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منزل ذكي
تمتّع بأقصى درجات الراحة
أنشِئ منزلك الافتراضي في تطبيق ThinQ. ونظّمه حسب الغرفة وأضِف إليه جميع أجهزة LG الذكية، ثم زيّنه باستخدام بعض ورق الحائط المبهِج.
مركز تحكّم لجميع أجهزة LG ThinQ
مع تطبيق LG ThinQ، سيكون منزلك بالقرب منك دائمًا. كل ما تحتاج إليه هو اتصال بالإنترنت لمراقبة جميع الأجهزة وإدارتها، حتى أثناء تنقّلك.
شغِّل مكيف الهواء قبل الوصول إلى المنزل.
اختر دورات تجفيف متخصّصة للملابس الرقيقة.
تحقّق من حالة الغسيل واكتمال الدورة من هاتفك.
ألا يمكنك العثور على جهاز التحكّم عن بعد؟ استخدِم تطبيق LG ThinQ للتحكم في التلفزيون.
فعِّل وضع الطاقة المنخفضة لتوفير الطاقة في أثناء غيابك.
تحكّم في مكنستك الكهربائية الآلية عن بُعد.
يتحقّق تطبيق LG ThinQ من التقدّم الذي أنجزته الغسالة ليعفيك أنت من ذلك.
منزل ذكي
إدارة أجهزة المنزل بشكل يناسب يومك
عند استخدام روتينات LG ThinQ، يمكنك تشغيل أجهزة المنزل الذكية تلقائيًا لتعمل بشكل يتناسب مع يومك، سواءً كنت نائمًا أو في عطلة أو عائدًا إلى المنزل. عند تفعيل وضع السكون، ستعمل جميع أجهزة LG ThinQ بشكل يضمن حصولك على نوم هنيء عندما تكون مستعدًا لذلك.
منزل ذكي
تابِع حالة أجهزتك في كل الأوقات
ولّت أيام الانتظار بفارغ الصبر بجانب غسالة الملابس. مع تطبيق LG ThinQ، يمكنك مراقبة حالة أجهزة المنزل الذكية بسرعة وبكل سهولة.
صورة تعرض شاشة تحتوي على تحديثات الحالة الخاصة بالغسالة في تطبيق LG ThinQ.
ميزة النقر السحري لربط التلفزيون بالهاتف
استخدِم تطبيق LG ThinQ بدلاً من جهاز التحكم عن بعد. بنقرة سحرية واحدة، أصبح بإمكانك عرض المحتوى وبثّه ومشاركة الصوت من تلفزيونك إلى هاتفك أو العكس.²⁾
التسوّق
احصل على كل مستلزماتك الأساسية
اشترِ اللوازم والبدائل الأصلية مباشرةً من متجر LG ThinQ Store. يتابع التطبيق أنماط استخدامك وسيبلغك عند حاجتك إلى مزيد من اللوازم أو عند توفّر عروض خاصة.
التسوّق
إعداد الطلبات الذكية
بإمكان أجهزة LG ThinQ معرفة متى توشك لوازمك، مثل فلاتر الماء أو منظّف الغسيل، على النفاد وتقديم طلب ذكي بشكل تلقائي لاستكمالها من Amazon> للاستفادة من مزايا الطلبات الذكية، يمكنك ربط حساب LG ThinQ بالمساعد الصوتي Alexa حتى لا تنفد لوازمك أبدًا..³⁾
خدمة العملاء
حلّ المشاكل على الفور
يمكنك تحديد مشاكل أجهزتك وحلّها بأسرع ما يمكن مع تقنية تشخيص الأعطال الذكية Smart Diagnosis في تطبيق LG ThinQ. استخدِم التطبيق للتحقق مباشرةً ممّا إذا كانت أجهزتك تعمل بشكل صحيح، وستحصل على إشعار عندما تظهر مشكلة، وبعده على الفور سيتم إرسال الحل الذي يمكنك تنفيذه.
خدمة العملاء
نرعاك في كل الأوقات حتى لا تضطر إلى
الأجهزة المنزلية استثمار كبير. ستنبهك أجهزة LG بشكل استباقي لأي مشاكل محتملة.
مكان واحد لحلّ المشاكل
يمكنك الوصول على الفور إلى دعم العملاء مياشرةً من خلال تطبيق LG ThinQ عبر ThinQ Care.
تعرّف على الخدمات التي يمكنك الحصول عليها من خلال تطبيق LG ThinQ
01 الحصول على تطبيق LG ThinQ وإنشاء حساب
نزل تطبيق LG ThinQ واستخدم حسابك لتسجيل الدخول. أليس لديك حساب بعد؟ يمكنك إنشاء حساب بسرعة وبكل سهولة.
