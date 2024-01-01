افضل شاشات 43 بوصة سمارت من LG | مميزات وأسعار في مصر

LG 43UA85006LA UHD 4K

• صورة 4K UHD مع 4K HDR10 Pro: شاشات LG بدقة 4K UHD بتوفر أربع أضعاف وضوح الـ Full HD. ده معناه إن كل مشهد بتشوفه مليان تفاصيل دقيقة جدًا: من تعابير الوجه في الأفلام لغاية تفاصيل الملاعب في المباريات. تقنية HDR10 Pro بتضبط مستويات الإضاءة في كل مشهد، فالمشاهد الساطعة بتكون أكثر وضوحًا، والمظلمة بتظهر بعمق وتباين ممتاز. النتيجة: صورة قريبة جدًا من الواقع.

• معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K: المعالج α7 Gen8 هو عقل الشاشة الذكي. بيستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل كل إطار فيديو ويحسّن جودة الصورة أوتوماتيك. لو بتشوف محتوى أقل من 4K، ميزة AI Super Upscaling بتحوله لجودة قريبة من 4K عشان تستمتع بتفاصيل أكتر. كمان المعالج بيضبط الصوت والصورة حسب نوع المحتوى: فيلم، رياضة، أو ألعاب.

• نظام webOS مع AI Magic Remote: واجهة webOS من LG بتديك تجربة استخدام سهلة وسلسة. AI Search يخليك تبحث عن المحتوى بصوتك بدل الكتابة. AI Chatbot مساعد ذكي يجاوب على أسئلتك. AI Concierge يقترح محتوى مناسب لذوقك. webOS Re:New بيضمن تحديثات النظام لمدة 5 سنوات، فشاشتك تفضل حديثة وآمنة. الريموت السحري Magic Remote بيخليك تتحكم كأنك ماسك ماوس في إيدك، مع ميكروفون داخلي للتحكم الصوتي.

• تجربة سينمائية حقيقية: دعم HDR10 وHLG لعرض المشاهد بتدرجات لونية أكثر واقعية. وضع صانع الأفلام (Filmmaker Mode) بيعرض الأفلام زي ما المخرج يقصدها بالضبط، من غير تعديلات إضافية. Advanced Dynamic Tone Mapping يعزز التفاصيل في المناطق المضيئة والغامقة بدقة عالية. النتيجة: تجربة قريبة جدًا من شاشة السينما في بيتك.

• تجربة ألعاب غير محدودة: شاشات LG بتخلي الألعاب أكثر سلاسة بفضل HGiG لعرض الألعاب بجودة HDR محسّنة، وALLM (Auto Low Latency Mode) لتقليل التأخير عشان استجابة أسرع أثناء اللعب. HDMI 2.0 eARC يدعم صوت بجودة عالية للألعاب والأفلام، وGame Optimizer بيوفر إعدادات مسبقة للألعاب المختلفة (FPS، RPG، Sport). سواء كنت من عشاق الـ PlayStation أو Xbox، هتستمتع بتجربة لعب أكثر سرعة وواقعية.

LG 43LM6370PVA FHD

شاشة FHD 1080p مناسبة للفئة الاقتصادية مع Active HDR لتباين أوضح وألوان محسنة. Virtual Surround Plus يخلق تجربة صوتية أوسع من السماعات المدمجة. واجهة WebOS سهلة الاستخدام للوصول السريع للتطبيقات. خيار مثالي لمن يبحث عن شاشة بأسعار معقولة وموثوقة.

LG 43UR78006LL UHD 4K

• α5 AI Processor 4K وصورة حقيقية بدقة 4K UHD ولون وعمق: شاشات LG بدقة 4K UHD بتعرض تفاصيل أوضح 4 مرات من Full HD. الألوان بتكون أعمق وأكثر واقعية، سواء بتتفرج على فيلم مليان مشاهد طبيعية أو مباراة كرة قدم سريعة الحركة. تقنية تدرج الألوان المتطور بتخلي كل درجة لونية تنبض بالحياة، وبتشوف الصورة زي ما لو كنت موجود جوه المشهد.

