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تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 43 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 43 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

تلفاز LG UHD AI UA85 مقاس 43 بوصة بدقة 4K، مع ريموت سحري يعمل بالذكاء الاصطناعي، يدعم HDR10، ونظام WebOS25 لعام 2025

43UA85006LA
  • صورة أمامية لتلفزيون UHD UA75 TV، وشعار LG UHD Al في الزاوية العلوية. يصور تلفزيون LG UHD TV أنسجة الطلاء الملونة التي تجتمع معًا.
  • صورة خلفية لتلفزيون LG UHD UA75 TV.
  • صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG UHD UA75 TV.
  • صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG UHD AI UA75 TV الذكي بدقة 4K يعرض أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
  • يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K ولون مذهل وسطوع مذهل.
  • مقارنة لما قبل وبعد لكيفية تحسين LG 4K Super Upscaling لجودة الصورة. لوحتان تعرضان الصورة نفسها لطائر ملون يجلس على فرع في غابة، ولوحة على اليمين تتلاشى. يتحدث العنوان عن كيفية تحسين تقنية 4K Super Upscaling للدقة والسطوع والوضوح.
  • صورة لفتاة ترتدي سترة حمراء تنقسم إلى المنتصف لإظهار الجانب الأيسر في SDR والجانب الأيمن في HDR10 Pro. الجانب الأيمن من الصورة أكثر وضوحًا وتباينًا مقارنة بالجانب الأيسر من الصورة. يشير العنوان إلى كيفية تقديم HDR10 Pro لجودة صورة عالية وتباين أكثر وضوحًا.
  • تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.
  • شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
  • جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة والنقر.
  • صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
  • جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
  • يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
صورة أمامية لتلفزيون UHD UA75 TV، وشعار LG UHD Al في الزاوية العلوية. يصور تلفزيون LG UHD TV أنسجة الطلاء الملونة التي تجتمع معًا.
صورة خلفية لتلفزيون LG UHD UA75 TV.
صورة جانبية لليسار لتلفزيون LG UHD UA75 TV.
صورة أمامية وجانبية لتلفزيون LG UHD AI UA75 TV الذكي بدقة 4K يعرض أبعاد الطول والعرض والارتفاع والعمق.
يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة. يتحدث العنوان عن كيفية تقديم المعالج لجودة 4K ولون مذهل وسطوع مذهل.
مقارنة لما قبل وبعد لكيفية تحسين LG 4K Super Upscaling لجودة الصورة. لوحتان تعرضان الصورة نفسها لطائر ملون يجلس على فرع في غابة، ولوحة على اليمين تتلاشى. يتحدث العنوان عن كيفية تحسين تقنية 4K Super Upscaling للدقة والسطوع والوضوح.
صورة لفتاة ترتدي سترة حمراء تنقسم إلى المنتصف لإظهار الجانب الأيسر في SDR والجانب الأيمن في HDR10 Pro. الجانب الأيمن من الصورة أكثر وضوحًا وتباينًا مقارنة بالجانب الأيسر من الصورة. يشير العنوان إلى كيفية تقديم HDR10 Pro لجودة صورة عالية وتباين أكثر وضوحًا.
تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.
شاشة تلفزيون LG TV مع وجود جهاز التحكم AI Magic Remote في المقدمة. يتم تمييز زر AI ويظهر نص "اقترح فيلمًا يعجبني". نرى على الشاشة أيقونة المستخدم E، التي تشير إلى قدرة AI Voice ID على تحديد المستخدم وتقديم توصيات مخصصة استنادًا إلى صوته فقط.
جهاز التحكم LG AI Magic Remote مع تمييز زر AI. وحوله توجد الوظائف المختلفة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها من الزر. AI Voice ID، وAI Search، وAI Chatbot، وAI Concierge، وAI Picture Wizard، وAI Sound Wizard. يوضح النص أن جهاز التحكم LG AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience) باستخدام زر AI مخصص ويمكن استخدامه مثل الماوس الهوائي. ما عليك سوى الإشارة والنقر.
صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.
جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.
يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا. يشرح النص أن AI Chatbot يمكنه فهم قصد المستخدم وتقديم حلول لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

