*قد تختلف الأسعار والعروض الترويجية والتوافر حسب المتجر وعبر الإنترنت. تخضع الأسعار للتغيير بدون إخطار. الكميات محدودة. راجع بائعي التجزئة المحليين لديك لمعرفة السعر النهائي والتوافر.



**قد تختلف المنتجات والخدمات والميزات المتاحة المعروضة في الفيديوهات أو على الموقع الإلكتروني حسب الطراز أو الإقليم/الدولة.



***Alexa ومساعد Google هما علامتان تجاريتان مملوكتان للغير.



[الصفحة الرئيسية]

1) قد تحتاج إلى جهاز تحكم عن بُعد لاستخدام الأوامر الصوتية مع بعض طُرز أجهزة التلفزيون.



[التطبيق]

1) لا تعمل ميزة "Scan-to-cook" إلا مع المنتجات الشريكة. قد تسري القيود والاستثناءات.

2) لا تعمل ميزة إقران الهاتف بجهاز التلفزيون "Magic tap" إلا مع طرازات محدودة من هواتف LG وتقتصر المحتويات على وقت وقنوات معينة.

3) مكبر الصوت المعروض في قسم الطلبات الذكية هو أحد منتجات Amazon.



[التكنولوجيا]

1) التحكّم من خلال الأوامر الصوتية متاح محليًا فقط.



[الخدمات]

1) تختلف بناءً على حزمة العرض.

2) Energy DR : تعتمد الجوائز الممنوحة على المشاركة الكاملة أثناء فترات ذروة الاستهلاك في الصيف. يلزم التسجيل. تُطبّق الشروط والأحكام. يُرجى زيارة https://www.eversource.com/content/ct-c/residential/save-money-energy/manage-energy-costs-usage/efficient-products/heating-cooling/wi-fi-air-conditioner-demand-response للاطِّلاع على الشروط والأحكام الكاملة.

3) يختلف برنامج Demand Response حسب المناطق والأوقات التي يُطبّق فيها.

4) قد تكون الإشعارات الفورية الفعلية للتطبيق مختلفة حسب تنبيهات ThinQ Care.



استمتِع بتجربة غنية من خلال تطبيق LG ThinQ المتكامل مع منتجات LG، بدءًا من الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون وصولاً إلى الثلاجات والغسالات والمكانس الكهربائية وغيرها. اكتشِف تطبيق LG ThinQ لتعرف كيف يساعد في إنشاء اتصال سلس بالأجهزة في المنزل وأثناء التنقّل لتصبح حياتك مريحة. تعلّم بنفسك كيف ينتج عن التواصل ومشاركة البيانات عبر الأجهزة تجربة أسهل وأكثر تخصيصًا من شأنها أن تحسِّن حياتك وتمنحك الفرصة لإنجاز المهام الأكثر أهمية. إليك بعض المنتجات والتجارب المتاحة:



تقدِّم أجهزة تلفزيون OLED وNanoCell من LG المزودة بتقنية ThinQ مرحلة جديدة من الذكاء الاصطناعي وتجربة مشاهدة أكثر تميّزًا في غرفة المعيشة الخاصة بك مباشرةً. اكتشِف طفرة في الذكاء الاصطناعي ستمنحك تجربة سينمائية ومركزًا لمنزلك الذكي وأكثر.



أجهزة LG. عندما تختار الأجهزة التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي الذكية والسهلة من LG، لن تكون أجهزة فحسب، بل ستساعدك على إدارة منزلك وحياتك. تتميّز ثلاجة InstaView™ Door-in-Door® بمساعد Amazon Alexa الصوتي المُدمج فيها ليكون بإمكانك إنجاز جميع المهام من خلال بعض الأوامر الصوتية البسيطة. يمكنك تسوّق البقالة، وإنشاء قائمة مهام، والاستماع إلى أغانيك المفضّلة وأكثر. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ تقنية ThinQ متاحة على الأجهزة الأخرى، بما في ذلك المكانس الكهربائية والغسالات.



ما مزايا الذكاء الاصطناعي الأخرى؟ استكشِف أحدث إبداعات LG وكن دائمًا على اطّلاع بآخر الحلول الذكية للمطبخ والمنزل بأكمله، وتعلّم كيف تمنحك الأجهزة المتصلة حياة أفضل.