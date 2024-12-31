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تلفزيون LED الذكي مقاس 32 بوصة LM637B من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية HD HDR

الميزات

المعرض

المواصفات

التقييمات

من أين أشتريه

الدعم

تلفزيون LED الذكي مقاس 32 بوصة LM637B من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية HD HDR

32LM637BPVA

تلفزيون LED الذكي مقاس 32 بوصة LM637B من LG، تلفزيون LED الذكي بتقنية HD HDR

(2)
Front view

*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات

محسن الألوان الديناميكي

محسن الألوان الديناميكي

عدل معالج الصور المتقدم الألوان ليمنحك صورًا أروع وطبيعية أكثر.استمتع بألوان الطبيعة الحقيقية على شاشة تلفزيونك.

*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.

معالج رباعي النواة بدقة

معالج رباعي النواة بدقة

أربعة معالجات سريعة ودقيقة تقضي على الضوضاء وتمنحك ألوانًا ديناميكية وتباينًا مذهلاً. يتم تحسين الصور منخفضة الدقة وإعادة إنتاجها في شكل صور أكثر حدة ووضوحًا.
تفاصيل مذهلة مع تقنية Active HDR

تفاصيل مذهلة مع تقنية Active HDR

تحسن تقنية Active HDR كل مشهد مما يمنحك تفاصيل دقيقة وألوانًا مذهلة. يتيح لك تنسيق HDR المتعدد، بما في ذلك HDR10 وHLG بالإضافة إلى تقنية تعديل كل مشهد الديناميكية من LG، الاستمتاع بمحتوى أي فيديو بجودة HDR مذهلة.

DTS Virtual:X استمتع ببعد آخر للصوت

DTS Virtual:X
استمتع ببعد آخر للصوت

ستستمتع بصوت مذهل ونقي ومتعدد الأبعاد بفضل السماعات المدمجة في تلفزيونك التي تصدر الصوت من جميع الزوايا.

Dolby Audio™‎ صوت سينمائي مدهش

Dolby Audio™‎
صوت سينمائي مدهش

استمتع بصوت أكثر وضوحًا وروعة بجودة مسرحية في المنزل مع Dolby Audio في تلفزيونك.

اختر ووصل واستمتع

اختر ووصل واستمتع

عن طريق توصيل USB أو محرك أقراص صلبة بالتلفزيون، يمكنك الاستمتاع بأي محتوى عليه. ستمتع بفيلمك المفضل على شاشة أكبر ذات دقة أعلى.

تصميم يجمع بين البساطة والرقي

تصميم يجمع بين البساطة والرقي

يتناسب التصميم المذهل الأنيق للتلفزيون وحافته الرفيعة مع ديكور منزلك لتنعم بتجربة مشاهدة أفضل.

* قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.

طباعة

جميع المواصفات

الأبعاد و الوزن

  • دون حامل (كجم)

    4.65كجم

  • مع حامل (كجم)

    4.7كجم

  • دون حامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    82.9x437x736

  • مع حامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)

    180x464x736

  • عرض الحامل (مم)

    606

الشاشة

  • نوع شاشة العرض

    HD

  • حجم الشاشة

    بوصة 32

  • الدقة

    1366x768 (32H)

  • معدل التحديث

    50 هرتز

الفيديو(جودة الصورة)

  • النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نطاق ديناميكي عالٍ نشط

  • HDR10 Pro

    نعم (2K فقط) (استجابة HDMI 1.4)

  • HLG

    نعم (2K فقط)

  • تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)

    نعم (2K فقط)

  • تعيين درجة اللون الديناميكية

    تعيين درجة اللون الديناميكية بالنطاق الديناميكي العالي (HDR)

  • محسِّن الألوان

    اللون الديناميكي

  • أداة ضبط المستوى

    أداة ضبط مستوى الدقة

  • تقليل التشويش

    تقليل التشويش (NR)

  • HEVC (جهاز فك ترميز الفيديو)

    2K عند ‎60P‏، 10 بت

  • VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)