الميزات الرئيسية

  • صورة 4K UHD حقيقية، ألوان وتفاصيل مذهلة مع 4K HDR10 Pro.
  • معالج α7 AI Processor Gen8 مع AI Super Upscaling 4K وميزة المساعد الشخصي للصورة والصوت.
  • نظام webOS مع AI Magic Remote يتيح لك البحث الذكي AI Search، والروبوت الذكي AI Chatbot، والمساعد الذكي AI Concierge، بينما يقوم برنامج webOS Re:New بتحديث الجهاز سنويًا لمدة 5 سنوات.
  • تجربة سينمائية حقيقية مدعومة بتقنية 4K HDR10، HLG، وضع صانع الأفلام، وتقنية Advanced Dynamic Tone Mapping.
  • تجربة ألعاب غير محدودة مع HGiG، ALLM، HDMI 2.0 eARC، وتحسين الألعاب
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الأمن الإلكتروني

CES Innovation Awards - 2025 Honoree

webOS Re:New Program

*تستند جوائز CES Innovation Awards إلى المواد الوصفية المقدمة إلى الحكام. لم تتحقق CTA من دقة أي تقديم أو من أي مطالبات مقدمة ولم تختبر المنتج الذي تم منحه الجائزة.

تلفزيون LG UHD TV موضوع بزاوية مائلة قليلاً باتجاه اليسار ويصور الرخام الملون الموضوع بألوان مختلفة من الوردي والأزرق والأرجواني. يُضاف شعار معالج alpha 7 4K AI Processor في الزاوية اليمنى السفلية من التلفزيون. شعار LG UHD AI موجود في الزاوية اليسرى السفلية. النص مرئي أيضًا، مدعوم بمعالج LG alpha AI processor.

شاهد تفاصيل أكثر دقة بوضوح مطلق

جودة الصورة webOS للذكاء الاصطناعي جودة الصوت التصميم الترفيه

تعرّف على معالج alpha 7 AI Processor Gen8 القوي والذكي

بفضل التحسينات الكبيرة في الأداء، توفر المعالجة الأسرع من معالج alpha 7 AI Processor Gen8 الآن جودة صورة بدقة 4K مع وضوح وعمق أفضل بكثير من ذي قبل.

يضيء معالج alpha 7 AI Processor Gen8 باللون الأصفر وتنطلق منه صواعق ضوئية ملونة.

*مقارنة بنفس مستوى الإدخال في العام، تلفزيون ذكي alpha 5 AI Processor Gen6 استنادًا إلى مقارنة المواصفات الداخلية.

تقنية 4K Super Upscaling تضفي الحيوية على كل إطار

يعزز معالج LG القوي الدقة إلى الجودة الأصلية. استمتع بدقة 4K Super Upscaling وسطوع ووضوح محسَّنين.

مقارنة لما قبل وبعد لكيفية تحسين LG 4K Super Upscaling لجودة الصورة. لوحتان تعرضان الصورة نفسها لطائر ملون يجلس على فرع في غابة، ولوحة على اليمين تتلاشى.

*ستختلف جودة صورة المحتوى الذي تمت ترقيته بناءً على دقة المصدر.

HDR10 Pro

السطوع والألوان النابضة تنقل دقة الشاشة إلى آفاق جديدة. انتقل إلى جودة صورة عالية مع تباين أكثر وضوحًا.

صورة لفتاة ترتدي سترة حمراء تنقسم إلى المنتصف لإظهار الجانب الأيسر في SDR والجانب الأيمن في HDR10 Pro. الجانب الأيمن من الصورة أكثر وضوحًا وتباينًا مقارنة بالجانب الأيسر من الصورة.

*HDR10 Pro هي تقنية طورتها شركة LG Electronics استنادًا إلى جودة الصورة القياسية للمعيار "HDR10".

الجيل التالي من تلفزيون LG AI TV المدعوم بالذكاء الاصطناعي

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جهاز التحكم AI Magic Remote يكمل تجربة الذكاء الاصطناعي (AI experience)

تحكم في تلفزيونك بسهولة باستخدام جهاز التحكم AI Magic Remote — لا حاجة إلى جهاز إضافي! باستخدام مستشعر الحركة وعجلة التمرير، يمكنك الإشارة والنقر لاستخدامها مثل الماوس الهوائي أو ببساطة يمكنك التحدث لتفعيل ميزة الأوامر الصوتية.

