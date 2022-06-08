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رسم توضيحي لمنزل يضم تقنيات ذكية متنوعة لفصل الصيف
لا شك أن النزهات والرحلات الصيفية على الشاطئ أنشطة موسمية رائعة، ولكن لا شيء يفوق الإحساس بالراحة والانتعاش عند العودة إلى منزل مكيف الهواء في أشد أيام العام حرارةً. باستخدام التنقية المبتكرة للمنزل الذكي، يمكنك تشغيل مكيف الهواء في منزلك ونشر أجواء البهجة والراحة فيه عن بُعد. فيما يلي بعض النصائح والحيل السريعة لقضاء أفضل صيف لك في منزلك.
حوِّل غرفة نومك إلى أروع مكان لقضاء أوقات الصيف الحارة
ماذا كنا سنصنع دون مكيف الهواء المعلق على الجدار الذي يساعدنا على الهروب من حرارة الصيف التي تحرمنا من النوم ليلاً؟ ولكن رغم أن تشغيل مكيف الهواء طوال الليل يوفر هروبًا منعشًا من حرارة الصيف ونومًا هانئًا، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة. ومع الميزة الذكية لمراقبة الطاقة في تطبيق LG ThinQ، يمكنك الاطلاع الفوري على تفاصيل الاستهلاك الشهري للطاقة لكل جهاز LG متصل بالتطبيق، ما يتيح لك مراقبة استهلاكك من الطاقة والاستمتاع براحة البال والاسترخاء في أجواء منزلك المنعشة الباردة.
وفِّر الوقت والجهد في غرفة الغسيل
في العادة، يكثر الغسيل في أوقات الصيف لأن العائلات تقضي وقتًا أطول خارج المنزل تحت أشعة الشمس، ما يجعل الغسيل اليومي أكثر إرهاقًا وإزعاجًا. وعند الاستعانة بالأدوات المناسبة، يمكنك قضاء وقت أقل في غسل الملابس ووقت أطول في الاستمتاع بموسم الصيف. تتوفر اليوم مجموعة متنوعة من غسالات ومجففات الملابس المبتكرة التي توفر علينا عناء الغسيل. فعلى سبيل المثال، تساعدنا غسالات الملابس المزودة بمحرك الدفع المباشر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من LG، على توفير الوقت والجهد عن طريق تحديد أفضل دورة غسيل بعد قياس وزن النسيج ودرجة نعومته. هذا فضلاً عن تطبيق LG ThinQ الذي يوفر مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التي يمكن تنزيلها والمتعلقة بكيفية غسيل كل نوع من الملابس، من الفساتين الصيفية القطنية الخفيفة إلى ملابس السباحة المصنوعة من البوليستر.
جهِّز مطبخك للاستمتاع بأشهى المأكولات الصيفية
قد يصعب الاحتفاظ بمكونات الطعام والثمار طازجة أثناء فصل الصيف شديد الحرارة، ولكن يمكنك التغلب على هذه المشكلة بفضل ميزة التنبيه بتاريخ التخزين في تطبيق LG ThinQ. دوِّن تاريخ التخزين المتوقع للأصناف القابلة للتلف في ميزة "مدير الأطعمة" في ثلاجة LG الذكية، وسيذكِّرك تطبيق LG ThinQ عند اقتراب انتهاء صلاحيتها. ويجب أيضًا معرفة أن الميزة الذكية لمراقبة استهلاك الطاقة التي تستخدمها مع مكيف الهواء من LG تعمل أيضًا مع ثلاجتك، وبذلك لن ترهق الجهاز في العمل عندما تكون في أشد الحاجة إليه.
هل تتوق إلى مصاصة مثلجة رائعة تنعشك في الجو الحار؟ يمكنك الاستعانة بميزة التجميد السريع "Express Freeze" للحصول على قطعة مثلجات بسرعة وسهولة، والتي تزيد من قدرات صنع الثلج والتجميد في ثلاجتك. من الممكن تفعيل هذه الميزة من أي مكان في منزلك، لأنها متاحة في لوحة الثلاجة ومن خلال تطبيق LG ThinQ كذلك.
عند قضاء الإجازة في المنزل في أيام الصيف المشمسة، تكثر الغفوات النهارية وتحلو أوقات تناول الأيس كريم أمام التلفزيون وقراءة الكتب الشيقة في مكان بارد مريح مكيف الهواء، وكل ذلك ممكن بفضل أجهزة المنزل الذكي.