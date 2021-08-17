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رسم توضيحي لأجهزة منزل ذكي مكتوب عليه نص "المنزل الذكي مكسب عظيم للجميع"
إنجليوود كليفس، نيو جيرسي، 17 أغسطس 2021 - أظهر بحث حديث استطلع آراء المستهلكين أن تقنيات المنازل الذكية تسد الفجوة الرقمية بين المستهلكين من كبار السن والأقل ولعًا بالتقنية، ويقدم البحث تحليلاً متعمقًا عن عادات مالكي المنازل الذكية في الولايات المتحدة وأنماط حياتهم. ورغم أن معظم الأبحاث التي تناولت هذا الموضوع ركزت على التقنية في حد ذاتها، فإن هذه الدراسة الجديدة، التي بعنوان "تقرير المنزل الذكي باستخدام تطبيق LG ThinQ® لعام 2021"، تكشف نتائج غير مسبوقة عن التقنيات الذكية ودورها في تحويل الحياة اليومية للمستهلكين من مختلف الأعمار نحو الأفضل، وبصرف النظر عن درجة مهاراتهم في استعمال التقنيات الحديثة.
لا تقتصر على المولعين بالتقنية والشباب فحسب
كشفت الدراسة التي أجرتها الشركة الرائدة في مجال تقنيات المنازل الذكية، شركة LG Electronics، أن المستهلكين الأقل اهتمامًا بالتقنيات الحديثة قد شعروا بالرضا بدرجة أكبر عن منازلهم الذكية، وأشار المستهلكون من الفئة العمرية 50 إلى 54 عامًا (60%) أنهم "شعروا برضا كبير" عن منازلهم ومنتجاتهم الذكية بنسبة أكبر بمقدار الضعف من المستهلكين الذين ينتمون إلى الفئة العمرية 25 إلى 29 عامًا. وكشفت النتائج أنه بوسع الجميع الاستفادة من المنازل الذكية بصرف النظر عن درجة مهارتهم في استعمال التقنية الحديثة أو فئتهم العمرية، ويمكن أن يكون لها دور مهم في سد الفجوة الرقمية عن طريق توفير مزيد من الحلول سهلة الاستخدام لجميع المستهلكين.
المزايا الفريدة لجميع أنواع أنماط الحياة
رغم أن المنازل الذكية مصممة لتكون مفيدة في العموم، فقد تتباين مزاياها تمامًا من فرد لآخر. ومن خلال المناقشات المتعمقة مع مجموعة كبيرة من مالكي المنازل الذكية، يوضح التقرير بالتفصيل كيف توفر المساحات الذكية حلولاً مرنة تتكيف مع أنماط الحياة المميزة بناءً على القيم الأساسية للمستخدمين واهتماماتهم وهواياتهم. على سبيل المثال، فإن المشاركين في البحث المهتمين بالمكانة الاجتماعية العالية هم المجموعة الوحيدة التي جعلت ميزة اكتشاف نوع النسيج والتوصية بأفضل وظيفة في دورة الغسيل في الغسالة الذكية ضمن أفضل 3 ميزات يستخدمونها. وهذه الميزة مفيدة للناس النشيطين اجتماعيًا الذين يحرصون على التباهي أمام أصدقائهم بشيء جديد. وعند السؤال عن وقت الفراغ، ذكر المشاركون من المهتمين بأعمال البستنة وظيفة الأوامر الصوتية/وحدة التحكم عن بُعد في أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات الذكية المزودة بوظيفة التحكم في المنزل عن بُعد حتى وهم في الحديقة المنزلية ضمن أكثر ثلاث ميزات يستخدمونها.
معيار جديد لحياة صديقة للبيئة
من بين مزايا المنزل الذكي، ذكر المشاركون في البحث ميزة توفير الطاقة كثيرًا في معرض إجاباتهم. ومن خلال مزايا ترشيد استهلاك الطاقة المتوفرة في أحدث المنتجات المتصلة بالإنترنت اليوم، وفرت المنازل الذكية للمستهلكين طريقة أكثر استدامة للعيش وفي الوقت نفسه أسهمت في خفض فواتير الطاقة. وتُظهر هذه النتائج المثيرة للاهتمام أن المنزل الذكي يمكن أن يكون وسيلة مساعدة مهمة لعيش حياة صديقة للبيئة.
صرَّح لي جيونغ-سيوك، النائب الأول لرئيس شركة LG Electronics ورئيس المركز التسويقي العالمي في الشركة قائلاً: "ستصبح المنازل المستقبلية مساحات مرنة للعيش توفر حلولاً تتكيف مع نمط الحياة الفريد لكل شخص". وأضاف: "يقدم تطبيق LG ThinQ رؤية لطريقة أفضل وأكثر ذكاءً للعيش من خلال توفير حلول الذكاء الاصطناعي التي تتيح إدارة المنزل المستقبلي بطريقة آلية وباستخدام تقنية الاتصالات الحديثة. ونحن في LG نحرص على تحسين جميع جوانب حياة المستهلكين، وسيكون تطبيق LG ThinQ هو العنصر الأساسي لتحقيق هذه الغاية".
يقدم تقرير المنزل الذكي باستخدام LG ThinQ® رؤية رائدة لسوق المنازل الذكية. كما ذكر لي جيونغ-سيوك: "يرتقي تطبيق LG ThinQ بأنماط الحياة ويساعد في ضمان الاستمتاع بحياة رائعة لجميع أفراد العائلة، عن طريق تحسين المزايا التي تدمج التقنية الذكية في الحياة اليومية لكل فرد منهم".