We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
دليل شراء الافران البلت ان
أفضل انواع الافران البلت ان؟
تعد الأفران من أساسيات المطبخ التي لاغنى عنها، ومع التطور الحالي أصبح يميل الكثيرون لاختيار الأفران المدمجة (البلت ان) فهي تجمع بين الكفاءة والعصرية مما يجعلها خياراً مثالياً للعديد من الأسر.
في هذا المقال سنستعرض الأنواع المختلفة للأفران من الفرن الكهربائي وصولاً للأنواع الأخرى، وسنتطرق إلى مزايا أفران إل جي التي تعد ضمن أفضل انواع الافران البلت ان المتوفرة حالياً في الأسواق، وغيرها العديد من النقاط الأخرى، التي تضمن لك في النهاية اتخاذ القرار السليم والحصول على الجهاز الذي يلبي احتياجاتك ورغباتك.
اكتشف أنواع الأفران: أيها يناسب احتياجاتك؟
مع انتشار العديد من الأفران في الأسواق، تكثر الحيرة حول اختيار الفرن المناسب لاحتياجاتك، لذا نقدم لك اليوم مقارنة تفصيلية حول أهم الأنواع:
- الأفران المستقلة: وهي الأكثر شيوعاً، تكون عبارة عن جهاز منفصل يجمع عادة بين موقد علوي وفرن بالأسفل، يمكن وضعها في أي مكان في المطبخ، وهي مناسبة للطهي اليومي والخبز والشوي والتحميص، تأتي بعدة أشكال ومقاسات مختلفة لتناسب كافة تصاميم المطابخ.
- الأفران الصغيرة: تتسم بصغر حجمها ويسهل نقلها من مكان لآخر، قد تعمل بالكهرباء أو بالغاز، وتتعدد وظائفها بين الطهي السريع وإعداد الوجبات الخفيفة، لكنها تفتقد السعة الكبيرة والكفاءة العالية التي توفرها الأنواع الأخرى من الأفران.
- الأفران المدمجة أو ما تعرف بـ (البلت ان): وسميت بذلك حيث يمكن دمجها بسلاسة داخل وحدات المطبخ، وهي عادة تركب في مستوى العين، مما يسهل متابعة الطهي.
مزايا الفرن الكهربائي البلت ان
أحدث الأنواع الحالية وأكثرها تميزاً لما يحتويه من إمكانات ومزايا متعددة، مثل سهولة التركيب والاستخدام والتشغيل وتعدد وظائف الطهي، إمكانية التحكم الدقيق بالحرارة، هذا بالإضافة إلى تعدد تصاميمه ومقاساته التي تلائم كافة المطابخ.
مقاسات الفرن البلت إن، عادة ما يكون له أبعاد ومقاسات معينة تختلف باختلاف العلامة التجارية والموديل، لكن المقاسات المتعارف عليها للأنواع التالية هي:
بالنسبة الفرن البلت ان القياسي: الأكثر انتشارا، يكون الارتفاع 60 سم، والعرض 60 سم، بينما يتراوح العمق بين 55 - 58 سم.
- الفرن البلت ان الصغير: مناسب للمساحات الصغيرة، حيث يُقدر الارتفاع بحوالي 45 سم، والعرض 60 سم بينما يكون العمق 55 سم.
- البلت ان العريض: يتسم بسعته الكبيرة، حيث يصل الارتفاع إلى 60 سم ويتراوح العرض بين 70 - 90 سم بينما يتراوح العمق بين 55 - 58 سم..
- الفرن البلت ان المزدوج: يتكون من فرن رئيسي وفرن علوي ليمنحك مساحة وسعة أكبر.
يتراوح الارتفاع بين 85 - 90 سم ويكون العرض 60 سم، بينما يتراوح العمق من 55 - 58 سم.
تأكد من مراجعة أبعاد ومقاسات كل فرن للحصول على الجهاز المناسب.
استكمالاً لحديثنا عن الفرن البلت ان، نستعرض معك الآن مدى تفوق أفران ال جي في توفير تجربة طهي استثنائية.
