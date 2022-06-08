قد يصعب الاحتفاظ بمكونات الطعام والثمار طازجة أثناء فصل الصيف شديد الحرارة، ولكن يمكنك التغلب على هذه المشكلة بفضل ميزة التنبيه بتاريخ التخزين في تطبيق LG ThinQ. دوِّن تاريخ التخزين المتوقع للأصناف القابلة للتلف في ميزة "مدير الأطعمة" في ثلاجة LG الذكية، وسيذكِّرك تطبيق LG ThinQ عند اقتراب انتهاء صلاحيتها. ويجب أيضًا معرفة أن الميزة الذكية لمراقبة استهلاك الطاقة التي تستخدمها مع مكيف الهواء من LG تعمل أيضًا مع ثلاجتك، وبذلك لن ترهق الجهاز في العمل عندما تكون في أشد الحاجة إليه.

هل تتوق إلى مصاصة مثلجة رائعة تنعشك في الجو الحار؟ يمكنك الاستعانة بميزة التجميد السريع "Express Freeze" للحصول على قطعة مثلجات بسرعة وسهولة، والتي تزيد من قدرات صنع الثلج والتجميد في ثلاجتك. من الممكن تفعيل هذه الميزة من أي مكان في منزلك، لأنها متاحة في لوحة الثلاجة ومن خلال تطبيق LG ThinQ كذلك.

عند قضاء الإجازة في المنزل في أيام الصيف المشمسة، تكثر الغفوات النهارية وتحلو أوقات تناول الأيس كريم أمام التلفزيون وقراءة الكتب الشيقة في مكان بارد مريح مكيف الهواء، وكل ذلك ممكن بفضل أجهزة المنزل الذكي.