02 العثور على الجهاز واختياره
انقر على رمز الإضافة + في التطبيق ليبدأ البحث عن الأجهزة القريبة. يمكنك أيضًا تحديد جهازك في قائمة منتجات LG ThinQ أو من خلال المسح الضوئي لرمز الاستجابة السريعة على المنتج.
03 الاتصال بشبكة Wi-Fi
اضغط على زر Wi-Fi في جهازك لمدة 3 ثوان.ٍ
بعد أن تظهر شبكة Wi-Fi الجهاز في تطبيق LG ThinQ،
وصِّل الجهاز لتتحكّم به من جهازك.
نزّل تطبيق LG ThinQ وتمتّع بإدارة كل أجهزتك في مكان واحد
*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.
**قد تختلف المنتجات والخدمات والميزات المتاحة المعروضة في الفيديوهات أو على الموقع الإلكتروني حسب الطراز أو الإقليم/الدولة.
***Alexa ومساعد Google هما علامتان تجاريتان مملوكتان للغير.
[الصفحة الرئيسية]
1) بالنسبة لبعض طرز التلفزيونات، قد تحتاج إلى جهاز تحكّم عن بعد لاستخدام الأمر الصوتي.
1) لا تعمل ميزة المسح للطهي إلا مع المنتجات الشريكة. قد تسري القيود والاستثناءات.
2) لا تعمل ميزة مرآة النقر السحري إلا مع طرازات محدودة من هواتف LG وتقتصر المحتويات على وقت وقنوات معينة.
3) مكبر الصوت المعروض في قسم الطلبات الذكية هو أحد منتجات Amazon.
[التكنولوجيا]
1) التحكّم من خلال الأوامر الصوتية متاح محليًا فقط.
[الخدمات]
1) تختلف بناءً على حزمة العرض.
2) Energy DR : تعتمد الجوائز على المشاركة الكاملة أثناء فترات ذروة الاستهلاك في الصيف. ويجب التسجيل. تُطبّق الشروط والأحكام. يًرجى زيارة https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response للاطِّلاع على الشروط والأحكام الكاملة.
3) يختلف برنامج Demand Response حسب المناطق والأوقات التي يُطبّق فيها.
4) قد تكون الإشعارات الفورية الفعلية للتطبيق مختلفة حسب تنبيهات ThinQ Care.
استمتِع بتجربة غنية من خلال تطبيق LG ThinQ المتكامل مع منتجات LG، بدءًا من الهواتف المحمولة والتلفزيونات وصولاً إلى الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية وغيرها. اكتشِف تطبيق LG ThinQ لتعرف كيف يساعد في إنشاء اتصال سلس بالأجهزة في المنزل وأثناء التنقّل ليجعل الحياة جميلة. تعلّم بنفسك كيف ينتج عن التواصل ومشاركة البيانات عبر الأجهزة تجربة أسهل وأكثر تخصيصًا من شأنها أن تحسِّن حياتك وتمنحك الفرصة لإنجاز المهام الأكثر أهمية. إليك بعض المنتجات والتجارب المتاحة:
تقدِّم تلفزيونات OLED وNanoCell من LG المزودة بتقنية ThinQ مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي وتجربة مشاهدة أكثر تميّزًا في غرفة المعيشة الخاصة بك مباشرةً. اكتشِف طفرة في الذكاء الاصطناعي ستمنحك تجربة سينمائية ومركزًا لمنزلك الذكي وأكثر.
أجهزة LG. عندما تختار الأجهزة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية والسهلة من LG، لن تكون أجهزة فحسب، بل ستساعدك على إدارة منزلك وحياتك. تتميّز ثلاجة InstaView™ Door-in-Door® بمساعد Amazon Alexa الصوتي المُدمج فيها ليكون بإمكانك إنجاز جميع المهام من خلال بعض الأوامر الصوتية البسيطة. يمكنك تسوّق البقالة، وإنشاء قائمة مهام، والاستماع إلى أغانيك المفضّلة وأكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تقنية ThinQ متاحة على الأجهزة الأخرى، بما في ذلك المكانس الكهربائية والغسالات.
ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ استكشِف أحدث إبداعات LG وكن دائمًا على اطّلاع بآخر الحلول الذكية للمطبخ والمنزل بأكمله، وتعلّم كيف تمنحك الأجهزة المتصلة حياة أفضل.