* قد يختلف تصميم AI Magic Remote وتوافره ووظائفه حسب المنطقة واللغة المدعومة، حتى بالنسبة للطراز نفسه.

*قد تتطلب بعض الميزات اتصالاً بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Voice Recognition إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية بلغتها الأم.

Al Voice ID

يعرف LG AI Voice ID البصمة الصوتية الفريدة لكل مستخدم ويقدم توصيات مخصصة في اللحظة التي تتحدث فيها.

* قد يتم عرض محتوى مخفض أو محدود حسب المنطقة والاتصال بالشبكة.

*قد يختلف دعم Voice ID حسب المنطقة والبلد ويتوفر على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا.

*يعمل فقط مع التطبيقات التي تدعم حساب Voice ID.

صورة مقربة من شاشة تلفزيون LG QNED TV توضح كيفية عمل البحث عن الذكاء الاصطناعي (AI Search). نافذة دردشة صغيرة مفتوحة توضح كيف سأل المستخدم عن الألعاب الرياضية المتاحة. استجاب بحث الذكاء الاصطناعي (AI search) عبر الدردشة وعرض صور مصغرة للمحتويات المتاحة. هناك أيضًا مطالبة بسؤال لـ Microsoft Copilot.

AI Search

اسأل تلفزيونك أي شيء. يتعرف الذكاء الاصطناعي المدمج على صوتك ويقدم توصيات مخصصة لطلباتك بسرعة. يمكنك أيضًا الحصول على نتائج وحلول إضافية مع Microsoft Copilot.

*يتوفر البحث بالذكاء الاصطناعي (AI Search) على أجهزة تلفزيون OLED وQNED وNanoCell وUHD التي تم إصدارها بدءًا من عام 2024 فصاعدًا. 

*تستخدم الولايات المتحدة وكوريا النماذج اللغوية الكبيرة (LLM).

*يلزم الاتصال بالإنترنت. 

يتم تشغيل محتوى خيال علمي على شاشة تلفزيون LG QNED TV. على الشاشة توجد واجهة AI Chatbot. أرسل المستخدم رسالة إلى روبوت الدردشة قائلاً إن الشاشة مظلمة للغاية. قدم روبوت الدردشة حلولاً للطلب. المشهد بأكمله منقسم إلى نصفين. أحد الجانبين أغمق، والجانب الآخر أكثر سطوعًا، مما يوضح كيف حل AI Chatbot المشكلة للمستخدم تلقائيًا.

AI Chatbot

تفاعل مع AI Chatbot من خلال جهاز التحكم AI Magic Remote وعالج جميع المخاوف بدءًا من تكوين الإعدادات إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. يمكن للذكاء الاصطناعي فهم قصد المستخدم وتوفير حلول فورية.

*يلزم الاتصال بالإنترنت.

*لا تتوفر ميزة AI Chatbot إلا في البلدان التي تدعم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) بلغتها الأم.

*من الممكن ربط AI Chatbot بخدمة العملاء.

جهاز التحكم عن بعد LG AI Magic Remote أمام شاشة تلفزيون LG TV. يوجد على الشاشة تحية مخصصة من LG AI مع كلمات رئيسية مخصصة بناءً على بحث المستخدم وسجل المشاهدة. من خلال جهاز التحكم يوجد رمز وملصق يوضح أنه يمكن الوصول بسهولة إلى وظيفة AI Concierge بضغطة واحدة قصيرة على زر AI.

AI Concierge

يؤدي الضغط مرة واحدة على زر الذكاء الاصطناعي الموجود بجهاز التحكم عن بُعد إلى فتح تطبيق AI Concierge الذي يوفر كلمات رئيسية وتوصيات مخصصة بناءً على سجل البحث والمشاهدة. 

*قد تختلف القوائم والتطبيقات المدعومة حسب البلد.

*قد تختلف القوائم المعروضة عند الإصدار.

*تختلف توصيات الكلمات المفتاحية وفقاً للتطبيق والوقت من اليوم.

LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

AI Picture Wizard

تتعرف الخوارزميات المتقدمة على تفضيلاتك من خلال استعراض 1.6 مليار إمكانية صورة. بناءً على اختياراتك، ينشئ التلفزيون صورة مخصصة لك.

