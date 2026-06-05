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Waschmaschine Matte Black (EEK A, 16 kg, 1.000 U./Min.) mit AI Wash & TurboWash®360° | F0WNT162B
Hauptmerkmale
- Energieeffizienzklasse A: Effizienter Waschbetrieb mit geringerem Energieverbrauch und überzeugender Leistung
- Maximale Kapazität: Bis zu 16 kg Wäsche pro Waschgang (auch für große Mengen und große Wäschestücke geeignet)
- AI Wash mit AI DD: AI Wash passt das Programm automatisch an Stoffart und Beladung an, während AI DD® die Fasern erkennt und die Trommelbewegungen optimiert
- Allergy Care Programm: Tiefenreinigung mit Dampf zur Reduzierung von Allergenen
- TurboWash® 360°: 4 Wassereinsprühdüsen für schnelleres und schonenderes Waschen in nur 39 Min. (halbe Beladung)
- Inverter Direct Drive®: energieeffizienter, langlebiger und leiser Motor mit 10 Jahren Garantie*
*Zusätzlich zu den 2 Jahren gesetzlicher Gewährleistung bestehen weitere 8 Jahre Materialgarantie auf den LG Inverter Direct Drive® (ausgenommen gewerbliche Nutzung).
*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Entdecke die wesentlichen Eigenschaften deiner neuen Waschmaschine
Großes Fassungsvermögen
Bewältigt größere Waschladungen bei kompakten Außenmaßen
Schlankeres Gehäuse, geräumigere Trommel
Optimierte Benutzerfreundlichkeit und Raumnutzung
AI Wash mit AI DD
Optimiert die Waschleistung je
nach Stoffgewicht und -art
TurboWash 360°
Gründliche Reinigung in 39 Minuten
Großes Fassungsvermögen
16 kg Kapazität. Kompakt gedacht.
Dank innovativer LG Technologie vereint das Gerät eine kompakte Bauweise mit einer vergrößerten Wäschetrommel – für mehr Kapazität bei geringerem Platzbedarf.
*Ergebnisse weichen möglicherweise in Abhängigkeit vom Tester ab
– Vibrationssensor nur bei Modell mit Tiefe 615/565 (ausgenommen Typ „Slim“)
– Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.
*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
AI Wash mit AI DD
Wählt automatisch den optimalen Waschgang für deine Wäsche
Freu dich über eine Maschine, die mithilfe von KI dein Waschprogramm auswählt und so Textilschäden reduziert, sodass deine Kleidung länger hält.
*Ergebnisse weichen möglicherweise in Abhängigkeit vom Tester ab
– Vibrationssensor nur bei Modell mit Tiefe 615/565 (ausgenommen Typ „Slim“)
– Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.
*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
TurboWash® 360°
Frische Wäsche in nur 39 Minuten
TurboWash® 360° sprüht Wasser aus vier Richtungen. Dadurch ist eine gründliche Reinigung in kurzer Zeit gegeben.
*Getestet von Intertek im Mai 2023. Programm „TurboWash39“ mit 3 kg IEC-Beladung
*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Reibungsloser Betrieb
Weniger Lärm und weniger Vibrationen
Vollgepackt mit Technologie und einem Vibrationssensor ausgestattet, sodass die Waschgänge ruhig und leise ablaufen
*Die verschiedenen Modelle verfügen möglicherweise über eine unterschiedliche Anzahl von Reibungsdämpfern und Auswuchtgewichten.
*Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Steam
Stelle Gesundheit an die erste Stelle und besiege Allergene
Das Waschprogramm „Allergy Care“ von LG entfernt Allergene, Hausstaubmilben und Bakterien. Das Ergebnis ist eine sorgenfreie Wäsche.
Eine Frau und ein Kind lachend auf dem Bett.
*Das von US Intertek getestete Waschprogramm „Allergy Care“ entfernt Hausstaubmilben, Allergene (Staubmilben, Katzenhaare, Hundehaare, Pollen), Bakterien und Pilze.
