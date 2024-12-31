تلفزيون LED الذكي مقاس 43 بوصة LM6370 من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية Full HD HDR، تلفزيون w/ThinQ AI

تحسن تقنية Active HDR كل مشهد مما يمنحك تفاصيل دقيقة وألوانًا مذهلة. يتيح لك تنسيق HDR المتعدد، بما في ذلك HDR10 وHLG بالإضافة إلى تقنية تعديل كل مشهد الديناميكية من LG، الاستمتاع بمحتوى أي فيديو بجودة HDR مذهلة.