لماذا تأتي أفران البلت ان من ال جي في المقدمة؟
تتسم أفران البلت ان من ال جي بالعديد من المزايا التي تجعلها تتفوق على غيرها من الأفران، أهمها:
- تعدد وظائف الطهي: تدعم أفران ال جي مجموعة واسعة من تقنيات الطهي، مثل تسوية الطعام والقلي بالهواء الساخن والتبخير وغيرها العديد من الوظائف التي تخدم الجميع من الطهاة المبتدئين إلى المحترفين.
- إمكانية الاتصال بشبكة الواي فاي والتحكم التام في الفرن عن بُعد عبر تطبيق مخصص، حيث يمكنك تشغيل الفرن وتسخينه مسبقاً أو متابعة عملية الطهي عبر الهاتف.
- كفاءة في استهلاك الطاقة: عبر تقنيات التسخين السريع والتحكم الدقيق في درجات الحرارة، مما يساعد في ترشيد الاستهلاك وتقليل فواتير الكهرباء.
- التصاميم العصرية: تتسم أفران ال جي بتشطيبات حديثة من الفولاذ المقاوم للصدأ والأشكال المتنوعة التي تجذب الانتباه.
- سهولة التنظيف: تأتي العديد من الموديلات التي تضم إمكانية التنظيف الذاتي حيث يتم الاعتماد على درجات الحرارة العالية والبخار للتخلص من الدهون والشحوم وبقايا الطعام، مع ميزة تنظيف الأجزاء الداخلية بسهولة مما يوفر الوقت والجهد.
كل ذلك وأكثر يجعل أفران البلت ان من ال جي خيارك الأول.
4 نصائح هامة تساعدك على اختيار البلت ان المثالي من ال جي:
1- قم بقياس المساحة المخصصة في مطبخك، للتأكد من أن حجم الفرن يتناسب مع المساحة المحددة مع ضرورة ترك مساحة للتهوية.
2- حدد احتياجاتك، إذا كنت من هواة الخَبز والطبخ الدائم اختر فرناً مزود بوظائف طهي متعددة وسعة أكبر.
3- ابحث عن الأنواع الموفرة للطاقة دون التأثير على كفاءة الأداء، مثل أفران إل جي الحاصلة على شهادة Energy Star.
4- ميزة سهولة التنظيف والصيانة، حيث تسهل تقنية التنظيف بالبخار عملية التنظيف والصيانة، مما يجعل الجهاز أكثر ملاءمة.
استكشف المجموعة الكاملة من الافران البلت ان للعثور على جهاز يتناسب مع تصميم مطبخك ويلبي احتياجاتك في الطهي. بالإضافة إلى ذلك، استفد من دعم العملاء من LG والموارد المتوفرة عبر الإنترنت لاستكشاف الطرازات المحددة التي تتوافق مع متطلباتك.
أهم النصائح لتحقيق أقصى استفادة من الفرن البلت ان:
- التسخين المسبق للفرن، لضمان الطهي الجيد.
- استخدام أوضاع الطهي المناسبة للحصول على أفضل النتائج.
- الاستفادة من الملحقات، مثل صواني الخبز وغيرها للحصول على نتائج طهي ممتازة.
- استخدام أواني الفرن المناسبة، لضمان توزيع الحرارة بشكل جيد ومتساوي.
كل هذه العوامل ستمكنك من تحقيق الاستفادة المرجوة كما ستساعد على إطالة عمر الجهاز.
في النهاية تذكر أن الفرن ليس مجرد جهاز عادي، بل هو من أساسيات مطبخك الذي يجب أن يؤمن لك الكفاءة العالية والراحة بجانب المظهر الأنيق.
توفر ال جي أفران مدمجة مميزة بتقنيات متطورة تجمع بين الكفاءة والابتكار، مما يمنحك تجربة طهي مثالية تلبي احتياجاتك اليومية وتضمن لك الراحة والمظهر الجذاب في الوقت ذاته.