*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
Wenn du Haustiere hast
Haustiergerüche und -flecken wegwaschen und wegspülen
Das Waschprogramm „Pet Care“ von LG zeichnet sich durch eine starke Waschleistung aus und beseitigt von Haustieren verursachte Gerüche und Flecken durch Hochtemperaturwäsche und einen vierstufigen Spülprozess.
Eine Frau und ein Hund auf dem Bett.
*Getestet von Intertek im März 2024. Programm „Pet Care“ mit Ladung von 1,5 kg Baumwolle hat tierische Geruchsstoffe (Trimethylamin, Isovaleraldehyd, Essigsäure, Methylmercaptan) zu 99 % entfernt.
*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
LG ThinQ®
Verbindung von überall mit LG ThinQ®
Verbinde deine Waschmaschine mit deinem Smartphone
Verbinde deine Waschmaschine mit der App „LG ThinQ®“. Dann kannst du deine Waschmaschine auch von unterwegs überwachen, ein Programm einstellen und mit einem einzigen Tastendruck starten.
Erfahre mehr über die Aktivitäten deiner Waschmaschine
Mit der App „LG ThinQ®“ kannst du den Energieverbrauch deiner Waschmaschine nachvollziehen und prüfen, ob Wartungsbedarf besteht.
Kompatibilität mit Sprachassistenten
Verbinde deine Waschmaschine mit einem Smart-Home-Gerät. Das bringt dein Leben auf ein neues Niveau an Komfort! Anhand einer Reihe von Sprachbefehlen kannst du deiner Maschine von überall in deinem Zuhause Anweisungen geben.
*Google und Google Home sind Marken von Google LLC.
*Amazon, Alexa, Echo und alle zugehörigen Logos und Bewegungsmarken sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen.
*LG SmartThinQ heißt jetzt „LG ThinQ®“.
*Smart-Eigenschaften und Sprachassistenten sind von Land und Modell abhängig. Welche Services für dich verfügbar sind, kannst du von deinem LG Vertriebspartner vor Ort oder unmittelbar von LG erfahren.
*Zu Spracherkennung fähiges Smart-Lautsprecher-Gerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.
*Sprachsteuerung ist nur bei eingeschalteter Waschmaschine verfügbar.
*Getestet von Intertek im Juli 2013. Bakterizide Wirkung von Edelstahl auf P. aeruginosa über 12 Tage im Vergleich zum Ausgangsbestand.
*Je nach Umgebung können die tatsächlichen Ergebnisse abweichen.
*Intertek-Testergebnisse, derzeitige Kunststofftür mit Vickers-Härte 12,2 HV, Glastür mit 575,66 HV (je höher der Wert, desto höher die Kratzfestigkeit.)
*Die Glastür liegt auf der Mohs-Härteskala zwischen 5,5 und 6,5.
