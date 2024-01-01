دليل شراء الافران البلت ان

أفضل انواع الافران البلت ان؟

تعد الأفران من أساسيات المطبخ التي لاغنى عنها، ومع التطور الحالي أصبح يميل الكثيرون لاختيار الأفران المدمجة (البلت ان) فهي تجمع بين الكفاءة والعصرية مما يجعلها خياراً مثالياً للعديد من الأسر.

في هذا المقال سنستعرض الأنواع المختلفة للأفران من الفرن الكهربائي وصولاً للأنواع الأخرى، وسنتطرق إلى مزايا أفران إل جي التي تعد ضمن أفضل انواع الافران البلت ان المتوفرة حالياً في الأسواق، وغيرها العديد من النقاط الأخرى، التي تضمن لك في النهاية اتخاذ القرار السليم والحصول على الجهاز الذي يلبي احتياجاتك ورغباتك.

اكتشف أنواع الأفران: أيها يناسب احتياجاتك؟

مع انتشار العديد من الأفران في الأسواق، تكثر الحيرة حول اختيار الفرن المناسب لاحتياجاتك، لذا نقدم لك اليوم مقارنة تفصيلية حول أهم الأنواع:

الأفران المستقلة: وهي الأكثر شيوعاً، تكون عبارة عن جهاز منفصل يجمع عادة بين موقد علوي وفرن بالأسفل، يمكن وضعها في أي مكان في المطبخ، وهي مناسبة للطهي اليومي والخبز والشوي والتحميص، تأتي بعدة أشكال ومقاسات مختلفة لتناسب كافة تصاميم المطابخ.

الأفران الصغيرة: تتسم بصغر حجمها ويسهل نقلها من مكان لآخر، قد تعمل بالكهرباء أو بالغاز، وتتعدد وظائفها بين الطهي السريع وإعداد الوجبات الخفيفة، لكنها تفتقد السعة الكبيرة والكفاءة العالية التي توفرها الأنواع الأخرى من الأفران.

الأفران المدمجة أو ما تعرف بـ (البلت ان): وسميت بذلك حيث يمكن دمجها بسلاسة داخل وحدات المطبخ، وهي عادة تركب في مستوى العين، مما يسهل متابعة الطهي.

مزايا الفرن الكهربائي البلت ان

أحدث الأنواع الحالية وأكثرها تميزاً لما يحتويه من إمكانات ومزايا متعددة، مثل سهولة التركيب والاستخدام والتشغيل وتعدد وظائف الطهي، إمكانية التحكم الدقيق بالحرارة، هذا بالإضافة إلى تعدد تصاميمه ومقاساته التي تلائم كافة المطابخ.

مقاسات الفرن البلت إن، عادة ما يكون له أبعاد ومقاسات معينة تختلف باختلاف العلامة التجارية والموديل، لكن المقاسات المتعارف عليها للأنواع التالية هي:

بالنسبة الفرن البلت ان القياسي: الأكثر انتشارا، يكون الارتفاع 60 سم، والعرض 60 سم، بينما يتراوح العمق بين 55 - 58 سم.

الفرن البلت ان الصغير: مناسب للمساحات الصغيرة، حيث يُقدر الارتفاع بحوالي 45 سم، والعرض 60 سم بينما يكون العمق 55 سم.

البلت ان العريض: يتسم بسعته الكبيرة، حيث يصل الارتفاع إلى 60 سم ويتراوح العرض بين 70 - 90 سم بينما يتراوح العمق بين 55 - 58 سم..

الفرن البلت ان المزدوج: يتكون من فرن رئيسي وفرن علوي ليمنحك مساحة وسعة أكبر.

يتراوح الارتفاع بين 85 - 90 سم ويكون العرض 60 سم، بينما يتراوح العمق من 55 - 58 سم.

تأكد من مراجعة أبعاد ومقاسات كل فرن للحصول على الجهاز المناسب.

استكمالاً لحديثنا عن الفرن البلت ان، نستعرض معك الآن مدى تفوق أفران ال جي في توفير تجربة طهي استثنائية.