LG AI Magic Remote in front of an LG TV screen. On the screen is a personalized greeting from the LG AI with custom keywords based on the user's search and watch history. By the remote is an icon and label showing that the AI Concierge functionality is easily accessible with one short press on the AI button.

AI Sound Wizard

اختر الصوت الذي تريده من مجموعة مختارة من مقاطع الصوت. من 40 مليون معلمة، ينشئ الذكاء الاصطناعي ملفًا صوتيًا مخصصًا يتناسب مع تفضيلاتك.

اسم وشعار webOS Re:New Program مع شارة CES Innovation Awards 2025 Honoree بالقرب منه.

ترقيات جديدة لخمس أعوام مع webOS Re:New Program الحائز على جوائز

احصل على ترقيات كاملة واستمتع بمزايا أحدث الميزات والبرامج. يشعر الحاصل على جائزة CES Innovation لفئة الأمن الإلكتروني بالأمان عندما يعرف أن webOS يحافظ على خصوصيتك وبياناتك آمنة.

*يسري webOS Re:New Program على أجهزة تلفزيون OLED/QNED/NanoCell/UHD TV إصدار عام 2025.

*يدعم webOS Re:New Program ما مجموعه أربع ترقيات على مدى خمس سنوات، والحد هو الإصدار المثبت مسبقاً من webOS، ويختلف جدول الترقية من نهاية الشهر إلى بداية العام.

*قد تختلف التحديثات والجدول الزمني لبعض الميزات والتطبيقات والخدمات حسب الطراز والمنطقة.

*تتوفر الترقيات لطرازات OLED إصدار عام 2022 وطرازات UHD إصدار عام 2023 وما فوقها.

استمتع بما يمكن لتلفزيون LG AI TV أن يقدمه لك!

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot ومعالج Al Picture/Sound Wizard

AI Concierge

جهاز تحكم عن بعد في التلفزيون أمام شاشة تلفزيون LG TV مع Home Hub. يتم عرض جميع الوظائف وعناصر التحكم على الأجهزة الذكية الأخرى.

Home Hub، المنصة الشاملة لمنزلك الذكي

يمكنك إدارة مختلف أجهزة LG المنزلية بسلاسة، إلى جانب أجهزة Google Home والمزيد. استمتع بتجربة الراحة القصوى للتحكم في منزلك بالكامل من خلال لوحة معلومات واحدة سهلة الاستخدام. 

*LG تدعم أجهزة 'Matter' Wi-Fi. قد تختلف الخدمات والميزات المدعومة من "Matter" باختلاف الأجهزة المتصلة. يجب أن يكون الاتصال المبدئي لـ ThinQ وMatter عبر تطبيق ThinQ للهاتف المحمول.

*لا يمكن استخدام الوظيفة الصوتية بدون استخدام اليدين بدون جهاز تحكم عن بُعد إلا مع معالج alpha 9 AI Processor وalpha 11 AI Processor. قد يختلف ذلك باختلاف المنتجات والمناطق.

يعمل AI Sound Pro على ضبط صوتك من أجل التأثير

صورة لرجل يعزف على الجيتار، وامرأة تغني في الميكروفون، ورجل يعزف على البيانو. تظهر موجات الصوت القادمة منها لإظهار انبعاث الصوت وكيفية تحسين جودة الصوت باستخدام Al Clear Sound.

AI Clear Sound

يعمل تصحيح النغمات الدقيق على تحسين وضوح الصوت للحصول على تجربة صوتية استثنائية.

يعرض تلفزيون LG NanoCell TV رجلاً على دراجة نارية مع دوائر تجريدية أرجوانية تخرج من العجلة لتصور انبعاث الصوت.

Dynamic Sound Booster مدعوم بمعالج AI Processor

تعمل معالجة الذكاء الاصطناعي على تحسين صوت التلفزيون للحصول على تجربة صوت أكثر قوة.

غرفة معيشة بها تلفزيون LG TV مثبت على الحائط. يتم تمثيل الموجات الصوتية لملء المساحة التي توضح كيف تخلق قنوات 9.1.2 الافتراضية تجربة صوت محيطي للمستخدم.