Alle Spezifikationen
MATERIAL & AUSFÜHRUNG
Farbe (Front)
Mattschwarz
Tür (Material)
Abdeckung aus geschwärztem Sicherheitssglas
KAPAZITÄT
Nennkapazität Waschen (in kg)
16
STEUERUNG & ANZEIGE
Anzeigetyp
Wählen + Berühren LED
Zeitverzögerungs-Timer (in Stunden)
3-19 Stunden
Angabe bei Türverriegelung
Ja
Zeitanzeige
18:88
MERKMALE
Bauart
Frontlader-Waschmaschine
6 unterschiedliche Trommelbewegungen
Ja
Wäsche hinzufügen
Nein
AI DD®
Ja
Automatischer Neustart
Ja
Centum System®
Nein
Material der Mitnehmer
Schlanke Trommel aus Edelstahl
Trommelbeleuchtung
Nein
Trommelmaterial
Ja
Signalton bei Programmende
Ja
ezDispense®
Nein
Schaumerkennungsprogramm
Ja
Inverter Direct Drive®
Ja
Nivellierfüße
Ja
LoadSense
Ja
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1000
Edelstahltrommel
Ja
Steam
Ja
TurboWash® 360°
Ja
Vibrationssensor
Ja
Wasserzufuhr (heiß/kalt)
Nur Kaltwäsche
Wasserlevel
Automatikfunktion
ENERGIE
Energieeffizienzklasse (Waschen)
A
PROGRAMME
Koch-/Buntwäsche
Ja
Babybekleidung mit Dampf
Ja
AI Wash
Ja
Allergy Care
Ja
AI Wash
Nein
Bettwäsche
Ja
Kaltwäsche
Ja
Buntpflege
Ja
Baumwolle+
Nein
Dunkle Wäsche
Nein
Feinwäsche
Ja
Download/Neu
Ja
Daunenjacke
Ja
Bettdecken
Ja
Pflegeleicht
Ja
Eco 40-60
Ja
Schonwäsche
Nein
Hygiene
Ja
Intensiv
Nein
Mikroplastik
Nein
Mix
Ja
Outdoor
Nein
Schnell 14
Nein
Schnell 30
Nein
Kurzwäsche
Ja
Schnelles Waschen+Trocknen
Nein
Auffrischen
Nein
Spülen+Schleudern
Ja
Nachtprogramm
Ja
Hautpflege
Nein
Ärmelsaume und Kragen
Nein
Schleudern
Ja
Sportbekleidung
Nein
Fleckenpflege
Ja
Dampf Auffrischen
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash 39
Ja
TurboWash 49
Nein
TurboWash 59
Nein
Waschen & Trocknen
Nein
Handwäsche/Wolle
Ja
WEITERE OPTIONEN
Temp.
Kaltwäsche/20/30/40/60/95℃
Wäsche hinzufügen
Nein
Ton An/Aus
Nein
Kindersicherung
Ja
ColdWash
Nein
Zeitverzögerung
Ja
Waschmittelmenge
Nein
Trommelbeleuchtung
Nein
ezDispense® Düsenreinigung
Nein
Vorwäsche
Ja
Fernstart
Ja
Spülen
Spülen+&Zeitverzögerung / Spülen & Zeitverzögerung /Spülen++ / Spülen+/ Standard / Nein
Spülen+
Ja
Spülen + Schleudern
Nein
Weichspülermenge
Nein
Schleudern
5 Stufen
Steam
Nein
Trommelreinigung
Ja
TurboWash®
Ja
Waschen
Ja
WLAN
Ja
Knitterschutz
Nein
INTELLIGENTE TECHNOLOGIE
ThinQ® App-Kompatibilität
Ja
Download/Neu
Ja
Energieüberwachung
Ja
Fernstart und Programmüberwachung
Ja
Smart Diagnosis®
Ja
Trommelreinigungs-Coach
Ja
Smart Pairing
Ja
ABMESSUNGEN & GEWICHT
Produktabmessungen (B x H x T; in mm)
650x950x780
Verpackungsabmessungen (B x H x T; in mm)
710x1.020x800
Produkttiefe von rückseitiger Abdeckung zur Tür (in mm)
950
Produktgewicht inkl. Verpackung (in kg)
87,0
Produktgewicht (in kg)
80,0
ENERGIE
Nennkapazität Waschen (in kg)
16,0
EU Ecolabel-prämiert
Nein
Dauer des unausgeschalteten Zustands (in Min.)
12
Eco 40-60 (volle Ladung)
16,0
Eco 40-60 (halbe Ladung)
8,0
Eco 40-60 (Viertelladung)
4,0
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen (Waschen; in kWh)
57
Max. Schleudergeschwindigkeit (in U./Min.)