    2K عند ‎60P‏، 10 بت

  • وضع الصورة

    نعم 9 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))

  • معالج رباعي النواة

    نعم

الصوت

  • مكبّر الصوت (خرج الصوت)

    32H : 10 واط (5 واط لكل قناة)

  • القناة

    2.0 قناة

  • الاتجاه

    تشغيل لأسفل

  • خرج الصوت المتزامن

    نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)

  • DTS Virtual:X

    نعم

  • موالفة الصوت بلمسة واحدة

    نوع تركيب التلفزيون

  • الوضع المحيطي

    DTS Virtual:X

  • الصوت الواضح

    صوت واضح 3

  • مزامنة الصوت LG

    نعم

  • الإخطار التلقائي (الإقران السهل عبر Bluetooth)

    نعم

  • تشغيل صوت Bluetooth

    لا يوجد

  • أداة فك ترميز DTS

    نعم

  • ترميز الصوت

    AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA، apt-X (ارجع إلى الدليل) (باستثناء apt-X للمقاس 32 بوصة)

وظيفة AI

  • AI UX

    نعم

  • AI Home

    نعم

  • توصيات AI‏

    نعم

  • التحرير الذكي

    نعم

  • لوحة التحكم الرئيسية

    نعم

  • اتصال الجوّال

    نعم

  • تطبيق LG TV Plus

    نعم

  • تطبيق Smart ThinQ

    نعم

الوظيفة الذكية

  • نظام التشغيل (OS)

    التلفزيون الذكي webOS

  • عدد وحدات المعالجة المركزية

    أربع

  • الريموت السحري

    L-con

  • الوصول السريع

    نعم

  • تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة

    نعم (Youtube المتحرك فقط)

  • الرابط السحري

    نعم

  • متجر محتوى LG

    نعم

  • الطلب

    نعم

  • مستعرض الويب

    نعم

  • مشغل الموسيقى

    نعم

  • تشغيل تلفزيون المحمول

    نعم

  • تشغيل تلفزيون WiFi

    نعم

  • مستعرض ملفات الشبكة

    نعم

  • حظر الدخول إلى موقع ضار

    نعم

  • وضع الفنادق

    نعم

نظام البث

  • استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)

    نعم DVB-T2/C/S2

  • الأرضي

    DVB-T2

  • الكابل

    DVB-C

  • القمر الصناعي

    نعم DVB-S2

  • استقبال التلفزيون التناظري

    نعم

  • بث البيانات (مواصفات البلد)

    نعم

  • صفحة قناة المعلومات

    نعم

  • قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)

    نعم

  • [DVB] الترجمة

    نعم

  • AD (الوصف الصوتي)

    نعم

  • EPG‏ (8 أيام)

    نعم

التوصيل

  • مشاركة الشاشة

    نعم

  • HDMI

    2 (خلفي) / 1(جانبي)

  • الإصدار

    HDMI 1.4

  • Simplink (جهاز HDMI CEC)

    نعم

  • eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)

    ARC ‏(HDMI 1)

  • USB

    2 (جانبي)

  • LAN

    نعم (خلفي)

  • المكوّن

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • دخل المركّب (صوت/صورة)

    نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)

  • SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)

    نعم (خلفي)

  • Wifi

    نعم (802.11ac)

الطاقة والحفاظ على البيئة

  • مزوّد الطاقة

    100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز

  • استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد

    دون 0.5 واط

  • استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)

    يختلف حسب الحجم والمنطقة

  • وضع توفير الطاقة

    نعم

الملحق

  • الريموت

    L-con

  • البطاريات

    32 بوصة: AAA عدد 2 لكل وحدة

  • كابل الطاقة

    نعم (مستقل عن التلفزيون)

الميزة الإضافية

  • لغة العرض على الشاشة (OSD)

    نعم

  • آلة الزمن (DVR)

    نعم

  • التسجيل الرقمي

    نعم

  • DVR تناظري

    نعم

  • المشاهدة المؤجلة

    نعم

  • الطراز التثبيت على الحائط VESA

    ارجع إلى ورقة الملحقات

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