صوت محيطي شامل مع قنوات افتراضية 9.1.2

استمتع بتجربة الصوت المحيطي مع تلفزيون LG TV فقط. يستخدم الذكاء الاصطناعي خوارزميات التعلم العميق لجعل الأمر يبدو كما لو كان الصوت قادمًا من 9.1.2 قناة من حولك.

*يجب تنشيط صوت AI Clear Sound من خلال قائمة وضع الصوت.

*قد يختلف الصوت وفقًا لبيئة الاستماع. 

عزز الصوت مع تلفزيون LG TV ومكبر الصوت LG Soundbar

غرفة معيشة مع تلفزيون LG UHD TV ومكبر الصوت LG Soundbar مع رسومات توضح كيف يملأ كلا الجهازين المساحة بصوت متعدد الأغراض.

تتيح لك WOW Interface التحكم في الصوت بسهولة من التلفزيون

تُعد تلفزيونات LG UHD TV ومكبرات الصوت LG Soundbar هي الخيار المثالي، وهي مصممة للعمل معًا بشكل متناغم لتوفير بيئات صوتية محيطية متعددة.

يقع مكبر الصوت LG Soundbar أسفل تلفزيون LG UHD TV. توجد على شاشة التلفزيون واجهة المستخدم الخاصة بمفاتيح التحكم في مستوى صوت التلفزيون ومكبر الصوت Soundbar.

WOW Interface lets you control sound easier from your TV

*يمكن شراء مكبر الصوت Soundbar بشكل منفصل. 

*قد يختلف التحكم في وضع مكبر الصوت Soundbar Mode حسب طراز مكبر الصوت.

*يرجى ملاحظة أن الخدمة قد لا تكون متاحة في وقت الشراء. يتعيّن الاتصال بالشبكة للتحديثات. 

*قد تختلف طرازات مكبر الصوت Soundbar المتوافقة مع التلفزيون حسب المنطقة والبلد.

*استخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG TV يقتصر على ميزات معينة فقط.

Find the best LG Soundbar and LG TV pair

اعثر على أفضل مكبر صوت LG Soundbar وتلفزيون LG TV

*قد تختلف المزايا حسب الطراز. يرجى الاطلاع على صفحة كل منتج للاطلاع على المواصفات التفصيلية.

تلفزيون كبير للغاية

شاهد جميع الأفلام والرياضة والألعاب المفضلة لديك على تلفزيون LG Ultra Big TV. استمتع بدقة عالية على شاشة فائقة النطاق.

تلفزيون LG TV مع شاشة كبيرة جدًا مثبتة على جدار فوق مكبر الصوت LG Soundbar في غرفة معيشة ذات نمط عصري.

*يتوفر الطراز UA75 بحد أقصى 86 بوصة وقد يختلف المقاس حسب المنطقة.

تصميم نحيف

أضف لمسة عصرية مع تصميم أنيق يتناغم مع مساحتك برشاقة.

تلفزيون LG UHD TV مثبت على جدار فوق مكبر صوت LG Soundbar في غرفة معيشة عصرية. يصور تلفزيون LG UHD TV خلفية ملونة.

*يسري التصميم الرفيع على 65/55/50/43 بوصة من UA75.

شخص في غرفة معيشة يحمل هاتفه. يوجد على الهاتف أيقونة إرسال توضح أن شاشة الهاتف تبث محتواها على التلفزيون. توجد على التلفزيون مباراة كرة سلة على الجانب تظهر الشاشة المتطابقة، تعرض إحصائيات اللاعب.

حقق أقصى قدر من المتعة، واستخدم شاشات متعددة مع Multi View

حقق أقصى استفادة من تلفزيونك مع Multi View. اعرض محتوى أجهزتك عبر Google Cast وAirPlay. قسِّم شاشتك إلى طريقتي عرض منفصلتين لتوفير ترفيه سلس متعدد الشاشات.

*إعدادات الصورة والصوت على كلتا الشاشتين هي نفسها. 

*Apple وشعار Apple وApple TV وAirPlay وHomeKit هي علامات تجارية لشركة Apple Inc في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.

*دعم لـ AirPlay 2 وHomeKit وChromecast، وقد يختلف الدعم حسب المنطقة واللغة.