1.000
Geräuschpegel Schleudern (Geräuschentwicklung; in dB(A))
76
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (in W)
0,29
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (in W)
1,22
Energieeffizienzklasse (Schleudern)
B
Feuchtigkeitsgehalt (Schleudern; in %)
53,9
Standardprogramm (Waschen)
Eco 40-60
Programmdauer des Standard-Baumwollprogramms beivollständiger Befüllung (T dry in Min.)
226
Programmdauer halbe Ladung (in Min.)
171
Programmdauer viertel Ladung (Waschen; in Min.)
152
Wasserverbrauch pro Zyklus (in Liter)
65
EAN CODE
EAN
8806096791011
Compliance-Informationen
- Erweiterung
- Erweiterung
- Erweiterung
Bewertungen
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Fragen/Antworten
Q. Was ist die Standardgröße einer Waschmaschine?
Alle LG-Waschmaschinen sind in einer Standardhöhe und -breite erhältlich. Die Tiefe der LG-Waschmaschinen kann je nach Trommelgröße/Kapazität variieren.
Die Standardmaße sind: Breite 600 mm x Höhe 850 mm x Tiefe 565-675 mm.
Q. Welches ist das beste Gewicht für eine Waschmaschine?
LG empfiehlt eine Waschmaschine mit einer Trommelkapazität von 8-9 kg für einen durchschnittlich großen Haushalt. Für eine große Familie oder wenn Sie besonders viel Wäsche waschen, sollten Sie ein größeres Modell mit 11-13 kg in Betracht ziehen. Größere Modelle können auch eine Bettdecke bis zur Kingsize-Größe bewältigen. Denken Sie daran, dass die innovative Technologie von LG bedeutet, dass unsere Geräte eine höhere Kapazität bei gleicher Größe der Waschmaschine bieten können.
Q. Wie wähle ich eine energieeffiziente Waschmaschine aus?
Prüfen Sie das Energieetikett auf Ihrer Waschmaschine auf eine Einstufung von A (beste) bis G (schlechteste). Ausgewählte LG-Waschmaschinen verfügen über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleudern und Geräuschpegel. Die künstliche Intelligenz der LG-Maschinen ermöglicht es Ihnen außerdem, die für Ihre Wäscheladung am besten geeigneten Waschbewegungen zu nutzen und so den Energieaufwand auf ein Minimum zu reduzieren.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen.
Q. Wie kann ich den richtigen Waschgang wählen?
Generell sollten Sie das Pflegeetikett auf Ihrer Kleidung beachten und den passenden Waschgang an Ihrer Maschine auswählen. LG Waschmaschinen mit AI DD®-Funktion wiegen dann automatisch Ihre Wäsche und erkennen die Beschaffenheit, um ein optimales Waschmuster zu bestimmen und die Waschbewegungen während des Waschvorgangs entsprechend anzupassen. Wenn Sie Ihre LG-Waschmaschine und Ihren Trockner miteinander verbinden, können sie zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass der richtige Waschgang ausgewählt wird, ohne dass Sie den Drehknopf bedienen müssen.
Q. Wie kann ich den Lärm meiner Waschmaschine reduzieren?
"Ein offensichtlicher Anfang wäre der Kauf einer LG-Waschmaschine, die über eine dreifache A-Bewertung* für Energie, Schleuderdrehzahl und Geräuschpegel verfügt. Die innovative LG DirectDrive®-Motortechnologie reduziert die Anzahl der beweglichen Teile im Inneren Ihres Geräts, was die Geräuschentwicklung verringert (und die Lebensdauer der Maschine durch geringeren Verschleiß verlängert). Achten Sie bei der Installation Ihrer Waschmaschine darauf, dass sie auf einer ebenen Fläche steht, und überprüfen Sie sie regelmäßig. Ein unausgewogenes Gerät kann sich verschieben oder wackeln, was die Geräuschentwicklung erhöht. Das Anbringen von Antivibrationspads unter Ihrer Waschmaschine kann ebenfalls zur Geräuschreduzierung beitragen.
