiefe 615/565 (ausgenommen Typ „Slim“) 

– Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.  

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

TurboWash® 360°

Frische Wäsche in nur 39 Minuten

TurboWash® 360° sprüht Wasser aus vier Richtungen. Dadurch ist eine gründliche Reinigung in kurzer Zeit gegeben.

*Getestet von Intertek im Mai 2023. Programm „TurboWash39“ mit 3 kg IEC-Beladung

*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Reibungsloser Betrieb

Weniger Lärm und weniger Vibrationen

Vollgepackt mit Technologie und einem Vibrationssensor ausgestattet, sodass die Waschgänge ruhig und leise ablaufen

*Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.

*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Steam

Stelle Gesundheit an die erste Stelle und besiege Allergene

Das Waschprogramm „Allergy Care“ von LG entfernt Allergene, Hausstaubmilben und Bakterien. Das Ergebnis ist eine sorgenfreie Wäsche.

Eine Frau und ein Kind lachend auf dem Bett.

*Das von US Intertek getestete Waschprogramm „Allergy Care“ entfernt Hausstaubmilben, Allergene (Staubmilben, Katzenhaare, Hundehaare, Pollen), Bakterien und Pilze.

*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

Wenn du Haustiere hast

Haustiergerüche und -flecken wegwaschen und wegspülen

Das Waschprogramm „Pet Care“ von LG zeichnet sich durch eine starke Waschleistung aus und beseitigt von Haustieren verursachte Gerüche und Flecken durch Hochtemperaturwäsche und einen vierstufigen Spülprozess.

Eine Frau und ein Hund auf dem Bett.

*Getestet von Intertek im März 2024. Programm „Pet Care“ mit Ladung von 1,5 kg Baumwolle hat tierische Geruchsstoffe (Trimethylamin, Isovaleraldehyd, Essigsäure, Methylmercaptan) zu 99 % entfernt.

*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

LG ThinQ®

Verbindung von überall mit LG ThinQ®

Verbinde deine Waschmaschine mit deinem Smartphone

Verbinde deine Waschmaschine mit der App „LG ThinQ®“. Dann kannst du deine Waschmaschine auch von unterwegs überwachen, ein Programm einstellen und mit einem einzigen Tastendruck starten.

Erfahre mehr über die Aktivitäten deiner Waschmaschine

Mit der App „LG ThinQ®“ kannst du den Energieverbrauch deiner Waschmaschine nachvollziehen und prüfen, ob Wartungsbedarf besteht.

Kompatibilität mit Sprachassistenten

Verbinde deine Waschmaschine mit einem Smart-Home-Gerät. Das bringt dein Leben auf ein neues Niveau an Komfort! Anhand einer Reihe von Sprachbefehlen kannst du deiner Maschine von überall in deinem Zuhause Anweisungen geben.

*Google und Google Home sind Marken von Google LLC.

*Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.

*LG SmartThinQ heißt jetzt „LG ThinQ®“.

*Smart-Eigenschaften und Sprachassistenten sind von Land und Modell abhängig. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort oder unmittelbar von LG erfahren.

*Zu Spracherkennung fähiges Smart-Lautsprecher-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

*Sprachsteuerung ist nur bei eingeschalteter Waschmaschine verfügbar.

Bild des Inneren der Waschmaschine

Benutzerfreundliches, kompaktes Design

Bild des Inneren der Waschmaschine

Harmonisches Design passt überall

Bild des Inneren der Waschmaschine

Sorgenfreie
Edelstahltrommel

Bild des Inneren der Waschmaschine

Kratzfestes gehärtetes Glas

*Getestet von Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung von Edelstahl auf P. aeruginosa über 12 Tage im Vergleich zum Ausgangsbestand.

*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.

*Intertek-Testergebnisse, derzeitige Kunststofftür mit Vickers-Härte 12,2 HV, Glastür mit 575,66 HV (je höher der Wert, desto höher die Kratzfestigkeit.)

*Die Glastür liegt auf der Mohs-Härteskala zwischen 5,5 und 6,5.

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Alle Spezifikationen

MATERIAL & AUSFÜHRUNG

  • Farbe (Front)

    Mattschwarz

  • Tür (Material)

    Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas

KAPAZITÄT

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    16

STEUERUNG & ANZEIGE

  • Anzeigetyp

    Wählen + Berühren LED

  • Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)

    3-19 Stunden

  • Angabe bei Türverriegelung

    Ja

  • Zeitanzeige

    18:88

MERKMALE

  • Bauart

    Frontlader-Waschmaschine

  • 6 unterschiedliche Trommelbewegungen

    Ja

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • AI DD®

    Ja

  • Automatischer Neustart

    Ja

  • Centum System®

    Nein

  • Material der Mitnehmer

    Schlanke Trommel aus Edelstahl

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • Trommelmaterial

    Ja

  • Signalton bei Programmende

    Ja

  • ezDispense®

    Nein

  • Schaumerkennungsprogramm

    Ja

  • Inverter Direct Drive®

    Ja

  • Nivellierfüße

    Ja

  • LoadSense

    Ja

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1000

  • Edelstahltrommel

    Ja

  • Steam

    Ja

  • TurboWash® 360°

    Ja

  • Vibrationssensor

    Ja

  • Wasserzufuhr (heiß/kalt)