شاشة رئيسية لقنوات LG Channels تعرض مجموعة متنوعة من المحتوى المتاح على تلفزيون LG TV.

بث مجموعة متنوعة من المحتوى. مجاني.

تضع خدمة البث الحصرية من LG، قنوات LG Channels، مجموعة كبيرة من القنوات المباشرة وعند الطلب في متناول يدك مجانًا. 

*قد يختلف المحتوى والتطبيقات المتاحة حسب البلد والمنتج والمنطقة. 

ثلاثة رموز مختلفة توضح كيف يمكن استخدام قنوات LG Channels فقط دون الحاجة إلى الاشتراك أو الدفع أو إعداد أي صندوق علوي محيطي.

بث أكثر من 300 قناة. مجاني.

كل ما عليك فعله هو ضبطه وبدء المشاهدة دون القلق بشأن التكاليف الخفية أو تثبيت جهاز الاستقبال وفك التشفير. 

تعمل بوابة الألعاب على تحويل تلفزيونك إلى مركز ألعاب مثالي

استمتع بآلاف الألعاب مباشرةً على تلفزيون LG TV مع إمكانية الوصول إلى GeForce NOW وAmazon Luna وBlacknut وBoosteroid! استمتع بمجموعة واسعة من تجارب الألعاب - من عناوين AAA مع لوحة الألعاب إلى الألعاب غير الرسمية التي يمكن لعبها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

الشاشة الرئيسية لمنصة الألعاب. يتحرك المؤشر وينقر لإظهار العديد من عناوين الألعاب الشائعة، والوظيفة المضافة المتمثلة في القدرة على تحديد الألعاب اعتمادًا على نوع وحدة التحكم لديك سواء كانت لوحة ألعاب أو جهاز تحكم عن بُعد.

*قد يختلف دعم بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد يختلف دعم خدمات الألعاب السحابية والألعاب داخل بوابة الألعاب حسب البلد.

*قد تتطلب بعض خدمات الألعاب اشتراكًا ولوحة ألعاب.

تجربة ألعاب قوية

استمتع بتجربة ألعاب الذروة مع VRR. ابدأ لعبتك دون تأخير يعيق أدائك. 

يد تحمل جهاز التحكم في الألعاب أمام شاشة تعرض لعبة فيديو لسيارات السباق. يظهر شعار VRR في الزاوية اليسرى العلوية وتظهر الشهادات الأخرى ذات الصلة.

*يعمل فقط مع الألعاب أو مدخلات الكمبيوتر الشخصي التي تدعم 60Hz. 

Ambient FILMMAKER MODE

استمتع بتجربة السينما التي أرادها المخرج مع FILMMAKER MODE مع تعويض الضوء المحيط الذي يتكيف مع البيئة المحيطة ويحافظ على الصور أقرب ما يمكن إلى شكلها الأصلي.

مُخرِج أمام لوحة التحكم يقوم بتحرير فيلم "Killers of the Flower Moon" على تلفزيون LG NanoCell TV. في الجزء السفلي الأيسر من الصورة شعار FILMMAKER MODE™.

*Ambient FILMMAKER MODE هو علامة تجارية لشركة UHD Alliance, Inc. 

*يبدأ تشغيل وضع Ambient FILMMAKER MODE تلقائيًا على AppleTV+ وتطبيق Amazon Prime video.

*الصور أعلاه في صفحة تفاصيل المنتج هذه هي لأغراض توضيحية فقط. راجع صور المعرض للحصول على تمثيل أكثر دقة.

*تتم محاكاة جميع الصور أعلاه.

*يختلف توافر الخدمة حسب المنطقة والبلد.

*قد تختلف الخدمات المخصصة حسب سياسات تطبيق الطرف الثالث.