*LG interner Labortest basierend auf EN 60456:2016/A11:2020 mit F6V7RWP1WE. 2) Die Energie-, Schleuder- und Geräuschwerte entsprechen der EU 2019/2014. 3) Das Ergebnis kann von der Nutzungsumgebung abhängen."
Q. Wie profitiert meine Wäsche von AI DD®?
Die AI DD®-Maschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um das Gewicht und die Gewebeart Ihrer Wäsche individuell zu analysieren. Das Ergebnis?
Die automatische Optimierung der Waschbewegung durch Ihre Maschine führt zu einem verbesserten Schutz des Gewebes, damit Ihre wertvolle Kleidung länger schön bleibt. DirectDrive®-Motoren sorgen mit 6 verschiedenen Trommelbewegungen für einen effektiven Waschvorgang mit weniger beweglichen Teilen und damit für eine längere Lebensdauer und höhere Energieeffizienz des Geräts.
Q. Was ist die LG Schnellwaschfunktion TurboWash® 360°?
Die schnelle TurboWash® 360˚-Technologie von LG sorgt für gründlich gereinigte Wäsche in nur 39 Minuten, mit einem Waschgang, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die 3D-Multi-Einsprühdüsen benetzen die Wäsche aus jedem Winkel, während die intelligente Inverter-Pumpe die Stärke des Wasserstrahls steuert - eine Kombination, die ein optimales Gleichgewicht zwischen Sprühkraft, Waschmittel und Zyklusbewegung schafft, das Ihre wertvolle Zeit spart, ohne Kompromisse bei der Waschqualität oder der Textilpflege einzugehen. Es ist ein schnelles Waschen, das eine perfekte Reinigung in Rekordzeit ermöglicht.
Q. Was kann eine intelligente Waschmaschine leisten?
"Die Waschmaschinen von LG nutzen künstliche Intelligenz, um die Waschbewegungen für jede Ladung zu optimieren. Deep Learning, das auf den Erkenntnissen aus Tausenden von Big Data-Waschvorgängen basiert, ermöglicht es der
Waschmaschine in die Lage, Gewebeeigenschaften wie Gewicht und Beschaffenheit automatisch zu erkennen. Das Ergebnis?
18 %* besserer Gewebeschutz, damit Ihre Kleidung länger schön bleibt. Die WiFi-fähigen Waschmaschinen von LG können auch per Spracherkennung oder über die LG ThinQ® App auf Ihrem Smartphone gesteuert werden, die sich mit Ihrer intelligenten Waschmaschine verbindet, egal wo Sie sich befinden. Starten Sie Ihr Gerät aus der Ferne entweder per Knopfdruck oder per Sprachassistent, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine Wäsche fertig ist, führen Sie eine intelligente Fehlerdiagnose durch und laden Sie maßgeschneiderte voreingestellte Programme herunter - alles über die ThinQ®-App.
* Getestet durch Intertek im März 2019. Baumwollwaschgang mit 2 kg Unterwäsche im Vergleich zum herkömmlichen LG Baumwollwaschgang (F4V9RWP2W vs. FC1450S2W). Die Ergebnisse können je nach Textilien und
Umgebungsbedingungen unterschiedlich ausfallen. AI DD® ist für drei Waschprogramme verfügbar: Koch-/Buntwäsche bzw. Baumwolle, Mix und Pflegeleicht."
Q. Was ist die Dampffunktion (Steam) der LG-Waschmaschine?
"Die Steam-Technologie von LG (bei ausgewählten Modellen) bekämpft Allergene effektiv.
Die Allergy Care-Funktion nutzt den Dampf zu Beginn des Waschgangs, um Fasern zu lockern und Allergene, einschließlich Pollen und Staubmilben, zu lösen."
Q. Gibt es Waschmaschinen in verschiedenen Farben?
LG bietet eine Auswahl an modernen, neutralen Farben an, damit Sie eine Waschmaschine finden, die entweder zu vorhandenen Geräten passt oder einen stilvollen Kontrast bildet.
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