    Nur Kaltwäsche

  • Wasserlevel

    Automatikfunktion

ENERGIE

  • Energieeffizienzklasse (Waschen)

    A

PROGRAMME

  • Koch-/Buntwäsche

    Ja

  • Babybekleidung mit Dampf

    Ja

  • AI Wash

    Ja

  • Allergy Care

    Ja

  • AI Wash

    Nein

  • Bettwäsche

    Ja

  • Kaltwäsche

    Ja

  • Buntpflege

    Ja

  • Baumwolle+

    Nein

  • Dunkle Wäsche

    Nein

  • Feinwäsche

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Daunenjacke

    Ja

  • Bettdecken

    Ja

  • Pflegeleicht

    Ja

  • Eco 40-60

    Ja

  • Schonwäsche

    Nein

  • Hygiene

    Ja

  • Intensiv

    Nein

  • Mikroplastik

    Nein

  • Mix

    Ja

  • Outdoor

    Nein

  • Schnell 14

    Nein

  • Schnell 30

    Nein

  • Kurzwäsche

    Ja

  • Schnelles Waschen+Trocknen

    Nein

  • Auffrischen

    Nein

  • Spülen+Schleudern

    Ja

  • Nachtprogramm

    Ja

  • Hautpflege

    Nein

  • Ärmelsaume und Kragen

    Nein

  • Schleudern

    Ja

  • Sportbekleidung

    Nein

  • Fleckenpflege

    Ja

  • Dampf Auffrischen

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash 39

    Ja

  • TurboWash 49

    Nein

  • TurboWash 59

    Nein

  • Waschen & Trocknen

    Nein

  • Handwäsche/Wolle

    Ja

WEITERE OPTIONEN

  • Temp.

    Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃

  • Wäsche hinzufügen

    Nein

  • Ton An/Aus

    Nein

  • Kindersicherung

    Ja

  • ColdWash

    Nein

  • Zeitverzögerung

    Ja

  • Waschmittelmenge

    Nein

  • Trommelbeleuchtung

    Nein

  • ezDispense® Düsenreinigung

    Nein

  • Vorwäsche

    Ja

  • Fernstart

    Ja

  • Spülen

    Spülen+&Zeitverzögerung / Spülen & Zeitverzögerung /Spülen++ / Spülen+/ Standard / Nein

  • Spülen+

    Ja

  • Spülen + Schleudern

    Nein

  • Weichspülermenge

    Nein

  • Schleudern

    5 Stufen

  • Steam

    Nein

  • Trommelreinigung

    Ja

  • TurboWash®

    Ja

  • Waschen

    Ja

  • WLAN

    Ja

  • Knitterschutz

    Nein

INTELLIGENTE TECHNOLOGIE

  • ThinQ® App-Kompatibilität

    Ja

  • Download/Neu

    Ja

  • Energieüberwachung

    Ja

  • Fernstart und Programmüberwachung

    Ja

  • Smart Diagnosis®

    Ja

  • Trommelreinigungs-Coach

    Ja

  • Smart Pairing

    Ja

ABMESSUNGEN & GEWICHT

  • Produktabmessungen (B x H x T; in mm)

    650x950x780

  • Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)

    710x1.020x800

  • Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)

    950

  • Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)

    87,0

  • Produktgewicht (in kg)

    80,0

ENERGIE

  • Nennkapazität Waschen (in kg)

    16,0

  • EU Ecolabel-prämiert

    Nein

  • Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)

    12

  • Eco 40-60 (volle Ladung)

    16,0

  • Eco 40-60 (halbe Ladung)

    8,0

  • Eco 40-60 (Viertelladung)

    4,0

  • Energieeffizienzklasse

    A

  • Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)

    57

  • Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)

    1.000

  • Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))

    76

  • Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)

    0,29

  • Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)

    1,22

  • Energieeffizienzklasse (Schleudern)

    B

  • Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)

    53,9

  • Standardprogramm (Waschen)

    Eco 40-60

  • Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)

    226

  • Programmdauer halbe Ladung (in Min.)

    171

  • Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)

    152

  • Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)

    65

EAN CODE

  • EAN

    8806096791011

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.
Um mehr darüber zu erfahren, wie dieses Produkt mit Daten umgeht und welche Rechte Sie als Nutzer haben, besuchen Sie bitte „Datenabdeckung & Spezifikationen“ unter LG Privacy

Bewertungen

Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden

Fragen/Antworten

Q.

Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?

A.

Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.

Q.

Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?

A.

LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.

Q.

Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?

A.

Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.

Q.

Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?

A.

Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.

Q.

Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?

A.

"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.

*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."

Q.

Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?

A.

Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.

Q.

Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?

A.

Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.

Q.

Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?

A.

"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.

* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."

Q.

Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?

A.

"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."

Q.

Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?

A.

LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.

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