• α5 AI Processor Gen6 مع رفع مستوى الذكاء الاصطناعي 4K: المعالج α5 Gen6 هو اللي بيخلي الشاشة "تفكر". بيحلل كل مشهد ويعدل الصورة والصوت أوتوماتيك حسب المحتوى. لو المحتوى أقل من 4K، خاصية AI Upscaling بتحوله لأقرب جودة 4K عشان ما تفقدش أي تفاصيل. بيعدل الألوان والتباين لحظيًا، فتشوف صورة متوازنة في أي ظروف إضاءة. بيعالج الصوت بحيث يوزّعه بشكل أنسب للمشهد، سواء حوار أو موسيقى أو مؤثرات.

• ThinQ AI مع webOS وMagic Remote: نظام التشغيل webOS بيخلي الشاشة ذكية وسهلة. تحكم صوتي يتيحلك تطلب أي فيلم أو تطبيق باستخدام صوتك. Magic Remote يشتغل كأنه ماوس بإيدك مع ميكروفون مدمج للتحكم الصوتي. ThinQ AI يربط الشاشة مع باقي أجهزتك الذكية (تكييف، إضاءة، سماعات). والتجربة مخصصة لأن النظام بيتعلم ذوقك ويقترح محتوى مناسب.

• تجربة سينمائية حقيقية: Active HDR يبرز التفاصيل الدقيقة سواء في الظلال أو المشاهد المضيئة. Filmmaker Mode يخلي الفيلم زي ما المخرج قصده، من غير تعديلات إضافية. AI Sound يحول الصوت العادي إلى تجربة محيطية أوسع. مع كل ده، الجلوس قدام الشاشة بيحسسك إنك في قاعة سينما صغيرة داخل بيتك.

• وسائل لعب غير محدودة: HGiG لتحسين جودة HDR في الألعاب لتظهر التفاصيل بوضوح. ALLM يقلل التأخير بين يديك والشاشة لسرعة استجابة أعلى. HDMI 2.0 eARC ينقل صوت بجودة عالية لأنظمة المسرح المنزلي. Game Optimizer يوفّر إعدادات جاهزة تناسب أنواع الألعاب المختلفة. ده بيخلي الشاشات دي مثالية للاعبين اللي عايزين أداء سريع و تجربة بصرية غامرة.

LG 43UQ80006LD UHD 4K

دقة 4K UHD بتفاصيل غنية وألوان واقعية: مع شاشات LG بدقة 4K UHD، هتشوف تفاصيل الصورة أوضح 4 مرات من FHD. الألوان بتكون أكثر حيوية والعمق أوضح، سواء في مشهد طبيعي مليان تفاصيل دقيقة أو فيلم أكشن سريع الحركة. النتيجة صورة غامرة تديك إحساس إنك داخل المشهد بنفسك.

معالج α5 Gen5 بالذكاء الاصطناعي مع AI 4K Upscaling: المعالج α5 Gen5 بيمثل الجيل الجديد من تقنيات LG. بيعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين كل مشهد. يرفع جودة المحتوى الأقل من 4K إلى مستوى قريب من 4K الحقيقي. بيضبط الألوان والتباين أوتوماتيك حسب نوع المحتوى. بيحسّن الصوت علشان يتوزع في المكان بشكل أنسب، سواء موسيقى أو حوار.

webOS الذكي مع ThinQ AI والريموت السحري: واجهة webOS بتخلي استخدام الشاشة سهل وممتع. الريموت السحري (Magic Remote) بيشتغل كأنه ماوس مع تحكم صوتي مدمج. ThinQ AI بيربط التلفزيون بباقي أجهزتك الذكية وبيفهم أوامرك بالصوت. الاقتراحات الذكية بتخلي النظام يعرضلك محتوى بناءً على ذوقك وعادات المشاهدة.

تجربة سينمائية مدعومة بـ HDR ووضع المخرج: Active HDR يبرز التفاصيل الدقيقة في المشاهد الساطعة والمظلمة. Filmmaker Mode بيعرض الفيلم بالطريقة اللي المخرج قصده بيها من غير أي تعديل. AI Sound يحول الصوت العادي لصوت محيطي أوسع. ده كله بيخلي تجربة المشاهدة أقرب لجو قاعات السينما وأنت قاعد في بيتك.

أداء ألعاب مطور لعشاق الجيمز: HGiG لتحسين عرض الألعاب بجودة HDR. ALLM يقلل التأخير في الاستجابة أثناء اللعب. HDMI 2.0 eARC بيوفر صوت بجودة عالية لألعابك وأفلامك. Game Optimizer بيسمحلك تخصص الإعدادات حسب نوع اللعبة بسهولة. النتيجة: تجربة لعب سلسة وسريعة تخليك تستمتع بكل لحظة.