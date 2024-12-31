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*تليفزيون ال سي دي و ال اي دي و OLED تأتي مع ضمان سنتين
**العمر الإفتراضي للمنتج سبع سنوات
*يستند التلفزيون التقليدي في هذا المحتوى على طرز LG سابقة وتمت محاكاة الصور.
* قد يختلف المنتج الفعلي عن الصورة المعروضة.
جميع المواصفات
الأبعاد و الوزن
-
دون حامل (كجم)
4.65كجم
-
مع حامل (كجم)
4.7كجم
-
دون حامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
82.9x437x736
-
مع حامل العرض × الارتفاع × العمق (مم)
180x464x736
-
عرض الحامل (مم)
606
الشاشة
-
نوع شاشة العرض
HD
-
حجم الشاشة
بوصة 32
-
الدقة
1366x768 (32H)
-
معدل التحديث
50 هرتز
الفيديو(جودة الصورة)
-
النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نطاق ديناميكي عالٍ نشط
-
HDR10 Pro
نعم (2K فقط) (استجابة HDMI 1.4)
-
HLG
نعم (2K فقط)
-
تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)
نعم (2K فقط)
-
تعيين درجة اللون الديناميكية
تعيين درجة اللون الديناميكية بالنطاق الديناميكي العالي (HDR)
-
محسِّن الألوان
اللون الديناميكي
-
أداة ضبط المستوى
أداة ضبط مستوى الدقة
-
تقليل التشويش
تقليل التشويش (NR)
-
HEVC (جهاز فك ترميز الفيديو)
2K عند 60P، 10 بت
-
VP9 (جهاز فك ترميز الفيديو)
2K عند 60P، 10 بت
-
وضع الصورة
نعم 9 أوضاع (زاهٍ، قياسي، اقتصادي، سينما، رياضة، ألعاب، تأثير النطاق الديناميكي العالي (HDR)، (ISF) الخبير (غرفة ساطعة الإضاءة)، (ISF) الخبير (غرفة معتمة))
-
معالج رباعي النواة
نعم
الصوت
-
مكبّر الصوت (خرج الصوت)
32H : 10 واط (5 واط لكل قناة)
-
القناة
2.0 قناة
-
الاتجاه
تشغيل لأسفل
-
خرج الصوت المتزامن
نعم (الخرج البصري أو وضع دعم HP)
-
DTS Virtual:X
نعم
-
موالفة الصوت بلمسة واحدة
نوع تركيب التلفزيون
-
الوضع المحيطي
DTS Virtual:X
-
الصوت الواضح
صوت واضح 3
-
مزامنة الصوت LG
نعم
-
الإخطار التلقائي (الإقران السهل عبر Bluetooth)
نعم
-
تشغيل صوت Bluetooth
لا يوجد
-
أداة فك ترميز DTS
نعم
-
ترميز الصوت
AC3 (تقنية Dolby Digital)، EAC3، HE-AAC، AAC، MP2، MP3، PCM، DTS، DTS-HD، DTS Express، WMA، apt-X (ارجع إلى الدليل) (باستثناء apt-X للمقاس 32 بوصة)
وظيفة AI
-
AI UX
نعم
-
AI Home
نعم
-
توصيات AI
نعم
-
التحرير الذكي
نعم
-
لوحة التحكم الرئيسية
نعم
-
اتصال الجوّال
نعم
-
تطبيق LG TV Plus
نعم
-
تطبيق Smart ThinQ
نعم
الوظيفة الذكية
-
نظام التشغيل (OS)
التلفزيون الذكي webOS
-
عدد وحدات المعالجة المركزية
أربع
-
الريموت السحري
L-con
-
الوصول السريع
نعم
-
تشغيل الواقع الافتراضي بزاوية 360 درجة
نعم (Youtube المتحرك فقط)
-
الرابط السحري
نعم
-
متجر محتوى LG
نعم
-
الطلب
نعم
-
مستعرض الويب
نعم
-
مشغل الموسيقى
نعم
-
تشغيل تلفزيون المحمول
نعم
-
تشغيل تلفزيون WiFi
نعم
-
مستعرض ملفات الشبكة
نعم
-
حظر الدخول إلى موقع ضار
نعم
-
وضع الفنادق
نعم
نظام البث
-
استقبال التلفزيون الرقمي (أرضي، كابل، قمر صناعي)
نعم DVB-T2/C/S2
-
الأرضي
DVB-T2
-
الكابل
DVB-C
-
القمر الصناعي
نعم DVB-S2
-
استقبال التلفزيون التناظري
نعم
-
بث البيانات (مواصفات البلد)
نعم
-
صفحة قناة المعلومات
نعم
-
قناة المعلومات (علوي/Flof/قائمة)
نعم
-
[DVB] الترجمة
نعم
-
AD (الوصف الصوتي)
نعم
-
EPG (8 أيام)
نعم
التوصيل
-
مشاركة الشاشة
نعم
-
HDMI
2 (خلفي) / 1(جانبي)
-
الإصدار
HDMI 1.4
-
Simplink (جهاز HDMI CEC)
نعم
-
eARC / ARC (قناة إرجاع الصوت)
ARC (HDMI 1)
-
USB
2 (جانبي)
-
LAN
نعم (خلفي)
-
المكوّن
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
دخل المركّب (صوت/صورة)
نعم (خلفي، دخل مكون/مدخل صوت/فيديو عام)
-
SPDIF (خرج الصوت الرقمي البصري)
نعم (خلفي)
-
Wifi
نعم (802.11ac)
الطاقة والحفاظ على البيئة
-
مزوّد الطاقة
100 إلى 240 فولت من التيار المتردد 50-60 هرتز
-
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
دون 0.5 واط
-
استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
يختلف حسب الحجم والمنطقة
-
وضع توفير الطاقة
نعم
الملحق
-
الريموت
L-con
-
البطاريات
32 بوصة: AAA عدد 2 لكل وحدة
-
كابل الطاقة
نعم (مستقل عن التلفزيون)
الميزة الإضافية
-
لغة العرض على الشاشة (OSD)
نعم
-
آلة الزمن (DVR)
نعم
-
التسجيل الرقمي
نعم
-
DVR تناظري
نعم
-
المشاهدة المؤجلة
نعم
-
الطراز التثبيت على الحائط VESA
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