طباعة

المواصفات الأساسية

  • نوع العرض

    4K UHD

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

  • معالج الصور

    معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • مخرج الصوت

    20W

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎968 x 567 x 67.9 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎7.3 ‎

جميع المواصفات

صورة (عرض)

  • نوع العرض

    4K UHD

  • دقة العرض

    4K Ultra HD (3،840 × 2،160)

  • نوع الإضاءة الخلفية

    مباشر

  • معدل التحديث

    60Hz أساسي

الصورة (المعالجة)

  • معالج الصور

    معالج α7 الذكي 4K الجيل الثامن

  • ترقية الذكاء الاصطناعي

    ترقية فائقة بدقة 4K

  • رسم خرائط النغمة الديناميكية

    نعم

  • HDR (High Dynamic Range)

    HDR10 / HLG

  • وضع المخرح

    نعم

  • وضع الصورة

    10 أوضاع

  • المعايرة التلقائية

    نعم

الألعاب

  • وضع HGIG

    نعم

  • مُحسّن اللعبة

    نعم (لوحة معلومات الألعاب)

  • ALLM (Auto Low Latency Mode)

    نعم

  • VRR (معدل التحديث المتغير)

    نعم (حتى 60 هرتز)

إمكانية الوصول

  • تباين عالي

    نعم

  • مقياس رمادي

    نعم

  • عاكس ألوان

    نعم

الأبعاد والأوزان

  • أبعاد التلفزيون بدون حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎968 x 567 x 67.9 ‎

  • أبعاد التلفزيون مع حامل (العرض x الإرتفاع x العمق)

    ‎968 x 621 x 200 ‎

  • أبعاد التغليف ((العرض x الإرتفاع x العمق))

    ‎1055 x 660 x 142 ‎

  • حامل التلفزيون (العرض x العمق)

    ‎892 x 200 ‎

  • وزن التلفزيون بدون حامل

    ‎7.3 ‎

  • وزن التلفزيون مع حامل

    ‎7.4 ‎

  • وزن العبوة

    ‎9.1 ‎

  • مثبت Vesa (العرض x الإرتفاع)

    ‎200 x 200 ‎

صوتي

  • صوت الذكاء الاصطناعي

    صوت α7 الذكي برو (افتراضي 9.1.2)

  • صوت واضح برو

    نعم (تسوية مستوى الصوت تلقائيًا)

  • مزامنة صوت LG

    نعم

  • مشاركة وضع الصوت

    نعم

  • إخراج الصوت في وقت واحد

    نعم

  • البلوتوث المحيطي المستعد

    نعم (2 طريقة تشغيل)

  • مخرج الصوت

    20W

  • ذكاء إصطناعي لضبط الصوت

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC4، AC3 (دولبي ديجيتال)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، apt-X (يرجى الرجوع إلى الدليل)

  • اتجاه مكبر الصوت

    توزيع سفلى

  • نظام السماعة

    2.0 channel

  • واو الأوركسترا

    نعم

الاتصال

  • قناة إرجاع الصوت HDMI eARC

    eARC (HDMI 2)

  • دعم البلوتوث

    نعم (v 5.0)

  • مدخل Ethernet

    1ea

  • الربط البسيط (HDMI CEC)

    نعم

  • (الصوت الرقمي البصري خارج)

    1ea

  • مدخل HDMI

    3ea (يدعم eARC، ALLM)

  • إدخال RF (هوائي/كابل)

    2ea

  • مدخلات USB

    1ea (v 2.0)

  • واي فاي

    نعم (Wi-Fi 5)

تلفزيون ذكي

  • نظام التشغيل (OS)

    نظام التشغيل webOS 25

  • كاميرا USB متوافقة

    نعم

  • دردشة ذكية

    نعم

  • متصفح الويب الكامل

    نعم

  • Google Cast

    نعم

  • Google Home / Hub

    نعم

  • الصفحة الرئيسية

    نعم

  • التمييز الصوتي الذكي

    نعم

  • ريموت تحكم سحري

    مدمج

  • تطبيق الهاتف الذكي للتحكم عن بُعد

    نعم (LG Thinq)

  • المعرف الصوتي

    نعم

  • يعمل مع Apple Airplay

    نعم

  • يعمل مع Apple Home

    نعم

القوة

  • إمدادات الطاقة (الجهد ، هرتز)

    التيار المتناوب 110 ~ 240 فولت 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة الاستعداد

    تحت 0.5 واط

يحتوي على الإكسسوارات

  • ريموت

    جهاز التحكم السحري MR25

  • سلك الطاقة

    نعم (قابل للفصل)

BROADCASTING

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • استقبال التلفزيون الرقمي

    DVB-T2/T (أرضي)، DVB-C (كبل)، DVB-S2/S (قمر صناعي)

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